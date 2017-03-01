01.03.2017 09:45  HTTPLabs, интерактивный http-сервер для тестирования и отладки

|
|
|
|
|
|2.9, Добрый анон, 14:15, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
А куда ты суешься, что везде го мерещица? Он вполне себе в своей нише живет, бекэнды-утилиты и за ее пределами не отсвечивает.
|
|2.12, _, 17:45, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Иди в дупу!
Вот это студент за вечер на го написал. На сях ты будешь месяц оно месить, а когда все забудут сольёшь по-тихой. Выруби в стене напротив, чтоб всегда видеть: Молоток - для гвоздей, для шурупов - отвёртка!
|