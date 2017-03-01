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01.03.2017 09:45  HTTPLabs, интерактивный http-сервер для тестирования и отладки

В рамках проекта HTTPLabs подготовлена реализация интерактивного http-сервера, позволяющего наглядно инспектировать приходящие запросы и на лету генерировать ответы, соответствующие заданным параметрам. В том числе можно по мере поступления запросов править заголовки, коды ответа, задержки и сами ответы. Также можно выводить готовые ответы из ранее подготовленного типового списка. Утилита подготовлена по мотивам интерактивного http-клиента wuzz. Код написан на языке Go и поставляется под лицензией MIT.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: http
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  • 1.1, Аноним Анонимович Анонимов, 09:57, 01/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Весьма интересно. Надо будет попробовать.
     
  • 1.2, Аноним, 10:27, 01/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Кривота на анимации сплошная :(
     
  • 1.3, Вадик, 11:34, 01/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Месяц назад вот такая штука появилась: https://github.com/asciimoo/wuzz
    И да, ничего удобнее httpie и python requests нету.
     
     
  • 2.10, Sabakwaka, 16:53, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >> ничего удобнее httpie и python requests нету

    Соглашусь.

     
  • 1.4, Вадик, 11:36, 01/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А вот это вообще лол https://github.com/gchaincl/httplab/issues/4
    Детская игрушка короче...
     
     
  • 2.11, Аноним, 17:22, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    HTTP никакого отношения к TLS не имеет, несмотря на макретинговый булшит HTTPS ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 12:34, 01/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    куда не сунься, го толкают мож оно и удобно, но производительность далека от... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Crazy Alex, 14:00, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Там, куда его толкают, обычно надо сравнивать не с си, а с питоном. У которого Go выигрывает в разы, конечно.
     
  • 2.9, Добрый анон, 14:15, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А куда ты суешься, что везде го мерещица? Он вполне себе в своей нише живет, бекэнды-утилиты и за ее пределами не отсвечивает.
     
  • 2.12, _, 17:45, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Иди в дупу!
    Вот это студент за вечер на го написал. На сях ты будешь месяц оно месить, а когда все забудут сольёшь по-тихой. Выруби в стене напротив, чтоб всегда видеть: Молоток - для гвоздей, для шурупов - отвёртка!
     
  • 1.6, Гостище, 13:00, 01/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Интересно, а есть такое же, только MITM?
    Что-то типа tsung, но с меньшими амбициями.
     

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