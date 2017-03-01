01.03.2017 09:45  HTTPLabs, интерактивный http-сервер для тестирования и отладки

В рамках проекта HTTPLabs подготовлена реализация интерактивного http-сервера, позволяющего наглядно инспектировать приходящие запросы и на лету генерировать ответы, соответствующие заданным параметрам. В том числе можно по мере поступления запросов править заголовки, коды ответа, задержки и сами ответы. Также можно выводить готовые ответы из ранее подготовленного типового списка. Утилита подготовлена по мотивам интерактивного http-клиента wuzz. Код написан на языке Go и поставляется под лицензией MIT.



