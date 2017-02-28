28.02.2017 17:28  Релиз движка для создания браузерных 3D-приложений Blend4Web 17.02

Представлен новый релиз открытого фреймворка для создания браузерных 3D-приложений Blend4Web 17.02. Это первый релиз, подготовленный в рамках перехода на новый двухмесячный цикл разработки. Blend4Web предназначен для создания трехмерного интерактивного контента, работающего в браузерах без использования плагинов. Пакет тесно интегрирован с открытым пакетом Blender, использующимся в качестве основного инструмента редактирования 3D-сцен. Воспроизведение контента осуществляется средствами WebGL, Web Audio и других браузерных технологий. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. Основные изменения: Улучшения в менеджере проектов. Добавлен визуальный конфигуратор проектов, позволяющий изменять их настройки без необходимости ручного редактирования конфигурационных файлов. Функциональность создания новых проектов расширен командой Clone Projects, позволяющей создавать точные копии имеющихся проектов. В приложении Code Snippets - коллекции готовых примеров использования движка, появилась возможность создания новых проектов на их основе, что существенно упрощает создание приложений, имеющий схожую функциональность.

Улучшения интерфейса дополнения к Blender. Были переработаны меню Help и Render, теперь они включают только актуальные для движка пункты, также переработан и упрощен внешний вид панелей инструментов, в окне заставки теперь отображается актуальная версия Blend4Web.

Дальнейшая поддержка материалов Cycles. Добавлена поддержка выхода Displacement, применяемого для быстрого добавления рельефа к материалу. Добавлена поддержка ноды Transparent BSDF. Нода относится к категории Shader и применяется для создания прозрачных материалов без рефракции: свет проходит через такую поверхность, как если бы её не было.

Расширение поддержки наследования материалов. Метод inherit_material и соответствующая ему логическая нода были серьёзно усовершенствованы и теперь поддерживает материалы любой сложности (включая нодовые). Эта возможность существенно упрощает создание различных 3D-конфигураторов.

Улучшения камеры. Добавлена поддержка методов подгонки изображения Horizontal и Auto, активируемых соответствующими опциями в Blender. Данные настройки применяется для изменения поля видимости камеры в соответствии со структурой сцены.

Улучшения API. Добавлены новые настройки для эффекта Wind Bending, динамических отражний и размытия теней.

Возможность расширения функциональности дополнения Blend4Web, благодаря использованию новых полей b4w_custom_prop в блоках данных Object и Scene. Эти параметры экспортируются в формат Blend4Web и доступны при помощи соответствующий методов API в момент выполнения.



