27.02.2017 10:37  Линус Торвальдс выступил с критикой контроля качества в DRM-подсистеме ядра Linux

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|5.114, Аноним, 14:07, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+10 +/–
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Это был микросарказм :)
>Линус намерен потребовать разбиения pull-запросов DRM на более мелкие части.
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|4.108, freehck, 13:58, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
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Пилить-то пилят, но в основном из интереса или в исследовательских целях. Причина в том, что когда Hurd начинали пилить, была задача заменить проприетарное ядро Unix в системе GNU.
Разработчики Hurd-а начали пилить со взглядом в будущее, и хотели сделать всё сразу правильно. И это "правильно" упёрлось в непомерные сроки реализации, ибо ядро архитектурно было принципиально новым, с миллионами подводных камней и трудностями в отладке.
Тогда на сцене появился Linux. Взгляд у Торвальдса был проще: нужно новое ядро, и нужно ещё вчера. Linux в первую очередь ориентировался на то, чтобы был результат, и чтобы работали с ним уже существующие программы. И в этом Linux преуспел.
Тогда и выяснилось, что в среде разработчиков Hurd-а многим не нужно было "правильное" ядро, а они вполне довольствуются работающим. Тогда произошёл отток разработчиков, Hurd затормозился в развитии.
Так что сейчас сами разработчики GNU/Hurd пишут, что если бы Linux уже существовал, скорее всего они за Hurd бы не принялись.
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|5.54, Ordu, 12:23, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+11 +/–
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Глупости. Все эти подсистемы работают в одном адресном пространстве, и любая может порушить ядро самым жёстким образом. То что при этом их можно выгружать или подгружать -- к делу отношения имеет ровно столько же, сколько выгрузка страниц памяти в своп и подгрузка их обратно.
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|3.249, Elhana, 19:28, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Сейчас прекрасно собирается... у них был момент, когда пару месяцев были проблемы, но в остальном закрытые дрова nvidia собираются на всем новом гораздо раньше, чем amd например.
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|5.239, Анонимм, 18:30, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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> Для ядра в user space есть архитектура "um", и еще конечно qemu,
Проброс железки "внутрь" - задача может и простая, но не решает поставленный вопрос:
тестировать модуль этой железки (который просто будет бежать внутри um/qemu)
> так что первые 2 пункта и для Linux есть том же относительно
> готовом виде.
Попробуйте пробросить что-нить эдакое в qemu или найти тот же драйвер, если конфигурите ядро под ARCH=um. Да, его там просто может не быть (т.к. драйвер может зависеть от конкретного множества аппаратных архитектур). Т.е. решение - не универсально.
> Блин, почитайте про юнит тесты и multithreading,
Готово. И?
"Трудно == не надо делать"?
> а прерывания (которые используют практически любая железка)
> дают тот же эфект внезапного переключения контекста,
> все еще думаете что это легко написать тест который реально что-то тестирует?
Покажите мне где я упоминал слово "легко".
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|1.9, Анончик, 11:21, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
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Молодец, Линус! Всё сделал правильно! Я вот от Дейва такого не ожидал. Не первый год DRM мейнтейнит, и такое....
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|3.30, Аноним, 11:51, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
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Windows 7 недавно вышла, на нетбуках не тормозит, просто чудо. Кажется, Red Hat с Canonical поняли что вeндeкaпeц они сделать не успели. И послали в задницу GNOME2. Надеюсь, его кто-нибудь форкнет.
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|3.247, iZEN, 19:02, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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>> Неужели эта Mesa 13.0.5/17.0.0 (dri, libGL) так отвратно портируется в Linux? Дожили.
> ты drm перепутал с месой
Как ты запустишь новую Mesa на глючной drm, объясни? Люди старались, делали свободную реализацию 3D для Linux, а в ядре ответная часть такая... кака.
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|4.244, Анонимм, 18:38, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Вот таких вот?
Надеюсь, поисковики Вас не заблочили и список сможете найти.
> На самом деле не умрёт, но исключительно через корпоративные интересы.
А что, корпорации тоже хотят работать.
И в том, кстати, гениальность Столлмана и его GPL: заставить их ещё и возвращать свои наработки с сообщество СПО.
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|1.159, Анонимм, 15:45, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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ответ к #87
// Идея о постоянной отладке одной и той же функции - это вообще откуда?//
Вот глючит громааадный бинарь (типа опенофиса или монолит-линуха). Ваши действия?
Дебагить. А одна и та же функция может вызываться N+500 раз в разных местах, и по ней придётся ходить дебагером (хоть и не хочется).
И вполне возможно, что в каком-то случае окажется, ведёт она себя неправильно.
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|2.241, Анонимм, 18:35, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Никак не пойму фанатов микроядра.
> 1. Хотите микроядро - пишите. Даже можете к уже существующим проектам присоединиться.
Есть задачи, с которыми в одиночку не справиться. В таком случае следует предлагать свою идею другим людям в надежде найти единомышленников и конструктивную критику идеи.
> 2. Нет знаний/умений писать - собирайте средства (деньги, оборудование) нанимайте спецов.
Да, знать всё невозможно.
Но как деньги могут заменить отсутствие знаний? Чтобы обрести знания - их нужно обретать. Найм спеца не даст знаний. В лучшем случае придётся лишь слушать его лекции.
> 3. Нет ни денег не знаний, только орать горазды - собирайте митинги
Есть ещё варианты. Собсно, описано в 1-ом пункте.
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|3.273, Michael Shigorin, 20:55, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> 1. Хотите микроядро - пишите. [B]Даже можете к уже существующим проектам присоединиться.[/B]
> Есть задачи, с которыми в одиночку не справиться. В таком случае следует
> предлагать свою идею другим людям в надежде найти единомышленников
Во-первых, проекты давно есть. Во-вторых, "свою идею" продуктивней предлагать в виде хотя бы наброска. Иначе как-то это всё болтологией попахивает.
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|4.279, Анонимм, 21:08, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Есть задачи, с которыми в одиночку не справиться. В таком случае следует
>> предлагать свою идею другим людям в надежде найти единомышленников
> Во-первых, проекты давно есть.
Микроядреный Линукс? Хоть один, прошу, ссылочку. Сам не нашёл.
> Во-вторых, "свою идею" продуктивней предлагать в виде
> хотя бы наброска. Иначе как-то это всё болтологией попахивает.
Попахивать оно может чем угодно.
Но у любого проекта есть исследовательский этап. И именно в его рамках я вижу полезным поговорить с народом на тему. Чтоб знать что делать дальше.
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|1.248, Pinkie Pie, 19:22, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Только что в openSUSE прилетело 4.10. Ну думаю, вот радость то - сейчас посмотрю что за зверь этот Virtual GPU. Ага, щазз. Система загружается до консоли и начинает мерцать между экраном загрузки и tty 3-4 раза в секунду, что даже залогиниться невозможно.
Думаю, как раз это-самое и словил.
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