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27.02.2017 10:37  Линус Торвальдс выступил с критикой контроля качества в DRM-подсистеме ядра Linux

В ответ на очередной набор изменений в подсистеме DRM (Direct Rendering Manager), присланный для включения в состав будущей ветки ядра 4.11, Линус Торвальдс пришёл в ярость и в жесткой форме раскритиковал Дэвида Эйрли (David Airlie), мэйнтейнера подсистемы DRM, за его отношение к контролю качества присылаемых патчей. В частности, Линус недоумевает как мэйнтейнер мог отправить для финального включения в новый выпуск ядра набор патчей, который явно не тестировался и непригоден для сборки из-за ошибки компиляции.

Процесс разработки ядра построен на цепочке доверия и основной задачей мэйнтейнеров подсистем является предварительная проверка и рецензирование изменений в делегированных им областях. По словам Линуса он ожидал лучшего контроля качества, в худшем случае он ожидал хоть какого-то контроля качества, но на деле в присланных изменениях он не увидел контроля качества совсем и предложенные изменения компонента tinydrm вообще не видели компилятора.

В частности при сборке присланного кода компилятором выводилось несколько десятков предупреждений и сборка завершалась ошибкой, изучение которой показало, что код не собирается если модуль backlight не вкомпилируется в ядро, а собирается в виде модуля (CONFIG_BACKLIGHT_CLASS_DEVICЕ=m). Более того, изменение для tinydrm было переотправлено мэйнтейнером на следующий день после получения от конечного разработчика и, судя по всему, без какого-либо тестирования.

В качестве ответных мер на подобное перебрасывание патчей в последний момент, Линус намерен ввести для DRM-подсистемы правило предварительного помещения изменений в ветку linux-next, до открытия окна приёма изменений в очередной выпуск ядра. Таким образом все изменения графических драйверов должны будут вначале быть обкатаны в ветке linux-next, лишь после чего смогут войти в основной состав ядра.

То, что полная неработоспособность выявляется последней инстанцией в ходе беглого осмотра и простейшего тестирования сборкой, указывает на серьёзные организационные проблемы. Линус был близок к тому, чтобы не включать набор патчей DRM в ядро 4.11, чувствуя что кроме него эти патчи никто больше не тестировал. Подобный шаг привёл бы к отклонению обновлений графических драйверов i915, amdgpu, radeon и nouveau, но, в конечном счёте, Линус принял исправленный вариант изменений к подсистеме DRM. Так как в настоящий момент приходится отклонять или принимать все изменения из набора DRM ("всё или ничего"), Линус намерен потребовать разбиения pull-запросов DRM на более мелкие части.

  1. Главная ссылка к новости (http://lkml.iu.edu/hypermail/l...)
  2. OpenNews: Сотрудник NVIDIA начал обсуждение вопроса, как компания может улучшить поддержку ядра Linux
  3. OpenNews: Продолжение дискуссии с Линусом Торвальдсом о стабильности API ядра Linux
  4. OpenNews: Проблемы с рецензированием патчей тормозят развитие X.Org
  5. OpenNews: Линус Торвальдс резко раскритиковал отношение компании NVIDIA к Linux сообществу
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: drm, linux
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  • 1.1, Линус мужик, 10:57, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +14 +/
    И этим все сказано
     
     
  • 2.209, Аноним, 17:13, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    И это наше слово (c) BSG
     
  • 1.2, A.Stahl, 11:03, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +13 +/
    >"всё или ничего"

    Вот она -- монолитность. Жаль что GNU-тое ядро неактивно пилится.

     
     
  • 2.8, Аноним, 11:21, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –19 +/
    Иди пили, Астал. Мы все будем рады.
     
  • 2.11, Анонимм, 11:22, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +5 +/
    Плюсую Микроядро - единственное РЕШЕНИЕ пролем надёжности Линукса И существова... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.29, px, 11:50, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +40 +/
    Этот комментарий следовало бы разделить на два... :)
     
     
  • 4.34, Анонимм, 11:55, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Зачем Чтоб можно было покритиковать по отдельности и Hurd, и предложение микроя... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.114, Аноним, 14:07, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +10 +/
    Это был микросарказм :)

    >Линус намерен потребовать разбиения pull-запросов DRM на более мелкие части.

     
     
  • 6.246, Анонимм, 18:46, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Это был микросарказм :)

    Но набрал он - максимум плюсов :)

     
  • 3.43, мегааноним_, 12:12, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ага и широкое её применения на всевозможных устройствах показывает, что GNU Hurd... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.66, Анонимм, 12:39, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Сарказм это не страшно Посмеяться всегда полезно И пока кто-то смеётся, кто-то... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.86, Andrey Mitrofanov, 13:14, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    I General Dynamics is the global leader in virtualization ,,, Based on Genera... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.91, Аноним, 13:24, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Hurd существовал до Linux Почему-то после того, как выпустили Linux, Hurd забро... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.102, Andrey Mitrofanov, 13:50, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Зачем ставить таги https ru wikipedia org wiki D0 97 D0 B0 D0 BA D0 BE D0 BD_... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.108, freehck, 13:58, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Пилить-то пилят, но в основном из интереса или в исследовательских целях.  Причина в том, что когда Hurd начинали пилить, была задача заменить проприетарное ядро Unix в системе GNU.

    Разработчики Hurd-а начали пилить со взглядом в будущее, и хотели сделать всё сразу правильно. И это "правильно" упёрлось в непомерные сроки реализации, ибо ядро архитектурно было принципиально новым, с миллионами подводных камней и трудностями в отладке.

    Тогда на сцене появился Linux. Взгляд у Торвальдса был проще: нужно новое ядро, и нужно ещё вчера. Linux в первую очередь ориентировался на то, чтобы был результат, и чтобы работали с ним уже существующие программы. И в этом Linux преуспел.

    Тогда и выяснилось, что в среде разработчиков Hurd-а многим не нужно было "правильное" ядро, а они вполне довольствуются работающим. Тогда произошёл отток разработчиков, Hurd затормозился в развитии.

    Так что сейчас сами разработчики GNU/Hurd пишут, что если бы Linux уже существовал, скорее всего они за Hurd бы не принялись.

     
     
  • 5.230, Аноним, 17:58, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пока семь раз отмеряли, Линус успел три раза сделать и переделать А вообще, инт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.234, Анонимм, 18:10, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Типа того Монолит писать проще и логотип Пингвин тоже не последнее дело А что,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.243, Аноним, 18:38, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    C небольшой помощью всяких айбиэмов и прочих, ага ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.277, Аноним, 21:06, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Айбиэмы подтянулись когда линукс уже был вполне работоспособен В отличие от вся... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.125, Анонимм, 14:34, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Конечно Монолит писать было проще, и железо было другим пресловутые переключ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.212, Аноним, 17:20, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Основная причина - влияние классической модели безопасности UNIX на скорость раб... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.149, Аноним, 15:26, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Команда hurd - наркоманы. Не, в смысле, гики, а в прямом медицинском значении.
     
  • 3.232, Michael Shigorin, 18:02, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если что, комментарий 2 свидетельствует только о полном непонимании проблемы в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.238, Анонимм, 18:20, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Дык uname -a Linux xxxxxxxx 4 4 0-64-lowlatency 85-Ubuntu SMP PREEMPT Mon Fe... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.26, kai3341, 11:46, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –9 +/
    > Вот она -- монолитность

    Шагом марш в школу. Ядро уже давно не монолитное

     
     
  • 3.31, Анонимм, 11:51, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Внезапно.
    Прошу деталей.
     
     
  • 4.48, мегааноним_, 12:15, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    В монолитном ядре ты не можешь выгрузить какую-нибудь подсистемы, обновить её и ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.54, Ordu, 12:23, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +11 +/
    Глупости. Все эти подсистемы работают в одном адресном пространстве, и любая может порушить ядро самым жёстким образом. То что при этом их можно выгружать или подгружать -- к делу отношения имеет ровно столько же, сколько выгрузка страниц памяти в своп и подгрузка их обратно.
     
     
  • 6.63, мегааноним_, 12:37, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вы путаете, я не утверждаю что ядро Linux микроядерное, я говорю что ядро Linux ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.76, Ordu, 13:02, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Мир может и не чёрно-белый, тут ты прав А вот ядра делят на монолитные и микроя... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.127, Pofigist, 14:37, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Упор на единое адресное пространство - в корне ошибочен Грубо говоря - возмож... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.144, Анонимм, 15:20, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Что ж, сильно подмечено.
    Спасибо!
     
  • 9.269, _, 20:42, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ой мамо ... почитал бы ты Таненбаума ... может и лужи остались бы не расплёсканными :-\
     
  • 7.81, Анонимм, 13:08, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Нарушители логики - такие логики Ну попытался подменить одним частным случаем... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.82, eganru, 13:08, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    полностью согласен микроядро не не решает проблему кривого кода в нужных подсис... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.109, Анонимм, 13:59, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Да, только почему-то по факту оно так не работает Люди ошибаются, это их неотем... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.89, saasd, 13:20, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    т к жесткий диск не доступен А ничего, что подсистема уже загружена и находитс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.278, Аноним, 21:08, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Подсистема как бы упала и находится не пойми в каком состоянии.
     
  • 7.137, freehck, 15:05, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    1 И даже более того упасть-то она упала, но выяснится это исключительно в рант... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.158, Анонимм, 15:44, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Вы слышали о кеше файловой системы Можете даже поиграться грузонуть какой-нить... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.79, Аноним, 13:05, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    На системах без IOMMU, любой драйвер может расписать под хохлому любую область п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.83, Анонимм, 13:12, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну Вы ж добавляйте, это только, если ему позволить DMA Зато спасёт от многих ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.187, Аноним, 16:37, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Напишите мне драйвер современного контроллера дисков или сетевой карты без dma ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.199, Анонимм, 16:54, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И Типа если оставить сервисам доступ к DMA пока процы с IOMMU непомерно дороги... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.202, Аноним, 17:00, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Доступ к DMA имеют не сервисы, а железки.
     
     
  • 11.218, Анонимм, 17:31, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Потому, что сервисы дрова соотв образом программируют эти самые железки Но э... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.78, Анонимм, 13:04, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ну, вижу, Вас уже заминусовали нормально так Да, Вы спутали модульность и микро... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.33, Я. Р. Ош, 11:53, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –4 +/
    Ты пытаешься тонко троллить или ты реально веришь в то, что написаное тобой, име... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.41, мегааноним_, 12:10, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Бред, вы архитектуру разделение программы на части и выделение API и то как хр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.59, llolik, 12:32, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    ИМХО проблемы того, что подсистема не тестируется и работает абы как на честном ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.97, Анонимм, 13:32, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Все - нет Проблемы защищённости всей системы от проблем в отдельных сервисах др... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.145, Аноним, 15:20, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Переписывать монолитное ядро, с кучей дров, в которых кроме автора никто не разб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.171, Анонимм, 16:11, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Тогда это READ EXEC-ONLY код со всеми вытекающими устранять ошибки в нём некому... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.214, Аноним, 17:26, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ты не прав При тех объемах, что имеется смена архитектуры не спасет Хоть будь ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.4, Аноним, 11:09, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Собсвтенно, как недавно столкнувшийся с ошибкой в финальной версии начиная с 4 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Анонимм, 11:28, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А прошлонедельная CVE-2017-6074 не относится к качеству кода ядра?
     
  • 1.5, Нанобот, 11:13, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    вообще-то когда у кого-то что-то не компилируется, в интернетах принято делать к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.60, Andrey Mitrofanov, 12:33, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Его рычаг больше -- он же мержит Что ещё не понятно, спрашивай И вообще, на... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.6, Аноним, 11:15, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Что меня злит, так это то что плохой проприетарный драйвер можно накатить на сис... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.51, мегааноним_, 12:19, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Но наоборот часто как раз не работает, а чаще и не компилируется Попробуйте ска... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.249, Elhana, 19:28, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сейчас прекрасно собирается... у них был момент, когда пару месяцев были проблемы, но в остальном закрытые дрова nvidia собираются на всем новом гораздо раньше, чем amd например.
     
  • 2.151, Аноним, 15:29, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Так какой из них по факту хороший, а какой плохой?


     
  • 2.272, Сырносырно, 20:50, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А на свежую можно?
     
  • 1.7, Анонимм, 11:21, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Кто-то ещё сомневается, что Линуксу давно пора менять дизайн на микроядро Это ж... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним, 11:22, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Микроядерных полон тред. Вы тут чего забыли?
     
     
  • 3.14, Анонимм, 11:26, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Мы тоже любим Линукс за его функциональность Но не хотим, чтобы он канул в лету... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.45, iPony, 12:13, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Это естественный процесс Нельзя просто так писать писать писать на протяжении э... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.53, Аноним, 12:22, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Слабая мотивация. Хранить чтобы потом, если чего, выбросить ))
     
  • 5.69, Анонимм, 12:48, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну не Rinix оно называется, а чуть иначе Но уже есть, и снова же - микроядро h... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.42, Аноним, 12:12, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Старые песни на новый лад А вот был бы у Линуса короткоствол, а вот было бы ядр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.62, Анонимм, 12:35, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А Вы как решаете насущные проблемы Просто что-то меняете, а потом расхлёбываете... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.88, Аноним, 13:17, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Простите, но вы хотя бы, в теории, знаете во что вываливается переключение конте... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.122, Анонимм, 14:31, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В точку Ещё ответьте за всех, что добавить 5 копеек в запас мощности железа это... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.190, Аноним, 16:39, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Переключения контекста это не разу не пять копеек Для иллюстрации можете посмот... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.211, Анонимм, 17:20, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не уверен, что данная реализация сервисов fuse - оптимальна Кроме того, это ч... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.133, Аноним, 14:52, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Они недавно микроядерность проходили ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.136, Andrey Mitrofanov, 14:54, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не, талмуд Таненбаума оставляет неизгладимую травму _надолго_ Не недавно , то ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.18, Аноним, 11:30, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Я против странно коррелирующих наплывов фанатов микроядерности и микрософта Лов... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, Анонимм, 11:33, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Спасибо за конкретику по минусу Хотя странно за наплавы статистики посещаемост... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.40, Аноним, 12:09, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Куратор твой отвечает По микроядру задачка тебе такая на размышление оцени, ск... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.55, Анонимм, 12:25, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Возможный выигрыш в мире продолжит жить и развиваться самое функциональное откр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.67, Аноним, 12:40, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Ты давай вот эти прокламации оставь для кого-нибудь другого Линукс не самоцель ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.101, Анонимм, 13:44, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Зачем Это что, коммерческий проект или где Или кому-то станет легче, если появ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.141, Аноним, 15:12, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это тут ни при чем Посчитать прошу не в деньгах, а в часах Тебе должно полегча... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.167, Анонимм, 16:03, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ничего это не поменяет, и проблем в Линухе не убавит При чём тут я Ну титаниче... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.193, Аноним, 16:48, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Да неужели А вот твои дифирамбы микроядру, конечно, все поменяют и все проблемы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 11.210, Анонимм, 17:19, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А как иначе оградить доступ тому, чему не нужно всё, а достаточно лишь своей пам... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.22, Аноним, 11:34, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Микроядро лишает Линуса власти и требует от него сохранять неизменным API Сейча... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.28, Анонимм, 11:50, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Дык почему же Межсервисное API можно менять хоть по 10 раз на дню Микроядернос... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.38, Аноним, 12:03, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Конечно нет Сказал а , говори и б Нужно намёками вынудить других это делать... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.44, Анонимм, 12:12, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Что ж, такая себе перестраховка Впрочем, в текущем обществе лидеры просто обя... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.23, Аноним, 11:42, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    есть доказательства, что этот подход - самый эффективный из существующих Скольк... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.37, Анонимм, 12:02, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    1 Проверка каждого оператора в коде - это лучше, чем отстуствие проверки 2 А ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.47, Аноним, 12:13, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Это называется перенос сложности Сложность системы остаётся неизменной, но мо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.77, Анонимм, 13:03, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Оно и одержимое первых 7 метров dev random сложно, как и 7 метров boot vmlinuz... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.84, Аноним, 13:13, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Зачем вы проецируете свой опыт веб-макаки на разработку ядра Вот почему все лю... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.110, Анонимм, 14:00, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Внимательнейше слушаю Ваши предложения по решению проблем устойчивости и безопас... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.111, Анонимм, 14:02, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А у Вас есть предложения как обустроить Россию Где можно почитать Что думаете ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.87, Аноним, 13:15, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Простые функции не нуждаются в unit-тестировании, сложные с помощью unit-тестов ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.103, Аноним, 13:50, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Бывает и так, при изменениях в окружении в котором этот код выполняется Для при... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.113, Аноним, 14:06, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Их ошибка, что они использовали копи-пастнутый код, изменяющий глобальные переме... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.131, Анонимм, 14:51, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну вот и как сплошной положизм на нормы характеризует собстенно сами нормы?
     
     
  • 10.155, Аноним, 15:38, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ежегодным ростом количества падающих ракет Как следствие, растёт стоимость стра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 11.178, Анонимм, 16:18, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Т е нормы таки указывают как суммарно дешевле вести дела но чиновников это м... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.118, Анонимм, 14:23, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А как тогда узнать как они работают и работают ли вообще Каждый раз код перечит... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.121, Andrey Mitrofanov, 14:28, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Дисциплина https xkcd com 1790 функционального программирования решает ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.142, Анонимм, 15:14, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А как узнать, что код писанный по функц программированию делает то, что нужно ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.119, Анонимм, 14:26, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    продолжение следует...
     
  • 7.161, Анонимм, 15:48, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я закончил ответ в постах #159 и #160
    (извините, специфика форума)
     
  • 4.71, Аноним, 12:55, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Тест гарантирует только то о чем подумал автор теста, и не более того Тем более... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.105, Анонимм, 13:53, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Другого и не утверждал Но без тестов, код куда больше делает и того, чего автор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.124, Аноним, 14:33, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это утверждение ничем не обосновано ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.143, Анонимм, 15:17, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Попробуйте посмотреть в багтрекеры проэктов без модульного тестирования И сравн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.205, Аноним, 17:05, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вероятность одинакова, бо код пишется не роботами и ошибка равновероятно может б... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.219, Анонимм, 17:34, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Безусловно Тесты - это тоже код, и его пишут люди Но тесты контроллируют и был... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.129, Аноним, 14:43, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Дайте я угадаю, вы никогда не занимались низкоуровневым программированием на пра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.152, Анонимм, 15:32, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Подсистемы ядра всего того, что нонче есть в Линухе в гит репе, если совсем бы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.192, Аноним, 16:48, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну да programming manual и программная модель устройства фактически его эмулято... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.213, Анонимм, 17:25, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Хоть одно, хоть нет А ответить на простой вопрос а так ли работает драйвер, ка... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.153, Анонимм, 15:33, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    какая-нить drivers net c senddata да, абстрактная а как иначе рассказ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.191, Аноним, 16:43, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Возвращаемся к вопросу о стопроцентно корректной программной модели железа ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.197, Аноним, 16:50, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Но зачем Мы проверили, что драйвер посылает железу корректный с точки зрения сп... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.204, Анонимм, 17:04, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Совершенно верно.
    (или же кривизны уже самой железки; да, оно иногда ломается)
     
  • 9.203, Анонимм, 17:03, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Никуда не нужно возвращаться Речи о полноценном моделировании железа нет Речь ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.206, Аноним, 17:08, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В драйвере версии 1, в регистр X пишется 42 В драйвере версии 2, в регистр X пи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 11.221, Анонимм, 17:37, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    должен отметить конструктив в разговоре Спасибо 1 Работает ли код относитель... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 12.276, Аноним, 21:05, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Господи, да поймите же вы что среди проблем в разработке драйверов, ошибки опеча... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.166, Аноним, 16:03, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Я ожидал от микроядерного пророка ответ data ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.182, Анонимм, 16:25, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну так и обратитесь тогда к пророку.
     
  • 8.184, Анонимм, 16:26, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А я да - спасибо, на будущее буду расписывать тесты в более конкретной форме.
     
  • 5.183, Аноним, 16:25, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Тест написанный по спецификации повышает уверенность в том, что система ведёт се... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.194, Аноним, 16:50, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вас маркетологи покусали ?
     
  • 6.195, Анонимм, 16:50, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Спецификацией так и остаётся текстовое описание дизайнеров железки Набор же тес... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.198, Аноним, 16:53, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И что толку Разработчик прочитав мануал считает что нужно писать 42 в регист... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.215, Анонимм, 17:27, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Менять тесты Ведь они - просто закодированное желание автора Он хочет, чтоб не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.223, Аноним, 17:45, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А здесь требуется анализ - почему не работает Может быть глюк в железе, может б... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.229, Анонимм, 17:53, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А может и защита от своих же опечаток - это тоже лажа У каждого свой уровень ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.208, Аноним, 17:11, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В моей области и код и тесты пишутся по спецификации Спецификация - учитывает т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.222, Анонимм, 17:41, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Однозначно Вопрос лишь в выявлении возможных несоответствий которые возможны, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.196, Аноним, 16:50, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вас маркетологи покусали ?
     
  • 2.57, мегааноним_, 12:29, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    И Если у кого-то не было желания тестировать свой код в том числе и писать тес... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.72, Аноним, 12:57, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    писать для него тесты И что вы собираетесь таким образом тестировать ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.94, Анонимм, 13:27, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Если появляется возможность - то под давлением давних проблем, ею начнут пользов... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.236, мегааноним_, 18:19, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Для ядра в user space есть архитектура um , и еще конечно qemu, так что первые ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.239, Анонимм, 18:30, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Для ядра в user space есть архитектура "um", и еще конечно qemu,

    Проброс железки "внутрь" - задача может и простая, но не решает поставленный вопрос:
    тестировать модуль этой железки (который просто будет бежать внутри um/qemu)

    > так что первые 2 пункта и для Linux есть том же относительно
    > готовом виде.

    Попробуйте пробросить что-нить эдакое в qemu или найти тот же драйвер, если конфигурите ядро под ARCH=um. Да, его там просто может не быть (т.к. драйвер может зависеть от конкретного множества аппаратных архитектур). Т.е. решение - не универсально.


    > Блин, почитайте про юнит тесты и multithreading,

    Готово. И?
    "Трудно == не надо делать"?

    > а прерывания (которые используют практически любая железка)
    > дают тот же эфект внезапного переключения контекста,
    > все еще думаете что это легко написать тест который реально что-то тестирует?

    Покажите мне где я упоминал слово "легко".

     
  • 2.65, Andrey Mitrofanov, 12:38, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Мы за Просто ты не понимаешь Торвальдсу платит ЛФ Решение -- стань членом ЛФ ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.98, Анонимм, 13:36, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну так это уже ж хорошо Вы счас расписали процесс реализации идеи, которая НЕ о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.112, Andrey Mitrofanov, 14:04, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ситуайен Ffffморфируй же А вот и По, пришедший за мной надо ставить таги... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.130, Анонимм, 14:49, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Что-то слишком много тегов...
     
  • 2.73, angra, 12:59, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Сразу видно микроиксперда Зачем пересобирать ВСЁ, если можно пересобрать только... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.106, Анонимм, 13:56, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Согласен, криво выразился Писать один модуль, конечно, можно только его пересоб... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.80, Аноним, 13:05, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Давайте вы свои кривые ручонки к линуксу тянуть не будете, а стройными и могучим... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.107, Анонимм, 13:57, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Как там у классика: не указывайте мне что делать, и я не буду говорить куда....
     
     
  • 4.132, Аноним, 14:52, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Почему вы тогда считаете для себя возможным указывать что должны делать разработ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.154, Анонимм, 15:36, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Вы меня с кем-то путаете Я ничего такого никому не указывал Каждый делает что ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.200, Аноним, 16:55, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А сами в это время наглотались зубного порошку ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Анончик, 11:21, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Молодец, Линус! Всё сделал правильно! Я вот от Дейва такого не ожидал. Не первый год DRM мейнтейнит, и такое....
     
     
  • 2.68, Andrey Mitrofanov, 12:47, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Может он в git не смог Может его libv http libv livejournal com 27799 ht... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.12, Аноним, 11:23, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кстати Кто есть в официальном баг-трекере Запостите, пожалуйста drivers gp... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.25, Орк, 11:44, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >GCC 4.3

    Как там в 2009 живётся?

     
     
  • 3.30, Аноним, 11:51, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Windows 7 недавно вышла, на нетбуках не тормозит, просто чудо. Кажется, Red Hat с Canonical поняли что вeндeкaпeц они сделать не успели. И послали в задницу GNOME2. Надеюсь, его кто-нибудь форкнет.
     
     
  • 4.188, random, 16:37, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да-да Я как раз где-то год спустя покупал нетбук Попросил в магазине показать ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.21, Аноним, 11:33, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Выступил с критикой это мягко сказано Обматерил сразу всех причастных в drm-д... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.58, O01eg, 12:31, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    CI для слабаков?
     
     
  • 2.95, Анонимм, 13:28, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Для микроядра тоже - автоматом тестить крайне неудобно а потому и практически н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.96, Andrey Mitrofanov, 13:30, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Оплачивать электричество для CI для слабаков Смержил - да и в пулл-реквестик ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.139, Andrey Mitrofanov, 15:06, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ой I By 2005, there are quite a few datacenters that are limited by electrica... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.64, iZEN, 12:38, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Неужели эта Mesa 13.0.5/17.0.0 (dri, libGL) так отвратно портируется в Linux? Дожили.
     
     
  • 2.115, J.L., 14:11, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    ты drm перепутал с месой ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.247, iZEN, 19:02, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >> Неужели эта Mesa 13.0.5/17.0.0 (dri, libGL) так отвратно портируется в Linux? Дожили.
    > ты drm перепутал с месой

    Как ты запустишь новую Mesa на глючной drm, объясни? Люди старались, делали свободную реализацию 3D для Linux, а в ядре ответная часть такая... кака.


     
  • 1.126, Аноним, 14:36, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    того самого чудака, которого когда-то не приняли в АМД и он не пропускает DC в L... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.169, Аноним, 16:09, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Надеюсь что этот DC никогда не пропустят Скрещивать ужа с ежом изначально плоха... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.146, Аноним, 15:23, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Линукс закончится вместе с Линусом.
     
     
  • 2.173, Анонимм, 16:12, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А вот этого как раз и нельзя допустить Хотя этого уже и не произойдёт - уже нем... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.240, Аноним, 18:35, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот таких вот На самом деле не умрёт, но исключительно через корпоративные инте... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.244, Анонимм, 18:38, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вот таких вот?

    Надеюсь, поисковики Вас не заблочили и список сможете найти.

    > На самом деле не умрёт, но исключительно через корпоративные интересы.

    А что, корпорации тоже хотят работать.

    И в том, кстати, гениальность Столлмана и его GPL: заставить их ещё и возвращать свои наработки с сообщество СПО.

     
  • 1.147, Аноним, 15:23, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    когда про systemd будет сказано и переписано с нуля все?
     
  • 1.150, Аноним, 15:29, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Линусу надо было не орать матом, а забрать полномочия у обосравшегося Но похоже... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.176, Crazy Alex, 16:16, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Ну вот если повторится - заберёт Это ни разу не первый случай, когда он матом о... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.159, Анонимм, 15:45, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    ответ к #87

    // Идея о постоянной отладке одной и той же функции - это вообще откуда?//

    Вот глючит громааадный бинарь (типа опенофиса или монолит-линуха). Ваши действия?
    Дебагить. А одна и та же функция может вызываться N+500 раз в разных местах, и по ней придётся ходить дебагером (хоть и не хочется).
    И вполне возможно, что в каком-то случае окажется, ведёт она себя неправильно.

     
  • 1.160, Анонимм, 15:46, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    в продолжение к ответу на 87 Чтобы знать, что она работает ВСЕГДА, при ЛЮБЫХ из... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.237, Аноним, 18:19, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Никак не пойму фанатов микроядра 1 Хотите микроядро - пишите Даже можете к уж... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.241, Анонимм, 18:35, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Никак не пойму фанатов микроядра.
    > 1. Хотите микроядро - пишите. Даже можете к уже существующим проектам присоединиться.

    Есть задачи, с которыми в одиночку не справиться. В таком случае следует предлагать свою идею другим людям в надежде найти единомышленников и конструктивную критику идеи.

    > 2. Нет знаний/умений писать - собирайте средства (деньги, оборудование) нанимайте спецов.

    Да, знать всё невозможно.
    Но как деньги могут заменить отсутствие знаний? Чтобы обрести знания - их нужно обретать. Найм спеца не даст знаний. В лучшем случае придётся лишь слушать его лекции.

    > 3. Нет ни денег не знаний, только орать горазды - собирайте митинги

    Есть ещё варианты. Собсно, описано в 1-ом пункте.

     
     
  • 3.273, Michael Shigorin, 20:55, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> 1. Хотите микроядро - пишите. [B]Даже можете к уже существующим проектам присоединиться.[/B]
    > Есть задачи, с которыми в одиночку не справиться. В таком случае следует
    > предлагать свою идею другим людям в надежде найти единомышленников

    Во-первых, проекты давно есть.  Во-вторых, "свою идею" продуктивней предлагать в виде хотя бы наброска.  Иначе как-то это всё болтологией попахивает.

     
     
  • 4.275, Аноним, 21:03, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ***собирая грибы, бойтесь в лесу ловких очкариков!***


     
  • 4.279, Анонимм, 21:08, 27/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Есть задачи, с которыми в одиночку не справиться. В таком случае следует
    >> предлагать свою идею другим людям в надежде найти единомышленников
    > Во-первых, проекты давно есть.

    Микроядреный Линукс? Хоть один, прошу, ссылочку. Сам не нашёл.

    > Во-вторых, "свою идею" продуктивней предлагать в виде
    > хотя бы наброска.  Иначе как-то это всё болтологией попахивает.

    Попахивать оно может чем угодно.
    Но у любого проекта есть исследовательский этап. И именно в его рамках я вижу полезным поговорить с народом на тему. Чтоб знать что делать дальше.

     
  • 1.248, Pinkie Pie, 19:22, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Только что в openSUSE прилетело 4.10. Ну думаю, вот радость то - сейчас посмотрю что за зверь этот Virtual GPU. Ага, щазз. Система загружается до консоли и начинает мерцать между экраном загрузки и tty 3-4 раза в секунду, что даже залогиниться невозможно.
    Думаю, как раз это-самое и словил.
     
  • 1.258, Аноним, 20:25, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Кто из адвокатов микроядерности все на микроядра поработал под с микроядрам... весь текст скрыт [показать]
     

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