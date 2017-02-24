24.02.2017 10:40  Разработчики Ubuntu Kylin развивают новое пользовательское окружение UKUI

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|4.91, Тот_Самый_Анонимус, 20:51, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>Могу добавить, что это именно слепое и тупое копирование: позаимствовали не какие-то удобные и полезные вещи (не уверен, есть ли таковые в виндовом интерфейсе, ну да ладно), а всякую чушь вроде красный кнопки закрытия окна да цветовой гаммы.
Увидеть бы объективные критерии оценки полезности, а не бесполезное мнение предвзятого человека.
>Потому как сюда тебя тоже никто не звал, а вот там, возможно, уже заждались.
Хм, а тебя кто-то звал? Тебе предложили не пользоваться тем, что тебе не нравится, чем ты недоволен?
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|1.14, mumu, 12:05, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
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Выглядит опрятно. Жаль, что силы распыляются, но по крайней мере не очередное уродство для планшетов
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|1.24, тоже Аноним, 13:22, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
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"...Я считаю, что это был цилинь, а Мэн Да говорит, что это был сыбусян. Рассудите нас, о Учитель!
Учитель спросил:
- А велико ли было животное?
- Оно было размером с лошадь, но высотой с собаку! - ответил Мэн Да.
- Уху! - воскликнул Учитель с тревогой. - Это был зверь пицзеци..."
Довольно странно читать, что форк форка Гнома готов к конкуренции с обоими родительскими проектами. Но это можно оставить на совести авторов и переводчиков.
Однако увидеть на скриншотах сколько-нибудь критичных отличий от своего слегка настроенного Xfce мне почему-то не удалось.
Есть мнение, что ожесточенное, вплоть до форков, допиливание DE с целью еще ниже опустить порог вхождения в него - это работа для программистов, недостаточно квалифицированных для того, чтобы разгребать багтрекер и фичреквесты. Зато о такой работе гораздо легче писать пресс-релизы и вообще доносить результаты до тех, кто не разбирается... особенно среди тех, кто финансирует.
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|2.32, Аноним, 14:09, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Есть мнение, что разработчики ведущих DE — упоровшиеся наркоманы, половина из которых чхала на пользователей и сублимирует за чужой счёт свои маководские тенденции, а другая половина — больше 10 лет судорожно переписывает один и тот же кусок кода. И те и другие, закончив очередной выс^W^W достигнув своей программистской нирваны, норовят объявить что отходят от активного участия в проекте (а что, баги-то фиксить это вам не API проектировать — в резюме особе не поразглагольствуешь), и цикл повторяется по новой.
Печально, но факт — ни от KDE, ни от Гнома мы рабочего DE не дождёмся. Вернее уже дождались, просто не прочухались, когда нужно было, а теперь уже поздно — нужно ждать ещё лет двадцать, пока у нового руководства проектов пройдёт гормональное буйство. И форкать менее тухлое из имеющегося в данном случае — единственное логичное поведение.
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|6.81, A.Stahl, 20:10, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>Те, кто искренне полагает, что гномовцы тупо вредят собственному проекту
Гном 3 доказал, что гномовцы вредят собственному проекту.
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|1.29, soarin, 13:50, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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Страшненько. Все кривоватое и не выровненное.
Откройте скриншоты той же увынде, которую они криво копируют, и сравните.
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|2.37, ке, 14:26, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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слава богу что есть на свете иксфсе, которая является островком среди остальных де, которые пилят не перепилят, забрасывают и пилят другое заново.
Эдакий гном 2, только современней и лучше. Хотя я для эксперимента поставил старый дебиан с гномом2, и должен сказать, приятные воспоминания есть. Но к сожалению гном2 устарел, в том виде, в котором он и остался в 2010 году.
Так что только крыса. Других де хороших я не вижу.
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|3.86, Ivan, 20:35, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Контру иль ИКТ? И зачем учить их молву кода на англицкой книжек полно?? Вы чего товарисчь??
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|2.71, Atom, 18:33, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Чем бы дитятко не тешилось, лишь бы на Qt не переходило.
оно еще только для 17.04 на удивление в PPA нет предыдущих дистров убунты...гг...в 17 и попробуем, хотя что то мне подсказывает я так и останусь на хфце..или свалю на лубунту с лхкт...
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|1.82, хученжсу, 20:18, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]
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Хорошо, что только китай так извращается. Я надеюсь, китайский пользователь без проблем может установить обычную версию Ubuntu, и штатными методами установить китайскую локализацию.
Не люблю национальные сборки, тем более такие кривые страшные, предпочитаю иметь международный инсталятор.
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|1.102, robux, 21:55, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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Наконец-то сделали нормальный DE в линуксе (судя по скриншотам)!
Если ещё реализуют:
> планы по дальнейшему упрощению и унификации интерфейса и библиотек.
и УКУЙ станет быстрее LXDE - то я с радостью пересяду!
Мне рабочий стол (как и китайцам) нужен для работы, а не для уродского позерства.
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