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24.02.2017 10:40  Разработчики Ubuntu Kylin развивают новое пользовательское окружение UKUI

Разработчики Ubuntu Kylin, официальной редакции Ubuntu Linux для китайских пользователей, представили новое окружение рабочего стола UKUI (Ubuntu Kylin User Interface), которое планируется использовать по умолчанию в одном из будущих выпусков Ubuntu Kylin вместо окружения Unity. Отмечается, что окружение UKUI уже достаточно стабильно и готово для конкуренции с проектами GNOME и MATE. Пакеты с UKUI также могут быть установлены в обычном Ubuntu (PPA) и в Debian. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией GPLv2.

UKUI является форком рабочего стола MATE и предлагает модернизированный вариант классической организации рабочего стола, стилизованный под оформление Windows 7. Пользователю предлагается собственная реализация двухпанельного меню с отдельной секцией для выбранных приложений, встроенной системой поиска, группировкой приложений по категориям и выделением часто используемых приложений в каждой категории. Имеется возможность объединения сходных задач в одно окно с манипуляцией ими как единым целым. Изменены экран входа в систему и панель управления. Файловый менеджер Peony (форк Caja) стилизован под Windows Explorer.

В качестве причин создания форка MATE называется желание получить оформление, более дружественное для пользователей из Китая, которые привыкли к интерфейсу Windows. Для решения этой задачи потребовалось переработать такие компоненты, как меню, панель и центр управления. Многие из внесённых изменений не соответствуют архитектуре и принципам разработки MATE, что не позволяет развивать их в рамках единого проекта. Созданию форка MATE также способствовали планы по дальнейшему упрощения и унификации интерфейса и библиотек.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.ukui.org/news/20170...)
  2. OpenNews: Ubuntu Kylin предустановлен на 40% проданных в Китае компьютеров Dell
  3. OpenNews: Китайцы загрузили 1.7 млн копий Ubuntu Kylin
  4. OpenNews: Ubuntu MATE переходит на GTK3+
  5. OpenNews: Проект Solus представил Brisk Menu для рабочего стола MATE
  6. OpenNews: Релиз десктоп-окружения MATE 1.16, форка GNOME 2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ubuntu, kylin, ukui
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  • 1.1, th3m3, 11:41, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –7 +/
    Для любителей интерфейса винды, вроде всегда был KDE. Не?
     
     
  • 2.4, Местный одмин, 11:45, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +2 +/
    Попробуйте эту дрянь на слабом железе запустить.
     
     
  • 3.35, Khariton, 14:17, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Это вы про Целерон400?
    На ееерс-900 пользвался КДЕ4. Целерон900 кстати.
     
     
  • 4.103, Аноним, 22:09, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Возможно, вы слоупок? Потому что кде4 напрягает даже на более мощных машинах.
     
  • 3.67, Atom, 18:14, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Мэйт на атоме D510 с 2 гигами оперативы вроде бы работал и есть не просил с че... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.72, Местный одмин, 18:51, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Так я не про мейт, а про кеды.
     
  • 3.79, Мемасик, 19:54, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    А вот и любители ламповых компьютеров подъехали, у которых Кеды лагают.
     
     
  • 4.88, Аноним, 20:45, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Вы сайтом ошиблись. Здесь у 90% они "ламповые".
     
     
  • 5.96, Кэп., 21:16, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Здеся ЛиПКо - Ламповые и Православные Компустеры!
     
     
  • 6.99, Аноним, 21:33, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Насчёт православных не соглашусь Не все здесь ещё смогли обзавестись Эльбрусами... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.106, Серж., 22:12, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так это ж лампово-православные тогда! ЛПК от ВПК!
     
  • 3.94, Sunderland93, 21:10, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Прикинь, запускал. На еже. Да вырубал свистульки. Но работало всё очень шустро. Так что не надо тут
     
     
  • 4.104, Аноним, 22:10, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Прикинь, запускал. На еже.

    А на собачьей упряжке покатит?

     
  • 2.92, Аноним, 20:51, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Для либителей эргономики близкой к винде был кде Сабж же - какое-то фейковое ок... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.100, Аноним, 21:41, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Зато есть надежда, что не засудят за градиенты, как в винде
     
  • 1.2, vitvegl, 11:44, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    интересно
     
  • 1.3, AlexYeCu, 11:44, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Экое уродство от вендопоклонников.
     
     
  • 2.11, Аноним, 12:03, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –17 +/
    Обоснуй или лужи газифицируешь, выперды вроде в винде также при себе оставь Н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.18, Admino, 12:28, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Ну да, чёрные панели, оверлей, оформление Adwaita, трей слева внизу 8212 да л... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.34, AlexYeCu, 14:14, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Глупыш, в моей фразе как раз и указывалось, что это копирование Указывалось яв... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.44, Линукс еще не готов, 15:01, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Речь идет о привычном интерфейсе, а не о заимствовании полезняшек
     
     
  • 5.66, AlexYeCu, 18:10, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Привычном кому И с каких пор ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.64, angra, 18:00, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Есть конечно, еще с win98 Но так как их никто еще не реализовал, то нинужно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.65, AlexYeCu, 18:09, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    И что же такого хорошего было в 98-й винде, чего ещё никто не реализовал для сво... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.74, Lain_13, 18:56, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    BSOD?
    Хотя есть слухи, что AMD реализовал эту фичу в драйверах под Radeon.
     
     
  • 7.90, Аноним, 20:50, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Во время 98-ой венды установка и использование линукса где-бы то ни было было во... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.105, Аноним, 22:12, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не реализовал а бэкпортировал ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.91, Тот_Самый_Анонимус, 20:51, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >Могу добавить, что это именно слепое и тупое копирование: позаимствовали не какие-то удобные и полезные вещи (не уверен, есть ли таковые в виндовом интерфейсе, ну да ладно), а всякую чушь вроде красный кнопки закрытия окна да цветовой гаммы.

    Увидеть бы объективные критерии оценки полезности, а не бесполезное мнение предвзятого человека.

    >Потому как сюда тебя тоже никто не звал, а вот там, возможно, уже заждались.

    Хм, а тебя кто-то звал? Тебе предложили не пользоваться тем, что тебе не нравится, чем ты недоволен?

     
  • 3.47, Аноним, 15:54, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не в чистых иксах -это вяленый ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.28, derlafff, 13:50, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Забавно, но с треем в MATE такой пушной зверь, что даже это выглядит по сравнени... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.89, Аноним, 20:47, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    У вендопоклонников стоит линукс похожий на венду Зачем вообще вендопоклонник... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, A.Stahl, 11:47, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Проект должен жить и развиваться Нахрена спросите вы А чтобы разработчики были... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, AlexYeCu, 12:03, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    А ты стратег…
     
  • 2.59, _, 17:18, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Кормить надо лучше они и не улетят С 90-е, реклама Банк Империал... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.7, Haron Prime, 11:55, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    форк форка )))
     
     
  • 2.21, Зорян и Шкиряк, 13:01, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +9 +/
    Ехал форка через форку
    Видит форка в форке форк
    Сунул форка форку в форку
    форка форка форка форк
     
     
  • 3.50, NYMA, 16:38, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ехал форк через форк Видит форк в форке форк Форкнул форк форка форк Форк форк ф... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.77, A.Stahl, 19:24, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Ехфо чефо
    Вифо фофо
    фофо фофо
    фофо фофо
     
  • 1.8, Аноним, 11:56, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Зависть к китайским пользователям MATE единственный нормальный WM остался после ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.27, all_glory_to_the_hypnotoad, 13:46, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    Нет, не остался, это дерьмо с одной стороны полностью зависимо от systemd, а с другой начало копировать через gtk3 многие убожества из Г3. Сейчас единственный нормальный DE это xfce
     
     
  • 3.68, Atom, 18:18, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    от на нем мы и сидим да и те блин тянут гтк3, если что ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.73, Аноним, 18:54, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И осталась у лягушек на болоте последняя кочка.
     
  • 3.83, allnix, 20:22, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > полностью зависимо от systemd

    И как без него обходятся в PCLOS, Void, Calculate?

     
     
  • 4.93, Аноним, 20:53, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну вот, 1000 вас обходится, а остальные никак ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.95, allnix, 21:14, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    "1000 вас обходится, а остальные никак." © Microsoft
     
     
  • 6.101, Аноним, 21:45, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    95 пользователей обходятся без Линукс, а остальные никак ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.107, paulus, 22:21, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Сейчас единственный нормальный DE это xfce

    Самый нормальный DE - это JWM  или fluxbox ;) :)

     
  • 2.39, zloykakpes, 14:45, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Не WM, а DE.
     
     
  • 3.41, алекс, 14:55, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Они же тоже переезжают на GTK3, пок сижу вот на 4 12, нравится Или опять на ice... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.69, Atom, 18:19, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    а хз лхде и мэйт вроде пилят гтк3 компоненты потихоньку, к выпуску 17 04 можно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.108, paulus, 22:23, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >можно свалить на Lxqt lubuntu и забить на все болт.

    угрюмое убожество, на которое только убогие могут свалить... imho

     
  • 1.9, РПЦ, 12:00, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    шрифты не православные из ада
     
  • 1.13, Вася, 12:04, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    Там в проводнике видны "C:" и "D:"
     
     
  • 2.15, mumu, 12:06, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Тоже заметил на последнем скриншоте А в первом нормальный путь Или это винда н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.87, Аноним8, 20:44, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Может, это что-то вроде меток.
     
  • 1.14, mumu, 12:05, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Выглядит опрятно. Жаль, что силы распыляются, но по крайней мере не очередное уродство для планшетов
     
     
  • 2.52, NYMA, 16:43, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    А действительно ли распыляются Думаю, разработчики этого в любом бы случае не у... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.16, Аноним, 12:09, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Аккуратно, ярко и открыто!
     
  • 1.17, x0r, 12:25, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Хочешь сей,а хочешь куй, всё-равно будет UKUI.
     
     
  • 2.98, Аноним, 21:27, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    О Наконец-то А то я уж начал волноваться половину комментов прочёл, а про уку... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.19, Admino, 12:29, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    В МСВС же уже был интерфейс с закосом под XP, чего они не форкнули готовое?
     
     
  • 2.20, Аноним, 12:51, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    они не хотят косьть под прапорщиков
     
  • 1.22, Admino, 13:14, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А вообще, да, узнаю китайцев. Лишь бы что-нибудь скопировать :-)
     
  • 1.23, Аноним, 13:17, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А gtk-диалоги они приведут в нормальный вид?
     
     
  • 2.55, NYMA, 16:46, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Было бы неплохо У меня сейчас xfce4, все приложения в основном в стиле Gnome2, ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.24, тоже Аноним, 13:22, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    "...Я считаю, что это был цилинь, а Мэн Да говорит, что это был сыбусян. Рассудите нас, о Учитель!
    Учитель спросил:
    - А велико ли было животное?
    - Оно было размером с лошадь, но высотой с собаку! - ответил Мэн Да.
    - Уху! - воскликнул Учитель с тревогой. - Это был зверь пицзеци..."

    Довольно странно читать, что форк форка Гнома готов к конкуренции с обоими родительскими проектами. Но это можно оставить на совести авторов и переводчиков.
    Однако увидеть на скриншотах сколько-нибудь критичных отличий от своего слегка настроенного Xfce мне почему-то не удалось.

    Есть мнение, что ожесточенное, вплоть до форков, допиливание DE с целью еще ниже опустить порог вхождения в него - это работа для программистов, недостаточно квалифицированных для того, чтобы разгребать багтрекер и фичреквесты. Зато о такой работе гораздо легче писать пресс-релизы и вообще доносить результаты до тех, кто не разбирается... особенно среди тех, кто финансирует.

     
     
  • 2.26, f2404, 13:35, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Вот согласен Разбираться с уже существующими проблемами реальных пользователей ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.57, NYMA, 16:52, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ты не понял Китайцы форкнули для себя, со своими проблемами они и будут разбира... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.32, Аноним, 14:09, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    Есть мнение, что разработчики ведущих DE — упоровшиеся наркоманы, половина из которых чхала на пользователей и сублимирует за чужой счёт свои маководские тенденции, а другая половина — больше 10 лет судорожно переписывает один и тот же кусок кода. И те и другие, закончив очередной выс^W^W достигнув своей программистской нирваны, норовят объявить что отходят от активного участия в проекте (а что, баги-то фиксить это вам не API проектировать — в резюме особе не поразглагольствуешь), и цикл повторяется по новой.

    Печально, но факт — ни от KDE, ни от Гнома мы рабочего DE не дождёмся. Вернее уже дождались, просто не прочухались, когда нужно было, а теперь уже поздно — нужно ждать ещё лет двадцать, пока у нового руководства проектов пройдёт гормональное буйство. И форкать менее тухлое из имеющегося в данном случае — единственное логичное поведение.

     
     
  • 3.45, тоже Аноним, 15:08, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Форкая проблемный проект, ты форкаешь и его багтрекер Если ты не собираешься ег... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.56, NYMA, 16:49, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Иногда цели закрыть ишью и цели оригинального проекта различаются Например, ори... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.63, тоже Аноним, 17:55, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Дело в том, что если у авторов Xfce или там LXDE цели отличаются от Гнома, так о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.81, A.Stahl, 20:10, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Те, кто искренне полагает, что гномовцы тупо вредят собственному проекту

    Гном 3 доказал, что гномовцы вредят собственному проекту.

     
  • 1.25, ке, 13:27, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Этаж виндавс 7/8.1

    Нда. Вот дают

     
  • 1.29, soarin, 13:50, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Страшненько. Все кривоватое и не выровненное.
    Откройте скриншоты той же увынде, которую они криво копируют, и сравните.
     
     
  • 2.37, ке, 14:26, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +7 +/
    слава богу что есть на свете иксфсе, которая является островком среди остальных де, которые пилят не перепилят, забрасывают и пилят другое заново.

    Эдакий гном 2, только современней и лучше. Хотя я для эксперимента поставил старый дебиан с гномом2, и должен сказать, приятные воспоминания есть. Но к сожалению гном2 устарел, в том виде, в котором он и остался в 2010 году.

    Так что только крыса. Других де хороших я не вижу.

     
     
  • 3.43, алекс, 14:58, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Пока что да.
     
  • 3.58, Егор, 17:05, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Вы правы! Очень-очень правы... я бы сказал как жаль, что правы.
     
  • 3.60, _, 17:38, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Вкусовщина господа гусары Мне вот наоборот, крыса - поперёк, а MATE - вдоль - ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.30, Аноним, 13:57, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Классно! На скриншотах всё очень красиво!
     
  • 1.31, Аноним, 14:01, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    напоминает windows 95 так-то в целом неплохо, но на первом же скриншоте в панел... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.33, Аноним, 14:09, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Напоминает анонима, не видевшего, а потом еще и забывшего ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.61, _, 17:39, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ага У меня фирменный диск с 95 на стене висит только для установки на нов... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.36, Аноним, 14:17, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    типичная китайщина во всей красе - любовь к халяве помноженная на тупое подражан... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.62, _, 17:44, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    У тебя батхерт поняшка Просто истерика И Этож просто праздник какой-то ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.86, Ivan, 20:35, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Контру иль ИКТ? И зачем учить их молву кода на англицкой книжек полно?? Вы чего товарисчь??
     
  • 1.48, Отражение луны, 16:17, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Они это серьёзно? Зачем менять удобную юнити на это УГ?
     
  • 1.49, Аноним, 16:34, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Китайская копия винды
     
  • 1.51, Аноним, 16:40, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А чем им LXDE не угодил? Он же прекрасен во всём.
     
  • 1.53, Ivan, 16:43, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Даёшь больше форков\ДЕ хороших и разных!
     
  • 1.70, Дуплик, 18:26, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Чем бы дитятко не тешилось, лишь бы на Qt не переходило.
     
     
  • 2.71, Atom, 18:33, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    > Чем бы дитятко не тешилось, лишь бы на Qt не переходило.

    оно еще только для 17.04 на удивление в PPA нет предыдущих дистров убунты...гг...в 17 и попробуем, хотя что то мне подсказывает я так и останусь на хфце..или свалю на лубунту с лхкт...

     
     
  • 3.75, Аноним, 19:02, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Эк вас тут пинают Как ни почитаешь комменты, все вечно куда-то откуда-то валят... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.76, Аноним, 19:19, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Игруны со шрифтами, UX скорей всего не перевезли...
     
  • 1.78, Аноним, 19:40, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Вот это реально то, что надо. Можно начинать коллег пересаживать с ХР.
     
     
  • 2.97, Аноним, 21:18, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А китайский коллеги уже выучили?
     
  • 2.109, Led, 22:34, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Можно начинать коллег пересаживать с ХР.

    Не надо. Продолжайте страдать, вендузоеды.

     
  • 1.80, Аноним, 20:04, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Молодцы.
    Был в России LinuxXP, но сдох... Надеюсь это выживет.
     
     
  • 2.85, Аноним, 20:34, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Не поминайте всуе это гуано.

    Сдохло и хорошо.

     
  • 1.82, хученжсу, 20:18, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Хорошо, что только китай так извращается. Я надеюсь, китайский пользователь без проблем может установить обычную версию Ubuntu, и штатными методами установить китайскую локализацию.
    Не люблю национальные сборки, тем более такие кривые страшные, предпочитаю иметь международный инсталятор.
     
  • 1.84, Аноним, 20:32, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Если проект обретёт самостоятельность - первую букву U выкинут, и русскоязычные ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.102, robux, 21:55, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Наконец-то сделали нормальный DE в линуксе (судя по скриншотам)!
    Если ещё реализуют:

    > планы по дальнейшему упрощению и унификации интерфейса и библиотек.

    и УКУЙ станет быстрее LXDE - то я с радостью пересяду!
    Мне рабочий стол (как и китайцам) нужен для работы, а не для уродского позерства.

     
     
  • 2.110, Аноним, 22:37, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    0... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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