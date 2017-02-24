24.02.2017 10:40  Разработчики Ubuntu Kylin развивают новое пользовательское окружение UKUI

Разработчики Ubuntu Kylin, официальной редакции Ubuntu Linux для китайских пользователей, представили новое окружение рабочего стола UKUI (Ubuntu Kylin User Interface), которое планируется использовать по умолчанию в одном из будущих выпусков Ubuntu Kylin вместо окружения Unity. Отмечается, что окружение UKUI уже достаточно стабильно и готово для конкуренции с проектами GNOME и MATE. Пакеты с UKUI также могут быть установлены в обычном Ubuntu (PPA) и в Debian. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией GPLv2.

UKUI является форком рабочего стола MATE и предлагает модернизированный вариант классической организации рабочего стола, стилизованный под оформление Windows 7. Пользователю предлагается собственная реализация двухпанельного меню с отдельной секцией для выбранных приложений, встроенной системой поиска, группировкой приложений по категориям и выделением часто используемых приложений в каждой категории. Имеется возможность объединения сходных задач в одно окно с манипуляцией ими как единым целым. Изменены экран входа в систему и панель управления. Файловый менеджер Peony (форк Caja) стилизован под Windows Explorer.

В качестве причин создания форка MATE называется желание получить оформление, более дружественное для пользователей из Китая, которые привыкли к интерфейсу Windows. Для решения этой задачи потребовалось переработать такие компоненты, как меню, панель и центр управления. Многие из внесённых изменений не соответствуют архитектуре и принципам разработки MATE, что не позволяет развивать их в рамках единого проекта. Созданию форка MATE также способствовали планы по дальнейшему упрощения и унификации интерфейса и библиотек.