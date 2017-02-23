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23.02.2017 11:17  В Firefox началось тестирование новых возможностей SnoozeTabs и Pulse

Разработчики Mozilla сообщили о расширении инициативы Test Pilot, в рамках которой пользователям предоставлена возможность оценить и протестировать экспериментальные возможности, развиваемые для будущих выпусков Firefox. Для участия в программе необходимо установить специальное дополнение Test Pilot (учетная запись в системе Firefox Account при этом не обязательна), в котором будет доступен список предлагаемых для тестирования возможностей.

В состав Test Pilot включены две новые функции:

  • SnoozeTabs - возможность отложить вкладку для просмотра через некоторое время. Пользователь может временно убрать вкладку в отдельный список, не отображаемый в панели, и назначить время, когда вкладка будет возвращена. Например, когда знакомый прислал ссылку и сейчас нет времени для её просмотра, можно скрыть вкладку с этой ссылкой и указать, чтобы она появилась вечером, в выходной или при следующем запуске браузера. После наступления указанного времени, вкладка будет возвращена на панель со специальной меткой;
  • Pulse - инструмент для оценки качества работы сайтов в Firefox, позволяющий информировать разработчиков Firefox о том, какие сайты работают нормально, а какие нет. Для оценки пользователю достаточно нажать специальную кнопку в адресной строке и выбрать число звёздочек рейтинга.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Проект Mozilla представил три новые экспериментальные возможности для Firefox
  3. OpenNews: Mozilla экспериментирует с добавлением в Firefox средства для обмена скриншотами
  4. OpenNews: Для Firefox предложена система контекстных рекомендаций и расширенные настройки приватности
  5. OpenNews: Представлена программа предварительного тестирования экспериментальных улучшений Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, iPony, 11:35, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –7 +/
    Кстати про пульс. Когда там поддержку альса выкинут?
     
     
  • 2.2, Аноним, 11:47, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +13 +/
    Я вот не пойму вам толи 16 лет, толи вы упарываетесь, толи все вместе?
     
     
  • 3.3, Vombat, 11:55, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Три в одном ;) Но точно не 16 ))
     
  • 3.13, iPony, 13:27, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А что такого? Чисто технический вопрос.
     
  • 3.20, Аноним, 14:38, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    А как еще можно увидеть цветных, говорящих, летающих лошадей ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.4, dimqua, 12:02, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    В следующей версии.
     
  • 1.5, Аноним, 12:05, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Pulse - отлично, если поможет бороться с рекламой, которая обходит все блокеры.
     
     
  • 2.14, гг, 13:48, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Репорты в адблок отправляй, это не для того
     
  • 1.6, paulus, 12:09, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Panoram'у выкинули, а SnoozeTabs впиливают. Когда коту делать нечего он яйца лижет... Лучше бы поработали над многопоточность и html5 видосом, которое 4х ядерный проц грузит на 92% (причем флешня и другие браузеры до 34%).
     
     
  • 2.9, iPony, 12:20, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Это отдельный перл про 'лучше бы этим занимались'
    Во первых. На Windows и nacOS с этим намного лучше. А остальнся небольшая аудитория может и потерпеть. Бызнес - ничего не поделаешь.
    Во вторых. Около дизайнер, лепящий что-то по интерфейсу, не сможет помочь около системному программисту, работающем со всякими 'низкоуровневыми' штуками.
     
  • 1.7, Аноним, 12:09, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Хорошо бы если не все фичи тест пилота оставляле в итоге.
     
  • 1.8, Ilya Indigo, 12:19, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Pulse - инструмент для оценки качества...

    Хух, слава яйцам это не про внедрение Pulse Audio.

     
     
  • 2.10, iPony, 12:41, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не волнуйся, Илюха, в следующей версии тебе по те самые вставят.
     
  • 1.11, Аноним, 12:51, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Зачем впиливать в браузер то, что можно реализовать аддонами?
     
     
  • 2.15, гг, 13:48, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Зачем впиливать в браузер то, что можно реализовать аддонами?

    Чтобы потом выпилить и реализовать

     
  • 1.12, A.Stahl, 13:04, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >SnoozeTabs - возможность отложить вкладку для просмотра через некоторое время.

    Поразительно странная фича. Я даже за хорошую зарплату не смог бы придумать что-то ещё бесполезней для браузера.

     
     
  • 2.19, Ordu, 14:20, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А, по-моему, это может быть полезным. То есть, я согласен с тем, что такие вещи надо делать аддонами, но и тем не менее фишка полезная. Я часто так с pdf-ками поступаю, сваливая их кучей с тем, чтобы, когда больше нечем заняться, можно было бы порыться в этой куче и найти что-нибудь почитать.
     
  • 1.16, Аноним, 14:05, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    SnoozeTabs - страница то все равно подгружается, а потом убирается Если ДА, то ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, Аноним, 14:07, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Приходит мысль о бесполезности этих 2-х
    новых функций..
     
  • 1.18, Аноним, 14:18, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    мазилла как всегда хотя снузи-табс выглядит рабочей идеей для небольшого аддона... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.21, max, 14:47, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Совсем не радуют. Перешел на Vivaldi - работает намного быстрей. По наиболее часто используемым функциям намного удобней.
     

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