23.02.2017 11:17  В Firefox началось тестирование новых возможностей SnoozeTabs и Pulse

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|1.6, paulus, 12:09, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Panoram'у выкинули, а SnoozeTabs впиливают. Когда коту делать нечего он яйца лижет... Лучше бы поработали над многопоточность и html5 видосом, которое 4х ядерный проц грузит на 92% (причем флешня и другие браузеры до 34%).
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|2.9, iPony, 12:20, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+4 +/–
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Это отдельный перл про 'лучше бы этим занимались'
Во первых. На Windows и nacOS с этим намного лучше. А остальнся небольшая аудитория может и потерпеть. Бызнес - ничего не поделаешь.
Во вторых. Около дизайнер, лепящий что-то по интерфейсу, не сможет помочь около системному программисту, работающем со всякими 'низкоуровневыми' штуками.
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|1.12, A.Stahl, 13:04, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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>SnoozeTabs - возможность отложить вкладку для просмотра через некоторое время.
Поразительно странная фича. Я даже за хорошую зарплату не смог бы придумать что-то ещё бесполезней для браузера.
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|2.19, Ordu, 14:20, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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А, по-моему, это может быть полезным. То есть, я согласен с тем, что такие вещи надо делать аддонами, но и тем не менее фишка полезная. Я часто так с pdf-ками поступаю, сваливая их кучей с тем, чтобы, когда больше нечем заняться, можно было бы порыться в этой куче и найти что-нибудь почитать.
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