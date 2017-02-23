23.02.2017 11:17  В Firefox началось тестирование новых возможностей SnoozeTabs и Pulse

Разработчики Mozilla сообщили о расширении инициативы Test Pilot, в рамках которой пользователям предоставлена возможность оценить и протестировать экспериментальные возможности, развиваемые для будущих выпусков Firefox. Для участия в программе необходимо установить специальное дополнение Test Pilot (учетная запись в системе Firefox Account при этом не обязательна), в котором будет доступен список предлагаемых для тестирования возможностей. В состав Test Pilot включены две новые функции: SnoozeTabs - возможность отложить вкладку для просмотра через некоторое время. Пользователь может временно убрать вкладку в отдельный список, не отображаемый в панели, и назначить время, когда вкладка будет возвращена. Например, когда знакомый прислал ссылку и сейчас нет времени для её просмотра, можно скрыть вкладку с этой ссылкой и указать, чтобы она появилась вечером, в выходной или при следующем запуске браузера. После наступления указанного времени, вкладка будет возвращена на панель со специальной меткой;

Pulse - инструмент для оценки качества работы сайтов в Firefox, позволяющий информировать разработчиков Firefox о том, какие сайты работают нормально, а какие нет. Для оценки пользователю достаточно нажать специальную кнопку в адресной строке и выбрать число звёздочек рейтинга.



