22.02.2017 22:38  Выпуск LEDE 17.01, форка дистрибутива OpenWrt

Представлен первый выпуск дистрибутива LEDE 17.01 (Linux Embedded Development Environment), основанного в мае прошлого года как форк проекта OpenWrt и также ориентированного на создание точек доступа и беспроводных маршрутизаторов. Сборки подготовлены для 32 целевых платформ, из которых 7 ранее не поддерживались в OpenWrt. Форк был создан группой активных разработчиков OpenWrt, желающих поднять стабильность дистрибутива на новый уровень и избавиться от организационных проблем. В LEDE попытались реализовать предсказуемый цикл разработки, более либеральные правила приёма изменений и прозрачный процесс принятия решений с привлечением сообщества и проведением публичных обсуждений. В декабре в списках рассылки была предпринята попытка объединения OpenWrt и LEDE, но она пока не привела к конкретным действиям. Ключевые новшества, реализованные после отделения от OpenWrt: Добавлена поддержка большой порции новых плат, точек доступа и беспроводных маршрутизаторов;

Добавлена поддержка новых целевых платформ: apm821xx (AppliedMicro APM821xx) arc770 (Synopsys DesignWare ARC 770D) archs38 (Synopsys DesignWare ARC HS38) armvirt (QEMU ARM Virtual Machine) ipq806x (Qualcomm Atheros IPQ806X layerscape (NXP Layerscape) zynq (Xilinx Zynq 7000 SoCs)

Реорганизована платформа Xen DomU, которая объединена с платформой x86/generic;

Удалены платформы: realview (на смену пришла платформа armvirt), ppc44x (не работоспособна) и netlogic (отсутствует оборудование);

Ядро Linux обновлено до версии 4.4.50 (в актуальном выпуске OpenWrt используется ядро 3.18);

Обновлены версии dnsmasq (c 2.73 до 2.76), busybox (с 1.23.2 до 1.25.1), mbedtls (c 1.3.14 до 2.4.0), openssl 1.0.2k, musl 1.1.16, gcc 5.4.0, binutils 2.25.1;

Для контроля целостности пакетов вместо MD5 задействован алгоритм хэширования SHA256;

Отключены небезопасные компоненты шифрования в mbedtls и OpenSSL (SSLv3, сжатие, NPN, Whirlpool и J-PAKE);

Включены опции для повышения защиты от уязвимостей и атак: в GCC активированы режимы "-Wformat -Wformat-security", добавлена защита от переполнения стека в пространстве пользователя и на уровне ядра, включён режим определения переполнения буферов (FORTIFY_SOURCE) и добавлена защита RELRO (RElocation Read-Only);

Улучшены сетевые возможности: Поддержка SQM (Smart Queue Management) для минимализации негативного влияния промежуточной буферизации пакетов (Bufferbloat). Связанные с противодействием Bufferbloat изменения также реализованы для драйверов ath9k, mt76 и ath10k; Для драйвера ath9k задействован планировщик Airtime, устраняющий аномалии на медленных системах; Внесена большая порция исправлений, направленных на повышение стабильности работы беспроводного стека и драйвера ath9k; В качестве опции добавлен альтернативный драйвер ath10k-ct от Candela-Tech; Проведена работа по усилению защищённости IPv6;

Изменения в системе сборки: Выполнено разделение базовой системы и поддерживаемых сообществом пакетов, что упростило распространение бинарных обновлений; Решены проблемы с обработкой зависимостей пакетов, улучшена поддержка виртуальных пакетов; Формирование отдельных образов rootfs для каждого устройства дало возможность индивидуально выбирать пакеты для профилей устройств; Новый код сборки образов позволил сократить время компиляции и упростить определение профилей устройств; В Makefile добавлены новые команды для запуска стандартных диагностических наборов; Добавлена возможность загрузки исходных текстов при помощи Curl; В коде сборки образов переработана сборка библиотек для улучшения переносимости между разными дистрибутивами Linux; Добавлена поддержка сборки модулей ядра, используя SDK.





