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22.02.2017 22:38  Выпуск LEDE 17.01, форка дистрибутива OpenWrt

Представлен первый выпуск дистрибутива LEDE 17.01 (Linux Embedded Development Environment), основанного в мае прошлого года как форк проекта OpenWrt и также ориентированного на создание точек доступа и беспроводных маршрутизаторов. Сборки подготовлены для 32 целевых платформ, из которых 7 ранее не поддерживались в OpenWrt.

Форк был создан группой активных разработчиков OpenWrt, желающих поднять стабильность дистрибутива на новый уровень и избавиться от организационных проблем. В LEDE попытались реализовать предсказуемый цикл разработки, более либеральные правила приёма изменений и прозрачный процесс принятия решений с привлечением сообщества и проведением публичных обсуждений. В декабре в списках рассылки была предпринята попытка объединения OpenWrt и LEDE, но она пока не привела к конкретным действиям.

Ключевые новшества, реализованные после отделения от OpenWrt:

  • Добавлена поддержка большой порции новых плат, точек доступа и беспроводных маршрутизаторов;
  • Добавлена поддержка новых целевых платформ:
    • apm821xx (AppliedMicro APM821xx)
    • arc770 (Synopsys DesignWare ARC 770D)
    • archs38 (Synopsys DesignWare ARC HS38)
    • armvirt (QEMU ARM Virtual Machine)
    • ipq806x (Qualcomm Atheros IPQ806X
    • layerscape (NXP Layerscape)
    • zynq (Xilinx Zynq 7000 SoCs)
  • Реорганизована платформа Xen DomU, которая объединена с платформой x86/generic;
  • Удалены платформы: realview (на смену пришла платформа armvirt), ppc44x (не работоспособна) и netlogic (отсутствует оборудование);
  • Ядро Linux обновлено до версии 4.4.50 (в актуальном выпуске OpenWrt используется ядро 3.18);
  • Обновлены версии dnsmasq (c 2.73 до 2.76), busybox (с 1.23.2 до 1.25.1), mbedtls (c 1.3.14 до 2.4.0), openssl 1.0.2k, musl 1.1.16, gcc 5.4.0, binutils 2.25.1;
  • Для контроля целостности пакетов вместо MD5 задействован алгоритм хэширования SHA256;
  • Отключены небезопасные компоненты шифрования в mbedtls и OpenSSL (SSLv3, сжатие, NPN, Whirlpool и J-PAKE);
  • Включены опции для повышения защиты от уязвимостей и атак: в GCC активированы режимы "-Wformat -Wformat-security", добавлена защита от переполнения стека в пространстве пользователя и на уровне ядра, включён режим определения переполнения буферов (FORTIFY_SOURCE) и добавлена защита RELRO (RElocation Read-Only);
  • Улучшены сетевые возможности:
    • Поддержка SQM (Smart Queue Management) для минимализации негативного влияния промежуточной буферизации пакетов (Bufferbloat). Связанные с противодействием Bufferbloat изменения также реализованы для драйверов ath9k, mt76 и ath10k;
    • Для драйвера ath9k задействован планировщик Airtime, устраняющий аномалии на медленных системах;
    • Внесена большая порция исправлений, направленных на повышение стабильности работы беспроводного стека и драйвера ath9k;
    • В качестве опции добавлен альтернативный драйвер ath10k-ct от Candela-Tech;
    • Проведена работа по усилению защищённости IPv6;
  • Изменения в системе сборки:
    • Выполнено разделение базовой системы и поддерживаемых сообществом пакетов, что упростило распространение бинарных обновлений;
    • Решены проблемы с обработкой зависимостей пакетов, улучшена поддержка виртуальных пакетов;
    • Формирование отдельных образов rootfs для каждого устройства дало возможность индивидуально выбирать пакеты для профилей устройств;
    • Новый код сборки образов позволил сократить время компиляции и упростить определение профилей устройств;
    • В Makefile добавлены новые команды для запуска стандартных диагностических наборов;
    • Добавлена возможность загрузки исходных текстов при помощи Curl;
    • В коде сборки образов переработана сборка библиотек для улучшения переносимости между разными дистрибутивами Linux;
    • Добавлена поддержка сборки модулей ядра, используя SDK.


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.infradead.org/pip...)
  2. OpenNews: Активные разработчики OpenWrt основали форк дистрибутива
  3. OpenNews: Компания Belkin обеспечит поддержку DD-WRT для маршрутизаторов Linksys
  4. OpenNews: Увидел свет дистрибутив OpenWrt 15.05
  5. OpenNews: Обновление дистрибутива OpenWrt 15.05.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lede, openwrt
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  • 1, Аноним, 22:47, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Ставить можно или загнутся/объединятся через полгода?
     
  • 2, кельвин, 22:48, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    воу прям круто реорганизовали всё.
     
  • 3, Аноним, 22:54, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Форк, Форк, хоть одну бы до ума довели...
     
  • 4, x, 23:09, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    В любой непонятной ситуации создавай свой форк.
     

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