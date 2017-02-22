22.02.2017 22:38  Выпуск LEDE 17.01, форка дистрибутива OpenWrt

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Представлен первый выпуск дистрибутива LEDE 17.01 (Linux Embedded Development Environment), основанного в мае прошлого года как форк проекта OpenWrt и также ориентированного на создание точек доступа и беспроводных маршрутизаторов. Сборки подготовлены для 32 целевых платформ, из которых 7 ранее не поддерживались в OpenWrt.
Форк был создан группой активных разработчиков OpenWrt, желающих поднять стабильность дистрибутива на новый уровень и избавиться от организационных проблем. В LEDE попытались реализовать предсказуемый цикл разработки, более либеральные правила приёма изменений и прозрачный процесс принятия решений с привлечением сообщества и проведением публичных обсуждений. В декабре в списках рассылки была предпринята попытка объединения OpenWrt и LEDE, но она пока не привела к конкретным действиям.
Ключевые новшества, реализованные после отделения от OpenWrt:
- Добавлена поддержка большой порции новых плат, точек доступа и беспроводных маршрутизаторов;
- Добавлена поддержка новых целевых платформ:
- apm821xx (AppliedMicro APM821xx)
- arc770 (Synopsys DesignWare ARC 770D)
- archs38 (Synopsys DesignWare ARC HS38)
- armvirt (QEMU ARM Virtual Machine)
- ipq806x (Qualcomm Atheros IPQ806X
- layerscape (NXP Layerscape)
- zynq (Xilinx Zynq 7000 SoCs)
- Реорганизована платформа Xen DomU, которая объединена с платформой x86/generic;
- Удалены платформы: realview (на смену пришла платформа armvirt),
ppc44x (не работоспособна) и netlogic (отсутствует оборудование);
- Ядро Linux обновлено до версии 4.4.50 (в актуальном выпуске OpenWrt используется ядро 3.18);
- Обновлены версии dnsmasq (c 2.73 до 2.76), busybox (с 1.23.2 до 1.25.1), mbedtls (c 1.3.14 до 2.4.0), openssl 1.0.2k, musl 1.1.16, gcc 5.4.0, binutils 2.25.1;
- Для контроля целостности пакетов вместо MD5 задействован алгоритм хэширования SHA256;
- Отключены небезопасные компоненты шифрования в mbedtls и OpenSSL (SSLv3, сжатие, NPN, Whirlpool и J-PAKE);
- Включены опции для повышения защиты от уязвимостей и атак: в
GCC активированы режимы "-Wformat -Wformat-security", добавлена защита от переполнения стека в пространстве пользователя и на уровне ядра, включён режим определения переполнения буферов (FORTIFY_SOURCE) и добавлена защита RELRO (RElocation Read-Only);
- Улучшены сетевые возможности:
- Поддержка SQM (Smart Queue Management) для минимализации негативного влияния промежуточной буферизации пакетов (Bufferbloat). Связанные с противодействием Bufferbloat изменения также реализованы для драйверов ath9k, mt76 и ath10k;
- Для драйвера ath9k задействован планировщик Airtime, устраняющий аномалии на медленных системах;
- Внесена большая порция исправлений, направленных на повышение стабильности работы беспроводного стека и драйвера ath9k;
- В качестве опции добавлен альтернативный драйвер ath10k-ct от Candela-Tech;
- Проведена работа по усилению защищённости IPv6;
- Изменения в системе сборки:
- Выполнено разделение базовой системы и поддерживаемых сообществом пакетов, что упростило распространение бинарных обновлений;
- Решены проблемы с обработкой зависимостей пакетов, улучшена поддержка виртуальных пакетов;
- Формирование отдельных образов rootfs для каждого устройства дало возможность индивидуально выбирать пакеты для профилей устройств;
- Новый код сборки образов позволил сократить время компиляции и упростить определение профилей устройств;
- В Makefile добавлены новые команды для запуска стандартных диагностических наборов;
- Добавлена возможность загрузки исходных текстов при помощи Curl;
- В коде сборки образов переработана сборка библиотек для улучшения переносимости между разными дистрибутивами Linux;
- Добавлена поддержка сборки модулей ядра, используя SDK.