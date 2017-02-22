22.02.2017 10:43  Первый выпуск проекта LibreELEC, ответвившегося от OpenELEC

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|7.14, Stax, 12:55, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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ТВ приставка, позволяющая воспроизводить UHD блюрей (4K, HEVC/10bit) - жду варианты.
(HTPC на базе Skylake или Kaby Lake, или любой самый дешевый проц + Geforce 1050 это обеспечивает. Не 3 тысячи, да. Но покажите, сколько "ТВ приставок" дешевле вы найдете)
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|5.16, QuAzI, 13:09, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Какой-нибудь Orange Pi PC можно за 15-20$ заказать. Накатил дистрибутив и живи.
Для пожертвований в дет.дома/школы/дома пионЭров и большинства ВУЗов страны тоже вполне себе решение, турнир по WoT детишки конечно не запилят, зато стоит как семки и для обучения возможностей хватает выше крыши.
p.s. какой умник добавил в мат-фильтр слово "пионЭр" в нормальной записи? Что за бардак тут творится, давайте до кучи ещё забаним слова "ПК", "Линукс", "ПЭВМ", "Школа", "ВУЗ", "Учиться" и "Дистрибутив", а то скучно жить же с не до конца порезанным лексиконом
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|7.22, QuAzI, 15:57, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Либо заказать корпус за копейки, либо распечатать на 3D-принтере, либо настрогать из подрозетников каких - при любом раскладе это дешевле чем корпус для десктопа и БП ATX. А пульт и там и там нужен... а хотя, можно с мобилки (приложений вагон) или мышой любой беспроводной рулить как хочешь.
Я одного не понял, ради чего народ покупает телевизоры. Если уж брать новый телевизор, то мне кажется ни один из тутошних не выберет тупую коробку с ЭЛТ к которой нужна приставка - во всех нормальных моделях есть полный фарш возможностей работать без приставок.
Так что более актуален как раз вопрос дешёвой закупки одноразовых ПК в учреждения образования в условиях неистово жлобящегося на образование государства.
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|8.24, dimqua, 16:28, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>во всех нормальных моделях есть полный фарш возможностей работать без приставок.
Если с приставкой выходит дешевле, то зачем переплачивать за т.н. SmartTV?
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|2.13, Николай, 12:46, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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если б эти тв приставки были на столько гибкими в настройке - может и не нужны были бы системы вроде OpenELEC; а пока варианты купить например приставку за 50-70$ и пользовать по меньше мере два ПДУ (приставка+ресивер), смотреть любые видео+IPTV; или купить приставку за 100+$, пользовать один пульт от ресивера и иметь те же видео+IPTV
или вариант купить малину за 60$ с корпусом, бп и флешкой, накатить openelec, настроить пульт так как хочется именно тебе и ко всему прочему запустить например эмулятор и показать сыну настоящий хардкор вроде BattleToads =))
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|1.9, A.Stahl, 12:14, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]
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>можно превратить любой компьютер в медиацентр, работать с которым не сложнее, чем с DVD-проигрывателем или телеприставкой.
Возможно я чего-то не понимаю, но мне всегда было сложнее работать со всякими приставками/проигрывателями/сотовыми/стиралками. Никогда не понимал их интерфейсов -- всё рассовано куда попало, бегать по пунктам нужно переклациванием, а не прямым выбором. Жесть чугунная в общем.
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