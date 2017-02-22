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22.02.2017 10:43  Первый выпуск проекта LibreELEC, ответвившегося от OpenELEC

После почти года разработки состоялся первый значительный релиз проекта LibreELEC, в рамках которого создан форк самобытного дистрибутива для создания домашних кинотеатров OpenELEC. Ключевым отличием LibreELEC 8.0 является переход на ветку открытого медиацентра Kodi 17.0 с новым движком воспроизведения видео, в то время как OpenELEC остаётся на Kodi 16. Для загрузки подготовлены образы для работы с USB-накопителя или SD-карты (32- и 64-разрядные x86, Raspberry Pi, Raspberry Pi 2, Odroid C2, WeTek Play, WeTek Core WeTek Hub и устройства на базе платформы Freescale iMX6), а также специальные сборки для обновления с OpenELEC.

Проект LibreELEC создан в результате конфликта между мэйнтейнером OpenELEC и большой группой разработчиков. Мэйнтейнер OpenELEC, единолично принимающий решения и полностью контролирующий процесс добавление изменений, был против перехода на новую кодовую базу Kodi 17 минуя Kodi 16. В итоге почти все сторонние разработчики основали свой форк LibreELEC с коллективной системой принятия решений, более открытый для инноваций и изменений. В настоящее время в OpenELEC остался только один активный разработчик, а за месяц внесено 17 изменений (добавлено 731 строк, удалено 587), в то время как в LibreELEC наблюдается 24 разработчика, за месяц подготовивших 383 изменений (добавлено 48814 строк, удалено 40355).

Решения по развитию LibreELEC принимает совет, который выбирается из наиболее активных разработчиков. Из отличий также выделяется наличие графика разработки, позволяющего узнать когда выйдет новая версия или очередное обновление. Экспериментальные возможности развиваются в master-ветке, на основе которой создаются отдельные ветки для стабильных выпусков, в которые допускается только внесение исправлений.

Напомним, что OpenELEC не является ответвлением от существующих дистрибутивов и основывается на собственных разработках. Кроме штатных возможностей Kodi, дистрибутив предоставляет ряд дополнительных функций, нацеленных на максимальное упрощение работы. Например, развивается специальное конфигурационное дополнение, позволяющее настроить параметры сетевого подключения, управлять параметрами LCD-экранов, разрешить или запретить автоматическую установку обновлений. Дистрибутив поддерживает такие возможности, как использование пульта дистанционного управления (возможно управление как через инфракрасный порт, так и через Bluetooth), организация совместного доступа к файлам (встроен сервер Samba), встроенный BitTorrent-клиент Transmission, автоматический поиск и подключение локальных и внешних накопителей.

При помощи LibreELEC можно превратить любой компьютер в медиацентр, работать с которым не сложнее, чем с DVD-проигрывателем или телеприставкой. Основной принцип дистрибутива "всё просто работает", для получения полностью готового к работе окружения достаточно просто загрузить LibreELEC с Flash-накопителя. Пользователю нет необходимости заботиться о поддержании системы в актуальном состоянии - в дистрибутиве используется система автоматической загрузки и установки обновлений, активируемая при подключении к глобальной сети. Предусмотрена возможность расширения функциональности дистрибутива через систему дополнений, которые устанавливаются из отдельного репозитория, развиваемого разработчиками проекта.

  1. Главная ссылка к новости (https://libreelec.tv/2017/02/l...)
  2. OpenNews: Состоялся релиз открытого медиацентра Kodi 17.0
  3. OpenNews: Увидел свет дистрибутив для создания домашних кинотеатров OpenELEC 6.0
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив для создания домашних кинотеатров OpenELEC 7.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libreelec, kodi, openelec
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  • 1.1, Sunderland93, 11:03, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    >> в OpenELEC остался только один активный разработчик

    Меньше выёживаться надо было.

     
  • 1.2, Аноним, 11:28, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –15 +/
    С появлением на рынке ТВ приставок напр WD TV Live создание самопальных решен... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 11:44, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    ТВ приставки существуют больше десяти лет и именно поэтому появились такие проек... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.4, dimqua, 11:48, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Огороженные, а многие и кривые вдобавок.
     
     
  • 4.5, Аноним, 11:56, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    За 2-3 т р тебе продают готовое решение с пультом и открытыми исходниками Любо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.6, Аноним, 12:01, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ради того, чтоб киношки напрямую с рутрекера смотреть.
     
  • 5.7, dimqua, 12:07, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > открытыми исходниками.
    > твоё решение будет значительно дороже

    Не факт.

     
     
  • 6.8, Аноним, 12:11, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Есть ТВ приставки с открытыми исходниками Комп за 3 т р с пультом ДУ, позволяю... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.10, dimqua, 12:16, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Я о том, что вряд ли за 3 тыс. руб. будет с открытыми исходниками.
     
  • 7.11, анонимщик, 12:18, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Есть ТВ приставки с открытыми исходниками.

    TiVo? :)


     
  • 7.14, Stax, 12:55, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ТВ приставка, позволяющая воспроизводить UHD блюрей (4K, HEVC/10bit) - жду варианты.

    (HTPC на базе Skylake или Kaby Lake, или любой самый дешевый проц + Geforce 1050 это обеспечивает. Не 3 тысячи, да. Но покажите, сколько "ТВ приставок" дешевле вы найдете)

     
     
  • 8.19, Аноним, 14:20, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Снижение цены на ТВ приставки по сравнению с самосбором достигается за счёт масс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.16, QuAzI, 13:09, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Какой-нибудь Orange Pi PC можно за 15-20$ заказать. Накатил дистрибутив и живи.
    Для пожертвований в дет.дома/школы/дома пионЭров и большинства ВУЗов страны тоже вполне себе решение, турнир по WoT детишки конечно не запилят, зато стоит как семки и для обучения возможностей хватает выше крыши.

    p.s. какой умник добавил в мат-фильтр слово "пионЭр" в нормальной записи? Что за бардак тут творится, давайте до кучи ещё забаним слова "ПК", "Линукс", "ПЭВМ", "Школа", "ВУЗ", "Учиться" и "Дистрибутив", а то скучно жить же с не до конца порезанным лексиконом

     
     
  • 6.18, Аноним, 13:52, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Добавь цену корпуса, БП и пульта, плюс своё время на настройку Я повторю вопрос... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.20, anonimous, 15:15, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не знаю как оранж, а raspberry pi 3 у меня без проблем воспроизводит воспроизводит 1080 с сервера по nfs
     
  • 7.21, proud_anon, 15:18, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть малина. Отлично показывает 1080p по сети
     
  • 7.22, QuAzI, 15:57, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Либо заказать корпус за копейки, либо распечатать на 3D-принтере, либо настрогать из подрозетников каких - при любом раскладе это дешевле чем корпус для десктопа и БП ATX. А пульт и там и там нужен... а хотя, можно с мобилки (приложений вагон) или мышой любой беспроводной рулить как хочешь.
    Я одного не понял, ради чего народ покупает телевизоры. Если уж брать новый телевизор, то мне кажется ни один из тутошних не выберет тупую коробку с ЭЛТ к которой нужна приставка - во всех нормальных моделях есть полный фарш возможностей работать без приставок.
    Так что более актуален как раз вопрос дешёвой закупки одноразовых ПК в учреждения образования в условиях неистово жлобящегося на образование государства.
     
     
  • 8.23, Andrey Mitrofanov, 16:21, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не надо дешевле, надо на - https market yandex ru product 14048321 spec tr... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.24, dimqua, 16:28, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >во всех нормальных моделях есть полный фарш возможностей работать без приставок.

    Если с приставкой выходит дешевле, то зачем переплачивать за т.н. SmartTV?

     
  • 2.13, Николай, 12:46, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    если б эти тв приставки были на столько гибкими в настройке - может и не нужны были бы системы вроде OpenELEC; а пока варианты купить например приставку за 50-70$ и пользовать по меньше мере два ПДУ (приставка+ресивер), смотреть любые видео+IPTV; или купить приставку за 100+$, пользовать один пульт от ресивера и иметь те же видео+IPTV
    или вариант купить малину за 60$ с корпусом, бп и флешкой, накатить openelec, настроить пульт так как хочется именно тебе и ко всему прочему запустить например эмулятор и показать сыну настоящий хардкор вроде BattleToads =))
     
  • 2.17, Аноним, 13:43, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Какие громкие слова про детский дом Очевидно что вы просто так сказали и не в к... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.25, Аноним, 17:08, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Жирный тупняк проприетарного болванчика.
     
  • 1.9, A.Stahl, 12:14, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >можно превратить любой компьютер в медиацентр, работать с которым не сложнее, чем с DVD-проигрывателем или телеприставкой.

    Возможно я чего-то не понимаю, но мне всегда было сложнее работать со всякими приставками/проигрывателями/сотовыми/стиралками. Никогда не понимал их интерфейсов -- всё рассовано куда попало, бегать по пунктам нужно переклациванием, а не прямым выбором. Жесть чугунная в общем.

     

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