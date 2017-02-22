22.02.2017 10:43  Первый выпуск проекта LibreELEC, ответвившегося от OpenELEC

После почти года разработки состоялся первый значительный релиз проекта LibreELEC, в рамках которого создан форк самобытного дистрибутива для создания домашних кинотеатров OpenELEC. Ключевым отличием LibreELEC 8.0 является переход на ветку открытого медиацентра Kodi 17.0 с новым движком воспроизведения видео, в то время как OpenELEC остаётся на Kodi 16. Для загрузки подготовлены образы для работы с USB-накопителя или SD-карты (32- и 64-разрядные x86, Raspberry Pi, Raspberry Pi 2, Odroid C2, WeTek Play, WeTek Core WeTek Hub и устройства на базе платформы Freescale iMX6), а также специальные сборки для обновления с OpenELEC. Проект LibreELEC создан в результате конфликта между мэйнтейнером OpenELEC и большой группой разработчиков. Мэйнтейнер OpenELEC, единолично принимающий решения и полностью контролирующий процесс добавление изменений, был против перехода на новую кодовую базу Kodi 17 минуя Kodi 16. В итоге почти все сторонние разработчики основали свой форк LibreELEC с коллективной системой принятия решений, более открытый для инноваций и изменений. В настоящее время в OpenELEC остался только один активный разработчик, а за месяц внесено 17 изменений (добавлено 731 строк, удалено 587), в то время как в LibreELEC наблюдается 24 разработчика, за месяц подготовивших 383 изменений (добавлено 48814 строк, удалено 40355). Решения по развитию LibreELEC принимает совет, который выбирается из наиболее активных разработчиков. Из отличий также выделяется наличие графика разработки, позволяющего узнать когда выйдет новая версия или очередное обновление. Экспериментальные возможности развиваются в master-ветке, на основе которой создаются отдельные ветки для стабильных выпусков, в которые допускается только внесение исправлений. Напомним, что OpenELEC не является ответвлением от существующих дистрибутивов и основывается на собственных разработках. Кроме штатных возможностей Kodi, дистрибутив предоставляет ряд дополнительных функций, нацеленных на максимальное упрощение работы. Например, развивается специальное конфигурационное дополнение, позволяющее настроить параметры сетевого подключения, управлять параметрами LCD-экранов, разрешить или запретить автоматическую установку обновлений. Дистрибутив поддерживает такие возможности, как использование пульта дистанционного управления (возможно управление как через инфракрасный порт, так и через Bluetooth), организация совместного доступа к файлам (встроен сервер Samba), встроенный BitTorrent-клиент Transmission, автоматический поиск и подключение локальных и внешних накопителей. При помощи LibreELEC можно превратить любой компьютер в медиацентр, работать с которым не сложнее, чем с DVD-проигрывателем или телеприставкой. Основной принцип дистрибутива "всё просто работает", для получения полностью готового к работе окружения достаточно просто загрузить LibreELEC с Flash-накопителя. Пользователю нет необходимости заботиться о поддержании системы в актуальном состоянии - в дистрибутиве используется система автоматической загрузки и установки обновлений, активируемая при подключении к глобальной сети. Предусмотрена возможность расширения функциональности дистрибутива через систему дополнений, которые устанавливаются из отдельного репозитория, развиваемого разработчиками проекта.



