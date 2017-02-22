22.02.2017 09:53  Доступен Wayland 1.13

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|1.1, iPony, 10:01, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]
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> В новой версии также добавлена поддержка EGL-расширения EGL_KHR_swap_buffers_with_damage, реализованного в проприетарном драйвере NVIDIA.
Прoгнyлись что ли?
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|1.2, cvbcfgbdzndgbxdfg, 10:19, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]
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Интересно, куда ubuntu занесет с этим вейландом. Время показывает, что серьезнее патчей к дебиану, у них ничего не получается сделать, однако она анонсировали Mir b Unity 8. Только вот до сих пор абсолютно неюзабельно. Обещали еще в 2013 году в продакшн. Чем в итоге кончится?
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|2.4, A.Stahl, 10:35, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Ничем, как и апстарт, какой-то там магазин, что-то облачное и может какие-то ещё проекты Каноникла, о которых уже мало кто и вспомнит.
Все доморощенные начинания Каноникла заканчиваются ничем. Многие даже до уровня пука в лужу не дорастают.
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|3.5, iPony, 10:38, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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> апстарт
А он где только не был. И многим успешно помогал.
Пока наконец не пришел Великий Леннарт.
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|4.9, A.Stahl, 11:17, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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И где он используется? В Убунту и Хромоси. Ещё где-то?
Вроде ещё сусеры и федорасты один или два релиза использовали. Но это было давно.
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|6.31, A.Stahl, 17:19, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Ubuntu
Само собой.
>ChromeOS
Да, есть.
>Debian 6
Какой нынче текущий?
>Red Hat 6, CentOS 6, Oracle Linux 6, etc
Это когда было? Что, одну версию прожило это чудо?
>OpenSUSE 11.4-12 ка альтернатива Fedora 9-14
Тоже недолго протянуло.
Вот и результат.
Стоп!
>Ubuntu 15.04
Э-э-э... В начале же год выпуска идёт, да? Т.е. апстарт даже в Убунте больше не используется?
Ясненько.
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|1.8, Sunderland93, 11:08, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]
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>> В новой версии также добавлена поддержка EGL-расширения EGL_KHR_swap_buffers_with_damage, реализованного в проприетарном драйвере NVIDIA.
Nvidia же забросила свою реализацию Wayland? Хотели же чо-то общее пилить, чтобы и их и разрабов Mesa устраивало?
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|3.27, Elhana, 16:44, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Учитывая график их релизов, лет через пять наверно... но оно и так нормально работает, хз вообще какая пользователю разница иксы там или вейленд или мир. Заметно быстрее все равно не будет ничего работать, может даже медленнее - все как с хайпом по Vulcan.
Ну и они не ставят себе вейленд самоцелью, просто переходят на GTK3 черепашими темпами, а там оно уже от тулкита зависит.
Потенциальная заявленная фишка Mir - конвергенция десктопа и мобилы, но приложения надо писать все равно с ее учетом или получится все как с n900, на котором можно было запустить в теории любое gtk приложение, но интерфейс без допила под мобайл был не юзабелен.
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|2.20, MPEG LA, 14:49, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Есть мнение, что каким бы ни был хорош Wayland, в обозримом будущем
> он не приживется. Наблюдаю, что энтузиазм вокруг него поутих как-то. DE
> затачивают, затачивают под него, а все никак не заточат - то
> ли не интересно разработчикам, то ли сам вейленд никак не дотянут
> до нужного уровня стабильной работы, даже спустя 10 лет с начала
> разработки. Что-то подобное можно было наблюдать с btrfs и gegl.
ну не знаю, на моих локалхостах вполне живет с хорошими аптаймами. еще бы hidpi в многомониторке нормально заработал - вообще был бы огонь (но это вроде тулкитам камень в огород)
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|2.21, Sunderland93, 14:51, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Протокол давно стабилизирован. Просто полируют. Для дополнительного функционала есть wayland-protocols. Тот самый Unix way. GNOME полностью поддерживает Wayland, E21 тоже. Кеды очень активно пилят в этом направлении. Никакого энтузиазма не утихало. Просто если раньше многие просто говорили, какой няшный этот Wayland, какие у него возможности, то сейчас они заняты реализацией этих самых возможностей.
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|4.28, Elhana, 16:47, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> А какой энтузиазм нужен если его уже можно в федоре взять и использовать.
> Ну например, вообще без какого-либо ажиотажа там появился, если сравнивать с тем,
> каким он был когда только начали обещать, что будет в таком-то
> релизе, и постоянно его переносили. Получается, людям уже все равно.
> Это, кстати, может говорить о том, что люди линуксом в большинстве своем
> наигрались, теперь это просто инструмент, а не диковинное чудо. Думаю, что
> это даже хорошо.
Просто все думали, что с вейландом все внезапно заработает в два раза быстрее, но по факту ничего для пользователя не меняется - хорошо если просто не ломается, тогда уже можно использовать.
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