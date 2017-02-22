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22.02.2017 09:53  Доступен Wayland 1.13

Состоялся стабильный релиз протокола, механизма межпроцессного взаимодействия и библиотек Wayland 1.13. Ветка 1.13 обратно совместима на уровне API и ABI с выпусками 1.x, но дополнительно содержит порцию улучшений. Кроме исправления ошибок в Wayland 1.13 реализован API для управления видимостью глобальных структур, при помощи которого композитный сервер может ограничить доступ к приватным программным интерфейсам и определить к каким частям структуры wl_global клиент имеет доступ. Следующий выпуск 1.14 запланирован на июнь 2017 года.

Ожидавшийся сегодня выпуск композитного сервера Weston 2.0 отложен до конца недели из-за выявления в последний момент ошибок, исправления для которых требуют дополнительного тестирования. Напомним, что Weston развиваются технологии, содействующие появлению полноценной поддержки протокола Wayland в Enlightenment, GNOME, KDE и других пользовательских окружениях. Разработка Weston нацелена на предоставление высококачественной кодовой базы и рабочих примеров для использования Wayland в десктоп-окружениях и встраиваемых решениях, таких как платформы для автомобильных информационно-развлекательных систем, смартфонов, телевизоров и прочих потребительских устройств.

Смена номера значительной версии в Weston 2.0 обусловлена изменениями в новом API управления выводом, нарушающими совместимость c libweston на уровне ABI. Все штатные бэкенды портированы на новый API для настройки вывода. В новой версии также добавлена поддержка EGL-расширения EGL_KHR_swap_buffers_with_damage, реализованного в проприетарном драйвере NVIDIA. В бэкенде GL добавлена поддержка буферов DRM_FORMAT_YUV444. Улучшено позиционирование панелей в desktop-shell. В XWayland приведены в порядок сообщения об ошибках.

Статус поддержки Wayland в окружениях рабочего стола и дистрибутивах:

  • В рамках проекта AsteroidOS развивается новая открытая ОС для умных часов, использующая Qt5 и Wayland.
  • В находящейся в разработке ветке GNOME 3.24 продолжается оттачивание поддержки Wayland, которая ранее уже была объявлена пригодной для использования обычными пользователями. Добавлена возможность работы поверх проприетарных драйверов NVIDIA, c использованием EGLDevice и EGLStreams;
  • В Fedora 25 по умолчанию предложен сеанс GNOME на базе Wayland;
  • В Ubuntu GNOME продолжается тестирование экспериментального сеанса рабочего стола GNOME на базе Wayland (следует установить пакет gnome-session-wayland и выбрать на экране входа "GNOME on wayland");
  • Продолжается работа по достижению паритета в функциональности при запуске KDE поверх X11 и Wayland. В KDE Plasma 5.9 при использовании Wayland стали доступны инструменты для создания скриншотов и определения цвета, обеспечены возможности раскрытия окон на весь экран без отображения рамок, задания собственных цветовых схем и перетаскивания приложений кликом на пустой области интерфейса, добавлен поддержка режима автоматического скрытия панели, добавлена поддержка управляющих жестов. Для тестирования проектом Neon подготовлены Live-сборки на базе Wayland;
  • Начиная с Qt 5.8 переведён в разряд полностью поддерживаемых модуль Qt Wayland Compositor с многопоточной системой отрисовки для встраиваемых устройств, использующая протокол Wayland. Модуль может использоваться для создания собственных композитных серверов Wayland, применяя QML или C++ API. Имеется поддержка стандарта XDG-Shell и возможность работы в системах с несколькими экранами. В качестве примера применения Qt Wayland Compositor развивается рабочий стол Grefsen;
  • В Enlightenment ведётся работа по улучшению поддержка Wayland;
  • В ОС DragonFly BSD развивается порт с Wayland и Weston, имеется поддержка XWayland;

  • Wayland задействован по умолчанию в мобильных платформах Plasma Mobile, Sailfish 2 и Tizen 3.
  • В панели Cairo-Dock предусмотрена возможность работы в окружении композитного сервера Weston.
  • Работа по добавлению поддержки Wayland ведётся для рабочих столов LXQt и MATE.
  • Развиваются новые десктоп-окружения, работающее только на базе технологий Wayland: papyros-shell, Hawaii и Orbital.
  • Для тестирования работы GNOME, KDE и Enlightenment, Hawai и Orbital поверх Wayland выпускается специальный Live-дистрибутив Rebecca Black Linux.



Напомним, что Wayland представляет собой протокол взаимодействия композитного сервера и работающих с ним приложений. Клиенты самостоятельно выполняют отрисовку своих окон в отдельном буфере, передавая информацию об обновлениях композитному серверу, который комбинирует содержимое буферов отдельных приложений для формирования итогового вывода с учётом возможных нюансов, таких как перекрытие окон и прозрачность. Иными словами, композитный сервер не предоставляет API для отрисовки отдельных элементов, а оперирует только с уже сформированными окнами, что позволяет избавиться от двойной буферизации при использовании высокоуровневых библиотек, таких как GTK+ и Qt, берущих на себя работу по компоновке содержимого окон. В настоящее время поддержка прямой работы c Wayland уже реализована для библиотек GTK3+, Qt 5, SDL (начиная с выпуска 2.0.2), Clutter и EFL (Enlightenment Foundation Library). Начиная с Qt 5.4 в состав включён модуль QtWayland с реализацией компонентов для работы Qt-приложений в окружении композитного сервера Weston, развиваемого проектом Wayland.

Взаимодействие с аппаратным обеспечением в Wayland/Weston, например, проведение инициализации, переключение видеорежимов (drm modesetting) и управление памятью (GEM для i915 и TTM для radeon и nouveau) графических карт, может производиться напрямую через модуль, работающий на уровне ядра, что позволяет обойтись без привилегий суперпользователя. Композитный сервер Weston может работать не только с использованием DRM-модуля ядра Linux, но и поверх X11, другого композитного сервера Wayland, фреймбуфера и RDP. Кроме того, развиваются проекты по обеспечению работы поверх графического стека платформы Android.

В рамках проекта Weston развивается одна из реализаций композитного сервера. В роли композитного сервера также может выступать любой другой продукт, поддерживающий протокол Wayland. Например, в настоящее время ведётся работа по обеспечению поддержки Wayland в KWin. В текущем виде Weston уже вышел за рамки набора примеров для тестирования протокола Wayland и может обрастать функциональностью через плагины и дополнения. Пользовательские оболочки и расширенные функций управления окнами предлагается реализовывать в форме внешних бэкендов к Weston.

Для обеспечения выполнения обычных X11-приложений в окружении на базе Wayland используется DDX-компонент XWayland (Device-Dependent X), похожий по организации работы на Xwin и Xquartz для платформ Win32 и OS X. Поддержку запуска X11-приложений планируется встроить непосредственно в композитный сервер Weston, который при попытке выполнения X11-приложения будет инициировать запуск X-сервера и связанных с ним компонентов XWayland. При таком подходе процесс запуска X11-приложений будет бесшовным и неотличимым для пользователя от запуска приложений, работающих напрямую с Wayland.



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Обновление Live-дистрибутива для тестирования работы десктоп-окружений поверх Wayland
  3. OpenNews: Выпуск Wayland 1.12
  4. OpenNews: Нестабильные сборки KDE Neon Developer Edition переходят по умолчанию на Wayland
  5. OpenNews: В Fedora 25 утверждено использование Wayland по умолчанию
  6. OpenNews: Увидел свет Wayland 1.11
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wayland
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  • 1.1, iPony, 10:01, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    > В новой версии также добавлена поддержка EGL-расширения EGL_KHR_swap_buffers_with_damage, реализованного в проприетарном драйвере NVIDIA.

    Прoгнyлись что ли?

     
     
  • 2.6, Аноним, 10:38, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    RedHat сами включили, насрав на противников EGLStreams.
     
  • 1.2, cvbcfgbdzndgbxdfg, 10:19, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Интересно, куда ubuntu занесет с этим вейландом. Время показывает, что серьезнее патчей к дебиану, у них ничего не получается сделать, однако она анонсировали Mir b Unity 8. Только вот до сих пор абсолютно неюзабельно. Обещали еще в 2013 году в продакшн. Чем в итоге кончится?
     
     
  • 2.3, iPony, 10:34, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –3 +/
    Ну толсто Debian же ядра берет из Canonical Kernel Team Чего Продакшен - это ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.7, Аноним, 10:54, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Очень У меня теперь весь монитор в жире ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.4, A.Stahl, 10:35, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Ничем, как и апстарт, какой-то там магазин, что-то облачное и может какие-то ещё проекты Каноникла, о которых уже мало кто и вспомнит.
    Все доморощенные начинания Каноникла заканчиваются ничем. Многие даже до уровня пука в лужу не дорастают.
     
     
  • 3.5, iPony, 10:38, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    > апстарт

    А он где только не был. И многим успешно помогал.
    Пока наконец не пришел Великий Леннарт.

     
     
  • 4.9, A.Stahl, 11:17, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    И где он используется? В Убунту и Хромоси. Ещё где-то?
    Вроде ещё сусеры и федорасты один или два релиза использовали. Но это было давно.
     
     
  • 5.26, Аноним, 16:23, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ubuntu 9 10 - 15 04 Ubuntu Phone ChromeOS Debian 6 как альтернатива Red Hat 6, C... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.31, A.Stahl, 17:19, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Ubuntu

    Само собой.
    >ChromeOS

    Да, есть.
    >Debian 6

    Какой нынче текущий?
    >Red Hat 6, CentOS 6, Oracle Linux 6, etc

    Это когда было? Что, одну версию прожило это чудо?
    >OpenSUSE 11.4-12 ка альтернатива Fedora 9-14

    Тоже недолго протянуло.

    Вот и результат.
    Стоп!
    >Ubuntu 15.04

    Э-э-э... В начале же год выпуска идёт, да? Т.е. апстарт даже в Убунте больше не используется?
    Ясненько.

     
  • 2.16, Аноним, 13:47, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    в который раз, Wayland протокол как X11, Mir - дисплейный сервер, Unity 8 - сред... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.8, Sunderland93, 11:08, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    >> В новой версии также добавлена поддержка EGL-расширения EGL_KHR_swap_buffers_with_damage, реализованного в проприетарном драйвере NVIDIA.

    Nvidia же забросила свою реализацию Wayland? Хотели же чо-то общее пилить, чтобы и их и разрабов Mesa устраивало?

     
  • 1.10, abi, 12:57, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    xfce собирается внедрять вейланд?
     
     
  • 2.13, Sunderland93, 13:38, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, собираются. Следующий релиз будет полностью на GTK 3, это первый этап
     
     
  • 3.27, Elhana, 16:44, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Учитывая график их релизов, лет через пять наверно... но оно и так нормально работает, хз вообще какая пользователю разница иксы там или вейленд или мир. Заметно быстрее все равно не будет ничего работать, может даже медленнее - все как с хайпом по Vulcan.

    Ну и они не ставят себе вейленд самоцелью, просто переходят на GTK3 черепашими темпами, а там оно уже от тулкита зависит.

    Потенциальная заявленная фишка Mir - конвергенция десктопа и мобилы, но приложения надо писать все равно с ее учетом или получится все как с n900, на котором можно было запустить в теории любое gtk приложение, но интерфейс без допила под мобайл был не юзабелен.

     
     
  • 4.29, Sunderland93, 16:49, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Что не так с вулканом? Работает быстрее OpenGL. Просто не везде ещё толком реализована поддержка. Слишком молодое API
     
  • 2.14, llolik, 13:39, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Для этого ИМХО им надо сначала на GTK3+ окончательно перелезть.
     
  • 1.12, алекс, 13:20, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    xfwm портировать на wayland будут?
     
  • 1.15, Аноним, 13:41, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    papyros-shell 228
    если вы понимаете о чем я.
     
     
  • 2.17, XXXasd, 14:18, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > если вы понимаете о чем я.

    нет. уточни

     
  • 2.19, MPEG LA, 14:46, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    ага, ждем альфу второй год. и вообще оно вроде тухнет в пользу LiriOS (или как-то так)
     
  • 1.18, Аноним, 14:31, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Есть мнение, что каким бы ни был хорош Wayland, в обозримом будущем он не прижив... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, MPEG LA, 14:49, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Есть мнение, что каким бы ни был хорош Wayland, в обозримом будущем
    > он не приживется. Наблюдаю, что энтузиазм вокруг него поутих как-то. DE
    > затачивают, затачивают под него, а все никак не заточат - то
    > ли не интересно разработчикам, то ли сам вейленд никак не дотянут
    > до нужного уровня стабильной работы, даже спустя 10 лет с начала
    > разработки. Что-то подобное можно было наблюдать с btrfs и gegl.

    ну не знаю, на моих локалхостах вполне живет с хорошими аптаймами. еще бы hidpi в многомониторке нормально заработал - вообще был бы огонь (но это вроде тулкитам камень в огород)

     
  • 2.21, Sunderland93, 14:51, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Протокол давно стабилизирован. Просто полируют. Для дополнительного функционала есть wayland-protocols. Тот самый Unix way. GNOME полностью поддерживает Wayland, E21 тоже. Кеды очень активно пилят в этом направлении. Никакого энтузиазма не утихало. Просто если раньше многие просто говорили, какой няшный этот Wayland, какие у него возможности, то сейчас они заняты реализацией этих самых возможностей.
     
  • 2.22, Аноним, 15:24, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А какой энтузиазм нужен если его уже можно в федоре взять и использовать ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.24, Аноним, 15:42, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну например, вообще без какого-либо ажиотажа там появился, если сравнивать с тем... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.28, Elhana, 16:47, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> А какой энтузиазм нужен если его уже можно в федоре взять и использовать.
    > Ну например, вообще без какого-либо ажиотажа там появился, если сравнивать с тем,
    > каким он был когда только начали обещать, что будет в таком-то
    > релизе, и постоянно его переносили. Получается, людям уже все равно.
    > Это, кстати, может говорить о том, что люди линуксом в большинстве своем
    > наигрались, теперь это просто инструмент, а не диковинное чудо. Думаю, что
    > это даже хорошо.

    Просто все думали, что с вейландом все внезапно заработает в два раза быстрее, но по факту ничего для пользователя не меняется - хорошо если просто не ломается, тогда уже можно использовать.

     
     
  • 5.30, Аноним, 17:19, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если вы не видите улучшений у себя это не значит что их нет, мир не вокруг вас в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.32, Аноним, 17:31, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Боюсь разочаровать, GNOME 2 compiz летали еще в 2005 году А ты видишь разницу... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.23, Аноним, 15:37, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хороший подарок на 23 февраля ;)
     
  • 1.25, max, 16:12, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    xrandr не работает! Управлять десктопным монитором вообще нет возможности. Оно сырое и недоделанное.
     
     
  • 2.33, Аноним, 17:33, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > _xrandr_
    > _x_

    Не смутило?

     

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