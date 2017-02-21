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21.02.2017 22:07  Микроядерная ОС Genode переходит на лицензию AGPL

Разработчики открытой микроядерной операционной системы Genode OS объявили о переходе на лицензию AGPLv3, вместо ранее применяемой лицензии GPLv2. Для устранения возможных преград, вызванных ограничениями AGPL по связыванию с другим открытым кодом, в Genode лицензионное соглашение будет дополнено исключением, явно разрешающим связывание компонентов проекта Genode с кодом под любыми открытыми лицензиями, а не только с лицензиями AGPLv3 и GPLv3.

Напомним, что особенностью лицензии AGPLv3 является введение дополнительных ограничений для приложений, обеспечивающих функционирование сетевых сервисов. При использовании AGPL-компонентов при обеспечении работы сервиса, разработчик обязан предоставить пользователю исходный код всех внесённых в эти компоненты изменений, даже если лежащее в основе сервиса программное обеспечение не распространяется и используется исключительно во внутренней инфраструктуре для организации работы сервиса. Лицензия AGPLv3 совместима только с GPLv3, что приводит к лицензионному конфликту с приложениями, поставляемыми под лицензией GPLv2. Например, поставка библиотеки под AGPLv3 требует от всех использующих данную библиотеку приложений распространения кода под лицензией AGPLv3 или GPLv3. Именно из-за таких ограничений разработчики Genode добавили в лицензионное соглашение дополнительное исключение.

  1. Главная ссылка к новости (http://genode.org/news/open-so...)
  2. OpenNews: Релиз открытой микроядерной ОС Genode 15.02
  3. OpenNews: План развития проекта Genode на 2015 год
  4. OpenNews: Релиз открытой микроядерной ОС Genode 13.11
  5. OpenNews: Опубликован план превращения Genode в операционную систему общего назначения
  6. OpenNews: LiveCD с демонстрацией работы открытой микроядерной ОС Genode
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: genode, agpl
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