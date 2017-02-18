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18.02.2017 08:38  Ошибка в реализации криптовалюты Zcoin позволяла повторно тратить средства

Разработчики криптовалюты Zcoin сообщили о выявлении критической ошибки в реализации клиентского ПО, которая позволяла повторно создавать расходные транзакции, т.е. потратить имеющиеся средства два раза. Проблема была выявлена в ходе разбирательства, инициированного после того, как разработчики обнаружили, что сумма расходных транзакций в системе превышает сумму средств, полученных в результате майнинга.

Отмечается, что проблема не затрагивает протокол Zerocoin и лежащие в основе криптовалюты криптографические методы, а связана только с программной ошибкой, из-за которой в коде не верно выполнялась проверка транзакций. Суть ошибки была в том, что константа MAX_SPEND_ZC_TX_PER_BLOCK, определяющая максимальное число расходных транзакций для блока была выставлена в значение "1", в то время как при сравнении со счётчиком применялось условие "if (COUNT_SPEND_ZC_TX >= MAX_SPEND_ZC_TX_PER_BLOCK) {", что подразумевало возможность проведения двух транзакций при значении счётчика 0 и 1.

Примечательно, что ошибкой успели воспользоваться мошенники, которым удалось создать примерно 370 тысяч Zcoin (около 500 тысяч долларов, что примерно 30% от общей капитализации данной криптовалюты), которые почти полностью были проданы на бирже. Ошибка также никак не влияет на анонимность Zerocoin, в том числе личности мошенников так и остались невыясненными. После обнаружения проблемы уровень капитализации Zcoin снизился с 2.6 млн долларов до 1.6 млн. Поиск на GitHub показывает, что данная проблема остаётся неисправленной как минимум ещё в трёх криптовалютах - zoin, nxcoin и kurrent.

  1. Главная ссылка к новости (https://zcoin.io/language/en/i...)
  2. OpenNews: Анонсирована криптовалюта Zcash, обеспечивающая анонимность транзакций
  3. OpenNews: Кризис в сообществе Bitcoin Core
  4. OpenNews: Проект ZeroNet развивает технологию децентрализованных сайтов, которые невозможно закрыть
  5. OpenNews: Выпуск BitKey, Live-дистрибутива для безопасной работы с Bitcoin
  6. OpenNews: Первый релиз клиента открытой платежной системы Zcash
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: zerocoin
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  • 1.1, Аноним, 09:34, 18/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Пи ец, и как к этому относиться Ой, ребята у нас украли пол ляма, но ничего пр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 09:49, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну для авторов исходники закрыты и они не видели кода позволяющего навариться Т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.14, Гость, 12:14, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты забыл добавить мантру, что "в этом и есть преимущество Open Source", подразумевая в том числе и Linux.
     
  • 1.3, Аноним, 09:59, 18/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Т.е. я могу откатить патч для своего клиента и продолжать навариваться дальше?
     
     
  • 2.5, Аноним, 10:04, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Конечно можешь Только вначале надо сесть на ковер-самолет, облететь всю планету... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 10:03, 18/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Это успех ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 10:06, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Личности мошенников установлены -- фууу, ниананимна Личности мошенников неуст... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Michael Shigorin, 10:21, 18/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    "Наша криптовалюта обеспечена кривым кодом!" (ц)
     
     
  • 2.10, Аноним, 11:19, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    AltLinux тоже
     
  • 1.8, Нанобот, 10:39, 18/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >ошибкой успели воспользоваться мошенники, которым удалось создать примерно 370 тысяч Zcoin (около 500 тысяч долларов), которые почти полностью были проданы на бирже

    красавчики!

     
     
  • 2.11, алекс, 11:29, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    побольше таких случаев надо, чтоб отбило охоту пользоваться
     
  • 1.9, Аноним, 11:07, 18/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В любом популярным ПО сталкиваются с подобным. Это плата за улучшение кода.
     
     
  • 2.13, Аноним, 11:58, 18/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    За такие ошибки, в таком ПО, обычно отдают под суд.
     
  • 1.12, Аноним, 11:39, 18/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    с контрактами ethereum была схожая ситуация, хитрый чел смог навариться, что при... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, arzeth, 12:25, 18/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вывод: надо всегда комментировать почему начальное значение переменной или константы указано именно такое-то. А не только указывать зачем переменная нужна.

    ...и я смотрю тут на
      unsigned int COUNT_SPEND_ZC_TX = 0;
      unsigned int MAX_SPEND_ZC_TX_PER_BLOCK = 0;
    Зачем COUNT_SPEND_ZC_TX написан большими буквами, если это не константа?
    И почему MAX_SPEND_ZC_TX_PER_BLOCK не const, если оно большими буквами записано и нигде вообще не меняется?
    И пофиксили некрасиво: раз теперь MAX_SPEND_ZC_TX_PER_BLOCK = 0, то получается, что всегда COUNT_SPEND_ZC_TX >= MAX_SPEND_ZC_TX_PER_BLOCK, т.к. обе переменные — unsigned. Надо было нормально поставить комментарий, что временно такой-то функционал отключён.

     

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