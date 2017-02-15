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15.02.2017 12:31  В Chrome тестируют новый подход к компиляции JavaScript

Разработчики JavaScript движка V8 объявили о начале тестирования упрощённой схемы компиляции JavaScript, основанной на применении интерпретатора Ignition и JIT-компилятора Turbofan для всего JavaScript, а не для специфичных ситуаций. Новый режим включен по умолчанию для контрольной группы пользователей веток Chrome Canary и Chrome Developer. Остальные могут включить новый режим активировав опцию "Experimental JavaScript Compilation Pipeline" в "about:flags".

Ранее в V8 использовался достаточно сложный многоуровневый процесс компиляции JavaScript, в котором одноразовый код интерпретировался на первой стадии, после чего генерировался машинный код для JIT, который периодически обновлялся и улучшался двумя оптимизирующими JIT-компиляторами. В частности, вначале генерировался машинный код для всего JavaScript при помощи быстрого JIT-компилятора FullCodegen, а для устранения задержки перед готовностью JIT-компилятора применялся интерпретатор Ignition, который также брал на себя единичные операции, не требующие высокой скорости выполнения, для которых нет смысла привлекать полноценный JIT.

Вместо машинного кода Ignition использует байткод, выполняемый в регистровой виртуальной машине, который требует в 2-4 раза меньше памяти, а по скорости выполнения в реальных приложениях очень близок к неоптимизированному машинному коду. После формирования базового машинного кода для JIT, вступали в строй два дополнительных JIT-компилятора, которые генерировали оптимизированный код, учитывая накопленную статистику. Выбор того или иного оптимизирующего компилятора зависел от контекста, но Turbofan изначально развивался как будущая замена Crankshaft, по мере тестирования и стабилизации забирая на себя всё больше функций.

Новая схема подразумевает применение на первой стадии только интерпретатора с байткодом с подключением по мере выполнения кода JIT-компилятора Turbofan. Таким образом полностью исключается фаза упреждающей генерации неоптимизированного машинного кода JIT-компилятром FullCodegen, а также удаляются привязки к старому JIT-компилятору Crankshaft и лишняя логика разветвлений. Ожидается, что изменение положительно скажется на производительности реальных JavaScript-приложений и позволит снизить расход памяти.

  1. Главная ссылка к новости (http://v8project.blogspot.ru/2...)
  2. OpenNews: Для WebKit реализован JIT-компилятор на основе наработок LLVM
  3. OpenNews: В Chrome появилась поддержка фоновой компиляции JavaScript
  4. OpenNews: В JavaScript-движок V8 добавлена поддержка WebAssembly
  5. OpenNews: В Chrome и движке V8 обеспечена поддержка спецификаций ECMAScript 6 и 7
  6. OpenNews: Представлен TurboFan, новый JIT-компилятор для JavaScript-движка V8
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: turbofan, chrome, v8, pipeline
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  • 1.1, freehck, 12:44, 15/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Значит, теперь JS будет выполняться ещё быстрее. Чудно.
    Пожелаем Хромовцам успеха.
     
  • 1.2, Аноним, 13:02, 15/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    ох и отхлебнем хаках из чаши с новой архитектурой.
     
  • 1.3, username, 13:08, 15/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Регистровой, ну вот, опять..
     
     
  • 2.6, Crazy Alex, 13:20, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    И за что такая нелюбовь?
     
  • 1.4, Нониус, 13:10, 15/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    там целый отдел занимается над обзыванием красивым словесом очевидных вещей
    турбофен, мегаконстеллятор, гиперсфера, супердженерик, циклопентадиетилтрикарбонил. Блять, уроды.
     
     
  • 2.5, Аноним, 13:19, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это называется маркетинг и впаривание продукта конечному пользователю, путём неч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.8, Crazy Alex, 13:23, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Новое открытие - конечные пользователи просто измучены названиями оптимизирующих JS движков, началась волна суицидов...
     
  • 3.16, Аноним, 15:19, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ящитаю необходимо организовать Священную Инквизицию И подвергать хромогов, марк... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, Crazy Alex, 13:22, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    О да, надо называть как-нибудь вроде HU-128, так будет лучше запоминаться и куда понятнее, как же.
     
     
  • 3.12, Нониус, 14:21, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > О да, надо называть как-нибудь вроде HU-128, так будет лучше запоминаться и
    > куда понятнее, как же.

    Модерам привет. Иногда человеческое общение со своей лексикой имеет положительное влияние. А вы, просто наблюдайте и фильтруйте себя.

     
  • 1.10, Shichael Migorin, 14:07, 15/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо гуглу за то что действительно развивают свой браузер а не пихают туда всякую фигню, создавая видимость работы
     
     
  • 2.13, Нониус, 14:22, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Спасибо гуглу за то что действительно развивают свой браузер а не пихают
    > туда всякую фигню, создавая видимость работы

    Ну да, с мобильника анонимно зайти можно? Подминают как тот трактор всех.

     
     
  • 3.14, Нониус, 14:27, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Модеры, вы дети.
    Научитесь жить не категориями.
     
  • 1.11, Аноним, 14:15, 15/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Firefox sucks
     
     
  • 2.15, Аноним, 14:50, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Firefox is your mom's name?
     
     
  • 3.17, Аноним, 15:20, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    No. Name of his father.
     
  • 3.18, Аноним, 15:25, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Is Firefox your mom s name Если хотите оскорбить человека, то делайте это хотя ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.19, A.Stahl, 15:52, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как может, так и оскорбляет. Можно подумать, что с ошибками получается менее обидно:)
     

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