14.02.2017 20:42  Релиз Percona Server для MongoDB 3.4, PMM 1.1 и Percona Toolkit 3.0

Компания Перкона (Percona) объявила о выходе обновлённых версий трёх бесплатных продуктов с открытым исходным кодом - Percona Server для MongoDB 3.4, Percona Monitoring and Management 1.1 и Percona Toolkit 3.0. Окончательные версии данных продуктов будут доступны после 20 февраля текущего года. Исходные тексты продуктов опубликованы на GitHub под лицензией AGPL. Percona Server для MongoDB является полностью совместимой бесплатной альтернативой с открытым исходным кодом, поддерживающей все возможности MongoDB Community Edition 3.4 и многие возможности MongoDB Enterprise Edition. Percona Monitoring and Management позволяет администраторам более детально измерять различные аспекты работы СУБД, быстрее устранять проблемы и добиваться более высокой производительности за счёт точечных оптимизаций и более эффективного управления ресурсами. Percona Toolkit создан для автоматизации целого ряда задач: системных, MySQL, MongoDB и других, которые являются слишком трудоёмкими при выполнении вручную. Основные новшества: Percona Server для MongoDB 3.4 Интегрированная подключаемая аутентификация через LDAP позволяет создать централизованный сервис аутентификации для предприятия. Аудит для отслеживания действий пользователей и процессов в базе данных с возможностью удаления конфиденциальной информации (например, такой, как имена и IP-адреса пользователей) из файлов журналов Горячее резервирование для движков хранения WiredTiger и MongoRocks защищает от потери данных в случае поломки или аварии, без влияния на производительность Функция обезличивания данных, записываемых в лог, позволяющая обеспечить конфиденциальность обрабатываемой информации. Два дополнительных движка хранения, отсутствующих в MongoDB Community Edition 3.4: MongoRocks, движок хранения на основе RocksDB, разработан специально для значительных рабочих нагрузок - таких, как в приложениях для "Интернета вещей", подходит для размещения как на собственных серверах так и в облаке. Percona Memory Engine идеально подходит для вычислений в памяти, а также для других приложений, которые требуют минимальной задержки при работе с БД.

Percona Monitoring and Management 1.1 Поддержка MongoDB и Percona Server для MongoDB Панели с графическим представлением информации для WiredTiger, MongoRocks и Percona Memory Engine Новые способы запуска PMM-сервера: образы для VirtualBox и Amazon Machine Images (AMI)

В Percona Toolkit 3.0 добавлено два новых инструмента для MongoDB: pt-mongodb-summary (аналог pt-mysql-summary) обеспечивает быстрый обзор основных параметров для данного экземпляра MongoDB или Percona Server для MongoDB. pt-mongodb-query-digest (аналог pt-query-digest для MySQL) предоставляет возможность просмотра статистики запросов для выявления и устранения неполадок.