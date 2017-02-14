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14.02.2017 11:15  У Google отсудили 20 млн долларов за нарушение патентов в механизмах защиты Chrome

Окружной суд города Маршалл (Техас, США) подвёл итог четырёхлетнего разбирательства, в рамках которого компания Google была обвинена в нарушении трёх патентов (USRE43528, USRE43529 и USRE43500) в реализации технологии sandbox-изоляции контента в браузере Chrome. Суд обязал Google выплатить компенсацию нанесённого ущерба в размере 20 млн долларов.

Заявки на патенты были поданы в 2010 году, а сами патенты вступили в действие в 2013 году. В качестве изобретателей отмечены два инженера Lucent - Ален Розман (Allen Rozman), который умер в 2012 году, и Альфонсо Чоффи (Alfonso J. Cioffi), который в 2013 году вместе с семьёй умершего коллеги подал иск против Google. В 2014 году первый иск был выигран компанией Google и судья согласился, что процессы web-браузера не подпадают под действие патентов (в патентах отмечено только применение технологии для защиты критически важных файлов, в то время как разбиение на разные процессы в Chrome не ограничивается защитой, а, например, используется для более эффективной работы с памятью). В ответ сторона обвинения подала апелляцию и апелляционный суд встал на её сторону.

Google попытался инициировать разбирательство в Верховном Суде, настаивая на том, что патенты описывают слишком абстрактную и очевидную технологию, под которую подпадают многие современные разработки, но дело было отклонено и возвращено в окружной суд города Маршалл, славящийся своими решениями в пользу патентных троллей. Финальное разбирательство было проведено за неделю с привлечением жюри присяжных.

Жюри по всем пунктам признало нарушение патентов, отвергло доводы о недействительности патентов и утвердило размер ущерба в 20 млн долларов. Интересно, что в качестве метода выплат жюри вместо единовременной компенсации выбрало отчисление в форме актуализируемого роялти (rolling royalties), т.е. сумма будет увеличиваться по мере роста популярности продукта. Бесплатное распространение Chrome не повлияло на вынесенное решение.

Прототип описанных в патентах технологий отмечен 2004 годом. Патенты описывают технику ограничения активности вредоносного кода путём изоляции обработчиков в разных процессах. Предложенный в патентах метод сводится к тому, что интерфейс и обработчик данных, получаемых по сети, разнесены в разные процессы, что не позволяет вредоносному ПО получить доступ к памяти обработчика интерфейса в случае эксплуатации уязвимости в сетевом обработчике. Кроме Chrome, похожая многопроцессная архитектура используется в многочисленных браузерах на базе движков Chromium и WebKit, программах на платформе Electron (например, Skype), а также находится на стадии внедрения в Firefox.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Обновлён план перевода Firefox на многопроцессную архитектуру
  3. OpenNews: Rеd Hat и Google призвали государственные органы США к действиям против патентных троллей
  4. OpenNews: Представлен новый механизм защиты браузера Chrome в Linux
  5. OpenNews: Урегулировано патентное разбирательство между Google и Rockstar
  6. OpenNews: Патентный тролль обвинил в нарушении патента сайты, использующие HTTPS
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: chrome, sandbox
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  • 1.1, Аноним, 11:37, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Мозилла - всё?
     
     
  • 2.5, КО, 11:42, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Мозилла то как раз удачно оттормозила, а вот что будут делать Мелкомягкие?
     
     
  • 3.8, Аноним, 11:47, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Предложат пострадавшим 2 варианта, 1лям сейчас и соглашение о лицензировании, ил... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.50, Аноним, 15:52, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да эти ребята сами скоро отправятся к тому парню из 2004 года ;)
     
  • 1.2, Аноним, 11:40, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ржунимагу.
     
     
  • 2.7, Аноним, 11:46, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Это специально мало сделали, чтобы создать прецедент на крупной компании, котора... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, testt, 12:23, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, не пожалели 20 лямов, чтоб конкурентов замочить.
     
  • 3.45, Аноним, 15:23, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Гугля не собиралась проглатывать, но в штатах суды такие же независимые как и ве... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.48, Аноним, 15:32, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Браузеры собирают личные данные, которые потом используются для улучшения резуль... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.51, Аноним, 15:55, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален сначала придется выполнить 1й пункт ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.32, СистемД, 14:13, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Так это концепция взаимодейстующих процессов Есть 1 процесс со своим адресным п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.33, СистемД, 14:16, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    3 Концепция изоляции через svhost Хотя это намного продуктивнее Кустовая изол... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Орк, 11:41, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +41 +/
    Не написав ни строчки кода семья Розман вместе с г-ном Чоффи гопстопнула корпорацию добра на 20 млн.
     
  • 1.6, Аноним, 11:46, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +20 +/
    Снова doubleclick-подобные патенты.
     
  • 1.9, Sluggard, 11:47, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Кроме Chrome, похожая многопроцессная архитектура используется в многочисленных браузерах на базе движка Chromium, программах на платформе Electron (например, Skype), а также находится на стадии внедрения в Firefox.

    Может Некрософт разупорется, и не станет дропать версию 4.3, или нормальный клиент (хоть на том же Qt) запилит?
    Хотя, конечно, вряд ли.

     
     
  • 2.13, Орк, 11:51, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Skype

    Нет уж, доктор сказал - в морг, значит - в морг.
    ring.cx в помощь.

     
     
  • 3.14, Sluggard, 11:52, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Сильно сомневаюсь, что ring cx сможет мне помочь в попытке перетащить все свои к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.22, Аноним, 12:52, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Обвали сервера скайпа на недельку при помощи сабжа. :-)
     
  • 3.25, Ilya Indigo, 13:14, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кто знает, можете мне объяснить чем архитектурно и принципиально отличаются tox,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.28, ann, 13:56, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Чем отличаются сказать не могу, но могу сказать что общего у всех нормально не ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.37, Андрей, 14:29, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Tox и Ring — p2p, Wire централизованный. В частности, это имеет значение на мобильных устройствах — p2p люто жрёт заряд.

    По функционалу и удобству его использования Wire впереди: и голос, и видео, и чат с наворотами — всё это есть и для мобильных устройств, и для настольных (не могу также не упомянуть очень высокое качество звука по сравнению не только с сотовой связью, что понятно, но и с другими мессенджерами: Skype, Whatsapp, Signal).

    Все используют e2e шифрование, Tox и Ring полностью открыты, у Wire открыт клиент, в первом квартале 2017 обещают открыть сервер. Насколько мне известно, независимый аудит не проводился ни для одного из проектов (у Wire он есть в планах, насколько мне известно).

    Рекомендую ещё обратить внимание на Riot, базирующийся на протоколе Matrix, он federated, как email или xmpp, полностью открыт, функционал и удобство уже на высоком уровне, e2e шифрование в процессе реализации.

     
  • 4.56, gogo, 16:24, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    wire - сервер под контролем чужих дядек. Не тру.
    у ring в андроид-клиенте разрешения на ВСЁ требуют.
    только у tox клиент адекватный, реализаций много, нормально собирается из исходников.
     
     
  • 5.65, Алексей, 17:50, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А нужно под контролем своих?
     
  • 1.11, Sluggard, 11:50, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Теперь вышеназванным товарищам надо устраиваться на работу в SCO. Их профиль.
     
  • 1.12, anonymous, 11:50, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Хорошая новость - это произошло с Гуглём. Плохая - это сделали патентные тролли.
     
     
  • 2.43, anonymous, 15:00, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Bufo viperam constuprabat
     
  • 1.15, Michael Shigorin, 11:53, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не удивлюсь, если эти патенты убьют -- не заглядывая в формулу, по описанному здесь можно предположить, что это всё давно obvious to anyone skilled in the art (ещё и активно применяемый самое позднее с девяностых подход privilege separation добивается более существенных результатов, как мне кажется).  Другое дело, что это отдельная морока и таких там тыщи...
     
     
  • 2.52, Аноним, 16:08, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Конечно А где ваш браузер на этой технологии Нет Давайте дальше, какая програ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.55, XXXasd, 16:24, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    дурачёк кто что не осилил давно осилили в каждой второй серверной программе, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.72, Michael Shigorin, 18:09, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> obvious to anyone skilled in the art
    > Не осилили в "obvious to anyone" защиту?

    Глупый, я давно запускал несколько lynx'ов.  При надобности и под разными пользователями.

    А ещё смотрю, скажем, конкретно claim'ы USRE43528 и, отсмотрев до четырнадцатого, смотрю в Ваши глупые глаза и вопрошаю: ЧТО тут неочевидного?  Я вот могу прибавить к тому, что сказал ЗАРАНЕЕ -- не глядя в патентные документы вообще -- что это дерьмище является ТИПОВЫМ "ловушечным" патентом с уродским изложением формулы, размазанным по всему, что им комбинаторно вместе с поверенным понапридумывалось.  Если бы Вы хоть немного были в [I]этой[/I] теме и читали действительно стоящие патенты, то сами бы видели предельно очевидную разницу между этой мутью и нормальным инженерным документом.

    Не позорьтесь, ладно?

     
  • 1.19, Аноним, 12:22, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Трындец просто. Нету слов.
     
     
  • 2.21, Sluggard, 12:41, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    > Нету слов.

    Не ври, ты только что 4 написал.

     
  • 1.23, Аноним, 13:12, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ещё один повод никогда не открывать исходный код и писать документацию самоприду... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.39, Яйцассыром, 14:45, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Заявки на патенты были поданы в 2010 году, а сами патенты вступили в действие в 2013 году.

    Хром же появился в 2008. Разве у него не с самого начала было разделение на процессы?

    Но, в любом случае, попытку запатентовать такую очевидную концепцию, я считаю, нужно признавать мошенничеством.

     
     
  • 2.40, denis111, 14:53, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Очевидную А как же патенты на мульти-тач и прямоугольники с закруглёнными углам... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.42, Michael Shigorin, 14:57, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вам очевидны Мне вот до сих пор нет -- после всего прочитанного А это вообще ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.54, Sw00p aka Jerom, 16:20, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    уже карают за то, что "до чего додумался один человек - додумается и другой" ?

    пс: правильно делали иллюминаты, когда хранили в тайне все знания.
    пс2: правильно сделал Ферма когда не раскрыл доказательство своей великой теоремы.

     
     
  • 2.58, XXXasd, 16:29, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > правильно сделал Ферма когда не раскрыл доказательство своей великой теоремы.

    вообще-то не факт что оно у него было (корректное) -- в те времена-то

     
     
  • 3.64, Sw00p aka Jerom, 17:36, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    хех интересно, ток этого мы не узнаем ) главное её доказали, значить и он мог её доказать.
     
     
  • 4.66, XXXasd, 17:52, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > хех интересно, ток этого мы не узнаем ) главное её доказали, значить и он мог её доказать.

    ахаха! не узнаем с точно такой же достоверность -- как и не узнаем видился ли он с инопланетянами и рептилоидами.

    доказательств теоремы -- было очень много. большенство не верные.

    для верного доказательства -- не хватало матемаического базиса.

    учитывая что и у Ферма тоже не было в то время нужного математиеского базиса -- стоит предположить что и его доказательство было одним из неверных. это наиболее вероятно

     
     
  • 5.75, Sw00p aka Jerom, 18:26, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>читывая что и у Ферма тоже не было в то время нужного математиеского базиса -- стоит предположить что и его доказательство было одним из неверных. это наиболее вероятно

    а с какой вероятностью вы уверены в том, что у него не было "в то время нужного математиеского базиса"

    время ничего не решает, до Пифагора его теорему вавилоняне уже выдвигали.

     
     
  • 6.81, Аноним, 18:41, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Знать, выдвигать и доказать - не одно и то же 1 из всех фигур одинаковой площа... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.87, Michael Shigorin, 19:04, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > пс: правильно делали иллюминаты, когда хранили в тайне все знания.

    Ещё бы -- когда случались утечки, их заслуженно преследовали.  Знания-то были не шибко круче, чем у нынешних ваххабитов, если что.

     
     
  • 3.88, die_russofobs Не раб STEAMDRM, 19:50, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Признаетесь за какие такие грехи - зацензурировали мой пост тут?...

     
  • 1.59, seven_s, 16:42, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ребята теперь мы понимаем на кого батрачим?
     
  • 1.89, Аноним, 20:05, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тоже нужно подать патент, хм на 3 кнопки в заголовке окна Свернуть, Развернуть ... весь текст скрыт [показать]
     

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