14.02.2017 11:15  У Google отсудили 20 млн долларов за нарушение патентов в механизмах защиты Chrome

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|1.9, Sluggard, 11:47, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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> Кроме Chrome, похожая многопроцессная архитектура используется в многочисленных браузерах на базе движка Chromium, программах на платформе Electron (например, Skype), а также находится на стадии внедрения в Firefox.
Может Некрософт разупорется, и не станет дропать версию 4.3, или нормальный клиент (хоть на том же Qt) запилит?
Хотя, конечно, вряд ли.
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|4.37, Андрей, 14:29, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+6 +/–
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Tox и Ring — p2p, Wire централизованный. В частности, это имеет значение на мобильных устройствах — p2p люто жрёт заряд.
По функционалу и удобству его использования Wire впереди: и голос, и видео, и чат с наворотами — всё это есть и для мобильных устройств, и для настольных (не могу также не упомянуть очень высокое качество звука по сравнению не только с сотовой связью, что понятно, но и с другими мессенджерами: Skype, Whatsapp, Signal).
Все используют e2e шифрование, Tox и Ring полностью открыты, у Wire открыт клиент, в первом квартале 2017 обещают открыть сервер. Насколько мне известно, независимый аудит не проводился ни для одного из проектов (у Wire он есть в планах, насколько мне известно).
Рекомендую ещё обратить внимание на Riot, базирующийся на протоколе Matrix, он federated, как email или xmpp, полностью открыт, функционал и удобство уже на высоком уровне, e2e шифрование в процессе реализации.
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|4.56, gogo, 16:24, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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wire - сервер под контролем чужих дядек. Не тру.
у ring в андроид-клиенте разрешения на ВСЁ требуют.
только у tox клиент адекватный, реализаций много, нормально собирается из исходников.
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|1.15, Michael Shigorin, 11:53, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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Не удивлюсь, если эти патенты убьют -- не заглядывая в формулу, по описанному здесь можно предположить, что это всё давно obvious to anyone skilled in the art (ещё и активно применяемый самое позднее с девяностых подход privilege separation добивается более существенных результатов, как мне кажется). Другое дело, что это отдельная морока и таких там тыщи...
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|3.72, Michael Shigorin, 18:09, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> obvious to anyone skilled in the art
> Не осилили в "obvious to anyone" защиту?
Глупый, я давно запускал несколько lynx'ов. При надобности и под разными пользователями.
А ещё смотрю, скажем, конкретно claim'ы USRE43528 и, отсмотрев до четырнадцатого, смотрю в Ваши глупые глаза и вопрошаю: ЧТО тут неочевидного? Я вот могу прибавить к тому, что сказал ЗАРАНЕЕ -- не глядя в патентные документы вообще -- что это дерьмище является ТИПОВЫМ "ловушечным" патентом с уродским изложением формулы, размазанным по всему, что им комбинаторно вместе с поверенным понапридумывалось. Если бы Вы хоть немного были в [I]этой[/I] теме и читали действительно стоящие патенты, то сами бы видели предельно очевидную разницу между этой мутью и нормальным инженерным документом.
Не позорьтесь, ладно?
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|1.39, Яйцассыром, 14:45, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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> Заявки на патенты были поданы в 2010 году, а сами патенты вступили в действие в 2013 году.
Хром же появился в 2008. Разве у него не с самого начала было разделение на процессы?
Но, в любом случае, попытку запатентовать такую очевидную концепцию, я считаю, нужно признавать мошенничеством.
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|1.54, Sw00p aka Jerom, 16:20, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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уже карают за то, что "до чего додумался один человек - додумается и другой" ?
пс: правильно делали иллюминаты, когда хранили в тайне все знания.
пс2: правильно сделал Ферма когда не раскрыл доказательство своей великой теоремы.
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|4.66, XXXasd, 17:52, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> хех интересно, ток этого мы не узнаем ) главное её доказали, значить и он мог её доказать.
ахаха! не узнаем с точно такой же достоверность -- как и не узнаем видился ли он с инопланетянами и рептилоидами.
доказательств теоремы -- было очень много. большенство не верные.
для верного доказательства -- не хватало матемаического базиса.
учитывая что и у Ферма тоже не было в то время нужного математиеского базиса -- стоит предположить что и его доказательство было одним из неверных. это наиболее вероятно
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|5.75, Sw00p aka Jerom, 18:26, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>читывая что и у Ферма тоже не было в то время нужного математиеского базиса -- стоит предположить что и его доказательство было одним из неверных. это наиболее вероятно
а с какой вероятностью вы уверены в том, что у него не было "в то время нужного математиеского базиса"
время ничего не решает, до Пифагора его теорему вавилоняне уже выдвигали.
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