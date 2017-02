14.02.2017 11:15  У Google отсудили 20 млн долларов за нарушение патентов в механизмах защиты Chrome

>> obvious to anyone skilled in the art

> Не осилили в "obvious to anyone" защиту? Глупый, я давно запускал несколько lynx'ов. При надобности и под разными пользователями. А ещё смотрю, скажем, конкретно claim'ы USRE43528 и, отсмотрев до четырнадцатого, смотрю в Ваши глупые глаза и вопрошаю: ЧТО тут неочевидного? Я вот могу прибавить к тому, что сказал ЗАРАНЕЕ -- не глядя в патентные документы вообще -- что это дерьмище является ТИПОВЫМ "ловушечным" патентом с уродским изложением формулы, размазанным по всему, что им комбинаторно вместе с поверенным понапридумывалось. Если бы Вы хоть немного были в [I]этой[/I] теме и читали действительно стоящие патенты, то сами бы видели предельно очевидную разницу между этой мутью и нормальным инженерным документом. Не позорьтесь, ладно?