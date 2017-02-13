13.02.2017 12:11  Выпуск независимой операционной системы ToaruOS 1.0

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|2.5, Аноним, 13:02, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+11 +/–
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Всё же один из ста таких проектов выстреливает и получается что-то типа Linux или Android (до покупки гуглом его тоже один человек несколько лет пилил). Эволюция.
Интересно, что качество и идея при этом не играют первостепенного значения, всё решает как карты сложатся. Особенно это ярко можно наблюдать на примере Viber и WhatsApp. Одновременно создали несколько десятков примерно одинаковых мессанджеров, но популярными стали Viber и WhatsApp, хотя они были не самыми лучшими и имели кучу недостатков, которые допиливали уже после. Но как-то сложилась куча случайных обстоятельств и они оказались на коне.
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|3.23, Crazy Alex, 15:12, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
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Мог бы количество яда и поумерить. Хобби как хобби, далеко не из худших. Некоторые вообще марки сбирают или модели корабликов клеят.
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|1.9, angra, 13:19, 13/02/2017 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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А что насчет killer features? Даже в самых нелепых поделках вроде русской ОС на PHP были какие-то свои идеи. А здесь что? В описании есть только список плохого/нерабочего по сравнению с линуксом, но нет ничего из "что же в ней все-таки хорошего".
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|1.22, aliceklipper, 15:09, 13/02/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Как же меня веселят такие вот, которым не понять, что разработка ядер ОС — это либо хобби, либо делается в академических целях. Взлетит, не взлетит, кто этим будет пользоваться, килдер-фичи — на всё это в данном случае решительно побоку. Тут важен сам процесс.
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|2.26, angra, 15:34, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+1 +/–
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Даже когда я программирую не по ТЗ, а в качестве "хобби", то все равно у каждой программы есть какая-то цель, некая идея, положенная в основу, что-то ради чего я начал писать эту программу. Результат может быть неудачным, проект может быть заброшен, но наличие каких-то начальных идей это не отменяет. Так что я действительно не понимаю программирование ради процесса. И эта первая полностью безыдейная ОС, новость о которой я читаю. У всех остальных были хоть какие-то цели.
P.S. У академических проектов цель есть всегда. Это точно не процесс ради процесса.
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|3.27, osdeverr, 15:44, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Я, как участник форума forum.OSDev.org, говорю, что людей, программирующих ради процесса, довольно много. Я в их числе %)
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|1.41, Baz, 19:57, 13/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> Проект стартовал в 2011 году в Иллинойсском университете и вначале развивался как исследовательская работа в области создания новых композитных графических интерфейсов.
матерь божья, видимо в 2011м преподаватели не увидели в нём гном 2 интерфейс и понеслось?
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