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13.02.2017 12:11  Выпуск независимой операционной системы ToaruOS 1.0

После шести лет разработки сформирован первый стабильный релиз проекта ToaruOS, в рамках которого небольшой группой энтузиастов развивается написанная с нуля Unix-подобная операционная система со своим ядром, компонентами пространства пользователя и графическим интерфейсом. Отмечается, что новая ОС ещё далека до реализации всех задуманных возможностей, но ToaruOS 1.0 можно рассматривать как первый выпуск, готовый для применения конечными пользователями. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD. Для загрузки подготовлен live-образ, размером 25 Мб, который можно протестировать в QEMU, VMware или VirtualBox.

Проект стартовал в 2011 году в Иллинойсском университете и вначале развивался как исследовательская работа в области создания новых композитных графических интерфейсов. С 2012 года разработка трансформировалась в операционную систему ToaruOS, развиваемой в вначале в качестве студенческого проекта, а потом переросшей в хобби выходного дня. Проект развивается одним основным разработчиком при участии образовавшегося вокруг проекта сообщества. В текущем виде система снабжена композитным оконным менеджером, поддерживает динамически связываемые исполняемые файлы в формате ELF, многозадачность, графический и сетевой стеки.

В поставку входит порт языка программирования Python 3.6, который использован при разработке некоторых специфичных для ToaruOS графических приложений, таких как пакетный менеджер, графический редактор, просмотрщик PDF, калькулятор, простые игры. Из портированных для ToaruOS сторонних программ отмечаются Vim, GCC, Binutils, MuPDF, SDL, Cairo, Doom, Quake, Super Nintendo emulator, Bochs и т.п.

В основе ToaruOS лежит ядро, использующее гибридную модульную архитектуру, сочетающую монолитную основу и средства для использования загружаемых модулей, в виде которых оформлено большинство имеющихся драйверов устройств, таких как драйверы диска (PATA и ATAPI), ФС EXT2 и ISO9660, framebuffer, клавиатуры, мыши, сетевых карт (AMD PCnet FAST, Realtek RTL8139 и Intel PRO/1000), звуковых чипов (Intel AC'97), а также дополнений VirtualBox для гостевых систем.

Из предоставляемых ядром примитивов отмечаются Unix-потоки, TTY, виртуальная ФС, многопочность, IPC, разделяемая память, многозадачность и другие типовые возможности. В качестве файловой системы применяется ext2. Для взаимодействия с ядром предоставляется реализация псевдо-ФС /proc, созданной по аналогии с Linux. Из ограничений отмечается работа только на 32-разрядной архитектуре x86 и отсутствие поддержки многопроцессорных систем (SMP пока не поддерживается, но в планах).



  1. Главная ссылка к новости (http://toaruos.org/announcing-...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: , toaruos
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  • 1.1, Аноним, 12:43, 13/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Игрульки для заскучавших гентушников ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.33, Аноним, 16:43, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Не читал, но осуждаю.
     
     
  • 3.35, Аноним, 16:56, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не читал, но пишу коменты не в тему ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.46, Санта, 21:28, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Игрульки для заскучавших гентушников

    Тебе-то, высерку, что за дело?

     
  • 1.2, Аноним, 12:55, 13/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Проблема таких проектов в том, что они как появляются так и исчезают Поэтому се... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 13:02, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +11 +/
    Всё же один из ста таких проектов выстреливает и получается что-то типа Linux или Android (до покупки гуглом его тоже один человек несколько лет пилил). Эволюция.

    Интересно, что качество и идея при этом не играют первостепенного значения, всё решает как карты сложатся. Особенно это ярко можно наблюдать на примере Viber и WhatsApp. Одновременно создали несколько десятков примерно одинаковых мессанджеров, но популярными стали Viber и WhatsApp, хотя они были не самыми лучшими и имели кучу недостатков, которые допиливали уже после. Но как-то сложилась куча случайных обстоятельств и они оказались на коне.

     
     
  • 3.6, Аноним, 13:03, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    viber и WhatsApp и сейчас довольно средненькие, тут уж просто по инерции все пол... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.38, Аноним, 19:25, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Скорее просто альтернатив нет Tox и ring пока не готовы для массового потреблен... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.44, Аноним, 21:05, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Всему есть свое время Эти месенжеры были первыми или удачно пропиарились, а на ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.29, Аноним, 16:12, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    ЗАЧЕМ Зачем их серьезно рассматривать Вы вообще понимаете что такое Just for F... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.47, Санта, 21:29, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ЗАЧЕМ?

    Зачем ногти красят, швайн?


     
     
  • 4.48, Аноним, 21:40, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Смотря чем, неуважаемый очередной Ыгсперд ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 12:56, 13/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Интерфейс на удивление быстр и приятен Нужно было не тратить время на ядро и us... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.25, Анонанон, 15:26, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    а если бы не было нормального ядра и проч., GUI вообще бы не работал....
     
  • 1.4, Аноним, 12:59, 13/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +10 +/
    Ну, дум запустили - значит, уже всё чётко
     
     
  • 2.32, Аноним, 16:29, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Да, prboom-plus чёткий порт.
     
  • 2.34, Аноним, 16:50, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    systemdoomctl --start
     
  • 1.7, Аноним, 13:13, 13/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Вот ребята сделали ОС, я вот подумал про реактос
     
     
  • 2.11, ttt, 13:30, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Создатели "ReactOS" ждут денег из Госбюджета, чтобы получить долю с "распила".
     
     
  • 3.31, ttt, 16:17, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А ttt пиарас, и ждет соответствующих предложений.
     
     
  • 4.40, Teocally, 19:48, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А ttt пиарас, и ждет соответствующих предложений.

    ...так ты еще и пиарас...

     
  • 1.8, Аноним, 13:18, 13/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Года через 3 в след за Syllable и Haiku отрправится.
     
     
  • 2.13, Аноним, 13:33, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Это osdev, типа menuetos org И разрабатываться эта ОС будет пока автор не умрёт... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.18, Аноним, 14:24, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ему девушки не нравятся типа?

    С другой стороны, очень удобно же.

     
  • 3.23, Crazy Alex, 15:12, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Мог бы количество яда и поумерить. Хобби как хобби, далеко не из худших. Некоторые вообще марки сбирают или модели корабликов клеят.
     
     
  • 4.24, Аноним, 15:16, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Я не сказал что это плохо Я сам этим увлекался долгое время, поэтому в курсе Н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.37, Анонимомус, 18:40, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Syllable загнулся, это да, а Haiku все еще живет и развивается, хоть релизы и давно не делали, ночные сборки вполне стабильны и достойны уважения.
     
  • 1.9, angra, 13:19, 13/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А что насчет killer features? Даже в самых нелепых поделках вроде русской ОС на PHP были какие-то свои идеи. А здесь что? В описании есть только список плохого/нерабочего по сравнению с линуксом, но нет ничего из "что же в ней все-таки хорошего".
     
     
  • 2.12, Аноним, 13:31, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Это osdev - хобби по разработке операционных систем Автор этой ОС постоянный уч... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.10, rm1, 13:30, 13/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Не взлетит Компании контрибутить побоятся да и не увидят профита относительно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.45, мимохобист, 21:24, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Как там постгрес с опенссш? Все еще игрушки?
     
  • 1.14, Аноним, 13:39, 13/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –14 +/
    Очередной шлак, который не взетит Чтобы ОС взлетела, она должна быть написана н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.43, osdeverr, 20:05, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Что ты несешь?)0)
     
  • 1.15, Аноним, 13:41, 13/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И от кого это не зависит?
     
  • 1.17, Васёк, 14:12, 13/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Еще одна независимая от наличия пользователей система.
     
  • 1.19, Аноним, 14:38, 13/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    ..чем-то QNX напомнила.
     
     
  • 2.21, Онаним, 15:02, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Интересно чем?
     
  • 1.20, Онаним, 15:01, 13/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    И в чём фишка? Чем принципиально отличается от Linux и FreeBSD?
     
  • 1.22, aliceklipper, 15:09, 13/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Как же меня веселят такие вот, которым не понять, что разработка ядер ОС — это либо хобби, либо делается в академических целях. Взлетит, не взлетит, кто этим будет пользоваться, килдер-фичи — на всё это в данном случае решительно побоку. Тут важен сам процесс.
     
     
  • 2.26, angra, 15:34, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Даже когда я программирую не по ТЗ, а в качестве "хобби", то все равно у каждой программы есть какая-то цель, некая идея, положенная в основу, что-то ради чего я начал писать эту программу. Результат может быть неудачным, проект может быть заброшен, но наличие каких-то начальных идей это не отменяет. Так что я действительно не понимаю программирование ради процесса. И эта первая полностью безыдейная ОС, новость о которой я читаю. У всех остальных были хоть какие-то цели.

    P.S. У академических проектов цель есть всегда. Это точно не процесс ради процесса.

     
     
  • 3.27, osdeverr, 15:44, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Я, как участник форума forum.OSDev.org, говорю, что людей, программирующих ради процесса, довольно много. Я в их числе %)
     
  • 3.30, aliceklipper, 16:13, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да, академические ос — это (в большинстве случаев) процесс ради знаний/скилла. Так что, по сути, процесс ради процесса.
     
  • 1.28, Grishko, 15:53, 13/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не работает в VMWare!
     
  • 1.36, Celcion, 18:27, 13/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Такой молодой, а уже с Питоном... Эх...
     
  • 1.39, Аноним, 19:40, 13/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Покудо есть юниты с таким хобби нифсио патерино!!
     
  • 1.41, Baz, 19:57, 13/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Проект стартовал в 2011 году в Иллинойсском университете и вначале развивался как исследовательская работа в области создания новых композитных графических интерфейсов.

    матерь божья, видимо в 2011м преподаватели не увидели в нём гном 2 интерфейс и понеслось?

     
     
  • 2.42, osdeverr, 20:03, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Этот гуи не связан с гномом, ты чо
     

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