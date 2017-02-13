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13.02.2017 10:56  Разработка Python переведена на GitHub

Разработчики языка программирования Python сообщили об успешном завершении миграции первичного репозитория исходных текстов CPython на сервис GitHub, который отныне будет выступать в качестве основной площадки для разработки. Руководство для разработчиков CPython обновлено с учётом специфики нового процесса разработки. Ранее используемый репозиторий hg.python.org/cpython переведён в режим только для чтения. Напомним, что изначально для разработки Python использовалась система Subversion, после чего в 2009 году был осуществлён переход на Mercurial, а в прошлом году на Git.

При выборе новой платформы для разработки рассматривалось применение GitLab или GitHub, но последний одержал победу как более привычна для основных разработчиков и сторонних участников платформа, за переход на которую также выступили Гвидо ван Россум (Guido van Rossum), несколько ключевых разработчиков проекта и некоторые бывшие участники, согласившиеся вернуться к активной разработке в случае перехода на Git и GitHub.

  1. Главная ссылка к новости (https://mail.python.org/piperm...)
  2. OpenNews: Разработка Python переносится на Git и GitHub
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: python
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  • 1.1, Аноним, 11:08, 13/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Несерьезно как-то первичный репозиторий на чужих площадках держать.    
     
     
  • 2.2, Аноним, 11:11, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +14 +/
    Let the сpач begin! Разработчики Python признали, что git лучше, чем hg на python'е.
     
     
  • 3.3, Аноним, 11:19, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Толсто.
     
  • 3.5, Cykooz, 11:25, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Сомневаюсь Скорее они признали, что пулл-реквесты на Github удобнее, чем отсылк... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.6, XXXasd, 11:30, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >> Let the сpач begin! Разработчики Python признали, что git лучше, чем hg на python'е.
    > отсылка патчей для ревью коре-девелоперам через email.

    обычно как раз git -- люди и используют в качестве клиента для отсылки патчий по email

    git send-email

    стандартный способ отправить патчи на ревью.

    если хоть раз контрибутили в ядро -- то должны были б знать это...

    причём тут Github -- не ясно

     
     
  • 5.8, Cykooz, 11:40, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > причём тут Github -- не ясно

    Ну вот как раз и причём - что отсылка патчей через email сильно замедляет процесс принятия этих патчей, т.к. очень много рутинной работы требует как от коре-девелоперов, так и от контрибьюторов. Ну и как я понял там не только дело в патчах через email, а ещё и в необходимости изучать некий набор старых инструментов, которые не очень сейчас популярны. Если вам интересны подробности, то вот PEP, в котором есть официальное объяснение причин переезда на Github:
    https://www.python.org/dev/peps/pep-0481/

     
  • 3.9, develop7, 11:53, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Разработчики Python признали, что github лучше

    fixed

     
  • 3.10, Аноним, 11:53, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нет они всего лишь поддались шантажу разрабов А также диктатор одобрил сей бого... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.32, Аноним, 14:41, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ещё немного расширим фразу и скажем, что разработчики Python признали, что лучше... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.27, manster, 14:05, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    наоборот - серьезная демонстрация потенциала
     
  • 1.4, XXXasd, 11:24, 13/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    наконец-то .. как же задолбался лазить по истории через Mercurial
     
  • 1.7, Чак Норрис, 11:31, 13/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Старательно складывают все яйца в одну мошонку.
     
     
  • 2.12, Аноним, 12:09, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Физиологически они там разделены, если чё
     
     
  • 3.15, Аноним, 12:36, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Но бить можно сразу по двум :p
     
  • 1.11, Аноним, 11:58, 13/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Просто на github е больше общественность Вот эту общественность они и хотят при... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним, 12:13, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Зато у нас самое большое сообщество аналитиков, имеющее свое собственное мнение ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.16, Аноним, 12:38, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Я там у вас запятую подправил в Readme, примите мой пулл-реквест плизики А я по... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.14, Аноним, 12:32, 13/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Шо все носятся с этим гитхабом и с облаками в целом Как будто делать пул-реквес... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Аноним, 12:44, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Мода такая, скоро пройдет
     
     
  • 3.31, RazrFalcon, 14:35, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    За 8 лет что-то не прошла.
     
  • 1.18, Аноним, 12:48, 13/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Уж лучше GitHub, чем этот дырявый by design GitLab Их подход в том, что если ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Аноним, 12:53, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    PHP? Там ruby under rails вроде.
     
     
  • 3.22, Аноним, 13:14, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мне пох, я на GitHub-е.
     
  • 1.20, iZEN, 13:06, 13/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А девок поменяли?
     
     
  • 2.24, Andrey Mitrofanov, 13:23, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > А девок поменяли?

    Ох, Зеня, держись крепче за кровать -- скоро эффектиыный управленцы ипо твою душу придут.

     
  • 1.21, IB, 13:13, 13/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Позорище, это при том что Меркуриал на питоне.
    Самовыпиливаются
     
     
  • 2.25, Andrey Mitrofanov, 13:29, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Позорище, это при том что Меркуриал на питоне.
    > Самовыпиливаются

    Не-не-не... Вопрос: почему ESR-а c _питоновским_ же reposurgeon-ом и полной и православной конвертацией (из всего-всего) в git не было?

    Я понимаю, Эрик голодает и скитается, но -- такая ж бузинес-опортуниция.

    ---"А вот кому?! Кастрюли, примусы, старые git-репы починЯем! ...кастрюли, примусы!..."

     
  • 2.26, XXXasd, 13:55, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > при том что Меркуриал на питоне

    ты не поверишь, но гвна всякого на Питоне пруд-пруди. язык конечно хороший, но если кто-то хочет сделать гвно, то язык не может ему это запретить :-) ..

    и да, забыл сказать.. Меркуриал не на Питоне, а на устаревшей версии Питона.

    так что выходит что -- перед Git ни единого приемущества нет

     
  • 1.23, Аноним, 13:20, 13/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ладно хоть Апачу не отдали и на LUA не перевели.
     
  • 1.28, Василий Топоров, 14:16, 13/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >несколько ключевых разработчиков проекта и некоторые бывшие участники, согласившиеся вернуться к активной разработке в случае перехода на Git и GitHub

    Обещаю вернуться к разработке, когда все участники проекта начнут носить красные носки.

     
  • 1.29, Аноним, 14:32, 13/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Приверженность делу главных лиц проекта Python начинает сдавать, а то, что мы ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.30, Аноним, 14:33, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Я предлагаю замену некоторых лиц руководящего состава и обратный перевод на Мерк... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.33, Аноним, 14:44, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нее, лучше до конца перевести всю сборочную инфраструктуру на Ruby, а не только ... весь текст скрыт [показать]
     

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