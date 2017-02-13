13.02.2017 10:56  Разработка Python переведена на GitHub

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|4.6, XXXasd, 11:30, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Let the сpач begin! Разработчики Python признали, что git лучше, чем hg на python'е.
> отсылка патчей для ревью коре-девелоперам через email.
обычно как раз git -- люди и используют в качестве клиента для отсылки патчий по email
git send-email
стандартный способ отправить патчи на ревью.
если хоть раз контрибутили в ядро -- то должны были б знать это...
причём тут Github -- не ясно
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|5.8, Cykooz, 11:40, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> причём тут Github -- не ясно
Ну вот как раз и причём - что отсылка патчей через email сильно замедляет процесс принятия этих патчей, т.к. очень много рутинной работы требует как от коре-девелоперов, так и от контрибьюторов. Ну и как я понял там не только дело в патчах через email, а ещё и в необходимости изучать некий набор старых инструментов, которые не очень сейчас популярны. Если вам интересны подробности, то вот PEP, в котором есть официальное объяснение причин переезда на Github:
https://www.python.org/dev/peps/pep-0481/
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|2.25, Andrey Mitrofanov, 13:29, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Позорище, это при том что Меркуриал на питоне.
> Самовыпиливаются
Не-не-не... Вопрос: почему ESR-а c _питоновским_ же reposurgeon-ом и полной и православной конвертацией (из всего-всего) в git не было?
Я понимаю, Эрик голодает и скитается, но -- такая ж бузинес-опортуниция.
---"А вот кому?! Кастрюли, примусы, старые git-репы починЯем! ...кастрюли, примусы!..."
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|2.26, XXXasd, 13:55, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> при том что Меркуриал на питоне
ты не поверишь, но гвна всякого на Питоне пруд-пруди. язык конечно хороший, но если кто-то хочет сделать гвно, то язык не может ему это запретить :-) ..
и да, забыл сказать.. Меркуриал не на Питоне, а на устаревшей версии Питона.
так что выходит что -- перед Git ни единого приемущества нет
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|1.28, Василий Топоров, 14:16, 13/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>несколько ключевых разработчиков проекта и некоторые бывшие участники, согласившиеся вернуться к активной разработке в случае перехода на Git и GitHub
Обещаю вернуться к разработке, когда все участники проекта начнут носить красные носки.
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