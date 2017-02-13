13.02.2017 10:56  Разработка Python переведена на GitHub

Разработчики языка программирования Python сообщили об успешном завершении миграции первичного репозитория исходных текстов CPython на сервис GitHub, который отныне будет выступать в качестве основной площадки для разработки. Руководство для разработчиков CPython обновлено с учётом специфики нового процесса разработки. Ранее используемый репозиторий hg.python.org/cpython переведён в режим только для чтения. Напомним, что изначально для разработки Python использовалась система Subversion, после чего в 2009 году был осуществлён переход на Mercurial, а в прошлом году на Git.

При выборе новой платформы для разработки рассматривалось применение GitLab или GitHub, но последний одержал победу как более привычна для основных разработчиков и сторонних участников платформа, за переход на которую также выступили Гвидо ван Россум (Guido van Rossum), несколько ключевых разработчиков проекта и некоторые бывшие участники, согласившиеся вернуться к активной разработке в случае перехода на Git и GitHub.



