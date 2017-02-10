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10.02.2017 21:23  Обновление свободной системы 3D-моделирования Blender 2.78b

Сформирован релиз свободной системы 3D-моделирования Blender 2.78b. Выпуск позиционируется как специализированное обновление, в котором собраны изменения, нацеленные на повышение производительности. В движок рендеринга Cycles внесена большая порция оптимизаций, в том числе обеспечена поддержка многопоточной компиляции шейдеров, ускорены операции с мэшами и текстурами, расширено применение инструкций SSE и AVX2, добавлена поддержка 3D-текстур для OpenCL, сокращено время построения графа зависимостей, ускорена многопоточная симуляция жидкостей.



  1. Главная ссылка к новости (https://wiki.blender.org/index...)
  2. OpenNews: Новая версия свободной системы 3D-моделирования Blender 2.78
  3. OpenNews: Подготовленный сообществом Blender мультфильм победил на фестивале SIGGRAPH 2016
  4. OpenNews: Новая версия свободной системы 3D-моделирования Blender 2.77
  5. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.76
  6. OpenNews: Космическое агентство NASA использовало Blender и Blend4Web для симуляции марсохода Curiosity
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: blender, 3d
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  • 1, анонимус_б6_выпуск_3, 23:29, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Ускорение значительное, судя по размытой картинке. Прямо, как у Интел при смене поколений процессоров
     

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