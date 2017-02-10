10.02.2017 21:23  Обновление свободной системы 3D-моделирования Blender 2.78b

Сформирован релиз свободной системы 3D-моделирования Blender 2.78b. Выпуск позиционируется как специализированное обновление, в котором собраны изменения, нацеленные на повышение производительности. В движок рендеринга Cycles внесена большая порция оптимизаций, в том числе обеспечена поддержка многопоточной компиляции шейдеров, ускорены операции с мэшами и текстурами, расширено применение инструкций SSE и AVX2, добавлена поддержка 3D-текстур для OpenCL, сокращено время построения графа зависимостей, ускорена многопоточная симуляция жидкостей.



