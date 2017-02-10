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10.02.2017 16:39  Выпуск браузера Pale Moon 27.1

Доступен релиз web-браузера Pale Moon 27.1, построенного на ответвлении от кодовой базы Firefox, модифицированного для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. На уровне поддержки базовых web-технологий и тем оформления браузер совместим с Firefox. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, интерфейс группировки вкладок Panorama, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. Из улучшений выделяется поддержка инструкций SSE2, оптимизации для процессоров Atom, дополнительные варианты восстановления сеанса после краха и возможность отключить загрузку изображений.

Новый выпуск примечателен восстановлением совместимости с дополнениями, созданными с использованием Add-on SDK (расширения JetPack на базе стандартных web-технологий). Соответственно, восстановлена совместимость с большинством дополнений, ранее работавших в Pale Moon 26, но оказавшихся неработоспособными после удаления JetPack из Pale Moon 27. Более того, с помощью инструмента Moon Tester можно адаптировать для Pale Moon некоторые дополнения, написанные для нового интерфейса Firefox, если они не слишком сильно привязаны к aurora. Для работы подобных расширений в состав добавлен модуль "PMkit", который требует конвертации SDK-дополнений от Firefox и SeaMonkey в формат дополнений Pale Moon.

Другие изменения:

  • Полностью переписан бэкенд для работы с мультимедийным контентом, который переведён на использование FFmpeg и собственного парсера MP4. В отличие от старого бэкенда, новый не привязан к gstreamer на платформе Linux;
  • На платформе Linux обеспечено воспроизведение видео в формате .mov без необходимости установки плагина Quicktime;
  • Восстановлено классическое оформление интерфейса about:config;
  • При сбое конвертации текста в UTF-8 релизован автоматический откат на кодировку US-ASCII;
  • Улучшена работа в условиях открытия большого числа вкладок;
  • Изменена реализация синхронизации звука и видео, что решило проблемы с рассинхронизацией звука на BlueTooth-колонках;
  • Изменён метод остановки скриптов после применения диалога "unresponsive script" (теперь останавливаются все скрипты в данной вкладке), что позволило избежать зависаний браузера;
  • Возвращён обработчик HTML5 API для буфера обмена (разрешено только копирование в буфер, вставка из буфера блокируется из соображений безопасности);
  • Расширено число прав, устанавливаемых через менеджер контроля полномочий (about:permissions);
  • Удалён код поддержки интерфейса Metro и нестандартных блоков let и выражений;
  • Исправлена ошибка, вызывавшая проблемы при работе с Facebook;
  • Возвращена настройка network.stricttransportsecurity.enabled для управления включением HSTS;
  • Перенесены исправления уязвимостей, недавно устранённых в Firefox.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.palemoon.org/releas...)
  2. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 27.0
  3. OpenNews: Pale Moon на пути создания нового браузерного продукта
  4. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 26.0 с новым браузерным движком Goanna
  5. OpenNews: Релиз браузера Pale Moon 25.6.0
  6. OpenNews: Проект Pale Moon создал форк браузерного движка Gecko
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: palemoon
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  • 1.1, Аноним, 18:25, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > собственного парсера MP4.

    Превозмогая трудности...

     
  • 1.2, Sluggard, 18:30, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Хорошо, что починили то, что ранее поломали. Ждём обновления пакета newmoon в репах.

    > На платформе Linux обеспечено воспроизведение видео в формате .mov

    Где они в сети его откопали?

    > Восстановлено классическое оформление интерфейса about:config

    А какое было?

    Вкусный браузер, успехов.

     
     
  • 2.9, Michael Shigorin, 18:52, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    > Ждём обновления пакета newmoon в репах.

    Где-то уже и дождались. :-P

     
     
  • 3.13, Sluggard, 19:09, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >> Ждём обновления пакета newmoon в репах.
    > Где-то уже и дождались. :-P

    Глянул: и правда, дождались.
    Прилетела версия 27.1.0-1.3 взамен уже установленной 27.1.0-1.2 ;)

     
  • 2.22, пох, 20:14, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +1 +/
    в старых архивах, у нас еще не один только youtube Понимаешь, не все видео утра... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.23, Sluggard, 20:18, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Где они в сети его откопали?
    > в старых архивах

    В старых архивах Apple что ли?

     
  • 1.3, поледанныхотсутств, 18:30, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    обычный лис не использует SSE2?
     
     
  • 2.14, soarin, 19:09, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    использует
     
  • 1.4, A.Stahl, 18:31, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Где-то полгода использовал. По итогу вернулся на Firefox. Кроме кучи мелких глюков и проблем при воспроизведении видео никаких преимуществ у Pale Moon не заметил (ага, как в "полосатом рейсе")
     
  • 1.5, soarin, 18:37, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    какой-то сплошной бег на костылях за апстримным фурифоксом
     
     
  • 2.7, Sluggard, 18:43, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Если бы Луна бежала за апстримным Огнелисом, она бы обвешивалась всякой блевотиной (Australis, DRM, Hello, Pocket etc), а не выпиливала её.
     
     
  • 3.8, Аноним, 18:52, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    дрм в линуксе не работает так что не понятна суть притензий Зачем выпиливать we... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.10, Sluggard, 18:59, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В форке изменения затронули не только это, ты как-то невнимательно читаешь.
    Насчёт интерфейса не буду комментировать, нравится — наслаждайся в Огнелисе (лично у меня и в нём Абостралис выпилен через CTR).
     
  • 4.11, soarin, 19:00, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > дрм в линуксе не работает

    Работает c фурифокса этак версии 49-ой. Хотя и отключается просто.

     
  • 3.12, soarin, 19:02, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Если бы Луна бежала за апстримным Огнелисом

    Про поддержку MSE напомнить? :)
    Какие были заявления полтора разработчиков об этом, и что в итоге получилось.

     
     
  • 4.15, Sluggard, 19:09, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Про поддержку MSE напомнить? :)
    > Какие были заявления полтора разработчиков об этом, и что в итоге получилось.

    Полутора.
    А что там с MSE?

     
     
  • 5.24, пох, 20:19, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А что там с MSE?

    работает во всех 27. Насколько я понимаю - неотключаемо, а жаль (сама технология - омерзительна, а без пятидесяти разных разрешений на юпор...ютубе я как-нибудь переживу).
    Собственно, под его давлением и пришлось это сделать - поскольку мало того что отключает выбор, так еще и заявляет что это браузер у тебя кривоватый (а не гугль у них кривоватый, и использует совершенно бесполезную и бестолковую защиту от копирования- никакого другого смысла в MSE для архива, в общем-то, нет, тупая попытка не дать скачать видео одним куском без лишних ухищрений)

     
  • 1.6, Аноним, 18:42, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    В последних версиях, насколько я понимаю, уже нет специальной поддержки Atom ht... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, пох, 20:25, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > В последних версиях, насколько я понимаю, уже нет специальной поддержки Atom:

    специальной _сборки_ под атом. Поддержки никакой отродясь не было.

    > http://www.palemoon.org/palemoon-atom.shtml

    для невладеющих английским: мы померяли, ерунда какая-то, не окупает счет за электричество на отдельную компиляцию и раздачу отдельных архивов.

    Выложить тебе атомную сборку c mtune=atom? Учти, я страшный кульхакзор и она наверняка сопрет твои пароли, твою фотку, всю твою порнуху и бабки с карточки. (куда вот денет, никто не знает? Хотя бы бабки, хрен с ними с паролями.)

     
  • 1.16, Аноним, 19:11, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тормозит видео HTML5 (1080p) на Youtube.
     
     
  • 2.27, пох, 20:29, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Тормозит видео HTML5 (1080p) на Youtube.

    ставь винду. Поддержка vaapi осталась в мертвом ныне флэше, файрфокс ее не умеет, никакой.
    Ну или уговаривай moonchild - технически, раз уж он перешел на ffmpeg, уже надо очень немного усилий. Но учти, что у него-то - винда, там не тормозит и так.

    Поэтому уговаривать лучше донейтом. И не двухдолларовым.
    (я предпочитаю обманывать youtube, заставляя его показывать мне флэшовую версию)

     
  • 1.17, Аноним, 19:20, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Сколько дряни выпилили, прям переползти на луну захотелось, молодцы ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.29, Аноним, 20:41, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    --disable-parental-controls --enable-content-sandbox --disable-webservices --dis... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.18, Аноним, 19:37, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    юзаю по-хардкору в качеств основного и единственного в системе, Version 27 2 0a... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.19, Аноним, 19:43, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А как такой фейс в icecat запилить? все классикресторер уг полное
     
     
  • 2.28, пох, 20:30, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > А как такой фейс в icecat запилить? все классикресторер уг полное

    сделать форк и переписать примерно 2/3 кода. А ты думал, легко будет?


     
  • 1.20, Ку, 19:44, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Подзадрала Лиса раздуваться. Использую три профиля(итого под 500 вкладок, большая часть из них с авто суспендом.Расширения All Tabs Helper, uBlock, NoScript.
    ) и реально она кладет i7 c 8Гб и включенным ZSwap + виртуалка, контейнеры, ide и т.д.
    Работаешь..день идет.. начинает свопить, смотришь - эта тварь уже давно 3 Гб переползла. Все должны подвинуться.

    32 битный Палемун у меня почти в 2 раз а меньше жрет Файрфокса(64 бит из репа убунты)!
    Где файрофкс берет 700Мб, Палемун - 400Мб.
    Субъективно отрисовывает странички шустрее.
    В тестах показал на 10-20% быстрее Патрекеевны.
    За месяц ни разу не падал. С ютюбом, да, траблы. Но вроде починили. Пока не тестил.
    Нужные мне расширения работают. Глюков с отображением страниц не заметил.
    Но главное это низкое потребление памяти.
    Честно не ожидал, что он такой легкий и шелковистый. :D

     
     
  • 2.21, Ан, 20:07, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А профиль то свой хоть перетащил?
    А то грош цена тестам на пустом профиле.
     
     
  • 3.25, Crazy Alex, 20:19, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну у меня тот же опыт. С перетащенным профилем.
     

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