10.02.2017 16:39  Выпуск браузера Pale Moon 27.1

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|1.2, Sluggard, 18:30, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Хорошо, что починили то, что ранее поломали. Ждём обновления пакета newmoon в репах.
> На платформе Linux обеспечено воспроизведение видео в формате .mov
Где они в сети его откопали?
> Восстановлено классическое оформление интерфейса about:config
А какое было?
Вкусный браузер, успехов.
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|3.13, Sluggard, 19:09, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Ждём обновления пакета newmoon в репах.
> Где-то уже и дождались. :-P
Глянул: и правда, дождались.
Прилетела версия 27.1.0-1.3 взамен уже установленной 27.1.0-1.2 ;)
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|1.4, A.Stahl, 18:31, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Где-то полгода использовал. По итогу вернулся на Firefox. Кроме кучи мелких глюков и проблем при воспроизведении видео никаких преимуществ у Pale Moon не заметил (ага, как в "полосатом рейсе")
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|4.10, Sluggard, 18:59, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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В форке изменения затронули не только это, ты как-то невнимательно читаешь.
Насчёт интерфейса не буду комментировать, нравится — наслаждайся в Огнелисе (лично у меня и в нём Абостралис выпилен через CTR).
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|3.12, soarin, 19:02, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Если бы Луна бежала за апстримным Огнелисом
Про поддержку MSE напомнить? :)
Какие были заявления полтора разработчиков об этом, и что в итоге получилось.
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|5.24, пох, 20:19, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> А что там с MSE?
работает во всех 27. Насколько я понимаю - неотключаемо, а жаль (сама технология - омерзительна, а без пятидесяти разных разрешений на юпор...ютубе я как-нибудь переживу).
Собственно, под его давлением и пришлось это сделать - поскольку мало того что отключает выбор, так еще и заявляет что это браузер у тебя кривоватый (а не гугль у них кривоватый, и использует совершенно бесполезную и бестолковую защиту от копирования- никакого другого смысла в MSE для архива, в общем-то, нет, тупая попытка не дать скачать видео одним куском без лишних ухищрений)
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|2.26, пох, 20:25, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> В последних версиях, насколько я понимаю, уже нет специальной поддержки Atom:
специальной _сборки_ под атом. Поддержки никакой отродясь не было.
> http://www.palemoon.org/palemoon-atom.shtml
для невладеющих английским: мы померяли, ерунда какая-то, не окупает счет за электричество на отдельную компиляцию и раздачу отдельных архивов.
Выложить тебе атомную сборку c mtune=atom? Учти, я страшный кульхакзор и она наверняка сопрет твои пароли, твою фотку, всю твою порнуху и бабки с карточки. (куда вот денет, никто не знает? Хотя бы бабки, хрен с ними с паролями.)
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|2.27, пох, 20:29, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Тормозит видео HTML5 (1080p) на Youtube.
ставь винду. Поддержка vaapi осталась в мертвом ныне флэше, файрфокс ее не умеет, никакой.
Ну или уговаривай moonchild - технически, раз уж он перешел на ffmpeg, уже надо очень немного усилий. Но учти, что у него-то - винда, там не тормозит и так.
Поэтому уговаривать лучше донейтом. И не двухдолларовым.
(я предпочитаю обманывать youtube, заставляя его показывать мне флэшовую версию)
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|1.20, Ку, 19:44, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Подзадрала Лиса раздуваться. Использую три профиля(итого под 500 вкладок, большая часть из них с авто суспендом.Расширения All Tabs Helper, uBlock, NoScript.
) и реально она кладет i7 c 8Гб и включенным ZSwap + виртуалка, контейнеры, ide и т.д.
Работаешь..день идет.. начинает свопить, смотришь - эта тварь уже давно 3 Гб переползла. Все должны подвинуться.
32 битный Палемун у меня почти в 2 раз а меньше жрет Файрфокса(64 бит из репа убунты)!
Где файрофкс берет 700Мб, Палемун - 400Мб.
Субъективно отрисовывает странички шустрее.
В тестах показал на 10-20% быстрее Патрекеевны.
За месяц ни разу не падал. С ютюбом, да, траблы. Но вроде починили. Пока не тестил.
Нужные мне расширения работают. Глюков с отображением страниц не заметил.
Но главное это низкое потребление памяти.
Честно не ожидал, что он такой легкий и шелковистый. :D
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