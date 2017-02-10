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10.02.2017 10:29  Оценка безопасности WebKit в дистрибутивах Linux

Майкл Катандзаро (Michael Catanzaro), один из разработчиков web-браузера Epiphany (GNOME Web), опубликовал отчёт об актуальности пакетов с браузерным движком WebKit в дистрибутивах Linux. Майкл попытался оценить изменение ситуации спустя год, после поднятия темы о поставке в большинстве дистрибутивов устаревших версий портов WebKit (WebKitGTK+, QtWebKit и WebKitEFL), содержащих неисправленные опасные уязвимости.

В целом отмечается значительное улучшение ситуации с безопасностью пакетов с портами WebKit. Наибольшим достижением можно считать налаживание процесса обновления WebKitGTK+ в Ubuntu. Актуальный выпуск WebKitGTK+ 2.14.3, в котором было устранено 13 уязвимостей, доставлен пользователям Ubuntu 16.04/16.10, Fedora 24/25 и Arch Linux.

В прошлых LTS-ветках Ubuntu 14.04 и 12.04, а также в Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux и SUSE сохраняются пакеты со старой версией WebKit 1, так как замена на WebKit2 невозможна из-за изменения API, а WebKitGTK+ на базе WebKit1 уже не поддерживается. Замена WebKit 1 на WebKit 2 невозможна, так как приведёт к нарушению совместимости c зависимостями, а бэкпортирование исправлний в устаревшую ветку выглядит излишне трудоёмким процессом. WebKitGTK+ используется в таких приложениях, как Midori, Rhythmbox, Shotwell, Anjuta, Banshee, Bijiben (GNOME Notes), Devhelp, Empathy, Evolution, Geany, Geary, GIMP, gitg, GNOME Builder, GNOME Documents, GNOME Initial Setup, GNOME Online Accounts, GnuCash, gThumb, Liferea, Sushi и Yelp (GNOME Help).

В Debian ситуация плачевная, в состав выпуска Debian 8.7 входит WebKitGTK+ 2.6.2, в котором остаются неисправленными 184 известные язвимости. При этом в бэкпортах для установки доступен свежий выпуск WebKitGTK+ 2.14.3. В штатной поставке устаревшая версия WebKitGTK+ 2.6.2 остаётся по формальным причинам, в том числе в ней остаются не исправленными некоторые серьёзные проблемы со стабильностью. Актуальный выпуск WebKitGTK+ 2 также доступен в ветках unstable и testing, но после заморозки testing, следующее обновление появится только в unstable.

Похожая ситуация в openSUSE: в репозитории Tumbleweed можно найти свежий выпуск WebKitGTK+, но в штатной поставке openSUSE Leap 42.2 предлагается устаревшая версия WebKitGTK+ 2.12.5, содержащая 42 известные уязвимости. К тому же, подготовке обновлений для openSUSE Leap 42.2 мешает то, что выпуск основан на пакетной базе SUSE Linux Enterprise с GCC 4.8, в то время как для сборки новых версий WebKit требуется как минимум GCC 4.9.

В Gentoo свежий выпуск WebKitGTK+ можно найти только в ветке "testing", а в стабильном репозитории предлагается выпуск 2.12.5, в котором имеется 42 уязвимости. Дистрибутив Mageia пытался выпускать обновления для Mageia 5, но не ушёл дальше выпуска WebKitGTK+ 2.12.4.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/mcatan...)
  2. OpenNews: Плачевная ситуация с безопасностью WebKit в дистрибутивах Linux
  3. OpenNews: Выявление скрытых уязвимостей, возникающих из-за использования стороннего кода
  4. OpenNews: Оценка безопасности различных дистрибутивов Linux
  5. OpenNews: Дискуссия о возможности включения QtWebEngine в дистрибутивы Linux и другие ОС
  6. OpenNews: Выпуск браузерного движка WebKitGTK+ 2.14 с полноценной поддержкой Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: webkit
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  • 1.1, Анон007, 10:47, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Да-да, увлекайтесь дальше вашим Eletron.atom.io. У-ха-ха-ха!
     
     
  • 2.2, Анон007, 10:48, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Electron.atom.io
     
  • 2.4, Аноним, 10:57, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    В Electron не WebKit, а libchromiumcontent c Blink и V8, который обновляется с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 10:51, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Проблему изящно решили в RHEL5 Firefox 38 хочет GCC 4 7, 45 хочет GCC 4 8, в ре... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Andrey Mitrofanov, 11:17, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Проблему изящно решили в RHEL5. Firefox 38 хочет GCC 4.7, 45 хочет
    > GCC 4.8, в репозитории GCC 4.1 и 4.4. Ну они положили

    ff-52 (или -49?), вроде как, "хочет" gcc-4.8, а тек.ESR 45,[234567] Debian-овцы с "обычным" gcc-4.7 собирают. --Wheezy LTS.

    > Сусеводы, берите пример с редхатовцев!

    Они же не собирают его из вложенных _исходников_, то есть кладут бинарник в исходники?? Анафема!! Столмана на них нет... --Ну, хоть бизнесы довольны.

    Учитесь у Debian-овцев (стянувших пакет из убунту)!
      https://packages.debian.org/src%3Фgcc-mozilla (гм, "security", да....)
      https://lists.debian.org/debian-lts/2016/10/msg00004.html

     
  • 1.6, Аноним, 11:13, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Забавно смотреть как купертино взяли кхтмл и запилили себе арбузер хоть как-то р... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, grsec, 11:15, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Дебиан стабилен, да)
     

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