08.02.2017 18:26  Выпуск web-браузера Vivaldi 1.7

Представлен выпуск проприетарного web-браузера Vivaldi 1.7, разрабатываемого на базе движка Chromium и продолжающего развитие идей классического браузера Opera, предоставляя широкий спектр возможностей, включая удобную систему группировки вкладок, боковую панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим блокировки изображений и нежелательного контента, систему ведения заметок, режим горизонтального отображения вкладок. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows и macOS. Для прошлых выпусков проект распространяет под открытой лицензией исходные тексты изменений к Chromium. Реализация интерфейса Vivaldi написана на JavaScript, доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией. Основные новшества: Добавлена функция для создания скриншотов, позволяющая сделать снимок всей страницы (в том числе частей выходящих за границы видимой части окна) или произвольной выделенной области экрана. Функция доступна через кнопку с изображением камеры в строке состояния, через меню Tools, через горячую клавишу (назначается в настройках) или через команду "Capture". Созданный скриншот можно сохранить в форматах PNG или JPEG, или поместить в буфер обмена для вставки в сторонние приложения (например, можно отправить по почте). Скриншоты отдельных областей страницы также можно снабжать комментариями и размещать в виде заметок в панели Notes;

Расширены возможности по приглушению звуков во вкладках. Через команду "Mute" или горячую клавишу (назначается в настройках) теперь можно разом приглушить звук во всех вкладках или во всех вкладках, кроме текущей. Функция удобна в ситуациях, когда при большом числе вкладок в одной из них начинает автоматически воспроизводится непрошенное звуковое сопровождение, например, рекламный ролик;

На платформе macOS задействованы штатные средства вывода уведомлений;

В качестве поисковой системы по умолчанию задействован сервис StartPage;

Возможность отдельной настройки отложенной загрузки содержимого закреплённых вкладок;

Возможность настройки раскрытия доменов первого уровня по Ctrl+Enter;

Возможность скрытия кнопок расширений в адресной строке;

Добавлен индикатор, отображаемый при доступе без использования шифрования.



