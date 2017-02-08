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08.02.2017 18:26  Выпуск web-браузера Vivaldi 1.7

Представлен выпуск проприетарного web-браузера Vivaldi 1.7, разрабатываемого на базе движка Chromium и продолжающего развитие идей классического браузера Opera, предоставляя широкий спектр возможностей, включая удобную систему группировки вкладок, боковую панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим блокировки изображений и нежелательного контента, систему ведения заметок, режим горизонтального отображения вкладок. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows и macOS. Для прошлых выпусков проект распространяет под открытой лицензией исходные тексты изменений к Chromium. Реализация интерфейса Vivaldi написана на JavaScript, доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией.

Основные новшества:

  • Добавлена функция для создания скриншотов, позволяющая сделать снимок всей страницы (в том числе частей выходящих за границы видимой части окна) или произвольной выделенной области экрана. Функция доступна через кнопку с изображением камеры в строке состояния, через меню Tools, через горячую клавишу (назначается в настройках) или через команду "Capture". Созданный скриншот можно сохранить в форматах PNG или JPEG, или поместить в буфер обмена для вставки в сторонние приложения (например, можно отправить по почте). Скриншоты отдельных областей страницы также можно снабжать комментариями и размещать в виде заметок в панели Notes;
  • Расширены возможности по приглушению звуков во вкладках. Через команду "Mute" или горячую клавишу (назначается в настройках) теперь можно разом приглушить звук во всех вкладках или во всех вкладках, кроме текущей. Функция удобна в ситуациях, когда при большом числе вкладок в одной из них начинает автоматически воспроизводится непрошенное звуковое сопровождение, например, рекламный ролик;
  • На платформе macOS задействованы штатные средства вывода уведомлений;
  • В качестве поисковой системы по умолчанию задействован сервис StartPage;
  • Возможность отдельной настройки отложенной загрузки содержимого закреплённых вкладок;
  • Возможность настройки раскрытия доменов первого уровня по Ctrl+Enter;
  • Возможность скрытия кнопок расширений в адресной строке;
  • Добавлен индикатор, отображаемый при доступе без использования шифрования.


  1. Главная ссылка к новости (https://vivaldi.com/blog/teamb...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Vivaldi 1.6
  3. OpenNews: Выпуск web-браузера Vivaldi 1.5
  4. OpenNews: Первый стабильный выпуск web-браузера Vivaldi, развиваемого одним из основателей Opera Software
  5. OpenNews: Основатель Opera Software представил новый web-браузер Vivaldi
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: vivaldi
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  • 1.1, A.Stahl, 18:33, 08/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +9 +/
    Проприетарщики объявили неделю Оперы. Количество новостей про хромооперу увеличивается в пи раз.
     
     
  • 2.5, Аноним, 19:12, 08/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –4 +/
    Да хватит уже, все всё поняли.
     
  • 2.6, Аноним, 19:15, 08/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –5 +/
    Какая разница какой движок у браузера Вам не нравится как Blink картинки рисует... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, Аноним, 19:40, 08/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Полагаю, что суть в проприетарности хрооперы Зачем это здесь вообще Давайте ср... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.13, Коекто, 21:35, 08/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    С каждой новой новостью про Вивальди задается этот вопрос и каждый раз на него одинакого отвечается одинакого:
    Код Вивальди открыт для предыдущего стабильного выпуска. вот правда - не надоела каждый раз одно и то же?
     
     
  • 5.14, Led, 21:41, 08/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Код Вивальди открыт для предыдущего стабильного выпуска.

    Хорош звездеть.

     
  • 2.8, yourMom, 19:40, 08/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –6 +/
    слуш, шизоид эмоционально обделенный, хорош дичь пороть твои баяны не доставляю... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, soarin, 18:38, 08/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Реализация интерфейса Vivaldi написана на JavaScript, доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией.

    Где? Это из дистрибутива выковыривать надо? А трусы снимать не надо?

    > Without limiting the foregoing, you are neither allowed to ... (c) reverse engineer, decompile, disassemble or otherwise attempt to derive the source code for the Software, except as permitted by applicable law

    Просто каким-то бредом попахивает из серии: "Вышла новая GTA, скриптовая логика вон в lua файлах понапихана - ковыряй". Как-то нелепо выглядит такое замечание, ну мне так кажется.

     
     
  • 2.3, Аноним, 18:51, 08/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Они обычно предоставляют исходники предыдущей версии тут - https vivaldi com s... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.4, equeim, 18:54, 08/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Там исходники Chromium с их модификациями, интерфейса нет.
     
  • 1.11, Аноним, 21:14, 08/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Что вы все так плюетесь на Оперу 65311 Оставьте ее в покое, прочитайте спокойно... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Аноним, 21:15, 08/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Давно пользуюсь Перешел на него с ФФ Очень удобно группировки вкладок С кажды... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, viy, 21:54, 08/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пользуюсь регулярно на Debian
    1.7 стал быстрее
    и зрительно стал красивее от 1.5
     
     
  • 2.16, Аноним, 22:16, 08/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    vrms что про эту поделку говорит?
     

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