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04.02.2017 18:20  Релиз системы разбора бинарных файлов Kaitai Struct 0.6

Вышел очередной релиз языка разбора произвольных бинарных файлов Kaitai Struct 0.6, приуроченный к конференции FOSDEM 2017. Язык позволяет создавать спецификации произвольных бинарные форматы файлов / пакетов / протоколов, после чего можно:

  • Визуализировать данные в этом формате в виде интерактивного дерева объектов, наблюдая каким байтам в дампе соответствуют какие значения:
  • Получить наглядную диаграмму формата с помощью GraphViz
  • Скомпилировать спецификацию формата в готовую библиотеку парсинга формата на языках C++, C#, Java, JavaScript, Perl, PHP, Python, Ruby

Среди основных нововведений версии 0.6 можно выделить:

  • Поддержка невыравненного (unaligned) побитового чтения (удобно поддерживать битовые поля, можно читать потоки битов и т.д.)
  • Мощная поддержка метаинформации в .ksy (добавлены поля "title", "license", "ks-version", "ks-debug"), поддержка "doc" на уровне типов
  • Enum'ы выведены на уровень типов - т.е. теперь они корректно раскрываются, их можно использовать между разными уровнями вложенности типов (даже если поддержки такой области видимости нет в целевом языке - например, в Python, PHP или JavaScript)
  • Идентификатор (id) в атрибутах в seq теперь опционален; если его не указывать, будет автоматически сгенерирован численный идентификатор - это удобно для быстрой разметки неизвестных форматов
  • Вычислимые instances теперь могут использовать "if" и "enum"
  • Поддержка ссылок на внешние типы данных - можно использовать "type: xxx", где xxx не объявлен в текущем .ksy-файле - это создаст правильные инструкции import / include в предположении, что тип xxx описан в каком-то другом .ksy файле, который будет также собран вместе с этим проектом
  • В языке выражений теперь можно использовать числовые литералы с визуальными разделителями (например, "123_456_789" или "0b0101_0011"), а также метод "to_s" у целочисленных типов для преобразования к строке
  • Множество других исправлений ошибок и оптимизаций (как по проекту в целом, например, в механизме выведения типов, так и по компиляторам конкретных целевых языков)


  1. Главная ссылка к новости (http://kaitai.io/news/2017-02-...)
  2. OpenNews: Вышел язык спецификации бинарных форматов Kaitai Struct 0.5
  3. OpenNews: Релиз системы разбора произвольных бинарных файлов Kaitai Struct 0.4
  4. OpenNews: Kaitai Struct запустил веб-версию компилятора
  5. OpenNews: Декларативная спецификация парсинга бинарных файлов Kaitai Struct
Автор новости: GreyCat
Тип: Программы
Ключевые слова: kaitai
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  • 1.1, Аноним, 00:09, 05/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Годно. Ждем пакетов для Альта.
     
     
  • 2.2, Shichael Migorin, 00:33, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >>Годно. Ждем пакетов для Альта.
    >>Ждём

    Мишаня, вас там уже несколько что ли?

     
     
  • 3.3, ананим.orig, 00:54, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    yблюдкoв таких зато точно дафига.
    самому то не тошно? по утрам?
     
     
  • 4.4, Shichael Migorin, 01:04, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > yблюдкoв таких зато точно дафига.
    > самому то не тошно? по утрам?

    А что я не так сделал?
    Какой-то ты агрессивный

     
  • 2.5, saahriktu, 01:43, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Слакбилд уже есть: https://github.com/saahriktu/saahriktu-slackbuilds/tree/master/kaitai-struct-c .

    Только без рантайма оно не очень полезно. Надо ещё рантайм притащить.

     
  • 1.6, Pilat, 01:51, 05/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Биты это интересно. Вот примеров маловато, и в документации мышь повесилась... Но всё равно спасибо.
     

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