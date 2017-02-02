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04.02.2017 09:52  Доступен язык программирования Rust 1.15

Представлен релиз языка программирования Rust 1.15, развиваемого проектом Mozilla, обеспечивающего автоматическое управление памятью и предоставляющего средства для высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime. Параллельно с Rust совместно с компанией Samsung развивается экспериментальный браузерный движок Servo, написанный на языке Rust и отличающийся поддержкой многопоточного рендеринга web-страниц и распараллеливанием операций с DOM (Document Object Model).

В состав нового выпуска принято 1443 изменения от 137 разработчиков. Основные новшества:

  • В процедурных макросах обеспечена возможность создания произвольных обработчиков на базе механизма "derive". Если ранее через "derive" предоставлялся типовой набор обработчиков, таких как отладочный вывод значений и сериализация/десериализация, то теперь можно создавать собственные обработчики, например, для упрощения построения запросов через ORM Diesel или применения произвольных схем сериализации через фремворк Serde;
  • По умолчанию задействована новая система сборки, полностью переписанная на языке Rust. Начиная с Rust 1.17 поддержку сборки на основе Makefile планируется полностью удалить, что предоставит возможность задействования в компиляторе пакетов с crates.io по аналогии с другими проектами на языке Rust;
  • Реализован третий уровень поддержки для архитектур i686-unknown-openbsd, MSP430 и ARMv5TE;
  • Продолжена работа по оптимизации скорости работы компилятора;
  • В операторе where реализована возможность указания свойства "?Sized", например "struct Foo where T: ?Sized {f: T,}";
  • Переписана реализация алгоритма сортировки slice::sort, которая стало существенно быстрее;
  • Проведена оптимизация производительности методов chars().count(), chars().last() и char_indices().last();
  • В пакетном менеджере Cargo обеспечен вывод предупреждения, в случае наличия в корне пакета файла build.rs, но отсутствия аннотации 'build = "build.rs"'. В команду "cargo test" добавлен флаг "--all";
  • В разряд стабильных переведена новая порция функций и методов.

Напомним, что язык Rust сфокусирован на безопасной работе с памятью и обеспечении высокого параллелизма выполнения заданий. При этом Rust обходится без использования сборщика мусора или runtime, что делает возможным создания на Rust библиотек, которые могут выступать в роли прозрачной замены библиотекам для языка Си. Для распространения библиотек на языке Rust, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик. Для размещения библиотек введён в строй репозиторий crates.io.

По структуре язык Rust напоминает C++, но существенно отличается в некоторых деталях реализации синтаксиса и семантики. Автоматическое управление памятью избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Rust поддерживает смесь императивных, процедурных и объектно-ориентированных методов с такими парадигмами, как функциональное программирование, обобщённое программирование и метапрограммирование, в статических и динамических стилях.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/201...)
  2. OpenNews: Рассматривается возможность перевода NTPsec на язык Rust или Go
  3. OpenNews: Инициатива по созданию порта PostgreSQL на языке Rust
  4. OpenNews: Увидел свет язык программирования Rust 1.13
  5. OpenNews: Facebook работает над реализацией сервера Mercurial на языке Rust
  6. OpenNews: Представлена операционная система Redox, написанная на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rust
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