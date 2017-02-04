The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

03.02.2017 23:43  Выпуск Wine 2.1

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.1. С момента выпуска версии 2.0 было закрыто 62 отчёта об ошибках. Напомним, что начиная с ветки 2.x проект Wine перешёл на новую схему нумерации версий: каждый стабильный релиз отныне будет приводить к увеличению первой цифры в номере версии (2.0.0, 3.0.0, 4.0.0), а обновления к стабильным релизам будут выпускаться с изменением третьей цифры (2.0.1, 2.0.2, 2.0.3). Экспериментальные версии, развиваемые в процессе подготовки следующего значительного релиза, теперь выпускаются с изменением второй цифры (2.1, 2.2, 2.3).

Наиболее важные изменения:

  • В состав включены исправления, не попавшие в Wine 2.0 из-за заморозки кодовой базы перед релизом;
  • Реализована новая порция инструкций Shader Model 5;
  • Улучшена обработка MIME-сообщений;
  • В DirectWrit улучшена обработка разрывов строк;
  • По умолчанию запущен сервис для шины HID;
  • Проведена работа по улучшению рендеринга Direct2D;
  • Осуществлён переход на использование формата xz для сжатия архивов с релизами Wine;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: SimCity 2000, X-COM: UFO Defense, Jojo's Fashion Show 2: Las Cruces demo, The Chosen: Well of Souls, Metal Fatigue, Railroad Tycoon 2: Platinum, Xara Designer Pro 6, Sims 3, Civilization V, Actua Soccer 2, Harry Potter 7 Part 2, Witcher 3 Wild hunt, No Limits 2, ComicRack 0.9.x, Star Ruler 2.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 2.0, дополняющего Wine 2.0
  3. OpenNews: Стабильный релиз Wine 2.0
  4. OpenNews: Выпуск Wine 1.9.24
  5. OpenNews: Выпуск Wine 1.9.23
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, A.Stahl, 00:03, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Хм Неужели wine может быть забавен даже для меня Не-не-не Отставить Фу-х-х-... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, Я. Р. Ош, 00:46, 04/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Колченогому всюду костыли видятся
     
  • 3, Аноним, 01:12, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Witcher 3 Wild hunt

    wat? оно работает под вайном?

     
  • 4, Андрей, 01:49, 04/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В состав включены исправления, не попавшие в Wine 2.0 из-за заморозки кодовой базы перед релизом;

    Конечно, зачем там
    > С момента выпуска версии 2.0 было закрыто 62 отчёта об ошибках.

    Хотели Пускай мучаются со своей "стабильной" версией. Хотели же, чтобы её объявили. Нате вам.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList