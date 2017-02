03.02.2017 23:43  Выпуск Wine 2.1

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.1. С момента выпуска версии 2.0 было закрыто 62 отчёта об ошибках. Напомним, что начиная с ветки 2.x проект Wine перешёл на новую схему нумерации версий: каждый стабильный релиз отныне будет приводить к увеличению первой цифры в номере версии (2.0.0, 3.0.0, 4.0.0), а обновления к стабильным релизам будут выпускаться с изменением третьей цифры (2.0.1, 2.0.2, 2.0.3). Экспериментальные версии, развиваемые в процессе подготовки следующего значительного релиза, теперь выпускаются с изменением второй цифры (2.1, 2.2, 2.3). Наиболее важные изменения: В состав включены исправления, не попавшие в Wine 2.0 из-за заморозки кодовой базы перед релизом;

Реализована новая порция инструкций Shader Model 5;

Улучшена обработка MIME-сообщений;

В DirectWrit улучшена обработка разрывов строк;

По умолчанию запущен сервис для шины HID;

Проведена работа по улучшению рендеринга Direct2D;

Осуществлён переход на использование формата xz для сжатия архивов с релизами Wine;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: SimCity 2000, X-COM: UFO Defense, Jojo's Fashion Show 2: Las Cruces demo, The Chosen: Well of Souls, Metal Fatigue, Railroad Tycoon 2: Platinum, Xara Designer Pro 6, Sims 3, Civilization V, Actua Soccer 2, Harry Potter 7 Part 2, Witcher 3 Wild hunt, No Limits 2, ComicRack 0.9.x, Star Ruler 2.