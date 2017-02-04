03.02.2017 23:43  Выпуск Wine 2.1

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Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.1. С момента выпуска версии 2.0 было закрыто 62 отчёта об ошибках. Напомним, что начиная с ветки 2.x проект Wine перешёл на новую схему нумерации версий: каждый стабильный релиз отныне будет приводить к увеличению первой цифры в номере версии (2.0.0, 3.0.0, 4.0.0), а обновления к стабильным релизам будут выпускаться с изменением третьей цифры (2.0.1, 2.0.2, 2.0.3). Экспериментальные версии, развиваемые в процессе подготовки следующего значительного релиза, теперь выпускаются с изменением второй цифры (2.1, 2.2, 2.3).
Наиболее важные изменения:
- В состав включены исправления, не попавшие в Wine 2.0 из-за заморозки кодовой базы перед релизом;
- Реализована новая порция инструкций Shader Model 5;
- Улучшена обработка MIME-сообщений;
- В DirectWrit улучшена обработка разрывов строк;
- По умолчанию запущен сервис для шины HID;
- Проведена работа по улучшению рендеринга Direct2D;
- Осуществлён переход на использование формата xz для сжатия архивов с релизами Wine;
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений:
SimCity 2000, X-COM: UFO Defense, Jojo's Fashion Show 2: Las Cruces demo, The Chosen: Well of Souls, Metal Fatigue, Railroad Tycoon 2: Platinum, Xara Designer Pro 6, Sims 3, Civilization V, Actua Soccer 2, Harry Potter 7 Part 2, Witcher 3 Wild hunt, No Limits 2, ComicRack 0.9.x, Star Ruler 2.