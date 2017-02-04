03.02.2017 23:43  Выпуск Wine 2.1

> В состав включены исправления, не попавшие в Wine 2.0 из-за заморозки кодовой базы перед релизом;

Конечно, зачем там

> С момента выпуска версии 2.0 было закрыто 62 отчёта об ошибках.

Хотели Пускай мучаются со своей "стабильной" версией. Хотели же, чтобы её объявили. Нате вам.

