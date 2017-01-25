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25.01.2017 17:06  Рабочий стол Budgie переходит с GTK+ и библиотек GNOME на Qt

Разработчики дистрибутива Solus приняли решение о переводе рабочего стола Budgie на фреймворк Qt. Изначально Budgie был построен на основе GTK+ и штатных библиотек GNOME, но использовал собственные реализации оболочки GNOME Shell, панели, апплетов и системы вывода уведомлений. Указано, что потребности Budgie переросли возможности стека GNOME, и проект не может должным образом развиваться на основе штатных библиотек GNOME.

Отмечается, что GTK+ развивается в паре с GNOME и разрабатывается для решения задач, которые ставят перед собой разработчики GNOME, без оглядки на другие проекты. В итоге, каждый значительный релиз GNOME приводит к возникновению непредвиденных проблем, возникающих при переводе Budgie на обновлённые библиотеки GNOME. Среди таких проблем упоминаются нарушение совместимости API или ABI, слияние компонентов, нарушение работы виджетов и тем оформления, непостоянство GdkScreen API, изменение поведения GSettings. Для того, чтобы поддерживать Budgie на плаву приходится тратить много усилий и притворяться GNOME Shell. В качестве выхода рассматривалась возможность создания собственного ответвления библиотек GNOME, но подобный шаг оценен как излишне трудоёмкий.

Рассмотрев все за и против оптимальным признан путь миграции рабочего стола Budgie на Qt. По мнению разработчиков, переход на Qt положительно отразится на производительности, позволит реализовать новые возможности и расширить графические эффекты. При этом в основной кодовой базе планируется использовать только средства разработки на C++ и отказаться от применения языка Vala. В Budgie также не будет применяться QML и библиотеки KDE. Подобное ограничение не распространяется на сторонние виджеты, авторы которых вольны применять QML. Переход на Qt не означает обеспечение совместимости с KDE Plasma и проект продолжит ориентацию на запуск приложений GNOME, обеспечив их бесшовную интеграцию в окружение на базе Qt.



  1. Главная ссылка к новости (https://budgie-desktop.org/201...)
  2. OpenNews: Выпуск рабочего стола Budgie 10.2.9
  3. OpenNews: Ubuntu Budgie получил статус официальной редакции Ubuntu
  4. OpenNews: Проект GCompris мигрирует с GTK+ на Qt
  5. OpenNews: Wireshark мигрирует с GTK+ на Qt
  6. OpenNews: Свободный видеоредактор OpenShot мигрирует с GTK+ на Qt
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: budgie, desktop
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  • 1.1, Аноним, 17:35, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +4 +/
    О Круто Еще один десктоп на Qt, так еще и без QML и KF, у LxQt появился конкур... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, n1h2, 17:37, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    если запилят нормальные темы для qt и gnome по почему нет...
     
  • 1.3, Michael Shigorin, 17:37, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    "шо, опять?!" (ц)
     
     
  • 2.4, Аноним, 17:41, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    вижу вы тоже удивились и предвкушаете чем все закончится ((
     
     
  • 3.5, Michael Shigorin, 17:44, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > вижу вы тоже удивились и предвкушаете чем все закончится ((

    Ещё бы.  Но удивился не очень сильно -- скорее "как, уже очередной?": гномятники будто немного умерили свою невменяемость в отношении "этих всех остальных", но инерция ещё явно немалая...

    PS:
    > GTK+ развивается в паре с  GNOME

    ...а это был рейдерский захват чужого проекта мобилятниками.

     
  • 1.6, Гость, 17:47, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    С qt на gtk. С gtk на qt. С qt3 на qt4. С qt4 на qt5. Ну и в будущем с qt5 на qt6. Вот лолки-то.
     
  • 1.8, trdm, 18:02, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > По мнению разработчиков, переход на Qt положительно отразится на производительности, позволит реализовать новые возможности и расширить графические эффекты.

    Ну разве что на Qt3 надежда. Тринити на эти грабли уже наступила, они на тройке остались.

     

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