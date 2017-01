25.01.2017 12:09  Выпуск web-браузера Tor Browser 6.5

С tails тоже не всё в порядке. Ключ просрочен. Что там фсбшники не могут сделать, чтобы люди не замечали подмены... :)

gpg --keyid-format 0xlong --verify tails-i386-2.10.iso.sig tails-i386-2.10.iso

gpg: Signature made Mon 23 Jan 2017 09:41:51 PM EST

gpg: using RSA key 0x98FEC6BC752A3DB6

gpg: Good signature from "Tails developers (offline long-term identity key) <tails@boum.org>"

gpg: aka "Tails developers <tails@boum.org>"

gpg: Note: This key has expired!

Primary key fingerprint: A490 D0F4 D311 A415 3E2B B7CA DBB8 02B2 58AC D84F

Subkey fingerprint: BA2C 222F 44AC 00ED 9899 3893 98FE C6BC 752A 3DB6