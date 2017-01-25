25.01.2017 10:04  Стабильный релиз Wine 2.0

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|1.9, ryoken, 11:31, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> После тринадцати месяцев разработки и 24 экспериментальных версий представлен (https://www.winehq.org/news/2017012401)
> стабильный релиз открытой реализации Win32 API - Wine 2.0 (http://www.winehq.org/announce/2.0),
> который вобрал в себя около 6600 изменений. Из ключевых достижений новой
> версии отмечается реализация всех возможностей, необходимых для запуска Microsoft Office
> 2013, а также поддержка запуска 64-разрядных Windows-приложений на платформе macOS.
Интересно, когда в Кроссовок (CrossOver) занесут..?
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|3.14, ryoken, 12:10, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Уже занесли:
> CrossOver 16 is based on Wine 2.0, with thousands of improvements to
> Windows compatibility across the board.
> CrossOver now supports 64-bit Windows applications, with new bottle templates and 64-bit
> dependency management.
Там RC2, если правильно помню. Надо будет дома у них на сайте обновы посмотреть.
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|1.16, Гость, 12:24, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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"подтверждена полноценная работа 4450 программ для Windows, еще 3828 программ прекрасно работают" - где-то этот список есть? Желательно прямую ссылку.
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