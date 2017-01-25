The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

25.01.2017 10:04  Стабильный релиз Wine 2.0

После тринадцати месяцев разработки и 24 экспериментальных версий представлен стабильный релиз открытой реализации Win32 API - Wine 2.0, который вобрал в себя около 6600 изменений. Из ключевых достижений новой версии отмечается реализация всех возможностей, необходимых для запуска Microsoft Office 2013, а также поддержка запуска 64-разрядных Windows-приложений на платформе macOS.

В Wine подтверждена полноценная работа 4450 программ для Windows, еще 3828 программ прекрасно работают при дополнительных настройках и внешних DLL. У 3185 программ наблюдаются небольшие проблемы в работе, которые не мешают использованию основных функций приложений. Из возможностей, работа над которыми продолжается, но которые не доведены до конца, упомянуты вынос из wined3d отдельного потока для взаимодействия с OpenGL, полная поддержка HID, графические драйверы для платформы Android и режим передачи сообщений для именованных каналов.

Wine 2.0 стал первым выпуском, подготовленным в рамках нового фиксированного цикла разработки, подразумевающего выпуск значительных релизов раз в год. Изменения также затронули и нумерацию версий: каждый значительный релиз отныне будет приводить к увеличению первой цифры в номере версии (2.0.0, 3.0.0, 4.0.0), а обновления к стабильным релизам будут выпускаться с изменением третьей цифры (2.0.1, 2.0.2, 2.0.3). Экспериментальные версии, развиваемые в процессе подготовки следующего значительного релиза, будут выпускаться с изменением второй цифры (2.1, 2.2, 2.3).

Ключевые новшества Wine 2.0:

  • Текст и шрифты
    • Продолжена реализация возможностей программного интерфейса DirectWrite, в том числе добавлена поддержка цветных шрифтов, подчёркивания, эффектов отрисовки, настроек в реестре для замены шрифтов, коллекций EUDC (end-user-defined characters);
    • Поддержка встраивания шрифтов в файлы PDF;
    • В элементе интерфейса RichEdit реализованы маркированные и нумерованные списки;
    • Возможность синтеза глифов в жирном начертании (bold) для растровых шрифтов;
    • Приведение таблиц символов в соответствие со стандартом Unicode 9.0.0;
  • Графическая подсистема
    • В программном интерфейсе Direct2D реализованы средства отрисовки в окна, буферы (bitmap) и структуры GDI DC (Device Contexts);
    • Внесена большая порция оптимизаций в движок DIB, который стал работать значительно быстрее;
    • В GDI с целью повышения совместимости переработан код для работы с графикой;
    • В GDI и GdiPlus добавлена поддержка расширенных мета-файлов GDI, в том числе с поддержкой градиентов;
    • В графическом драйвере для macOS реализована поддержка отрисовки для экранов высокого разрешения ("Retina");
  • Интерфейс пользователя
    • Переработана реализация буфера обмена. Улучшена совместимость с приложениями Windows, расширены возможности по помещению и извлечению текста с разметкой HTML, повышена плавность выполнения операций Drag & drop;
    • В режиме рабочего стола обеспечен вывод на панели списка работающих приложений с возможностью переключения между ними. Добавлена поддержка менее популярных разрешений экрана (например, 640x400 и 1280x960);
    • Реализована четвёртая версия протокола трансляции уведомлений через системный лоток (tray notification protocol);
    • Расширено число элементов интерфейса, корректно масштабируемых на экранах с высоким DPI;
  • Direct3D, D3DX
    • Расширены возможности Direct3D 10 и 11, в том числе добавлена поддержка инструкций моделей шейдеров 4 и 5, дополнительных форматов ресурсов, целочисленных параметров вершинных шейдеров, безтиповых ресурсов, чтения/записи sRGB, массивов текстур, индексов смещения в буфере, неупорядоченного доступа и перезапуска примитивов;
    • Увеличено число графических карт, распознаваемых для WineD3D. Для более точного получения информации о графической карте теперь применяется расширение GLX_MESA_query_renderer;
    • Раскладка памяти для ресурсов с текстурами по возможности приближена к платформе Windows, что позволило решить проблемы с работой приложений, например игры League of Legends, использующих обходные пути записи в память;
    • Улучшена реализация технологии сглаживания MSAA (Multi-Sample AntiAliasing), обеспечено информирование приложения только о доступных уровнях качества, поддерживаемых в текущей реализации OpenGL;
    • Добавлена поддержка уровней функциональности Direct3D 11;
    • Реализована поддержка извлечения контекста устройств GDI из поверхностей DXGI, что позволяет отрисовывать поверхности DXGI через GDI;
    • В реестр (HKCU\Software\Wine\Direct3D) добавлены новые настройки: "CheckFloatConstants" для включения дополнительных проверок выхода за границы буфера, "SampleCount" для настройки принудительного включения сглаживания в приложениях без такой поддержки, "MaxShaderModelHS", "MaxShaderModelDS" и "MaxShaderModelCS" для ограничения уровней модели шейдеров;
    • Добавлена поддержка асинхронных загрузчиков данных для D3DX 10 и 11;
    • Доработан фреймворк для применения эффектов в D3DX 9: добавлена начальная поддержка прешейдеров (preshader), обеспечено корректное применение состояний эффектов;
  • Звук и видео
    • Поддержка GStreamer 1.0 для вывода звука и видео;
    • В DirectSound обеспечена поддержка преобразования объёмных форматов звука 5.1 и 4.0 в стерео;
  • Сетевые возможности
    • Добавлена поддержка API Web Service. Реализованы обработчики записи и чтения XML, имеется поддержка сериализации различных типов данных. Уровень поддержки API достаточен для проведения online-активации Microsoft Office 2013;
    • Увеличена производительность JavaScript. Добавлена поддержка формата JSON. Браузерный движок Gecko обновлён до состояния, соответствующего Firefox 47;
    • Добавлена поддержка интернационализованных доменных имён, содержащих символы национальных алфавитов;
    • Реализована поддержка различных хэшей SHA через задействование библиотеки GnuTLS;
    • В реализацию API Winsock добавлена возможность создания сокетов с флагом IP_DONTFRAGMENT, запрещающим фрагментацию пакетов;
    • Обеспечена корректная обработка длинных URL;
  • Ядро
    • Представлена новая архитектура драйверов, обеспечивающая поддержку устройств ввода (HID, Human Interface Device). Новая архитектура напоминает модель драйверов Windows, в которой доступны специфичные для платформ bus-драйверы и минидрайверы HID.
    • Предоставлена возможность загрузки нескольких драйверов ядра в адресное пространство одного пользовательского процесса;
    • Реализована возможность кэширования содержимого каталогов, не зависящая от специфичных для разных платформ системных вызовов;
    • Добавлена большая порция новых библиотек API Set (api-ms-win-*);
    • Обеспечена эмуляция прерывания 0x2d, используемого для отладочных целей;
  • Встроенные приложения
    • В прослойку 'winebrowser' добавлена поддержка передачи нескольких аргументов при запуске браузера или почтового клиента;
    • В утилиту 'reg' добавлена команда 'query' с возможностью обработки всех типов данных реестра;
    • В просмотрщик системной подсказки 'winhlp32' добавлена поддержка отображения таблиц и изображений;
  • Разное
    • Улучшена поддержка 64-разрядных систем: Добавлена возможность запуска 64-разрядых приложений на платформе macOS. Добавлена поддержка 64-разрядного режима в движок Mono. Обеспечена корректная обработка исключений C++ на системах x86-64;
    • Добавлена поддержка кросскомпиляции с использованием инструментариев Mingw-w64 Clang и ARM;
    • В C++ runtime MSVCIRT расширена поддержка потоков (stream);
    • В WMI (Windows Management Instrumentation) реализованы дополнительные классы WBEM;
    • Улучшена поддержка деинсталляции MSI;
    • Добавлены новые внешние зависимости: libudev для поддержки HID, GStreamer 1.0, GnuTLS 2.10 для SHA.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Стабильный релиз Wine 1.8
  3. OpenNews: Анонсирован релиз Wine 1.0.0
  4. OpenNews: Релиз Wine 1.2
  5. OpenNews: Вышел новый стабильный релиз Wine 1.4
  6. OpenNews: Стабильный релиз Wine 1.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: wine, windows
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 10:47, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Как появится 2.0.2 какой нибудь, соберу
     
     
  • 2.42, Аноним, 15:51, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –1 +/
    У Wine _нет_ стабильных версий Обычно каждый новый релиз закрывает больше багов... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.2, Аноним, 10:48, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ну доколе, а ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, skybon, 11:30, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    За Gallium Nine будущее.
     
     
  • 3.26, НяшМяш, 13:21, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пора уже Gallium Twelve (или хотя бы Eleven) делать, а у нас ещё девяточку не закончили. Вендокапец снова отложен на неопределённый срок.
     
     
  • 4.29, Аноним, 13:43, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если долго сидеть на берегу реки, можно увидеть трупы проплывающих врагов Кон... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.43, leap42, 16:09, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    ну если вам надо в том виде, в котором есть - ставьте staging и пользуйтесь, там есть специальная вкладочка с соответствующими настройками
     
  • 2.44, Аноним, 16:34, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Что мешает staging использовать В чистом вайне не все фетчи бэкпортируют из sta... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, Аноним, 10:48, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    И никакого множества ошибок!
     
  • 1.4, Аноним, 10:52, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Он умеет работать в Wayland?
     
     
  • 2.5, EuPhobos, 10:54, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Извращенец?
     
     
  • 3.31, Аноним, 14:27, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет ты
     
  • 1.7, trubulizator, 11:05, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Gallium nine, товарищи. Без этого никакого вендек*пеца
    Производительность как на Винде
     
     
  • 2.10, skybon, 11:31, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Gallium nine, товарищи. Без этого никакого вендек*пеца
    > Производительность как на Винде

    Даёшь i915 перепиленный под Gallium.

     
     
  • 3.12, 02726, 12:06, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Под i915 можно пользоваться старым методом.
     
  • 3.15, Аноним, 12:17, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    был же такой драйвер. Может и есть до сих пор.
     
  • 2.17, Аноним, 12:32, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Было бы ещё чего производить "как на винде". Мы же об игорях сейчас, да?
     
  • 1.9, ryoken, 11:31, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > После тринадцати месяцев разработки и  24 экспериментальных версий представлен (https://www.winehq.org/news/2017012401)
    > стабильный релиз открытой реализации Win32 API - Wine 2.0 (http://www.winehq.org/announce/2.0),
    > который вобрал в себя около 6600 изменений. Из ключевых достижений новой
    > версии отмечается реализация всех возможностей, необходимых для запуска Microsoft Office
    > 2013, а также поддержка запуска 64-разрядных Windows-приложений на платформе macOS.

    Интересно, когда в Кроссовок (CrossOver) занесут..?

     
     
  • 2.13, Аноним, 12:09, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Уже занесли 16 0 0 CrossOver - December 13, 2016 Application Support CrossOver... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, ryoken, 12:10, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Уже занесли:
    > CrossOver 16 is based on Wine 2.0, with thousands of improvements to
    > Windows compatibility across the board.
    > CrossOver now supports 64-bit Windows applications, with new bottle templates and 64-bit
    > dependency management.

    Там RC2, если правильно помню. Надо будет дома у них на сайте обновы посмотреть.

     
     
  • 4.18, Аноним, 12:33, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На данный момент это у них последняя версия, инфу брал с оффсайта.
     
  • 1.11, Аноним, 11:39, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А GTK3 тема в 2.0 уже стала дефолтной или до сих пор только в staging?
     
     
  • 2.22, SpaceRaven, 12:48, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    ИМХО как-то инородно смотрится подобная реализация поддержки тем gtk... По умолчанию получше будет
     
  • 2.45, Аноним, 16:41, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А она уже нормально умеет рендериться или только цвета берёт из темы ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.16, Гость, 12:24, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "подтверждена полноценная работа 4450 программ для Windows, еще 3828 программ прекрасно работают" - где-то этот список есть? Желательно прямую ссылку.
     
     
  • 2.19, Аноним, 12:36, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Присоединяюсь к вопросу.


     
     
  • 3.21, zmeyuka, 12:45, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://appdb.winehq.org/ не ?
     
  • 2.20, Дегенератор, 12:42, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    appdb
     
  • 2.24, Аноним, 12:56, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    https appdb winehq org objectManager php sClass application sTitle Browse 20Ap... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.23, Аноним, 12:54, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Наконец-то!!! 2.0!
     
     
  • 2.27, A.Stahl, 13:22, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Я думаю где-то к версии 40-45 уровень поддержки виндовых программ приблизится в ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.25, Аноним, 12:57, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дайте DEB для Trusty 14.04!
     
     
  • 2.30, aiju, 13:55, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    здесь минимал-инструкция новичкам
    http://aiju.ru/ubuntu/wine.html
     
     
  • 3.33, Аноним, 14:51, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда у вас просят кусок хлеба, вы тоже им даете рецепт хлеба вместо куска?
     
     
  • 4.34, aiju, 15:01, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Когда у вас просят кусок хлеба, вы тоже им даете рецепт хлеба
    > вместо куска?

    э! прочти почему ручками ставить предпочтительнее http://aiju.ru/ubuntu/index.html

     
  • 1.28, Аноним, 13:43, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Photoshop уже работает?
     
     
  • 2.35, Гентушник, 15:04, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Какой именно? Некоторые работают, некоторые не очень. См. тут:
    https://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=application&iId=17
     
  • 2.39, Аноним, 15:39, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Есть деньги на фотошоп, но нет на винду Это нонсенс ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.46, Аноним, 16:42, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А если В-нда не нyжна ни за деньги, ни бесплатно, ни даже если M$ приплатит?
     
  • 3.47, Аноним, 16:43, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    http pad3 whstatic com images thumb a ac Get-Photoshop-for-Free-Step-3-Version... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.32, Наноним, 14:41, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Word processing component of Office 2013.

    Application Details:
    Version: 2013 (32 bit)
    ...
    Rating: Garbage

    https://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=version&iId=33708

    Эх...

     
  • 1.36, Яйцассыром, 15:09, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    в 2015 обещали dx11 в 2016, теперь вот в 2017 интересно, управятся ли до 2018?
     
     
  • 2.48, Аноним, 16:44, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    В 2020 уже почти полноценный будет как сейчас dx9 s... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.41, paulus, 15:48, 25/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда оно будет 64 битное, чтобы можно было без 32 либ устанавливать? ;)
     
     
  • 2.49, Аноним, 16:46, 25/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Оно и так 64х битное Там два бинарника wine и wine64 Для 32х битных приложений... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList