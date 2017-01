19.01.2017 10:35  Компания Oracle опубликовала план разработки Solaris и SPARC

Компания Oracle раскрыла информацию о планах по дальнейшей разработке серверных платформ SPARC и операционной системы Solaris. В соответствии с представленным планом, который охватывает период до 2021 года, компания намерена продолжить выпуск обновлений в рамках ветки Solaris 11.x. Вместо выпуска значительного релиза Solaris 12 функциональность Solaris будет развиваться постепенно в рамках промежуточных релизов ветки 11.x. По мнению Oracle, поэтапное наращивание функциональности вместо концентрации изменений в одном значительном релизе позволит упростить тестирование, сохранить высокое качество и избежать необходимости повторной сертификации. Ветка Solaris 11 будет развиваться в направлении улучшения применения облачных технологий и усиления интеграции с новым оборудованием. Разработка серверных систем на базе архитектуры SPARC будет продолжена - до 2021 года планируется выпустить две модификации процессоров, развиваемых под кодовыми именами SPARC next и SPARC next+. В SPARC next по сравнению с недавно выпущенной платформой SPARC S7 ожидается увеличение производительности в 1.4 раза и увеличения числа потоков в полтора раза. В next+ планируется увеличить размер кэша и продолжить работу по увеличению пропускной способности.