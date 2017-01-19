The OpenNET Project

 
Поиск (теги):    НОВОСТИ (+) КОНТЕНТ WIKI MAN'ы ФОРУМ twitter

19.01.2017 10:35  Компания Oracle опубликовала план разработки Solaris и SPARC

Компания Oracle раскрыла информацию о планах по дальнейшей разработке серверных платформ SPARC и операционной системы Solaris. В соответствии с представленным планом, который охватывает период до 2021 года, компания намерена продолжить выпуск обновлений в рамках ветки Solaris 11.x. Вместо выпуска значительного релиза Solaris 12 функциональность Solaris будет развиваться постепенно в рамках промежуточных релизов ветки 11.x.

По мнению Oracle, поэтапное наращивание функциональности вместо концентрации изменений в одном значительном релизе позволит упростить тестирование, сохранить высокое качество и избежать необходимости повторной сертификации. Ветка Solaris 11 будет развиваться в направлении улучшения применения облачных технологий и усиления интеграции с новым оборудованием.

Разработка серверных систем на базе архитектуры SPARC будет продолжена - до 2021 года планируется выпустить две модификации процессоров, развиваемых под кодовыми именами SPARC next и SPARC next+. В SPARC next по сравнению с недавно выпущенной платформой SPARC S7 ожидается увеличение производительности в 1.4 раза и увеличения числа потоков в полтора раза. В next+ планируется увеличить размер кэша и продолжить работу по увеличению пропускной способности.



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/solar...)
  2. OpenNews: Компания Oracle анонсировала микропроцессор SPARC T5 и серверы на его основе
  3. OpenNews: Доступен OpenIndiana 2016.10, продолжающий развитие OpenSolaris
  4. OpenNews: Компания Oracle представила проект Linux для SPARC
  5. OpenNews: Компания Oracle представила бета-выпуск Solaris 11.3
  6. OpenNews: Выпуск Solaris 11.2
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: solaris, oracle, sparc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, andy, 10:57, 19/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Порт Unbreakable Linux на SPARC ими так и не сделан?
     
  • 1.2, Какаянахренразница, 11:21, 19/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    То есть Оракл признался, что не в состоянии выпустить полноценный релиз солярки.
     
     
  • 2.3, Oracle, 11:23, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Да не, просто жалко денежку на повторную сертификацию сдавать
     
     
  • 3.5, Аноним, 11:26, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Так сертификация и для значительных обновлений?
     
  • 3.11, Sunderland93, 11:32, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А сколько стоит сертификация?
     
     
  • 4.13, КО, 11:51, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Обычно используется принцип: Чем мажорней релиз - тем дороже.
     
     
  • 5.15, ним, 12:39, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    чем нажористей релиз, тем дороже
     
     
  • 6.18, Аноним, 13:16, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сертифицируют в ФСБ?
     
  • 1.4, qwerty123, 11:24, 19/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/

    Блин, v11.4 назвать v12, и все ладушки.

     
  • 1.14, Аноним, 12:36, 19/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А вот планируют ли они развивать Solaris для десктопа?
     
     
  • 2.16, Аноним, 12:44, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Нет. Ввиду полной ненужности
     
  • 2.19, продавецкирпичиков, 13:51, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Сделай меня развидеть моттиф и соляру
     
     
  • 3.21, Аноним123, 14:46, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    GNOME же там, не?
     
     
  • 4.22, НяшМяш, 15:20, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так сказал, как будто что-то хорошее.
     
  • 4.23, Аноним, 15:21, 19/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В OpenSolaris был GNOME, вроде.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:


      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2016 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by BSH TopList