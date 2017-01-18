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18.01.2017 17:04  Релиз консольного оконного менеджера GNU screen 4.5.0

Состоялся релиз полноэкранного консольного оконного менеджера GNU screen 4.5.0, позволяющего использовать один физический терминал для работы с несколькими приложениями, которым выделяются отдельные виртуальные терминалы, остающиеся активными между разными сеансами связи пользователя.

Из изменений отмечается возможность определения имени файла с логом при помощи опции '-L' (по умолчанию "screenlog.0"). Обеспечена поддержка сборки для платформы AIX. Исправлено несколько ошибок, в том числе приводивших к краху.

  1. Главная ссылка к новости (http://lists.gnu.org/archive/h...)
  2. OpenNews: Выпуск консольного оконного менеджера GNU screen 4.4.0
  3. OpenNews: Первый выпуск abduco, легковесной альтернативы tmux и screen
  4. OpenNews: Выпуск консольного оконного менеджера tmux 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: screen
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  • 1.1, Аноним, 17:05, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –20 +/
    Релиз консольного оконного менеджера GNU screen 4.5.0 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Другой аноним, 17:45, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > 2017

    Ты админ локалхоста, верно?

     
     
  • 3.10, Аноним, 17:49, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    админ винды.

     
     
  • 4.11, Аноним, 17:50, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    той самой в которой сделали запуск консольных программ от убунты и много лет пыт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.16, Аноним84701, 18:15, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Релиз консольного оконного менеджера
    >> 18.01.2017
    >> 2017
    >> консольного оконного менеджера
    >> 2017
    >> 2017

    Вы не в курсе  самых новых, модных веяний и инновационных инноваций от МСца?
    > Windows 2016 Server
    > Without a doubt the [b]biggest change[/b] in Windows server is the new Nano Server.
    > Nano Server is a pared down headless version of Windows Server.
    > Nano Server will have a 93% smaller VHD size, 92% fewer critical bulletins and 80% fewer required  reboots.
    > Nano Server is a Windows Server installation options and it’s completely headless – [b]there’s no GUI and no command prompt. [/b]

    2017 год, инновационный headless, это сильно.

     
  • 1.2, нет, 17:09, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    как бы мне в скрине именнованные буферы организовать, наподобие вимовских? через Register?
     
  • 1.3, Zert, 17:09, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Его ещё использует кто-нибудь?
     
     
  • 2.4, Zulu, 17:11, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Конечно.

    Не tmux же использовать.

     
     
  • 3.5, 1, 17:13, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    потому как гораздо проще нажимать Ctra+A вместо Ctrl+B
     
     
  • 4.12, Аноним, 18:00, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    в конфиге удобный поставить не судьба?
     
     
  • 5.15, Аноним, 18:12, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы наверное и раскладку клавиатуры на каждом компе, за который садитесь, меняете... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.18, Аноним, 18:31, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что, надо только дефолтной пользоваться?
     
  • 4.13, Аноним, 18:06, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну или можно взять и без задней мысли сменить байндинги на те, которыми удобно п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.14, Какаянахренразница, 18:08, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Его ещё использует кто-нибудь?

    Да.

     
  • 1.6, Аноним, 17:17, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не, до tmux не тянет.
     
     
  • 2.8, anonymous, 17:47, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему?
     
     
  • 3.17, Аноним, 18:30, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Курсив не отображает...
     
  • 1.19, SpaceRaven, 18:41, 18/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Года 4 назад в дебиане юзал screen, но он собака сегфолтился раз в два дня где-то, после этого ушел на tmux. ИМХО tmux попроще в настройках будет, хотя конечно дело субъективное.
     

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