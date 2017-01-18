18.01.2017 17:04  Релиз консольного оконного менеджера GNU screen 4.5.0

Состоялся релиз полноэкранного консольного оконного менеджера GNU screen 4.5.0, позволяющего использовать один физический терминал для работы с несколькими приложениями, которым выделяются отдельные виртуальные терминалы, остающиеся активными между разными сеансами связи пользователя. Из изменений отмечается возможность определения имени файла с логом при помощи опции '-L' (по умолчанию "screenlog.0"). Обеспечена поддержка сборки для платформы AIX. Исправлено несколько ошибок, в том числе приводивших к краху.



