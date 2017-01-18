18.01.2017 17:04  Релиз консольного оконного менеджера GNU screen 4.5.0

Состоялся релиз полноэкранного консольного оконного менеджера GNU screen 4.5.0, позволяющего использовать один физический терминал для работы с несколькими приложениями, которым выделяются отдельные виртуальные терминалы, остающиеся активными между разными сеансами связи пользователя.
Из изменений отмечается возможность определения имени файла с логом при помощи опции '-L' (по умолчанию "screenlog.0"). Обеспечена поддержка сборки для платформы AIX. Исправлено несколько ошибок, в том числе приводивших к краху.
Ты админ локалхоста, верно?
Вы не в курсе самых новых, модных веяний и инновационных инноваций от МСца?
> Windows 2016 Server
> Without a doubt the [b]biggest change[/b] in Windows server is the new Nano Server.
> Nano Server is a pared down headless version of Windows Server.
> Nano Server will have a 93% smaller VHD size, 92% fewer critical bulletins and 80% fewer required reboots.
> Nano Server is a Windows Server installation options and it’s completely headless – [b]there’s no GUI and no command prompt. [/b]
2017 год, инновационный headless, это сильно.
Не tmux же использовать.
Да.