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17.01.2017 20:24  Методы работы и история возникновения анализатора кода PVS-Studio (реклама)

Компания СиПроВер подготовила несколько статей, рассказывающих о внутреннем устройстве и истории создания статического анализатора PVS-Studio, позволяющего автоматизировать выявление ошибок в коде на языках C, C++ и C#.

В первой статье "Как PVS-Studio ищет ошибки: методики и технологии" приводится обзор технологий, используемых для поиска ошибок и уязвимостей в коде. Показано, как та или иная технология позволяет выявлять ошибки в программах. Проверка кода выполняется с использованием графа потока управления (control flow graph) и дерева разбора, для построения которого используется собственный парсер. Для языков C и C++ анализатор выполняет около 340 диагностик, для C# - 120. В будущем не исключается появление поддержки Objective-C или Java.

Для определения ошибок применяются такие технологии, как анализ на основе сопоставления с типовыми шаблонами ошибочного кода; вычисление полной информации о типах всех переменных и выражений на основе семантической модели; аннотирование методов для получения расширенной информации об используемых методах; проверка диапазонов и переполнений через определение значений переменных при помощи механизма символьного выполнения; анализ потока данных для вычисления ограничений значений переменных при обработке различных конструкций языка. В качестве тестового полигона при разработке PVS-Studio осуществляется проверка кода различных открытых проектов. На данный момент проверено около 270 открытых проектов, в которых выявлено более 10 тысяч ошибок.

Во второй статье "Как 10 лет назад начинался проект PVS-Studio" подводятся промежуточные итоги в развитии анализатора PVS-Studio и рассказывается о том как начинался и развивался проект. В настоящее время в компании СиПроВер, разрабатывающей PVS-Studio, работает 24 человека, разработка ведётся в городе Тула.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.viva64.com/ru/b/046...)
  2. OpenNews: PVS-Studio доступен для бесплатного использования открытыми проектами (реклама)
  3. OpenNews: Отчёт о разработке Linux-версии PVS-Studio и результаты проверки LLVM (реклама)
  4. OpenNews: Статический анализатор PVS-Studio доступен для Linux (реклама)
  5. OpenNews: Анализатор PVS-Studio помог выявить 10000 ошибок в различных открытых проектах (реклама)
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: pvs-studio
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  • 1.2, Анонимъ, 20:37, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    А где доказательства, что этот ваш PVS-Studio сам не нашпигован ошибками? Кто-то проверял его независимыми OpenSource-анализаторами? Иначе какой толк в программе с закрытыми исходниками, мало ли чего она там найдет?
     
     
  • 2.4, Michael Shikimorin, 20:41, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    мало ли чего она там найдет?
    Всмысле? Она тебе пишет что нашла - а дальше ты сам смотришь что да как.
     
  • 2.8, Andrey_Karpov, 21:30, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Мы очень тщательно подходим к тестированию. В статье "Как PVS-Studio ищет ошибки: методики и технологии" есть глава "Тестирование PVS-Studio". Например, мы регулярно проверяем наш продукт с помощью анализатора Clang.
     
  • 2.15, Санта, 01:37, 18/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Откуда вы беретесь????

    Селигер зимует на Опеннете?

     
  • 1.11, Аноним, 22:07, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –4 +/
    что означает появление очередного диалекта C код который для них без багов - у ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, тоже Аноним, 22:29, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > и дерева разбора, для построения которого используется собственный парсер

    На xkcd еще нет картинки с блок-схемой, испещренной квадратиками с надписью "MAGIC"? Надо рисовать...

     
     
  • 2.13, Michael Shigorin, 22:56, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> и дерева разбора, для построения которого используется собственный парсер
    > На xkcd еще нет картинки с блок-схемой, испещренной квадратиками с надписью "MAGIC"?

    За неимением гербовой libcparser... :]

    > Надо рисовать...

     
  • 2.14, Аноним, 23:00, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нарисуй, сделаем вид, что это смешно.
     

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