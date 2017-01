17.01.2017 12:18  Для запуска в Windows доступны окружения SUSE и openSUSE

Компания SUSE подготовила специализированные сборки openSUSE Leap 42.2 и SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 для использования с прослойкой WSL ("Windows Subsystem for Linux"), обеспечивающей трансляцию системных вызовов Linux в системные вызовы Windows и позволяющей запускать приложения Linux в Windows. По умолчанию для WSL предлагается окружение с Ubuntu, энтузиастами развивается сборка на основе Arch Linux. Для использования сборки c openSUSE следует включить поддержку WSL в Windows 10 и загрузить образ контейнера: $ wget -O openSUSE-42.2.tar.xz https://github.com/openSUSE/docker-containers-build/blob/openSUSE-42.2/docker/openSUSE-42.2.tar.xz?raw=true После этого следует в приглашении bash (пункт "Bash on Ubuntu on Windows" в меню) распаковать контейнер $ sudo mkdir rootfs $ sudo tar -C rootfs -Jxf openSUSE-42.2.tar.xz $ exit после чего в окружении интерпретатора cmd нужно создать резервную копию базового образа с Ubuntu, скопировать вместо него содержимое rootfs с openSUSE и запустить контейнер: cd %localappdata%\lxss\ rename rootfs rootfs.ubuntu move .\home\ \rootfs .\ lxrun /setdefaultuser root далее при запуске bash из меню будет задействовано окружение с openSUSE Leap 42.2.