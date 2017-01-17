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17.01.2017 12:18  Для запуска в Windows доступны окружения SUSE и openSUSE

Компания SUSE подготовила специализированные сборки openSUSE Leap 42.2 и SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 для использования с прослойкой WSL ("Windows Subsystem for Linux"), обеспечивающей трансляцию системных вызовов Linux в системные вызовы Windows и позволяющей запускать приложения Linux в Windows. По умолчанию для WSL предлагается окружение с Ubuntu, энтузиастами развивается сборка на основе Arch Linux.

Для использования сборки c openSUSE следует включить поддержку WSL в Windows 10 и загрузить образ контейнера: 


    $ wget -O openSUSE-42.2.tar.xz https://github.com/openSUSE/docker-containers-build/blob/openSUSE-42.2/docker/openSUSE-42.2.tar.xz?raw=true

После этого следует в приглашении bash (пункт "Bash on Ubuntu on Windows" в меню) распаковать контейнер 


    $ sudo mkdir rootfs
    $ sudo tar -C rootfs -Jxf openSUSE-42.2.tar.xz
    $ exit

после чего в окружении интерпретатора cmd нужно создать резервную копию базового образа с Ubuntu, скопировать вместо него содержимое rootfs с openSUSE и запустить контейнер: 


    cd %localappdata%\lxss\
    rename rootfs rootfs.ubuntu
    move .\home\\rootfs .\
    lxrun /setdefaultuser root

далее при запуске bash из меню будет задействовано окружение с openSUSE Leap 42.2.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.suse.com/communiti...)
  2. OpenNews: Arch Linux адаптирован для запуска в Windows
  3. OpenNews: В Windows 10 продемонстрирован запуск рабочих столов Linux при помощи штатного WSL
  4. OpenNews: В Windows обеспечена поддержка запуска исполняемых файлов Linux
  5. Включение bash и инструментария Ubuntu в Windows 10
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: windows, wsl
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  • 1.4, Аноним, 12:27, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +21 +/
    Объясните, в чем нужность этого троллейбуса из хлеба.
     
     
  • 2.7, КО, 12:29, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +9 +/
    Жизнь это всего лишь попытка осмысленно увеличить энтропию вселенной. :)
     
  • 2.8, scorry, 12:31, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +18 +/
    «зырьте, пацаны, чё могу!» далее неразборчивый грохот, мат, скулёж...
     
  • 2.9, Betatest, 12:33, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    Когда-то небыло оракла под линукс, гонял для тестов оракл для sco unix на линукс... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.17, th3m3, 12:51, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Чтобы пользователям было проще освоить Linux и в итоге перейти на него полностью... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.64, Аноним, 14:44, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    > Чтобы пользователям было проще освоить Linux и в итоге перейти на него
    > полностью.

    Стандартные отмазки дуалбутчиков. А теперь даже дуалбута не надо.


     
     
  • 4.91, botman, 16:35, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Главное не забывать платить за каждую лицензию Windows 10.
     
  • 2.19, ОдинИз3кЮристовСбера, 12:57, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    bash, git, qt, lxde - это то, чем пользуюсь я.
     
     
  • 3.22, Какаянахренразница, 12:59, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +19 +/
    А винда тебе зачем???
     
     
  • 4.42, Аноним, 13:36, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Он же в сбере работает Там даже банкоматы на венде выдают бсоды при попытке заб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.72, Аноним, 15:31, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Справедливости ради, банкоматы мнооого где на винде.
     
     
  • 6.77, Аноним, 15:38, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Да это просто шутка была Они ВСЕ на венде, я так подозреваю Даже на Windows XP... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.80, pkdr, 15:56, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Лет 10 назад видел перегружающийся банкомат, так там полуось была Но сомневаюсь... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.109, KK, 18:04, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дожили, он их всё меньше и меньше, особенно в РФ
     
  • 2.21, Адекват, 12:59, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    чтобы убить линукс на десктопах - будет тот же линукс, только лучше - все, кто н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.34, AlexYeCu_not_logged, 13:19, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Чем лучше?
    Не первый раз замечаю несоответствие твоих ника и комментариев.
     
     
  • 4.54, тоже Аноним, 14:13, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Естественно, для МС-троллей Линукс, под который нужно купить Винду - это просто-... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.44, Аноним, 13:40, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > чтобы убить линукс на десктопах

    Спасибо, от души. Сделал мой день.

     
     
  • 4.90, Теон Грейджой, 16:33, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    То, что мертво, умереть не может.
     
  • 2.27, Аноним, 13:02, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Т - толерантность
     
     
  • 3.106, KOT040188, 18:00, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Толерастия.
     
  • 2.33, soarin, 13:18, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Инструмент для разработчиков, естественно.
     
  • 2.37, Аноним, 13:22, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Сейчас Linux - это Linux Windows - это Windows И многие, кому не хватает возм... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.43, Аноним, 13:39, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ок, ок Нет, я как бы знаю, что SUSE, REHL с платной поддержкой есть, но зачем... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.55, тоже Аноним, 14:15, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Те, кому надоела Винда, давно решили эту проблему без помощи M ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.69, Аноним, 15:19, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Теперь, как минимум половине самых ярых линуксоидов опеннета без надобности дуал... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.78, тоже Аноним, 15:51, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ваше заявление зиждется на предположении, что у той половины линуксоидов в дуа... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.85, Аноним, 16:03, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Наше заявление зиждется на статистиках UA опеннета, лора и прочих http www li... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.99, бедный буратино, 17:19, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Юзеров из Кении в десятки раз больше, чем пользователей OpenBSD? Смешно.
     
  • 5.108, тоже Аноним, 18:03, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вам бы эту статистику на почасовую разложить.
    Увы, далеко не все могут позволить себе на рабочем месте Линукс... поэтому днем на OpenNet заходит множество людей с виндовским юзер-агентом. А на досуге сюда не очень ходят (см. малую долю планшетов).
     
  • 1.10, Аноним, 12:38, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    В микрософте сидят идиоты. Лучше был Windows Subsystem для Linux запилили.
     
     
  • 2.13, Аноним, 12:49, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +8 +/
    > В микрософте сидят идиоты. Лучше был Windows Subsystem для Linux запилили.

    Это надо работать. А тут "энтузиасты" бесплатно пилят.

     
  • 2.16, Аноним, 12:51, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    И вовсе не идиоты В Майкрософте понимают, что Windows впал в стагнацию после 10... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.24, Аноним, 13:00, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Я, например, сидя в линуксе не могу написать приложение для венды некроссплатфо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.39, Аноним, 13:28, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    А я могу.
     
     
  • 5.46, Аноним, 13:44, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Пруф или врёшь.
     
     
  • 6.65, Аноним84701, 14:48, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Mingw https packages debian org jessie devel mingw32 Не, не слышал ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.76, Аноним, 15:36, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не корми тролля У него в энтЫрпрайзе все покупают Windows лицензии, Visual Stud... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.93, Аноним, 16:56, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И как запустить скомпилированный MinGW бинарник Только не говорите, что в вайне... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.100, Аноним84701, 17:23, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Только не говорите, что в вайне  или виртуальной машине.

    Хорошо, не скажу.
    Продолжайте считать WSL эксклюзивной и тайной наработкой индусского^W сумрачного^W мсшного гения,  а не очередным "новаторством" 20 летней давности, заимствованном МСшниками у БСДшников.


     
     
  • 9.104, Аноним, 17:31, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Мне всё равно что и где считают Главное, что под линукс можно теперь разрабатыв... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.119, Аноним84701, 18:40, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Мне всё равно что я веднузятник

    fix.
    Кстати, мне бы на месте МСовцев было бы тоже все равно, что вы там конкретно запускаете из под лицензионного зонда^W ОСи. Денежки и данные то исправно капают.

    > Главное, что под линукс можно
    > теперь разрабатывать везде, а значит он победит.

    Видали мы такие победы.  Достаточно глянуть в сторону рект^H^Hактосей или нет/фрибсд.
    Когда разработчики пользуются макосью или максималочкой, то победа  выходит очень такой ... победной, ага.

     
     
  • 11.123, Аноним, 18:53, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    интересно, а вы сами поняли, что написали?
     
  • 7.97, soarin, 17:14, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Mingw? Не, не слышал.

    И чего? Костыль же жуткий.

     
     
  • 8.101, Аноним84701, 17:25, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Mingw? Не, не слышал.
    > И чего? Костыль же жуткий.

    То ли дело cygwin, msys, WSL!


     
  • 7.103, Аноним, 17:27, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Какие там API в комплекте? Windows Forms? Не, не слышали.
     
  • 4.47, Аноним, 13:44, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    mingw, виртуалки, wine, cross-compiling, прочие инструменты Не вижу проблем То... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.49, Аноним, 13:52, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Без комментариев Вы спорите только ради спора Я посмотрел бы как далеко пнут в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.56, Аноним, 14:17, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ЭнтЫрпрайз не использует линукс как десктоп Я не энтЫрпрайз разработчики, мне х... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.95, Аноним, 17:06, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Расскажите мне больше что я и где не использую, а то я не в курсе.
     
  • 6.57, тоже Аноним, 14:22, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    То есть вы, предложив идиотскую ситуацию написание программ для только Windows... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.94, Аноним, 17:01, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >VirtualBox

    А можно всё таки равноценное обсуждаемому WSL решение?

     
     
  • 8.102, scorry, 17:25, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>VirtualBox
    > А можно всё таки равноценное обсуждаемому WSL решение?

    Как можно огрызку чего-то подбирать «равноценное»? С другой стороны обкусать, что ли?

     
     
  • 9.105, Аноним, 17:37, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И в чём огрызочность? Суся там плохо ворочается или что?
     
  • 8.110, тоже Аноним, 18:08, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы забыли уточнить, решение - чего.
    Аутичной схемы "разрабатываю для Виндов и только для Виндов, но обязательно в Линуксе, стоя и в гамаке"? Извините, такие "решения" разрабатывайте сами, если у вас так чешется.
     
     
  • 9.112, Аноним, 18:11, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы из микрософт Ну так вот, если микрософт хочет больше приложений под шиндовс,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.115, тоже Аноним, 18:15, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вы из микрософт?

    Это ведь вы рассуждали про то, как трудно из-под Линукса писать Windows-only программы?
    Вывод, что я из M$, после прочтения этого треда мог сделать только кто-то из вашей палаты.

     
     
  • 11.116, Аноним, 18:27, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я утверждал, что микрософт идиоты, раз улучшают доступность разработки под Linux... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 12.117, тоже Аноним, 18:30, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Мои тараканы хором вопрошают: а кому и на кой хрен может понадобиться разработка под Линукс с Винды? Эта дурная камасутра в любом случае и близко не приблизится к удобству разработки под Линукс в Линуксе же.
     
     
  • 13.121, soarin, 18:46, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну очень многим людям. Это как бэ, например, обычная практика использовать тот же Docker на Windows или macOS. И без каких-то гамаков...
     
     
  • 14.124, тоже Аноним, 18:55, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Под Линукс тоже вовсю используется и Docker, и Vagrant.
    При чем здесь прослойка, кое-как делающая вид, что ты не в Винде?
     
  • 5.98, Аноним, 17:19, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Стоило только вспомнить, что под виндовс можно полноценно разрабатывать только в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.45, Аноним, 13:41, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    fix... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.82, pkdr, 15:59, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Лет 20 как уже запилили Называется wine ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.96, Аноним, 17:09, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что прям в микрософте этот вайн пилят? Надо же.
     
     
  • 4.114, pkdr, 18:12, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нет, вайн пилят более квалифицированные люди, чем в микрософте.
     
  • 1.11, Аноним, 12:48, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Суся, блин К тебе только начала возвращаться репутация после 2006 года А ты оп... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.67, jOKer, 14:59, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Репутация Хм А что, после прогиба под Леню с его НенужноД она еще у сусеводо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.12, Аноним, 12:48, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Индус по фамилии Наделла довольно потирает руки ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, КО, 12:50, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А Wine это не оно?
     
     
  • 3.15, КО, 12:50, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ответ к другому вопросу быд
     
  • 2.18, Аноним, 12:53, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Новелла :-)
     
  • 1.20, Какаянахренразница, 12:58, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +10 +/
    Плятт, достаточно было мелкософту сказать, что он любит Линукс, как все развесили уши и стали пахать на проприерастов... Нет, чтобы ответить симметрично -- отказываться запускать Линукс на компьютере, если обнаружены следы другой ОС; отказываться запускать программы под вендовоз; при загрузке требовать наличия ключей, подписанных лично Столлманом и Торвальдсом.
     
     
  • 2.26, Адекват, 13:01, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Кому он тогда вообще будет нужен ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.30, Какаянахренразница, 13:13, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +9 +/
    >> отказываться запускать Линукс на компьютере, если обнаружены следы другой ОС; отказываться
    >> запускать программы под вендовоз; при загрузке требовать наличия ключей, подписанных лично
    >> Столлманом и Торвальдсом.
    > Кому он тогда вообще будет нужен :) ?

    Если у виндоуз остались пользователи, значит они недостаточно страдают. Надо больше страданий. Мелкософт оградил вендо-юзеров изнутри, сделав затруднительной жизнь без винды ("можешь пользоваться чем-то ещё, но винда всё равно тебе нужна"). Теперь осталось их оградить снаружи ("хочешь пользоваться чем-либо ещё, бросай винду; иначе оставайся с одной виндой"). С анальными зондами вход воспрещён.

     
     
  • 4.58, тоже Аноним, 14:25, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Если вам лично в жизни не хватает огороженности и условий, поставьте себе лично ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.86, Какаянахренразница, 16:05, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Если вам лично в жизни не хватает огороженности и условий, поставьте себе
    > лично Хакинтош.
    > А мы, желающие делать на своем компьютере то, что хочется нам самим,
    > за вами не занимали.

    Вот я только озвучил эту мысль на уютненьком опеннете, а ты уже серчаешь. А когда непросохты и эпплы воплощали её в жизнь, ты расчехлил свой пулемёт и пошёл защищать свои права?

    P.S.: Не я твой враг, аноним. Не я запрещаю тебе "делать на своем компьютере то, что хочется". Твои враги -- те, кого я жарю глаголом.

     
     
  • 6.111, тоже Аноним, 18:10, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да нет, воздух мне не враг...
     
  • 4.60, Адекват, 14:33, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Это сарказм, или вы в это правда верите ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.62, scorry, 14:35, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Вера заканчивается там, где есть знание Мы знаем, что виндопользователи страдаю... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.68, Адекват, 15:17, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А еще мы знаем, что кол-во пользователей Linux 2 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.70, Аноним, 15:22, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    В вашей вселенной смартфонами не пользуются Или они у вас исключительно на ябло... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.79, Аноним, 15:52, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Тогда добавь сюда сервера, IoT, разные другие устройства, типа RPi, etc У мен... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.81, Аноним, 15:58, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Зачем Смартфонов хватит Да и сервера с пишками все же устройства немного специ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.118, МимоМаккузик, 18:31, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Гордиться запускалкой ява-машины с закрытыми драйверами, ну даже не знаю.
     
  • 7.83, pkdr, 16:01, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ваше утверждение ошибочно Правильно будет количество пользователей linux, кото... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.113, тоже Аноним, 18:12, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну, совсем точной будет формулировка "Среди не пользующихся баннерорезками 2% пользуются Линуксом".
     
  • 2.38, AlexYeCu_not_logged, 13:22, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Я так думаю, что если пользователю нагадить, выяснять симметрию получившейся куч... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.50, Аноним, 13:55, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Ростисла 769 в Я 769 нович Плятт 1908 8212 1989 8212 советский актёр те... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.84, Какаянахренразница, 16:01, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это однофамилец ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.25, Аноним, 13:01, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Было бы не плохо открыть исходный код win32, dx9,10,11.
     
     
  • 2.36, Аноним, 13:21, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Для этого достаточно прекратить поддержку магазинов Stream, Origin, Gog, uPlay ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.40, ъ, 13:31, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Возможно вы не в курсе но многие части win и так доступны NT-kernel можно с... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.53, Аноним, 13:59, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Все эти куски что есть - бесполезны без инфрастуктуры репы, CI, багтрекер И э... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.59, тоже Аноним, 14:28, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Вы никогда не сможете проверить разницу между этим доступным и тем, что продае... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.75, Аноним, 15:35, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Вы будите удивлены, но лицензия на эти компоненты - EULA и запрещает любое их ис... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.28, Аноним, 13:03, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    В MS каждый сотрудник начальник и маркетолог, что вы хотите от них то Сами загн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.29, Аноним, 13:05, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Скоро чтобы запустить openSUSE понадобится лицензия на Windows...
     
     
  • 2.32, Какаянахренразница, 13:18, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +7 +/
    > Скоро чтобы запустить openSUSE понадобится лицензия на Windows...

    Да, им этого очень хотелось бы. Поэтому логичным ответом был бы ввод анти-лицензий: чтобы запустить openSUSE надо доказать, что у тебя нет лицензии на Windows.

     
     
  • 3.35, Аноним, 13:20, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Если у оппонента нету сертификаций: Microsoft, SAP то можно его считать почти здоровым.
     
  • 3.107, Аноним, 18:01, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Этого им только и надо например так тесное общение с ключевыми фигурами из с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.31, Аноним, 13:17, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вопрос Какие есть комплексные решения под линукс для Active Directory FreeIPA,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.41, Антонимус, 13:33, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +7 +/
    А почему под линукс вдруг должны быть комплексные решения для микрософтовского продукта?
     
     
  • 3.48, Аноним, 13:44, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Что предложите для контроля офиса в домене предприятия под линуксом в тако случа... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.51, Sunderland93, 13:58, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    ReOpenLDAP
     
  • 4.52, scorry, 13:58, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Понимаете, сначала надо очертить список бизнес-вопросов, которые решают продукты... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.61, KM, 14:35, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В 90-е, с релизом Win 95, была популярной психо-истерия, когда производители чего угодно лепили на своё оборудование наклейки типа "Windows 95 compatible", "Especially designed for Windows 95" и.т.п.

    Сейчас, судя по всему, сейчас происходит подобная оригинальной психо-мания (пока на её начальных этапах), но уже в среде Linux, которая почему-то решила начать доказывать свою любовь к Windows, делая себя совместимой с WSL в рамках контекста "Windows loves Linux", а не "Linux loves Linux". Оруэлл, да...

     
  • 1.66, Аноним, 14:55, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ну все, теперь в линуксе все будет работать
     
  • 1.71, Аноним, 15:28, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    следующим шагом мелкомягкие начнуть представлять открытые программы как свои и п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.73, Аноним, 15:32, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    винда решила снова залезть в серверную?!
     
     
  • 2.87, Аноним, 16:21, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    На чужом горбу Торвальдства...
     
  • 2.89, Аноним, 16:27, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Скорее хочет затянуть серверную в неприступный замок без окон и дверей ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.120, Аноним, 18:46, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Очередное ненужно
     
  • 1.122, Аноним, 18:50, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    клоун Первая ласточка Затем массово начнутся адаптации Ubuntu Debian Alt под W... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.126, тоже Аноним, 19:00, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Нью-васюкинские виндузоиды решительно не способны контролировать свои влажные фантазии.
     
  • 1.125, Аноним, 18:56, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    клоун Думаю, стоит сыграть на внутренних разногласиях Многие настолько фанатич... весь текст скрыт [показать]
     

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