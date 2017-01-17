17.01.2017 12:18  Для запуска в Windows доступны окружения SUSE и openSUSE

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|3.64, Аноним, 14:44, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
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> Чтобы пользователям было проще освоить Linux и в итоге перейти на него
> полностью.
Стандартные отмазки дуалбутчиков. А теперь даже дуалбута не надо.
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|5.108, тоже Аноним, 18:03, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вам бы эту статистику на почасовую разложить.
Увы, далеко не все могут позволить себе на рабочем месте Линукс... поэтому днем на OpenNet заходит множество людей с виндовским юзер-агентом. А на досуге сюда не очень ходят (см. малую долю планшетов).
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|8.100, Аноним84701, 17:23, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Только не говорите, что в вайне или виртуальной машине.
Хорошо, не скажу.
Продолжайте считать WSL эксклюзивной и тайной наработкой индусского^W сумрачного^W мсшного гения, а не очередным "новаторством" 20 летней давности, заимствованном МСшниками у БСДшников.
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|10.119, Аноним84701, 18:40, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Мне всё равно что я веднузятник
fix.
Кстати, мне бы на месте МСовцев было бы тоже все равно, что вы там конкретно запускаете из под лицензионного зонда^W ОСи. Денежки и данные то исправно капают.
> Главное, что под линукс можно
> теперь разрабатывать везде, а значит он победит.
Видали мы такие победы. Достаточно глянуть в сторону рект^H^Hактосей или нет/фрибсд.
Когда разработчики пользуются макосью или максималочкой, то победа выходит очень такой ... победной, ага.
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|8.102, scorry, 17:25, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>VirtualBox
> А можно всё таки равноценное обсуждаемому WSL решение?
Как можно огрызку чего-то подбирать «равноценное»? С другой стороны обкусать, что ли?
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|8.110, тоже Аноним, 18:08, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вы забыли уточнить, решение - чего.
Аутичной схемы "разрабатываю для Виндов и только для Виндов, но обязательно в Линуксе, стоя и в гамаке"? Извините, такие "решения" разрабатывайте сами, если у вас так чешется.
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|10.115, тоже Аноним, 18:15, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Вы из микрософт?
Это ведь вы рассуждали про то, как трудно из-под Линукса писать Windows-only программы?
Вывод, что я из M$, после прочтения этого треда мог сделать только кто-то из вашей палаты.
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|12.117, тоже Аноним, 18:30, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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Мои тараканы хором вопрошают: а кому и на кой хрен может понадобиться разработка под Линукс с Винды? Эта дурная камасутра в любом случае и близко не приблизится к удобству разработки под Линукс в Линуксе же.
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|1.20, Какаянахренразница, 12:58, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]
|+10 +/–
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Плятт, достаточно было мелкософту сказать, что он любит Линукс, как все развесили уши и стали пахать на проприерастов... Нет, чтобы ответить симметрично -- отказываться запускать Линукс на компьютере, если обнаружены следы другой ОС; отказываться запускать программы под вендовоз; при загрузке требовать наличия ключей, подписанных лично Столлманом и Торвальдсом.
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|3.30, Какаянахренразница, 13:13, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+9 +/–
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>> отказываться запускать Линукс на компьютере, если обнаружены следы другой ОС; отказываться
>> запускать программы под вендовоз; при загрузке требовать наличия ключей, подписанных лично
>> Столлманом и Торвальдсом.
> Кому он тогда вообще будет нужен :) ?
Если у виндоуз остались пользователи, значит они недостаточно страдают. Надо больше страданий. Мелкософт оградил вендо-юзеров изнутри, сделав затруднительной жизнь без винды ("можешь пользоваться чем-то ещё, но винда всё равно тебе нужна"). Теперь осталось их оградить снаружи ("хочешь пользоваться чем-либо ещё, бросай винду; иначе оставайся с одной виндой"). С анальными зондами вход воспрещён.
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|5.86, Какаянахренразница, 16:05, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Если вам лично в жизни не хватает огороженности и условий, поставьте себе
> лично Хакинтош.
> А мы, желающие делать на своем компьютере то, что хочется нам самим,
> за вами не занимали.
Вот я только озвучил эту мысль на уютненьком опеннете, а ты уже серчаешь. А когда непросохты и эпплы воплощали её в жизнь, ты расчехлил свой пулемёт и пошёл защищать свои права?
P.S.: Не я твой враг, аноним. Не я запрещаю тебе "делать на своем компьютере то, что хочется". Твои враги -- те, кого я жарю глаголом.
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|2.32, Какаянахренразница, 13:18, 17/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+7 +/–
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> Скоро чтобы запустить openSUSE понадобится лицензия на Windows...
Да, им этого очень хотелось бы. Поэтому логичным ответом был бы ввод анти-лицензий: чтобы запустить openSUSE надо доказать, что у тебя нет лицензии на Windows.
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|1.61, KM, 14:35, 17/01/2017 [ответить] [смотреть все]
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В 90-е, с релизом Win 95, была популярной психо-истерия, когда производители чего угодно лепили на своё оборудование наклейки типа "Windows 95 compatible", "Especially designed for Windows 95" и.т.п.
Сейчас, судя по всему, сейчас происходит подобная оригинальной психо-мания (пока на её начальных этапах), но уже в среде Linux, которая почему-то решила начать доказывать свою любовь к Windows, делая себя совместимой с WSL в рамках контекста "Windows loves Linux", а не "Linux loves Linux". Оруэлл, да...
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