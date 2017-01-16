16.01.2017 13:30  Инсталлятор Debian 9 перешёл на стадию кандидата в релизы

Началось тестирование первого кандидата в релизы инсталлятора следующей значительной ветки Debian - "Stretch". В настоящее время дистрибутив находится на стадии мягкой заморозки пакетной базы, при которой прекращён приём новых исходных пакетов и закрыта возможность повторного включения ранее удалённых пакетов. 5 февраля будет применена полная заморозка перед релизом, при которой процесс переноса пакетов из unstable в testing будет полностью остановлен.
Основные изменения в Debian Installer Stretch RC 1:
mainline: 4.10-rc4 (2017-01-16)
Бен писал в ноябре, что будет следующее LTS c kernel.org
-https://lists.debian.org/debian-kernel/2016/11/msg00114.html
Проблема только в том, что, насколько я ничего про это не помню, Грег собирался оттоптать масс-коммитерам-в-объявленный-LTS уши, не объявляя его сразу при релизе. Так что Debian имеет шансы и "не успеть". Или промахнуться...
2016-08-12 -- "4.9 == next LTS kernel."
-https://plus.google.com/+gregkroahhartman/posts/DjCWwSo7kqY
2016-09-06 -- "4.9 == Next LTS Kernel
I’ll possibly drop back to 4.8, or just wait for 4.10 to be released."
-http://kroah.com/log/blog/2016/09/06/4-dot-9-equals-equals-next-lts-kernel/
https://wiki.debian.org/LTS/Wheezy Последние деньки. [уже почти меньше года, то есть. почти не осталось.]