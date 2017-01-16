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16.01.2017 13:30  Инсталлятор Debian 9 перешёл на стадию кандидата в релизы

Началось тестирование первого кандидата в релизы инсталлятора следующей значительной ветки Debian - "Stretch". В настоящее время дистрибутив находится на стадии мягкой заморозки пакетной базы, при которой прекращён приём новых исходных пакетов и закрыта возможность повторного включения ранее удалённых пакетов. 5 февраля будет применена полная заморозка перед релизом, при которой процесс переноса пакетов из unstable в testing будет полностью остановлен.

Основные изменения в Debian Installer Stretch RC 1:

  • Отменён реализованный в прошлом альфа-выпуске перенос всех исполняемых файлов и библиотек из корневых директорий в иерархию /usr. В процессе тестирования всплыло несколько важных проблем, которые разработчики не успевают решить, уложившись в график подготовки Debian 9, поэтому перенос в /usr отложен до Debian 10;
  • Отменено появление специализированных сборок Debian Pure Blends на экране выбора программного обеспечения, так как разработчики не успели переработать оформление экрана до заморозки пакетной базы;
  • В brltty (модуль для точечных дисплеев для слепых) добавлена поддержка рабочего стола LXQt, голосовое сопровождение переведено на пакет espeak-ng, улучшено определение USB-устройств;
  • В cdebconf-terminal вместо ttf-dejavu-mono-udeb задействован шрифт fonts-dejavu-mono-udeb;
  • В udeb-пакеты ca-certificates и wget добавлена поддержка HTTPS. Вместо ttf-dejavu-udeb задействован набор шрифтов fonts-dejavu-udeb, а вместо fonts-lklug-sinhala - fonts-noto-hinted-udeb.
  • Задействована тема оформления softWaves;
  • Ядро Linux обновлено до версии 4.8.0-2 (было 4.7.0-1);
  • В fetch-url реализована проверка по контрольным суммам;
  • В netcfg улучшена обработка настроек из /etc/network/interfaces;
  • Обновлён список зарезервированных имён пользователей;
  • Прекращена поддержка плат scratchbox2;
  • Добавлена поддержка плат Cubieboard4, USB-брелоков armory, устройств Netgear ReadyNAS 104 и Marvell ESPRESSOBin;
  • В u-boot добавлены новые целевые платформы: mx6cuboxi4x4, orangepi_zero, nanopi_neo и Cubieboard4.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Второй бета-выпуск Devuan, форка Debian без systemd
  3. OpenNews: Восьмой альфа-выпуск инсталлятора Debian 9 с унифицированным /usr и поддержкой screen
  4. OpenNews: Debian 9 "Stretch" перешёл на первую стадию заморозки пакетной базы
  5. OpenNews: В Debian 9 "Stretch" прекращена поддержка 32-разрядной архитектуры PowerPC
  6. OpenNews: Седьмой альфа-выпуск инсталлятора Debian 9. Определено кодовое имя Debian 11
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: debian
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  • 1.1, Аноним, 14:04, 16/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Интересно, дождутся следующего LTS ядра или нет?
     
     
  • 2.2, A.Stahl, 14:07, 16/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А какое там следующее? В любом случае -- скорее всего нет. Они планировали заморозиться в феврале. А тут осталось-то две-три недели.
     
     
  • 3.5, Анонимный Аноним, 14:26, 16/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > А какое там следующее? В любом случае -- скорее всего нет. Они планировали заморозиться в феврале. А тут осталось-то две-три недели.

    mainline: 4.10-rc4 (2017-01-16)

     
  • 2.8, Andrey Mitrofanov, 14:37, 16/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Интересно, дождутся следующего LTS ядра или нет?

    Бен писал в ноябре, что будет следующее LTS c kernel.org
      -https://lists.debian.org/debian-kernel/2016/11/msg00114.html

    Проблема только в том, что, насколько я ничего про это не помню, Грег собирался оттоптать масс-коммитерам-в-объявленный-LTS уши, не объявляя его сразу при релизе. Так что Debian имеет шансы и "не успеть". Или промахнуться...

    2016-08-12 -- "4.9 == next LTS kernel."
      -https://plus.google.com/+gregkroahhartman/posts/DjCWwSo7kqY

    2016-09-06 -- "4.9 == Next LTS Kernel
            I’ll possibly drop back to 4.8, or just wait for 4.10 to be released."
      -http://kroah.com/log/blog/2016/09/06/4-dot-9-equals-equals-next-lts-kernel/

     
  • 1.3, Аноним, 14:20, 16/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    за год пиления эта тема надоедает и радость в момент релиза приходит на 85%
     
  • 1.4, Аноним, 14:22, 16/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Скажем нет окончательной поттеренгизации Дебияна ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 14:29, 16/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    кукарекуууууууу!
     
  • 2.10, Andrey Mitrofanov, 14:47, 16/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Отменён реализованный в прошлом альфа-выпуске перенос всех исполняемых файлов и библиотек из корневых директорий в иерархию /usr.
    > Скажем нет окончательной поттеренгизации Дебияна!

    https://wiki.debian.org/LTS/Wheezy Последние деньки. [уже почти меньше года, то есть. почти не осталось.]

     
  • 1.9, Аноним, 14:47, 16/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Кошмар, это даже хуже Бориса от L H Почему-бы не использовать RHVoice Он свобо... весь текст скрыт [показать]
     

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