16.01.2017 13:30  Инсталлятор Debian 9 перешёл на стадию кандидата в релизы

Началось тестирование первого кандидата в релизы инсталлятора следующей значительной ветки Debian - "Stretch". В настоящее время дистрибутив находится на стадии мягкой заморозки пакетной базы, при которой прекращён приём новых исходных пакетов и закрыта возможность повторного включения ранее удалённых пакетов. 5 февраля будет применена полная заморозка перед релизом, при которой процесс переноса пакетов из unstable в testing будет полностью остановлен. Основные изменения в Debian Installer Stretch RC 1: Отменён реализованный в прошлом альфа-выпуске перенос всех исполняемых файлов и библиотек из корневых директорий в иерархию /usr. В процессе тестирования всплыло несколько важных проблем, которые разработчики не успевают решить, уложившись в график подготовки Debian 9, поэтому перенос в /usr отложен до Debian 10;

Отменено появление специализированных сборок Debian Pure Blends на экране выбора программного обеспечения, так как разработчики не успели переработать оформление экрана до заморозки пакетной базы;

В brltty (модуль для точечных дисплеев для слепых) добавлена поддержка рабочего стола LXQt, голосовое сопровождение переведено на пакет espeak-ng, улучшено определение USB-устройств;

В cdebconf-terminal вместо ttf-dejavu-mono-udeb задействован шрифт fonts-dejavu-mono-udeb;

В udeb-пакеты ca-certificates и wget добавлена поддержка HTTPS. Вместо ttf-dejavu-udeb задействован набор шрифтов fonts-dejavu-udeb, а вместо fonts-lklug-sinhala - fonts-noto-hinted-udeb.

Задействована тема оформления softWaves;

Ядро Linux обновлено до версии 4.8.0-2 (было 4.7.0-1);

В fetch-url реализована проверка по контрольным суммам;

В netcfg улучшена обработка настроек из /etc/network/interfaces;

Обновлён список зарезервированных имён пользователей;

Прекращена поддержка плат scratchbox2;

Добавлена поддержка плат Cubieboard4, USB-брелоков armory, устройств Netgear ReadyNAS 104 и Marvell ESPRESSOBin;

В u-boot добавлены новые целевые платформы: mx6cuboxi4x4, orangepi_zero, nanopi_neo и Cubieboard4.



