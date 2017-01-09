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09.01.2017 23:42  Проект Mesa перешёл на новую схему нумерации выпусков

Разработчики проекта Mesa приняли изменения, отражающие переход к новой схеме нумерации выпусков, включающий сведения о дате выпуска. Находящаяся в разработке ветка Mesa 13.1.0 переименована в Mesa 17.0.0, где первая цифра указывает на год выпуска, вторая цифра является порядковым номером значительного выпуска за указанный год, а третья цифра отражает корректирующие выпуски. Выпуск Mesa 17.0.0 намечен на 3 февраля.

Причиной введения новой схемы является потеря актуальности прошлой нумерации, первая цифра в которой увеличивалась при обеспечении поддержки очередной версии стандарта OpenGL. В настоящее время в Mesa процесс поддержки OpenGL актуализирован и в Mesa 13.0 была обеспечена поддержка самого последнего стандарта OpenGL 4.5.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Релиз Mesa 13.0.0 с поддержкой OpenGL 4.5
  3. OpenNews: Релиз Mesa 12.0.0 с поддержкой OpenGL 4.3
  4. OpenNews: В Mesa включена поддержка OpenGL 4.3 для Nouveau NVC0, RadeonSI и Intel i965
  5. OpenNews: Рассматривается переход СУБД PostgreSQL на новую нумерацию выпусков
  6. OpenNews: Проект LLVM переходит на новую схему нумерации выпусков
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mesa
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  • 1.1, Аноним, 23:59, 09/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    За браузерами погнались.
     
     
  • 2.2, neon1ks, 00:07, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ничего страшного нету в привязке нумераций версий к году.
     
  • 2.9, NNN, 03:26, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Первая цифра указывает год  выпуска.
     
     
  • 3.12, Аноним, 06:31, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    +2000
     
  • 1.3, A.Stahl, 00:11, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    А как они будут решать проблему 3000 года? Версия обнулится, иксы попадают, пароходы взорвутся и пиво прокиснет!
     
     
  • 2.4, Shichael Migorin, 00:22, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А что они будут делать, когда обеспечат поддержку финальной версии opengl? Версия обнулится, иксы попадают, пароходы взорвутся и пиво прокиснет!

     
     
  • 3.5, A.Stahl, 00:27, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А почему версия должна обнулится? Просто мажорная часть перестанет изменяться. И через 5 лет получим версию 13.2.476
    Или можно привязать версию к версии Вулкана+13.
    До 3к рукой подать!
     
     
  • 4.6, Аноним84701, 01:12, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > А почему версия должна обнулится? Просто мажорная часть перестанет изменяться.

    Будет как в емаксе ;)
    > Changes in Emacs 13
    > * There is a new version numbering scheme.
    > What used to be the first version number, which was 1,
    > has been discarded since it does not seem that I need three
    > levels of version number.

    ...
    > Changes in Emacs 1.12
    > * There is a new installation procedure.
    > See the file INSTALL that comes in the top level
    > directory in the tar file or [B]tape[/B].
    >

     
  • 2.7, freehck, 01:16, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > А как они будут решать проблему 3000 года?

    Выпустят версию 1000.0.0

     
  • 1.8, vitalikp, 01:56, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Вообще плохая затея, "на ходу" схему версий менять.
    А уж привязываться к году разработки тем более.
    Мажорная версия должна отражать суть изменений,
    а тут получается мелкий багфикс, новый год и получите новую версию.
    От того, что первая цифра не мотает километраж ничего плохого нету.
    Но последнее время новая мода пошла, менять схему версий.
     
     
  • 2.10, NNN, 03:29, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вообще плохая затея, "на ходу" схему версий менять.
    > А уж привязываться к году разработки тем более.
    > Мажорная версия должна отражать суть изменений,
    > а тут получается мелкий багфикс, новый год и получите новую версию.
    > От того, что первая цифра не мотает километраж ничего плохого нету.
    > Но последнее время новая мода пошла, менять схему версий.

    В новости ведь написано, что мажорная версия больше не отражает сути изменений. Получается, что теперь надо было выдумывать новые критерии определения мажорной версии. К тому же багфикс релизы -- это 12.0.x или 13.0.x, 13.1 -- уже не багфикс.

     
     
  • 3.11, Mihail Zenkov, 04:28, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Можно было оставить нумерацию прежней и менять первую цифру при изменении API - новая версия vulkan, opencl или все того же opengl (если будет).
     
  • 3.14, 1111, 07:23, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Проекту TeX это не мешает.
     
  • 1.13, Аноним, 07:13, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Изменение мажорной версии должно вообще указывать на изменения ABI, а не так взд... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Mesa crack repack download keygen, 08:43, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    На торрентах уже с краком лежит MESA репак берите пока не удолили.
     
     
  • 2.16, Аноним, 08:56, 10/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Можешь протереть себе одно место этим репаком.
     
  • 1.17, iZEN, 09:32, 10/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Наконец-то! Стало легко и просто разбираться в версиях прикладного программного обеспечения для GNU/Linux.
     

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