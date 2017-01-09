09.01.2017 23:42  Проект Mesa перешёл на новую схему нумерации выпусков

Разработчики проекта Mesa приняли изменения, отражающие переход к новой схеме нумерации выпусков, включающий сведения о дате выпуска. Находящаяся в разработке ветка Mesa 13.1.0 переименована в Mesa 17.0.0, где первая цифра указывает на год выпуска, вторая цифра является порядковым номером значительного выпуска за указанный год, а третья цифра отражает корректирующие выпуски. Выпуск Mesa 17.0.0 намечен на 3 февраля.

Причиной введения новой схемы является потеря актуальности прошлой нумерации, первая цифра в которой увеличивалась при обеспечении поддержки очередной версии стандарта OpenGL. В настоящее время в Mesa процесс поддержки OpenGL актуализирован и в Mesa 13.0 была обеспечена поддержка самого последнего стандарта OpenGL 4.5.



