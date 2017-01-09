09.01.2017 10:41  Инициатива по созданию порта PostgreSQL на языке Rust

Джоэль Якобсон (Joel Jacobson) выступил с инициативой создания варианта СУБД PostgreSQL, переведённого на язык Rust. Порт будет развиваться под именем RustgreSQL. Перевод с Си на Rust планируется полностью автоматизировать и обеспечить трансляцию основной master-ветки PostgreSQL в представление на языке Rust c автоматической конвертацией всех новых коммитов, т.е. код RustgreSQL будет синхронизирован с PostgreSQL.
В качестве мотива создание порта называется избавление от необходимости оглядки на усложнённые детали при работе с памятью на языке Си и возможность задействования средств по обеспечению безопасного программирования, предоставляемых языком Rust. Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей и выход за границы буфера.
Джоэль Якобсон занимается поддержанием системы электронных платежей Trustly, охватывающей 52 банка в 7 странах и использующей для обработки данных и бизнес-логики только СУБД PostgreSQL. Trustly разрабатывает ряд дополнений для PostgreSQL, а сам Джоэль является автором входящего в PostgreSQL набора функций и представлений pg_stat_xact_* и также известен работой по обеспечению предсказуемого порядка вывода записей в pg_dump и участием в разработке SQL-расширения PL/PgSQL 2.
В сообществе инициатива пока встречена скептически, например, организация автоматической трансляции кода из Си в Rust
сравнивается по уровню сложности с разработкой самого PostgreSQL. Переход разработки PostgreSQL с языка Си оценивается как нереалистичный, требующих огромных трудозатрат и лишённый убедительных причин.
Си в хаскель автоматически конвертировать не получится. Во-первых система типов слишком различна, можно обломиться на том же соглашении о том, что считать истиной. Во-вторых хаскель чисто функциональный, и императивные алгоритмы на Си придётся конвертировать вручную, что в таком большом проекте как постгра выльется в огроменную работу.
Несерьёзный тип. Бизнеслогика в хранимочках это фуфу. И инициатива смешная, сразу начинаешь прикидывать "чё, первое апреля уже"?
То, что uber не провел изначальный ресеч того, что им нужно в первую очередь от БД ни о чем хорошем не говорит. Скакание с одного БД бекэнда на другой вообще достаточно нетривиальная вещь по себе, а делать это во время работающего бизнеса - круто, че. Молодцы, что получилось. Когда ждать следующий скачок?
Другое дело, что привязка к конкретной БД позволяет писать несколько более эффективный код. Но это вечный tradeoff не только области работы с БД.
Расходимся, это просто мимокрокодил, который и С-то не знает, а хочет, чтобы кто-то ему транслятор из С в Раст запилил.
Он уже запилен, на хаскеле там лежит
Да, на данный момент, исключительно с помощью магии.
Про память как раз в первую очередь сказано.
А на счет безопасности: бд как правило не реализует View потому находится где-то внутри проекта, в DMZ. Безопасность конечно хорошо, но реального профита все равно маловато будет.
> 2.
Я тоже не припомню. Мне постгря нравиться в текущем виде.
Вы меня просто не так поняли.
это в принципе все, что следует знать об этой идее.
шо-та дофига сложные эти ваши мануалы, запилите мне кто-нибудь роликов на ютубе.
Но тут надо понимать задачи и уровни. Производительности БД как правило всегда не хватает, а значит и писать ее еще очень долго будут языках пониже уровнем, с ручным управлением памятью и проца.
А прикладники уже давно положили: то на питонах гуи пишут, то на js, то на QML.
1) https://blog.ntpsec.org/2017/01/03/getting-past-c.html