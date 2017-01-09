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09.01.2017 10:41  Инициатива по созданию порта PostgreSQL на языке Rust

Джоэль Якобсон (Joel Jacobson) выступил с инициативой создания варианта СУБД PostgreSQL, переведённого на язык Rust. Порт будет развиваться под именем RustgreSQL. Перевод с Си на Rust планируется полностью автоматизировать и обеспечить трансляцию основной master-ветки PostgreSQL в представление на языке Rust c автоматической конвертацией всех новых коммитов, т.е. код RustgreSQL будет синхронизирован с PostgreSQL.

В качестве мотива создание порта называется избавление от необходимости оглядки на усложнённые детали при работе с памятью на языке Си и возможность задействования средств по обеспечению безопасного программирования, предоставляемых языком Rust. Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей и выход за границы буфера.

Джоэль Якобсон занимается поддержанием системы электронных платежей Trustly, охватывающей 52 банка в 7 странах и использующей для обработки данных и бизнес-логики только СУБД PostgreSQL. Trustly разрабатывает ряд дополнений для PostgreSQL, а сам Джоэль является автором входящего в PostgreSQL набора функций и представлений pg_stat_xact_* и также известен работой по обеспечению предсказуемого порядка вывода записей в pg_dump и участием в разработке SQL-расширения PL/PgSQL 2.

В сообществе инициатива пока встречена скептически, например, организация автоматической трансляции кода из Си в Rust сравнивается по уровню сложности с разработкой самого PostgreSQL. Переход разработки PostgreSQL с языка Си оценивается как нереалистичный, требующих огромных трудозатрат и лишённый убедительных причин.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.postgresql.org/mes...)
  2. OpenNews: Увидел свет язык программирования Rust 1.13
  3. OpenNews: Facebook работает над реализацией сервера Mercurial на языке Rust
  4. OpenNews: В Firefox 48 начнётся интеграция компонентов на языке Rust
  5. OpenNews: Успехи Rust: Подготовка первого выпуска Servo и использование Rust в новом хранилище Dropbox
  6. OpenNews: Представлена операционная система Redox, написанная на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rust, postgresql
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  • 1.1, Zloy, 11:03, 09/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    А интересная инициатива. Рукопожимаю.
     
     
  • 2.42, Аноним, 13:29, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Лучше пожми ему коммиты на гитхабе А мы посмотрим как вы напишете штуку размеро... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.57, Аноним, 14:05, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    На гитхабе не отображаются коммиты в приватных репозиториях гитхаба Также на ги... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.66, Аноним, 14:32, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    А вы - это кто Ребята из постгреса или очередные мы не сеем, мы не пашем, мы... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Rodegast, 11:12, 09/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Тю... Тогда лучше сразу на Haskell переписать, он безопаснее будет.
     
     
  • 2.86, freehck, 15:48, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Тю... Тогда лучше сразу на Haskell переписать, он безопаснее будет.

    Си в хаскель автоматически конвертировать не получится. Во-первых система типов слишком различна, можно обломиться на том же соглашении о том, что считать истиной. Во-вторых хаскель чисто функциональный, и императивные алгоритмы на Си придётся конвертировать вручную, что в таком большом проекте как постгра выльется в огроменную работу.

     
  • 1.3, vitalif, 11:15, 09/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Да вы упоролись. Исследовали же постгре, там и так дефектов меньше чем где бы то ни было оказалось)
     
     
  • 2.43, Аноним, 13:31, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мозилла как-то тут вопила что надо просмотрщик пдф на js переписать Переписали ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.64, Аноним, 14:31, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Только новость не о просмотрщике и не о переписывании на жс ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.81, skybon, 15:27, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Патологическая ненависть к Мозилле не лечится.
     
  • 4.83, saasd, 15:36, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так и быть, разжуем лично вам.
    Автор имел в виду, что если прога и разрабы кривые, то никакой ЯП не поможет.
     
  • 1.4, Аноним, 11:31, 09/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Чушь Безопасные языки программирования нужны тем, кто программировать не умеет ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Zloy, 11:34, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ещё скажи, что статическая типизация нужна тем, кто программировать не умеет.
     
     
  • 3.7, Аноним, 11:37, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Скорее наоборот
     
  • 2.6, Аноним, 11:36, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Высокоуровневые яп нужны тем, кто не может в ассемблер, неправда ли знакомая пес... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.69, Аноним, 14:43, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А assembl i y i нужен неосиляторам машинных кодов Которые не в курсе реноват... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, vagtang, 11:46, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    А запасной парашют только тем кто не умеет прыгать с парашютом
     
     
  • 3.46, Аноним, 13:35, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как бы это сказать Если запасной парашют будет добровольно-принудительно выскак... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, лютый жабист__, 11:42, 09/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    "для обработки данных и бизнес-логики только СУБД PostgreSQL"

    Несерьёзный тип. Бизнеслогика в хранимочках это фуфу. И инициатива смешная, сразу начинаешь прикидывать "чё, первое апреля уже"?

     
     
  • 2.13, Аноним, 12:00, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Уже несколько раз вижу слышу такое мнение в этих ваших интернетах, но без всяк... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.18, Аноним, 12:10, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну, как бы жёстко привязывет тебя к определённой БД, сложно поддерживать, плохо ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.21, Аноним, 12:14, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сложные абстракции в финансах? В бизнес логике?
     
     
  • 5.30, Аноним, 12:44, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Внезапно да Не поверишь сколько всяких не поддающихся пониманию законов правил ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.58, Аноним, 14:06, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так это из практики, или так мысли вслух Какие там сложные абстракции, что в PL... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.22, Аноним, 12:14, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Советую глянуть, на каких языках, в PostgreSQL, можно писать хранимки
     
     
  • 5.31, Аноним, 12:46, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И? Это всё будет прибито гвоздями к конкретной базе, не?
     
     
  • 6.40, Добрый анон, 13:19, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как будто что-то плохое ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.52, Аноним, 13:46, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Когда стартапнешь свой uber - расскажешь нам о хорошем и как это делать правильн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.55, Аноним, 14:02, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Когда стартапнешь свой uber - расскажешь нам о хорошем и как это делать правильн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.59, Добрый анон, 14:08, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Странная у тебя логика. То есть опыт uber по перемене бекэнда БД является чем-то исключительно положительным? Почему тогда кроме него существует масса компаний, не нуждающихся в подобных движениях и которые десятилетиями используют одну БД и тюнят ее под свои нужды если требуется?
     
  • 4.23, Аноним, 12:15, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Независимость от БД возможна только на уровне SELECT * FROM gostevuha.
     
     
  • 5.26, Аноним, 12:20, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Есть такая тенденция, ставить мегабазу на IBM-Z сейчас Oracle уже свои машины пи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.33, Добрый анон, 12:48, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    И к чему этот комментарий Где такие тенденции Привязка к БД рано или поздно пр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.51, Аноним, 13:45, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Только вот uber однажды взял и соскочил с сабюа на мускул И номер для них таки ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.56, Добрый анон, 14:03, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Только вот uber однажды взял и соскочил с сабюа на мускул. И номер для них таки прокатил. А привяжись они по жесткому на всякие хранимки - что бы они делали?

    То, что uber не провел изначальный ресеч того, что им нужно в первую очередь от БД ни о чем хорошем не говорит. Скакание с одного БД бекэнда на другой вообще достаточно нетривиальная вещь по себе, а делать это во время работающего бизнеса - круто, че. Молодцы, что получилось. Когда ждать следующий скачок?

     
  • 8.60, Аноним, 14:08, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы не понимаете сути данных, которые обрабатываются в финансах, все эти блокчейн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.35, angra, 12:49, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Дай догадаюсь, ты только начал открывать для себя мир программирования и начал э... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.45, Аноним, 13:34, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Лишь неопытность внушает иллюзию, будто всё можно написать универсально, без при... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.49, Аноним, 13:42, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сделать из базы сервер приложений конечно можно Но как и насколько это работает... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.61, Аноним, 14:11, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Данные бывают разные, и требования к их сохранности и консистентности так-же ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.53, angra, 13:48, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Есть куча известных проектов, которые способны работать более чем с одной БД. Причем на уровне куда более продвинутом, чем select * from tablename. Для большинства ЯП, включая пых, есть библиотеки для абстрактной работы с реляционной БД.

    Другое дело, что привязка к конкретной БД позволяет писать несколько более эффективный код. Но это вечный tradeoff не только области работы с БД.

     
  • 5.47, Аноним, 13:36, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну, если сторить систему по принципу Х к, х к, архитектура приложения то да,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.73, anonymous, 15:08, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Жесткая привязка с СУБД - не аргумент для банка финтеха Я вот как раз таки целы... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.32, лютый жабист__, 12:46, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Можете объяснить почему это 171 фуфу 187 Потому что это убого сравниваю с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.70, Аноним, 14:49, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ложь, наглая ложь и бенчмарки.
     
     
  • 5.79, anonymous, 15:18, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Согласен. Сколько себя помню на адекватных для решения средствами БД задачах Java или сливала или это был MyBatis. Может благородный дон видел кривые ХП или задачки, для которых СУБД - нетрадиционно ориентированое решение?
     
  • 4.80, Аноним, 15:20, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты хочешь сказать, что, к примеру, навороченная хранимка, которая сделает тыщу S... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.16, Аноним, 12:09, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Несерьёзный тип Бизнеслогика в хранимочках это фуфу Смотрю серьёзные набежали... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.27, Анином, 12:20, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Смотря каке там хранимочки Если как ораклячие ПЛ СКУЭЛ то вполне реализуемо Ес... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.12, 111, 12:00, 09/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Проще на Rust начать писать SQL сервер с нуля.
     
     
  • 2.41, leap42, 13:20, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    брать не будут, а тут пиар бесплатный: мы как postgres, только безопаснее
     
  • 1.14, anonimous, 12:03, 09/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    > Is anyone working on porting PostgreSQL to Rust?
    > My motivation is primarily I don't want to learn all the over-complicated details of C, but at the same time I would like to be productive in a safe system language, a category in which Rust seems to be alone.

    Расходимся, это просто мимокрокодил, который и С-то не знает, а хочет, чтобы кто-то ему транслятор из С в Раст запилил.

     
     
  • 2.17, Аноним, 12:10, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А какой объём активов у тех 52 банков Может и найдут ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, Аноним, 12:12, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Wikipedia payments of more than EUR 1 7 billion annually were processed In 20... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.28, Орк, 12:34, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Кроме того, его аккаунт в гитхабе с 0 коммитами за последний год подтверждает ка... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.44, Аноненамус, 13:33, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > из С в Раст запилил

    Он уже запилен, на хаскеле там лежит

     
  • 1.15, Аноним, 12:04, 09/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Реклама Postgre уже изо всех щелей прёт
     
  • 1.19, Аноним, 12:10, 09/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    То есть сейчас имеется код на C в котором есть проблемы с памятью Он может быть... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.25, Аноним, 12:17, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Есть вариант что не даст откомпилировать, другой вопрос что после этого делать, ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.29, Аноним, 12:39, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Об этом Якобс не думает, не царское это дело.
     
  • 2.50, Яйцассыром, 13:43, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Он может быть автоматически переведён на другой язык, а затем скомпилирован

    Да, на данный момент, исключительно с помощью магии.

     
     
  • 3.62, Аноненамус, 14:12, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://github.com/jameysharp/corrode
     
  • 1.24, rshadow, 12:15, 09/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    В БД, отличительно от прикладной программы, одной из основных подсистем это работа с памятью. И насколько хорошо она сделана зависит и производительность самой БД.
     
     
  • 2.68, Аноним, 14:40, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    клоун 1 речь он ведёт не про производительность, а про безопасность 2 я не пр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.72, rshadow, 15:03, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > 1.
    > 3.
    > В качестве мотива создание порта называется избавление от необходимости оглядки на усложнённые детали при работе с памятью на языке Си

    Про память как раз в первую очередь сказано.

    А на счет безопасности: бд как правило не реализует View потому находится где-то внутри проекта, в DMZ. Безопасность конечно хорошо, но реального профита все равно маловато будет.

    > 2.

    Я тоже не припомню. Мне постгря нравиться в текущем виде.

    Вы меня просто не так поняли.

     
  • 1.34, Enik, 12:48, 09/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне кажется он хочет понять, насколько реально сделать СУБД без ручного управления память. Так не яве же есть.
     
  • 1.36, Аноним, 12:54, 09/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    лучше переписать на php
     
  • 1.37, Аноним, 12:56, 09/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не хватало ещё тормозов.
     
  • 1.38, Бутират, 13:07, 09/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Началось! Скоро всё начнут с С/С++ на раст переписывать
     
     
  • 2.74, rshadow, 15:08, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да погоди ты. Еще на Go, Ruby и JavaScript не все переписали!
     
  • 1.39, Михрютка, 13:08, 09/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    My motivation is primarily I don't want to learn all the over-complicated
    details of C,
    but at the same time I would like to be productive in a safe system
    language,
    a category in which Rust seems to be alone.

    это в принципе все, что следует знать об этой идее.

    шо-та дофига сложные эти ваши мануалы, запилите мне кто-нибудь роликов на ютубе.

     
     
  • 2.48, Аноним, 13:37, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Память освободил уже?
     
  • 2.76, rshadow, 15:13, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще конечно все к этому и идет: удобство и скорость разработки в ущерб производительности.

    Но тут надо понимать задачи и уровни. Производительности БД как правило всегда не хватает, а значит и писать ее еще очень долго будут языках пониже уровнем, с ручным управлением памятью и проца.
    А прикладники уже давно положили: то на питонах гуи пишут, то на js, то на QML.

     
  • 1.54, Ordu, 13:52, 09/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    "Выступил с инициативой...", лол. Чувак просто спросил в списке рассылки "насколько это реально". А тут "с инициативой"! "Выступил"!
     
     
  • 2.67, Ordu, 14:33, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот, между прочим, про то, что Эрик Раймонд заявил[1], что они там серьёзно думают NTPsec переписать либо на Go, либо на Rust -- об этом умолчали. А вот всякую хрень тут постят.

    1) https://blog.ntpsec.org/2017/01/03/getting-past-c.html

     
  • 1.63, Аноним, 14:29, 09/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У раста, как я понял, из-за безопасного программирования порог выше В остальном... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.65, Аноним, 14:31, 09/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Сначала должны появляться инструменты, а потом продукты Лучше бы в Qt поддержку... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.75, Ну и Юля, 15:11, 09/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А я предлагаю переписать ядро Linux на JS, давайте тоже обсуждать.
     
  • 1.77, доктор психиатор Котлетова, 15:15, 09/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Больше удивляет, что пациент работает CTO крупной конторы из 100 человек, при этом настолько мимо реальности.
     
     
  • 2.78, Аноним, 15:16, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот как раз совершенно не удивляет.
     
  • 1.82, th3m3, 15:32, 09/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Отличная новость. Скоро всё перепишут на Rust.
     
     
  • 2.85, Леха, 15:47, 09/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    В какой реальности живете? PostgreSQL, kernel linux и прочее как разрабатывали на C, C++ с вставками из asm, так и будут их писать на них же. Такие проекты невозможно переписать на другой язык, затраты в человека*часах и финансовые вливания никто не осилит, да и смысла нет.  
     
  • 1.84, AlexAT, 15:38, 09/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему не на питоне-то?
     

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