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04.01.2017 23:57  Google представил Grumpy, транслятор кода Python на язык Go

Компания Google открыла исходные тексты проекта Grumpy, в рамках которого развивается экспериментальный Python runtime для языка Go. Grumpy обеспечивает трансляцию кода на языке Python в представление на языке Go и позволяет бесшовно запускать оттранслированные Python-программы в runtime-окружении языка Go. Отмечается, что одной из основных целей проекта является обеспечение высокого уровня совместимости с CPython и достижение возможности применения Grumpy в качестве полноценной замены Python runtime для проектов на языке Python. Код транслятора написан на языке Python и поставляется под лицензией Apache 2.0.

Grumpy нацелен на использование в качестве прозрачной замены CPython 2.7 и позволяет решить проблемы с плохой работой CPython в условиях обработки массовых параллельных запросов. В частности, одной из поставленных перед Grumpy задач была оптимизация работы API YouTube, написанного на Python и обрабатывающего миллионы запросов в секунду. Grumpy не формирует байткод и не использует виртуальную машину. На выходе генерируется набор обычных исходных текстов на языке Go, которые затем могут быть преобразованы в машинный код при помощи штатного компилятора Go. В полученных после компиляции исходных текстах продолжают использоваться специфичные для Python структуры данных, но реализация структур оптимизирована для хорошей масштабируемости в условиях массовой параллельной обработки данных.

Grumpy избавлен от ключевой проблемы Python - глобальной блокировки интерпретатора (GIL, Global Interpreter Lock), не допускающей параллельного выполнения нескольких нитей кода. Grumpy также использует сборщик мусора Go для управления жизнью объектов вместо применяемой в Python системы на основе подсчёта ссылок. В сочетании с компиляцией в исполняемый код, подобные улучшения позволяют добиться существенного прироста производительности. Уровень масштабируемости Grumpy хорошо демонстрирует нижеприведённый график, отражающий результаты прохождения теста производительности Fibonacci:

Grumpy состоит из трёх основных компонентов:

  • grumpc - компилятор, выполняющий разбор кода на языке Python и генерацию кода на языке Go. Для разбора используется модуль ast (Abstract Syntax Trees);
  • Grumpy Runtime. Сформированный код на языке Go оперирует структурами данных, представляющими Python-объекты. Данные структуры и операции с ними определены в runtime-библиотеке grumpy, реализованной по аналогии с Python C API;
  • Стандартная библиотека Grumpy. Большинство штатных библиотек Python написаны на языке Python и без проблем работают в Grumpy. Стандартная библиотека Grumpy является незначительно модифицированной копией stdlib из состава CPython 2.7. Python-библиотеки в которых используются модули на языке Си переписаны на Python, но используют родные расширения языка Go (напрямую Grumpy не поддерживает Python C API).


  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Go 1.7
  3. OpenNews: В рамках проекта gonix, развивается реализация unix-утилит на языке Go
  4. OpenNews: В рамках проекта jvm.go развивается вариант JVM, написанный на языке Go
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: grumpy, golang, python
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  • 1.1, Аноним, 00:45, 05/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Как там дела с GIL?
     
     
  • 2.2, lucentcode, 00:52, 05/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Не внимательно видно статью читали, в ней написано, в частности:

    Grumpy избавлен от ключевой проблемы Python - глобальной блокировки интерпретатора (GIL, Global Interpreter Lock)

     
  • 1.3, нонайм, 00:55, 05/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –3 +/
    да так и на питоне можно жить теперь получается?
     
     
  • 2.15, Аноним, 02:56, 05/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А без питона можно жить ещё лучше. :-)
     
     
  • 3.18, Аноним, 03:22, 05/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Завести гарем жен и меньше вкалывать ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Андрей, 01:00, 05/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А гугл, смотрю, серьёзно взялся за перетаскивание Python-программистов в Go. Уже раньше говорили, что (к сожалению) не столько С++, сколько именно питоновцы мигрируют.
     
  • 1.5, Аноним, 01:19, 05/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Судя по графику, на одном потоке питон почти вдвое уделывает этот грумпи Это са... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Паша Красников, 01:23, 05/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А ложка удерживает в 30 раз больше супа, чем вилка. Давайте использовать инструменты по их назначению.
     
  • 1.7, Дуплик, 01:24, 05/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Но зачем? В Python даже многострочные лямбы не завезли.
     
  • 1.8, Аноним, 01:31, 05/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну наконец, питон побежден Даже Google надоели эти ваши GIL В масштабах планет... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним, 02:00, 05/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    GIL не такая страшная штука какой вы ее представляете, но если для вас это страш... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.13, Аноним, 02:35, 05/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Смотря до скольки ядер масштабировать в пределах нод.
     
  • 3.16, leap42, 03:05, 05/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    не страшная? вы ещё раз график посмотрите (особенно ту часть, где видно разницу между 5-ю тредами и 8-ю). java, как я понимаю, увеличивает и без того нескромное использование памяти python вообще до неприличного? да и, например, "местные эксперты" намекают на жуткие тормоза сборщика мусора java, что с этим делать?
     
     
  • 4.17, Аноним, 03:15, 05/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Wowza тормозит как не в себе, не кому не рекомендую изучать Oracle(Java)
     
  • 1.10, Аноним, 02:06, 05/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не стоит идеализировать языки программирования, все они разные и созданы под раз... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Аноним, 02:07, 05/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > гугл лопухом

    Не вставая с колен?

     
  • 2.12, Нет, 02:17, 05/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да ладно, полно языков с похожими задачами, как теперь выбирать?
     
  • 1.14, имя, 02:56, 05/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно будет сравнить с shedskin, компилирующим в C++. Впрочем, в плане фич сразу видно, кто впереди: в гуглобложеке хвастаются возможностью импорта изо всяких __go__.net.http.
     

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