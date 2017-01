04.01.2017 23:57  Google представил Grumpy, транслятор кода Python на язык Go

Компания Google открыла исходные тексты проекта Grumpy, в рамках которого развивается экспериментальный Python runtime для языка Go. Grumpy обеспечивает трансляцию кода на языке Python в представление на языке Go и позволяет бесшовно запускать оттранслированные Python-программы в runtime-окружении языка Go. Отмечается, что одной из основных целей проекта является обеспечение высокого уровня совместимости с CPython и достижение возможности применения Grumpy в качестве полноценной замены Python runtime для проектов на языке Python. Код транслятора написан на языке Python и поставляется под лицензией Apache 2.0. Grumpy нацелен на использование в качестве прозрачной замены CPython 2.7 и позволяет решить проблемы с плохой работой CPython в условиях обработки массовых параллельных запросов. В частности, одной из поставленных перед Grumpy задач была оптимизация работы API YouTube, написанного на Python и обрабатывающего миллионы запросов в секунду. Grumpy не формирует байткод и не использует виртуальную машину. На выходе генерируется набор обычных исходных текстов на языке Go, которые затем могут быть преобразованы в машинный код при помощи штатного компилятора Go. В полученных после компиляции исходных текстах продолжают использоваться специфичные для Python структуры данных, но реализация структур оптимизирована для хорошей масштабируемости в условиях массовой параллельной обработки данных. Grumpy избавлен от ключевой проблемы Python - глобальной блокировки интерпретатора (GIL, Global Interpreter Lock), не допускающей параллельного выполнения нескольких нитей кода. Grumpy также использует сборщик мусора Go для управления жизнью объектов вместо применяемой в Python системы на основе подсчёта ссылок. В сочетании с компиляцией в исполняемый код, подобные улучшения позволяют добиться существенного прироста производительности. Уровень масштабируемости Grumpy хорошо демонстрирует нижеприведённый график, отражающий результаты прохождения теста производительности Fibonacci: Grumpy состоит из трёх основных компонентов: grumpc - компилятор, выполняющий разбор кода на языке Python и генерацию кода на языке Go. Для разбора используется модуль ast (Abstract Syntax Trees);

Grumpy Runtime. Сформированный код на языке Go оперирует структурами данных, представляющими Python-объекты. Данные структуры и операции с ними определены в runtime-библиотеке grumpy, реализованной по аналогии с Python C API;

Стандартная библиотека Grumpy. Большинство штатных библиотек Python написаны на языке Python и без проблем работают в Grumpy. Стандартная библиотека Grumpy является незначительно модифицированной копией stdlib из состава CPython 2.7. Python-библиотеки в которых используются модули на языке Си переписаны на Python, но используют родные расширения языка Go (напрямую Grumpy не поддерживает Python C API).