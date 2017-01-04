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04.01.2017 20:09  Выпуск редактора векторной графики Inkscape 0.92

После почти двух лет разработки подготовлен релиз свободного векторного графического редактора Inkscape 0.92, предоставляющего гибкие инструменты для рисования и обеспечивающего поддержку чтения и сохранения изображений в форматах SVG, OpenDocument Drawing, DXF, WMF, EMF, sk1, PDF, EPS, PostScript и PNG. В ближайшее время ожидается появление бинарных сборок для Linux, Windows и macOS, а также универсального пакета для Linux в формате snap.

Основные новшества:

  • Добавлен инструмент для создания ячеистых градиентов (Mesh Gradients), упрощающих выполнение операций по фотореалистичному заполнению областей. Градиент создаётся по сетке, цветовые переходы в которой определяются через привязку цветов к узлам сетки. Mesh-градиенты уже поддерживаются в PDF и претендуют на включение в стандарт SVG 2;
  • Добавлена порция новых режимов для эффектов на основе напрявляющих (Live Path Effects). Добавлены операции для интерактивного изменения перспективы, деформации, отражения и вращения. Возвращены вспомогательные линии. В Spiro Live обеспечен показ результата во время расстановки направляющих. Реализована возможность вызова эффекта BSpline из инструментов Pen и Pencil. Добавлен эффект Roughen, созданный по мотивам расширений "add nodes" и "jitter nodes". Добавлен эффект Simplify для недеструктивной чистки векторных элементов через сглаживание направляющих, форм, групп, клипов и масок;
  • Реализованы многие свойства SVG2 и CSS3, такие как paint-order и mix-blend-mode. Для соответствия стандарту CSS разрешение по умолчанию переключено с 90dpi на 96dpi. Расширены возможности по вертикальному размещению текста c использованием свойств CSS 3 'text-orientation' и 'writing-mode'. К требованию стандарта CSS приведена расстановка межстрочных интервалов;
  • Добавлен новый диалог Object для манипуляций с деревом объектов. Например, можно выполнять операции перегруппировки, выбора, пометки, скрытия и закрепления любых объектов на рисунке;
  • Добавлен диалог Selection Sets для создания наборов выбранных объектов, позволяющий группировать объекты друг с другом, независимо от структуры документа;
  • Ориентиры теперь могут быть закреплены для избежания случайного перемещения;
  • Добавлена порция новых расширений, например, расширение для бесшовных шаблонов;
  • Добавлен фильтр для симуляции восприятия при дальтонизме;
  • Расширены возможности инструмента Распылитель (Spray): новый режим очистки, опция напыления без перекрытий, распыление с учётом длительности нажатия и т.д.
  • Режимы смешивания теперь могут применяться как к отдельным объектам, так и к слоям. Добавлено 11 новых режимов смешивания.
  • Реализовано интерактивное сглаживание для линий, созданных при помощи инструмента Карандаш (Pencil);
  • В инструменте Ручка (Pen) добавлена возможность использования линий BSpline;
  • Для упрощения оценки прозрачности объектов теперь может использоваться фон в виде шахматной доски;
  • Система сборки переведена с Autotools на CMake. В будущем ожидается переход с bzr на git, переключение с Gtk2 на Gtk3 и использование стандарата C++11).


  1. Главная ссылка к новости (https://inkscape.org/en/news/2...)
  2. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 0.91
  3. OpenNews: Релиз редактора векторной графики Inkscape 0.48
  4. OpenNews: Вышел редактор векторной графики Inkscape 0.47
  5. OpenNews: Релиз растрового графического редактора Krita 3.1
  6. OpenNews: В графическом редакторе GIMP 2.9.4 предложено новое оформление интерфейса
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: inkscape
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  • 1, Аноним, 21:16, 04/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Ждём перехода на Qt ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, prokoudine, 21:26, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    > Ждём перехода на Qt.

    "В русалок верю, в домовых" (с)

     
  • 3, AlexYeCu, 21:37, 04/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Mesh gradients?! Неужели дождались?!
     

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