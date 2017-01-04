04.01.2017 20:09  Выпуск редактора векторной графики Inkscape 0.92

После почти двух лет разработки подготовлен релиз свободного векторного графического редактора Inkscape 0.92, предоставляющего гибкие инструменты для рисования и обеспечивающего поддержку чтения и сохранения изображений в форматах SVG, OpenDocument Drawing, DXF, WMF, EMF, sk1, PDF, EPS, PostScript и PNG. В ближайшее время ожидается появление бинарных сборок для Linux, Windows и macOS, а также универсального пакета для Linux в формате snap. Основные новшества: Добавлен инструмент для создания ячеистых градиентов (Mesh Gradients), упрощающих выполнение операций по фотореалистичному заполнению областей. Градиент создаётся по сетке, цветовые переходы в которой определяются через привязку цветов к узлам сетки. Mesh-градиенты уже поддерживаются в PDF и претендуют на включение в стандарт SVG 2;

Добавлена порция новых режимов для эффектов на основе напрявляющих (Live Path Effects). Добавлены операции для интерактивного изменения перспективы, деформации, отражения и вращения. Возвращены вспомогательные линии. В Spiro Live обеспечен показ результата во время расстановки направляющих. Реализована возможность вызова эффекта BSpline из инструментов Pen и Pencil. Добавлен эффект Roughen, созданный по мотивам расширений "add nodes" и "jitter nodes". Добавлен эффект Simplify для недеструктивной чистки векторных элементов через сглаживание направляющих, форм, групп, клипов и масок;

Реализованы многие свойства SVG2 и CSS3, такие как paint-order и mix-blend-mode. Для соответствия стандарту CSS разрешение по умолчанию переключено с 90dpi на 96dpi. Расширены возможности по вертикальному размещению текста c использованием свойств CSS 3 'text-orientation' и 'writing-mode'. К требованию стандарта CSS приведена расстановка межстрочных интервалов;

Добавлен новый диалог Object для манипуляций с деревом объектов. Например, можно выполнять операции перегруппировки, выбора, пометки, скрытия и закрепления любых объектов на рисунке;

Добавлен диалог Selection Sets для создания наборов выбранных объектов, позволяющий группировать объекты друг с другом, независимо от структуры документа;

Ориентиры теперь могут быть закреплены для избежания случайного перемещения;

Добавлена порция новых расширений, например, расширение для бесшовных шаблонов;

Добавлен фильтр для симуляции восприятия при дальтонизме;

Расширены возможности инструмента Распылитель (Spray): новый режим очистки, опция напыления без перекрытий, распыление с учётом длительности нажатия и т.д.

Режимы смешивания теперь могут применяться как к отдельным объектам, так и к слоям. Добавлено 11 новых режимов смешивания.

Реализовано интерактивное сглаживание для линий, созданных при помощи инструмента Карандаш (Pencil);

В инструменте Ручка (Pen) добавлена возможность использования линий BSpline;

Для упрощения оценки прозрачности объектов теперь может использоваться фон в виде шахматной доски;

Система сборки переведена с Autotools на CMake. В будущем ожидается переход с bzr на git, переключение с Gtk2 на Gtk3 и использование стандарата C++11).



