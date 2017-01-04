04.01.2017 10:56  Выпуск рабочего стола Lumina 1.2

Представлен релиз легковесного окружения рабочего стола Lumina 1.2, развиваемого проектом TrueOS (бывший PC-BSD). Компоненты окружения написаны с использованием библиотеки Qt5 (без применения QML). Lumina придерживается классического подхода к организации пользовательского окружения. В состав входит рабочий стол, панель приложений, менеджер сеансов, меню приложений, система настройки параметров окружения, менеджер задач, системный лоток, система виртуальных рабочих столов. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD. Новый выпуск Lumina распространяется через систему портов FreeBSD и репозиторий TrueOS.
В качестве оконного менеджера применяется Fluxbox, но в одном из следующих значительных выпусков планируется заменить его на оконный менеджер собственной разработки. В рамках проекта также развивается собственный файловый менеджер Insight, обладающий такими возможностями как поддержка вкладок для одновременной работы с несколькими директориями, накопление ссылок на избранные директории в разделе закладок, наличие встроенного мультимедиа-проигрывателя и просмотрщика фотографий с поддержкой слайдшоу, средствами для управления снапшотами ZFS, поддержкой подключения внешних плагинов-обработчиков.
Основные новшества:
Не суди, о всех, по себе убогому... Иногда и пять бывают нужны.
С этим никто и не спорит, деградация она такая...
мигающий скролл-лок при горящем капслоке означает третью раскладку. А если у вас мигают обе лампочки - вы зaдрот
Не использовать Люмину?
xxkb в руки :)
Примерно к 3125-му году.