04.01.2017 10:56  Выпуск рабочего стола Lumina 1.2

Представлен релиз легковесного окружения рабочего стола Lumina 1.2, развиваемого проектом TrueOS (бывший PC-BSD). Компоненты окружения написаны с использованием библиотеки Qt5 (без применения QML). Lumina придерживается классического подхода к организации пользовательского окружения. В состав входит рабочий стол, панель приложений, менеджер сеансов, меню приложений, система настройки параметров окружения, менеджер задач, системный лоток, система виртуальных рабочих столов. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD. Новый выпуск Lumina распространяется через систему портов FreeBSD и репозиторий TrueOS. В качестве оконного менеджера применяется Fluxbox, но в одном из следующих значительных выпусков планируется заменить его на оконный менеджер собственной разработки. В рамках проекта также развивается собственный файловый менеджер Insight, обладающий такими возможностями как поддержка вкладок для одновременной работы с несколькими директориями, накопление ссылок на избранные директории в разделе закладок, наличие встроенного мультимедиа-проигрывателя и просмотрщика фотографий с поддержкой слайдшоу, средствами для управления снапшотами ZFS, поддержкой подключения внешних плагинов-обработчиков. Основные новшества: Реализована система предопределённых профилей настроек оформления интерфейса. Если в прошлом внешний вид Lumina мог был стилизован под оформление других рабочих столов через серию различных настроек, то теперь все эти настройки могут быть сгруппированы в наборы, позволяющие переключить оформление в один клик. Например, на скриншотах ниже представлены варианты оформления в стиле GNOME2, Xfce, macOS и Windows.

Упразднена библиотека libLuminaUtils.so, которая исключена из поставки и больше не требуется для работы компонентов Lumina. Библиотека LuminaUtils разделена на серию мелких независимых модулей, которые могут подключаться во время сборки на уровне интеграции в код приложения отдельных классов, без связывания с внешними библиотеками.

Началась большая работа по сокращению числа внешних зависимостей. Lumina избавляется от привязки к сторонним внешним зависимостям в пользу компонентов, используемых в Qt (например, библиотеки XCB на системах X11);

Осуществлён перевод всех вспомогательных приложений Lumina на общий движок тем оформления Qt5, внутренний движок теперь используется только в самом рабочем столе;

Добавлен новый панельный плагин audioplayer, представляющий собой вариант плагина для управления воспроизведением звуковых файлов с рабочего стола, адаптированный для размещения на панели;

Добавлен новый панельный плагин jsonmenu, который является версией плагина для динамического создания меню, переработанный для использования на панели;

В меню добавлена опция "lockdesktop" для включения блокировки экрана;

Добавлено приложение "lumina-archiver" в рамках которого разработан написанный на Qt5 интерфейс для работы с архивами, являющийся надстройкой над утилитами tar и dd. В том числе приложение может использоваться для записи системных образов на USB-носители;

В lumina-calculator добавлена поддержка очистки или сохранения истории вычислений, реализована возможность привязки тегов для быстрого повторения вычислений, добавлена большая порция функций для научных вычислений;

Проведена чистка интерфейса конфигуратора lumina-config, добавлен раздел для активации тем оформления Qt5, добавлены пункты для новых бэкендов и плагинов, реализован диалог для настройки свойств ввода Xorg, представлены профили оформления "No panels", "Windows", "GNOME2/MATE", "XFCE" и "Mac OSX", добавлена возможность переноса настроек панели от одного монитора к другому;

Ускорен процесс запуска рабочего стола. Добавлена задержка автозапуска приложений, которые теперь стартуют спустя полсекунды после завершения запуска рабочего стола;

Упрощён экран загрузочного приветствия, который теперь отображает версию рабочего стола и случайно выбранную подсказку по работе в Lumina;

В индикаторе заряда аккумулятора обеспечен вывод зелёного фона в случае полной зарядки;

Ускорен вывод стартового меню, благодаря реализации кэширования списка избранных элементов;

В плагин запуска приложений (applauncher) добавлена поддержка автодополнения ввода путей к файлам *.desktop;

В плагин с часами добавлена поддержка изменения числа строк с текстом в зависимости от ширины панели;

Обеспечена корректировка отступов меню для их более качественного отображения на мониторах 4K;

В файловом менеджере lumina-fm возобновлена поддержка операций drag and drop;

В lumina-search применены средства для ограничения фоновой активности процесса, из индексации исключена директория /proc;

Для сеансов TrueOS PICO (тонкие клиенты) добавлена поддержка PulseAudio.