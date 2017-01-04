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04.01.2017 10:56  Выпуск рабочего стола Lumina 1.2

Представлен релиз легковесного окружения рабочего стола Lumina 1.2, развиваемого проектом TrueOS (бывший PC-BSD). Компоненты окружения написаны с использованием библиотеки Qt5 (без применения QML). Lumina придерживается классического подхода к организации пользовательского окружения. В состав входит рабочий стол, панель приложений, менеджер сеансов, меню приложений, система настройки параметров окружения, менеджер задач, системный лоток, система виртуальных рабочих столов. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD. Новый выпуск Lumina распространяется через систему портов FreeBSD и репозиторий TrueOS.

В качестве оконного менеджера применяется Fluxbox, но в одном из следующих значительных выпусков планируется заменить его на оконный менеджер собственной разработки. В рамках проекта также развивается собственный файловый менеджер Insight, обладающий такими возможностями как поддержка вкладок для одновременной работы с несколькими директориями, накопление ссылок на избранные директории в разделе закладок, наличие встроенного мультимедиа-проигрывателя и просмотрщика фотографий с поддержкой слайдшоу, средствами для управления снапшотами ZFS, поддержкой подключения внешних плагинов-обработчиков.

Основные новшества:

  • Реализована система предопределённых профилей настроек оформления интерфейса. Если в прошлом внешний вид Lumina мог был стилизован под оформление других рабочих столов через серию различных настроек, то теперь все эти настройки могут быть сгруппированы в наборы, позволяющие переключить оформление в один клик. Например, на скриншотах ниже представлены варианты оформления в стиле GNOME2, Xfce, macOS и Windows.
  • Упразднена библиотека libLuminaUtils.so, которая исключена из поставки и больше не требуется для работы компонентов Lumina. Библиотека LuminaUtils разделена на серию мелких независимых модулей, которые могут подключаться во время сборки на уровне интеграции в код приложения отдельных классов, без связывания с внешними библиотеками.
  • Началась большая работа по сокращению числа внешних зависимостей. Lumina избавляется от привязки к сторонним внешним зависимостям в пользу компонентов, используемых в Qt (например, библиотеки XCB на системах X11);
  • Осуществлён перевод всех вспомогательных приложений Lumina на общий движок тем оформления Qt5, внутренний движок теперь используется только в самом рабочем столе;
  • Добавлен новый панельный плагин audioplayer, представляющий собой вариант плагина для управления воспроизведением звуковых файлов с рабочего стола, адаптированный для размещения на панели;
  • Добавлен новый панельный плагин jsonmenu, который является версией плагина для динамического создания меню, переработанный для использования на панели;
  • В меню добавлена опция "lockdesktop" для включения блокировки экрана;
  • Добавлено приложение "lumina-archiver" в рамках которого разработан написанный на Qt5 интерфейс для работы с архивами, являющийся надстройкой над утилитами tar и dd. В том числе приложение может использоваться для записи системных образов на USB-носители;
  • В lumina-calculator добавлена поддержка очистки или сохранения истории вычислений, реализована возможность привязки тегов для быстрого повторения вычислений, добавлена большая порция функций для научных вычислений;
  • Проведена чистка интерфейса конфигуратора lumina-config, добавлен раздел для активации тем оформления Qt5, добавлены пункты для новых бэкендов и плагинов, реализован диалог для настройки свойств ввода Xorg, представлены профили оформления "No panels", "Windows", "GNOME2/MATE", "XFCE" и "Mac OSX", добавлена возможность переноса настроек панели от одного монитора к другому;
  • Ускорен процесс запуска рабочего стола. Добавлена задержка автозапуска приложений, которые теперь стартуют спустя полсекунды после завершения запуска рабочего стола;
  • Упрощён экран загрузочного приветствия, который теперь отображает версию рабочего стола и случайно выбранную подсказку по работе в Lumina;
  • В индикаторе заряда аккумулятора обеспечен вывод зелёного фона в случае полной зарядки;
  • Ускорен вывод стартового меню, благодаря реализации кэширования списка избранных элементов;
  • В плагин запуска приложений (applauncher) добавлена поддержка автодополнения ввода путей к файлам *.desktop;
  • В плагин с часами добавлена поддержка изменения числа строк с текстом в зависимости от ширины панели;
  • Обеспечена корректировка отступов меню для их более качественного отображения на мониторах 4K;
  • В файловом менеджере lumina-fm возобновлена поддержка операций drag and drop;
  • В lumina-search применены средства для ограничения фоновой активности процесса, из индексации исключена директория /proc;
  • Для сеансов TrueOS PICO (тонкие клиенты) добавлена поддержка PulseAudio.


  1. Главная ссылка к новости (https://lumina-desktop.org/ver...)
  2. OpenNews: Выпуск рабочего стола Lumina 1.1
  3. OpenNews: Проект PC-BSD эволюционировал в TrueOS
  4. OpenNews: Первый стабильный выпуск рабочего стола Lumina
  5. OpenNews: Началось альфа-тестирование проекта TrueOS, пришедшего на смену PC-BSD
  6. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Lumina 0.9, развиваемого для FreeBSD и PC-BSD
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lumina
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  • 1.1, Фрикоделька, 11:25, 04/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Индикатор раскладки клавиатуры так и нет, что ли?
     
     
  • 2.7, Аноним, 12:03, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –7 +/
    Есть Но он сразу на клавиатуре в виде лампочки Caps Lock Вангуя твой следующий... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.9, Аноним, 12:06, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    То есть он не может быть хохлом? Или там белорусом?
     
     
  • 4.10, Аноним, 12:11, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Теоретически он может быть хоть испанским летчиком А на практике у него расклад... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.11, paulus, 12:12, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    > А на практике у него раскладок всего две.

    Не суди, о всех, по себе убогому... Иногда и пять бывают нужны.

     
     
  • 6.13, Аноним, 12:16, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Подавляющее большинство пользователей интернета и вовсе обходится одной раскладк... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.16, paulus, 12:25, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > даже две - уже большая редкость.

    С этим никто и не спорит, деградация она такая...

     
  • 7.19, pkdr, 12:38, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Полтора миллиарда китайцев и столько же индусов смотрят на тебя с некоторым недоумением. А если добавить сюда русскоязычных, испаноязычных, франкоязычных пользователей, а также прочих европейцев, японцев, корейцев, то твоё подавляющее большинство вообще станет маргинальным меньшинством.
     
  • 5.32, Илья, 14:17, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    можно, например, туда добавить скролл-лок:

    мигающий скролл-лок при горящем капслоке означает третью раскладку. А если у вас мигают обе лампочки - вы зaдрот

     
     
  • 6.35, Аноним, 14:31, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А у меня нет индикатора Scroll Lock. Что делать?
     
     
  • 7.42, Санта, 15:15, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> нет индикатора Scroll Lock. Что делать?

    Не использовать Люмину?

     
  • 7.45, Аноним, 15:37, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Заменить клавиатуру! На дворе 21 век!
     
  • 5.43, Аноним, 15:25, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Заносите В палату мер и весов, как эталон синдрома утенка ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.22, Аноним, 12:56, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну, если он бздешник, то да ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.38, Аноним, 15:02, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Смотрите дети, бессмысленное и беспощадное подгорание - это вот так ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.44, Аноним, 15:28, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Смотрите, дети редкий случай когда подгорело почему-то прямо у Кэпа и где о... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.25, анонимыбл, 13:19, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не пойти бы вам подальше с вашей лампочкой caps lock'a. Мне, к примеру, не удобно смотреть на клавиатуру, чтобы посмотреть, какая у меня, б***ь, раскладка сейчас.
     
     
  • 4.28, Аноним, 13:54, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Но печатаешь-то ты глядя на клавиатуру Даже если не глядя -- то перед тем, как ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.29, анонимыбл, 14:05, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Чтобы правильно поставить руки на кнопках F и J есть засечки. Если у тебя их нет - у тебя плохая клавиатура.
     
     
  • 6.39, Аноним, 15:06, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Они для слепых Зрячим же гораздо быстрее посмотреть на клаву чем сидеть секунд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.40, фыв, 15:07, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Бред.
     
  • 6.47, Аноним, 15:39, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Сегодня я узнал, что на кнопках F и J есть засечки ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.17, paulus, 12:27, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Индикатор раскладки клавиатуры так и нет, что ли?

    xxkb в руки :)

     
  • 2.20, Аноним, 12:45, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    QXKB ещё для RazorQt, который сейчас LXQt, был запилен, пользуйся уже ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.2, Аноним, 11:39, 04/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да уж лучше LxQt
     
     
  • 2.3, шшш, 11:49, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Чем лучше?
     
     
  • 3.8, Аноним, 12:04, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Чем LxQt.
     
  • 2.4, Sunderland93, 11:51, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Как человек, юзавший и то, и другое, заявляю: один хер. Что то, что другое.
     
  • 1.12, Радуга, 12:15, 04/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А разве на FreeBSD/TrueOS работает Steam???
     
     
  • 2.14, да, 12:24, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    да
     
  • 2.15, Аноним, 12:25, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    На FreeBSD/TrueOS работает wine.
     
     
  • 3.21, Аноним, 12:54, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Так пользователи FreeBSD TrueOS и без вайна нормально обходятся У них exe и т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.48, Аноним, 15:40, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы таки всё перепутали У вас вендоз ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.27, abi, 13:53, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Он и через эмулятор линукса запускается,его недавно бампнули до версии 2.6.32 Не все сисколлы правда ещё поддерживаются, но уже гораздо лучше.
     
  • 1.18, Ваняним, 12:29, 04/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Первые впечатления от скринов: "Блин красота то какая". Вторые  уже по-разному после комментариев особенно.
     
  • 1.23, Аноним, 13:04, 04/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    лучше бы запилили консольную DE
    emacs и vim слижном сложны
     
  • 1.24, Аноним, 13:18, 04/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем оно лучше ratpoison?
     
     
  • 2.30, Аноним, 14:07, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    ratpoison для гуру. не сравнивайте
     
  • 1.26, abi, 13:51, 04/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот как избавятся от xscreensaver в зависимостях, так и посмотрим.
     
     
  • 2.36, Fantomas, 14:32, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Слава!
     
  • 1.33, turbo2001, 14:21, 04/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда уже на js запилят DE? Или хотя бы на .net?
     
     
  • 2.46, Аноним, 15:38, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Когда уже на js запилят DE? Или хотя бы на .net?

    Примерно к 3125-му году.

     
  • 1.34, piteri, 14:25, 04/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Они так и не смогли пропатчить КДЕ под фриБЗД.
     
     
  • 2.37, Аноним, 14:37, 04/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты уже нашёл ЖЖ Лебедева?
     

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