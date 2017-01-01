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01.01.2017 13:03  Вышел PelicanHPC 4.1, Linux-дистрибутив для развертывания кластеров

Представлен релиз Linux-дистрибутива для быстрого развёртывания кластеров - PelicanHPC 4.1. Дистрибутив построен на пакетной базе Debian Jessie и позволяет превратить обычный офисный компьютерный парк в вычислительный кластер, загрузив один управляющий компьютер с LiveCD/LiveUSB, а остальные машины использовав в качестве загружаемых через PXE узлов. В качестве рабочего стола предлагается Xfce или GNOME. Размер установочных iso-образов 1.6 Гб для Xfce и 1.9 Гб для GNOME. Дистрибутив доступен только в 64-разрядной версии.

В состав входят такие кластерные приложения, как пакет Open MPI, MPI-биндинги для GNU Octave, интерфейс мониторинга работы кластера Ganglia, набор для тестирования производительности кластеров Linpack. Дистрибутив поддерживает средства централизованного управления конфигурацией загружаемых по сети узлов, что позволяет использовать дистрибутив для обеспечения функционирования постоянно работающих кластеров, а не только для проведения одноразовых экспериментов. В новой версии произведена синхронизация пакетной базы с Debian 8.6 (Jessie), для сборки задействован live-build 4.x. Кроме варианта с Xfce добавлена сборка с GNOME.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.pelicanhpc.org/news...)
  2. OpenNews: Релиз Proxmox VE 4.4, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  3. OpenNews: Опубликована 47-я редакция списка самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  4. OpenNews: Опубликована 48 редакция списка самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  5. OpenNews: Проект OpenHPC сформировал начальный стек приложений для Linux-кластеров
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: pelicanhpc
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  • 1.1, Игорь, 13:34, 01/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >и позволяет превратить обычный офисный компьютерный парк в вычислительный кластер

    Для демонстрации работоспособности идеи это можно, а для продакшена это мало пригодно.

     
     
  • 2.2, Аноним, 13:55, 01/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Потому, что GNOME и прочее. Для кластера гуй не нужен.
     
     
  • 3.5, Square1, 16:57, 01/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Потому, что GNOME и прочее. Для кластера гуй не нужен.

    Не по этому.

     
  • 1.3, Вася Пупкин, 15:22, 01/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Всегда удивлялся, кто и зачем создает такие дистры.
    Это типа когда напали пришельцы и надо срочно что то посчитать на распределенном кластере? Или когда вдруг в три часа ночи, сидя на свалке среди разного компьютерного г-на разных годов выпусков и разных моелей, надо срочно вычислить сто трильярдов знаков числа ПИ?
     
     
  • 2.4, Square1, 16:54, 01/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Какие "такие" ?
    Что "не так" в этом дистрибутиве кроме желтушности заголовка новости про офисные компы?
     
  • 1.6, Аноним, 17:42, 01/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для офисных компов хватает HTCondor
     

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