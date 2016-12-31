31.12.2016 10:35  Проект Solus представил Brisk Menu для рабочего стола MATE

Разработчики дистрибутива Solus, для которого развивается собственный рабочий стол Budgie, представили первый выпуск Brisk Menu, реализации эффективного и современного меню приложений для рабочего стола MATE, используемого в редакции дистрибутива Solus MATE Edition. Brisk Menu предоставляет средства для быстрого запуска приложений, интерактивного поиска нужных программ, доступа к центру управления и средствам управления сеансом (выход, переход в спящий режим и т.п.)
Из планов по развитию меню в будущем отмечается обеспечение привязки к клавише Super (Windows), добавление возможности подключения переводов на различные языки и реализация дополнительных опций, таких как список "Избранное" с возможностью закрепления элементов, интерфейс для настройки меню и специализированный апплет для MATE.
Да везде оно есть, только в лес можешь убежать, чтоб не было.
Обычно кнопки управления окнами, панели задач, главное меню, сочетания клавиш - многое чего из той самой венды/доса
здешним завсегдатаям остается только люто заминусить и тем самым, выразить свою неподдельную зависть этому человеку...
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Как не печально, мате попал в руки к парням, которые не совсем понимают, что делают. После миграции на гтк3 перестали поддерживать clearlooks/adwaita тему, заменили ее на какую-то совсем уродливую. Качество этой де упало в разы по сравнению с 1.8. Все плохо и не без багов. Ломать не строить, как говорится.
Я очень скучал по гному 2, и нашел его в point linux (кстати, отечественный, основан на дебиан 8). Правда там как раз 1.8 версия. а как проект будет развиваться дальше я не знаю, от версии к версии только хаос.
все полимеры пр**бали
по сабжу, почему то я так и думал, что так произойдет...в 2017м году эту линукс поделку ждет падающий вэйланд и куча недоделанных ДЕ ;)
по дистру, единственный плюс это что они из intel clear linux оптимизации жесткие притащили. а по стабильности их 2к пакетов хз, не пробовал и в ближайшее время не собираюсь переезжать куда то с ламповой 42.2