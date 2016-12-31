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31.12.2016 10:35  Проект Solus представил Brisk Menu для рабочего стола MATE

Разработчики дистрибутива Solus, для которого развивается собственный рабочий стол Budgie, представили первый выпуск Brisk Menu, реализации эффективного и современного меню приложений для рабочего стола MATE, используемого в редакции дистрибутива Solus MATE Edition. Brisk Menu предоставляет средства для быстрого запуска приложений, интерактивного поиска нужных программ, доступа к центру управления и средствам управления сеансом (выход, переход в спящий режим и т.п.)

Из планов по развитию меню в будущем отмечается обеспечение привязки к клавише Super (Windows), добавление возможности подключения переводов на различные языки и реализация дополнительных опций, таких как список "Избранное" с возможностью закрепления элементов, интерфейс для настройки меню и специализированный апплет для MATE.

  1. Главная ссылка к новости (https://solus-project.com/2016...)
  2. OpenNews: Выпуск рабочего стола Budgie 10.2.9
  3. OpenNews: Ubuntu Budgie получил статус официальной редакции Ubuntu
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Solus 1.2.1 и рабочего стола Budgie 10.2.8
  5. OpenNews: Выпуск рабочего стола Budgie 10.2.7
  6. OpenNews: Доступно десктоп-окружение Budgie 10.2.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: solus, mate, menu
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  • 1.1, Аноним, 10:45, 31/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Новость написана так, как будто это какая-то инновация Такое меню уже 1000 лет ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Аноним, 11:45, 31/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А в офтопике и того раньше
     
  • 2.22, WolfLi, 12:53, 31/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Судя по внешнему виду, это оно же и есть.
     
  • 1.2, Аноним, 10:46, 31/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нужно Будет чем заменить тормозное меню MATE из Linux Mint, которое написано на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Пяница Одменструатор, 11:00, 31/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Тормозное меню из Linux Mint прекрасно заменяется простым и быстрым "Main Menu". Не нужно тащить в мате всякий хлам их других DE..
     
  • 1.3, Аноним, 10:47, 31/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Прочь руки от матэ, одно из немногих адекватных ДЕ, не пораженное виндой и планш... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 10:48, 31/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
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    Всё ещё есть XFCE, LXDE, LXQT, тысячи их И все не поражённые виндой и планшетик... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.6, Аноним, 10:52, 31/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Кушали, кололись Гном2 а после него Матэ - зрелые, настраиваемые, стабильные, а... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.7, Аноним, 10:58, 31/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да не, я больше про то, что в вышеперечисленных DE и следа планшетного управлени... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.16, soarin, 12:08, 31/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > уж тем более венды нет

    Да везде оно есть, только в лес можешь убежать, чтоб не было.
    Обычно кнопки управления окнами, панели задач, главное меню, сочетания клавиш - многое чего из той самой венды/доса

     
  • 5.18, ffffffuck, 12:16, 31/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Да не, я больше про то, что в вышеперечисленных DE и следа
    > планшетного управления и уж тем более венды нет.
    > А так да, дело вкуса, я вообще DE не пользуюсь, мне норм.

    здешним завсегдатаям остается только люто заминусить и тем самым, выразить свою неподдельную зависть этому человеку...

     
  • 4.12, Аноним, 11:57, 31/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Гном2
    > живые

    ...

     
  • 1.4, Аноним, 10:47, 31/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Оно и в Linux Mint точно такое же Там ещё и привязку клавиши менять можно с вин... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Gyjybv, 10:59, 31/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    мате потому и хорош, что у него меню своеобразное. Это она из его фич. Три кнопки сверху, всё очень удобно.

    Как не печально, мате попал в руки к парням, которые не совсем понимают, что делают. После миграции на гтк3 перестали поддерживать clearlooks/adwaita тему, заменили ее на какую-то совсем уродливую. Качество этой де упало в разы по сравнению с 1.8. Все плохо и не без багов. Ломать не строить, как говорится.

    Я очень скучал по гному 2, и нашел его в point linux (кстати, отечественный, основан на дебиан 8). Правда там как раз 1.8 версия. а как проект будет развиваться дальше я не знаю, от версии к версии только хаос.

    все полимеры пр**бали

     
     
  • 2.17, ffffffuck, 12:14, 31/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    не понял, эти идиоты решили пойти путем xfce? дааа....плят единственный ламповый ДЕ от которого веяло духом гнума2 пропал....песдес...как жить дальше, пойду в окно выброшусь!

    по сабжу, почему то я так и думал, что так произойдет...в 2017м году эту линукс поделку ждет падающий вэйланд и куча недоделанных ДЕ ;)

     
  • 2.19, f2404, 12:22, 31/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Поддерживать DE на GTK2 невозможно, так как сам GTK2 не поддерживается. К сожалению, единственный путь развития - это миграция на GKT3 (а вскоре и 4), а пользователям придётся привыкать.
     
     
  • 3.21, Аноним, 12:40, 31/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Поддерживать человеческую цивилизацию невозможно, так как сам человек не поддерж... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 11:01, 31/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну что за дерьмо, нельзя запилить красиво/удобно как в макоси ?
     
     
  • 2.13, soarin, 12:00, 31/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    так на это деньги нужны
     
  • 1.14, Аноним, 12:00, 31/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Шрифт слишком яркий! Надо сделать ещё тусклее!!!
     
  • 1.15, ffffffuck, 12:01, 31/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    чем то похоже на whisker menu для xfce4, последний раз сидел за MATE на CAINE 8.0 когда эрэйзил харды, в общем хз зачем это мэйту, я уже как то на хфце привык юзать обыкновенное меню за пол неделю на сусе 42.2, это тоже самое что и LXDE, LXQT. (хотя плагин whisker я тоже вывел на панель с таким же значком суси, но так толком и не попользовался поиском приложений).

    по дистру, единственный плюс это что они из intel clear linux оптимизации жесткие притащили. а по стабильности их 2к пакетов хз, не пробовал и в ближайшее время не собираюсь переезжать куда то с ламповой 42.2

     
  • 1.20, Главные Редакторы. Избранное, 12:35, 31/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И где оно эффективное? Зачем столько пустого места. Меня ещё меню КДЕ бесит - мелкие буквы до ужоса, и это считается современно. Это просто хрень на посном масле.
     

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