31.12.2016 10:35  Проект Solus представил Brisk Menu для рабочего стола MATE

мате потому и хорош, что у него меню своеобразное. Это она из его фич. Три кнопки сверху, всё очень удобно. Как не печально, мате попал в руки к парням, которые не совсем понимают, что делают. После миграции на гтк3 перестали поддерживать clearlooks/adwaita тему, заменили ее на какую-то совсем уродливую. Качество этой де упало в разы по сравнению с 1.8. Все плохо и не без багов. Ломать не строить, как говорится. Я очень скучал по гному 2, и нашел его в point linux (кстати, отечественный, основан на дебиан 8). Правда там как раз 1.8 версия. а как проект будет развиваться дальше я не знаю, от версии к версии только хаос. все полимеры пр**бали

