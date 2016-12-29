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29.12.2016 11:59  Выпуск GCompris Qt 0.70, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет

Представлен выпуск GCompris Qt 0.70, свободного обучающего центра для детей дошкольного и младшего школьного возраста, предоставляющего более 100 мини-уроков и модулей, включающих от простейшего графического редактора, головоломок и клавиатурного тренажера до уроков математики, географии и обучения чтению. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и Android. Новый выпуск также добавлен в репозитории openSUSE Tumbleweed, Arch Linux, Mageia и KaOS. Готовность перевода на русский язык оценивается в 83%.

Новый выпуск примечателен добавлением восьми новых модулей: построение моделей через компоновку готовых составных частей, обучение написанию чисел от 0 до 9, обучение написанию букв, обучающая игра по поиску букв в словах, два варианта игры Мельница, обучающая игра на основе деления конфет среди детей, изучение римских цифр. Кроме того, обновлены графические элементы, добавлена функция поиска, на панель добавлена пиктограмма для вывода подсказок. В новой версии также прекращена поддержка версии на основе Gtk+ для Windows, оставлена только версия на основе Qt.



  1. Главная ссылка к новости (http://gcompris.net/news-en.ht...)
  2. OpenNews: Проект GCompris перешёл под крыло сообщества KDE
  3. OpenNews: Проект GCompris мигрирует с GTK+ на Qt
  4. OpenNews: Проект Debian-Edu выпустил дистрибутив для школ - Skolelinux 7.1
  5. OpenNews: Релиз детского дистрибутива DoudouLinux 2.0
  6. OpenNews: Вышел GCompris 9.0, свободный обучающий центр для детей от 2 до 10 лет
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gcompris, game
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  • 1.1, Аноним, 12:04, 29/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    У фильмов бы тоже указывали верхний возрастной ценз, а то иногда запустишь и пря... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 12:05, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это я к тому, что после 10 лет эти игры противопоказаны.
     
     
  • 3.3, бедный буратино, 12:11, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    я ещё более 10 лет назад пытался разобраться, как с лампочкой играть :)

    сделали бы из этого игру - эмулятор советских радиоконструкторов, было бы интересно :)

     
     
  • 4.4, ы, 12:16, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Их, вообще-то, паять нужно было. Или уже есть эмулятор паяльника?
     
     
  • 5.6, бедный буратино, 12:46, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Их, вообще-то, паять нужно было

    я про тот, который с кубиками

     
     
  • 6.21, ы, 15:10, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На "Экон 01" можно было собирать даже радиоприёмник.
     
  • 4.8, Аноним Аналитег, 12:49, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хех, был у меня набор наушников DIY. Ох и намучился я, но кое как спаял! Радовался пока не прочел на упаковке, что конструктор для детей 10-12 лет или вроде того, а мне было уже на год больше, это было ударом по самолюбию.
    И вот уже как 10 лет назад получил диплом инженера-системотехника и до сих пор не умею паять.
     
  • 1.5, evkogan, 12:22, 29/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Надеюсь в ближайшие 2 года доведут руссификацию до 99%-100%
    Иначе как дите за это сажать
     
     
  • 2.7, бедный буратино, 12:48, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Надеюсь в ближайшие 2 года доведут руссификацию до 99%-100%
    > Иначе как дите за это сажать

    сажай дитё за лыжи

    у меня младшая дочка заняла 2-е место на региональных соревнованиях по фигурному катанию!


     
     
  • 3.9, Иван Демидов, 12:53, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Это да. Это хорошо. Спортсмены нынче в почете. Вот если бы она какой ннибудь двигатель на гравитационных поля для межпланетных перелетов, тогда, да, этой стране она была бы нах... не нужна.
     
     
  • 4.12, Иван Демидов, 12:58, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Это да. Это хорошо. Спортсмены нынче в почете. Вот если бы она
    > какой ннибудь двигатель на гравитационных поля для межпланетных перелетов, тогда, да,
    > этой стране она была бы нах... не нужна.

    Изобрела в смысле))

     
  • 3.20, ffirefox, 14:32, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > сажай дитё за лыжи
    > у меня младшая дочка заняла 2-е место на региональных соревнованиях по фигурному
    > катанию!

    На лыжах?

     
     
  • 4.24, Аноним, 16:01, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это мысль!
     
  • 2.10, Анонимен, 12:53, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Так пусть английский изучать начинает вместе с вами. И то больше пользы будет.
     
  • 2.11, A.Stahl, 12:57, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >руссификацию

    Зачем тебе? Ты ведь всё равно русского языка не знаешь...

     
     
  • 3.16, Вы забыли заполнить поле Name, 13:40, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Э слющай дарагой зачем так говоришь а?
     
     
  • 4.17, A.Stahl, 13:43, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ты мой язык не шатай, ты туда шатай, а то граммар-шмайссер в лицо попадёт -- совсем грустный будешь...
     
     
  • 5.22, Аноним, 15:29, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да что с тобой такое?
     
  • 2.15, Онанимус, 13:39, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Надеюсь в ближайшие 2 года доведут руссификацию до 99%-100%
    > Иначе как дите за это сажать

    Все в Ваших руках. Хотя на форуме ныть легче.
    "ВСТУПАЙТЕ И КОМПЕЛИРУЙТЕ!" (с)

     
  • 1.13, trdm, 13:03, 29/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    WinXP не поддерживает - фигня. Около 10 милионов станций.
     
     
  • 2.14, Аноним, 13:23, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Об этом в новости ни слова Или надо обязательно явно указывать, что поддерживае... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.18, Вы забыли заполнить поле Name, 13:45, 29/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Редактор - это, конечно, хорошо. Но я слышал детям, особенно маленьким, полезно играть с осязаемыми предметами. В том числе с головоломками.
     
     
  • 2.23, Аноним, 15:30, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Манипулятор типа "мышь" вполне осязаем.
     
  • 1.19, тоже Аноним, 14:21, 29/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Честно говоря, странно это - обучение написанию цифр и букв... чем? Мышкой?
    Там в первую очередь играет мелкая моторика и практика. Как правильно писать - и по картинке понятно, интерактив не нужен. Точнее, нужен, но с ручкой и тетрадкой.
     

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