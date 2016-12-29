29.12.2016 11:59  Выпуск GCompris Qt 0.70, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет

Представлен выпуск GCompris Qt 0.70, свободного обучающего центра для детей дошкольного и младшего школьного возраста, предоставляющего более 100 мини-уроков и модулей, включающих от простейшего графического редактора, головоломок и клавиатурного тренажера до уроков математики, географии и обучения чтению. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и Android. Новый выпуск также добавлен в репозитории openSUSE Tumbleweed, Arch Linux, Mageia и KaOS. Готовность перевода на русский язык оценивается в 83%.
Новый выпуск примечателен добавлением восьми новых модулей: построение моделей через компоновку готовых составных частей, обучение написанию чисел от 0 до 9, обучение написанию букв, обучающая игра по поиску букв в словах, два варианта игры Мельница, обучающая игра на основе деления конфет среди детей, изучение римских цифр. Кроме того, обновлены графические элементы, добавлена функция поиска, на панель добавлена пиктограмма для вывода подсказок. В новой версии также прекращена поддержка версии на основе Gtk+ для Windows, оставлена только версия на основе Qt.
сделали бы из этого игру - эмулятор советских радиоконструкторов, было бы интересно :)
я про тот, который с кубиками
сажай дитё за лыжи
у меня младшая дочка заняла 2-е место на региональных соревнованиях по фигурному катанию!
Изобрела в смысле))
На лыжах?
Зачем тебе? Ты ведь всё равно русского языка не знаешь...
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