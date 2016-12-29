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29.12.2016 09:37  В PHPMailer выявлена ещё одна критическая уязвимость, вызванная недоработкой в PHP

В библиотеке PHPMailer выявлена ещё одна критическая уязвимость (CVE-2016-10045), позволяющая выполнить свой код на сервере. Проблема устранена в выпуске PHPMailer 5.2.20. Уязвимость позволяет обойти метод защиты, реализованный для блокирования прошлой уязвимости, и касается не столько самого PHPMailer, сколько внутренних проблем с функцией mail() и средствами экранирования символов в PHP.

Напомним, что уязвимость в PHPMailer позволяла через передачу специально оформленного адреса отправителя, корректного и полностью соответствующего RFC 3696, организовать передачу дополнительных аргументов утилите /usb/sbin/sendmail, запускаемой по умолчанию при вызове PHP-функции mail(). Для атаки используется опция "-X", позволяющая записать тело сообщения в переданный в качестве аргумента файл (игнорируется в реализациях утилиты sendmail от проектов Postfix и Exim). Так как формально атака осуществляется через корректный email-адрес, проходящий проверку на предмет соответствия требованиям RFC 3696, при выпуске первого исправления для блокирования уязвимости был добавлен дополнительный вызов escapeshellarg(), производящий экранирование аргументов, передаваемых в функцию mail().

Из-за особенностей PHP данная защита оказалась неэффективной. В частности, для защиты от подстановки дополнительных shell-команд внутри функции mail() уже применяется экранирование итоговой команды через escapeshellcmd(). Добавленное разработчиками PHPMailer экранирования отдельных аргументов при помощи escapeshellarg() привело к некорректному двойному экранированию спецсимволов, в результате которого на выходе остаётся рабочая команда. Например, попытка отправки по адресу "Attacker\' -Param2 -Param3"@test.com приводит к следующей расстановке аргументов при вызове функции mail() и использовании для этого аргумента escapeshellarg(): 



   $mail->SetFrom("\"Attacker\\' -Param2 -Param3\"@test.com", 'Client Name');

   Arg no. 0 == [/usr/sbin/sendmail]
   Arg no. 1 == [-t]
   Arg no. 2 == [-i]
   Arg no. 3 == [-f\"Attacker\\\]
   Arg no. 4 == [-Param2]
   Arg no. 5 == [-Param3"@test.com']

Так как выполнение двойного экранирования (escapeshellcmd( escapeshellarg( $address))) ломает всю защиту и штатными средствами устранить уязвимость через экранирование символов оказалось невозможно, разработчики PHPMailer решились на нарушение совместимости с RFC 3696 и в версии PHPMailer 5.2.20 реализовали дополнительную фильтрацию, которая может привести к прекращению обработки некоторых сложных email-адресов.

В ходе разработки исправления был поднят пласт проблем с функциями escapeshellcmd() и escapeshellarg(), поведение которых отличается для разных платформ и локалей. Кроме mail(), escapeshellcmd() также вызывается в некоторых других PHP-функциях, что мешает применению для них escapeshellarg() для экранирования отдельных аргументов. При включении Safe mode число таких функций расширяется, что создаёт дополнительные скрытые подводные камни при обеспечении безопасности (при включении safe mode защита через escapeshellarg для некоторых функций PHP перестаёт работать). По мнению разработчиков PHPMailer для полноценного устранения проблемы требуется внутренняя переработка функции mail() в PHP, в которой следует вместо строки $additional_parameters, подставляемой в выполняемую команду, использовать массив отдельных аргументов и обеспечить запуск sendmail напрямую, а не через shell.

Следует отметить, что проблема не ограничивается PHPMailer и, например, вчера обнаружена (CVE-2016-10074) в другой популярной PHP-библиотеке SwiftMailer, которая используется в таких проектах, как Yii2, Laravel и Symfony. Несмотря на то, что разработчики были уведомлены о проблеме ещё 2 декабря, исправление до сих пор не выпущено и последний выпуск SwiftMailer 5.4.5-dev остаётся уязвимым. Метод эксплуатации полностью аналогичен уязвимости в PHPMailer. 


   $email_from = '"attacker\" -oQ/tmp/ -X/var/www/cache/phpcode.php "@email.com';

   Arg no. 0 == [/usr/sbin/sendmail]
   Arg no. 1 == [-t]
   Arg no. 2 == [-i]
   Arg no. 3 == [-fattacker\]
   Arg no. 4 == [-oQ/tmp/]
   Arg no. 5 == [-X/var/www/cache/phpcode.php]
   Arg no. 6 == ["@email.com]


  1. Главная ссылка к новости (http://openwall.com/lists/oss-...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в PHPMailer, применяемом в WordPress, Drupal и Joomla
  3. OpenNews: Уязвимость в Roundcube Webmail, позволяющая выполнить код на сервере
  4. OpenNews: Новая версия почтового сервера Exim 4.88 с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: php, phpmailer
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  • 1.1, Аноним, 10:22, 29/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +7 +/
    > Из-за особенностей PHP

    Не из-за "особенностей", а из-за его 6лядского "дизайна".

     
     
  • 2.2, Аноним, 10:25, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    >Не из-за "особенностей", а из-за его 6лядского "дизайна".

    Это одно и то же.

     
     
  • 3.3, Аноним, 10:27, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    кэп - P S Народ совершенно перестал воспринимать сарказм без закадрового смех... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.4, Square1, 10:34, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >>Не из-за "особенностей", а из-за его 6лядского "дизайна".
    > Это одно и то же.

    какие мы грозные. а может все таки кривой RFC?

     
     
  • 4.5, Неиилюзорная Фтопка Локалхоста, 10:36, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Плохому программисту RFC мешает.
     
     
  • 5.6, Square1, 10:38, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Плохому программисту RFC мешает.

    проблемы в данном случае- возникают из нелепого RFC. Потом у что на практике - то что RFC допускает - не используется в 99,99999% случаев.

     
     
  • 6.7, Аноним, 10:41, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ага знаем мы как ПХП разработчики перекладывают свои болезни на более квалифицир... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.8, Аноним, 10:44, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну перепишут sendmail как модуль расширения на си, доволен?
     
  • 5.11, Lander, 11:01, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    >Плохому программисту RFC мешает.

    В мемориз!!

     
     
  • 6.12, Аноним, 11:04, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    RFC трудились писали, переписывали много - пришли php кодеры и давай всех обгажи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.14, Square1, 11:20, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > RFC трудились писали, переписывали много - пришли php кодеры и давай всех
    > обгаживать.

    если вы пишите "по стандарту" и в результате получается жопа - то это проблема стандарта а не кодеров.

     
  • 6.13, Square1, 11:18, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    вы просто потакаете безответственности и халатности.
    RFC подкладывающий "мину замедленного действия" - из -за недодуманности, или "и так сойдет" , или  "а давайте и эту хрень воткнем" - плохой RFC.

     
  • 1.9, Аноним, 10:50, 29/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    https://github.com/php/php-src/commit/8f4050709c833b9d42cd65349b7747f8e61d171f
     
  • 1.10, бедный буратино, 10:54, 29/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    кучно пошли
     
  • 1.15, Онаним, 11:27, 29/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Баг закрыли багом...
    Эпично!
     
     
  • 2.16, анан, 11:30, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    это же пхп что от них ожидали
     

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