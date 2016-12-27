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27.12.2016 12:44  Выпуск mitmproxy 1.0, инструмента для анализа трафика HTTP/HTTPS

После шести лет разработки представлен релиз проекта mitmproxy 1.0, в рамках которого развивается инструментарий для исследователей безопасности и разработчиков приложений, позволяющий отслеживать активность в рамках транзитных HTTP- и HTTPS-соединений. Mitmproxy может рассматриваться как специализированный инструмент, рассчитанный на перехват трафика внутри соединений, установленных по HTTPS, с возможностями по его инспектированию, модификации и повторному воспроизведению. Исходные тексты проекта написаны на языке Python и распространяются под лицензией MIT.

Для анализа HTTPS mitmproxy размещается на транзитном узле, на котором перехватывает запросы клиента и транслирует их в отправляемые от себя запросы к серверу. С запрошенным в процессе клиентского сеанса сервером mitmproxy устанавливает обычное HTTPS-соединение, а с клиентом от имени целевого хоста устанавливается фиктивное соединение с подставным SSL-сертификатом, который генерируется для клиента на лету. Принятый от клиента трафик перенаправляется целевому хосту, а получаемые ответы транслируются. Для того, чтобы подобный подставной сертификат не приводил к выводу браузером предупреждений о проблемах с безопасностью соединения, в систему пользователя предлагается установить корневой сертификат mitmproxy, что можно сделать как вручную, так и открыв в браузере специальный хост mitm.it.

Следует отметить, что основное назначение mitmproxy не проведение MITM-атак, а организация отслеживания трафика в корпоративных системах и диагностика проблем, например, отслеживание скрытой активности приложений. Для перенаправления трафика через mitmproxy поддерживается несколько методов, таких как указание адреса mitmproxy в качестве прокси-сервер в настройках браузера, использование в роли обратного прокси перед HTTP-сервером и организация прозрачного проброса при помощи правил пакетного фильтра или заворачивания маршрутизации. Система поддерживает HTTP/2, Websockets, нормализацию порядка следования пакетов в потоке и также может применяться для блокирования и модификации трафика.

В состав mitmproxy входит несколько компонентов:

  • mitmproxy - реализация прокси, выполняющего перехват соединений и разбор сеансов TLS/SSL.
  • mitmdump - утилита командной строки для анализа трафика, работающая по аналогии с tcpdump;
  • pathoc и pathod - реализация обратных прокси (reverse proxy) для клиентов и серверов HTTP, позволяющих вносить изменения в содержимое HTTP-запросов и ответов (например, можно блокировать определённые запросы или подменять конфиденциальную информацию);
  • mitmweb - web-интерфейс для управления и анализа трафика через web-браузер.


  1. Главная ссылка к новости (https://corte.si/posts/code/mi...)
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  4. OpenNews: Стабильный релиз прокси-сервера Squid 3.5
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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mitmproxy, proxy, mitm
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  • 1.1, Аноним, 14:08, 27/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Да-да-да, мы так и поверили ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, тоже Аноним, 14:16, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Если некто может впихнуть вам в систему левый корневой сертификат - он вас уже поимел, говорить о безопасности бессмысленно.
    Если же вы сами ставите себе в рабочую систему левые сертификаты - "зачем нам враги, когда у нас есть такие друзья"?
     
     
  • 3.7, vantoo, 15:36, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дома нет, но кому надо на рабочих машинах админ установит этот сертификат.
     
     
  • 4.8, Crazy Alex, 15:54, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тогда какой это MITM? Организация на своих машинах мониторит свой трафик
     
  • 1.2, Аноним, 14:09, 27/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Яровая одобряет.
     
  • 1.4, Аноним, 14:30, 27/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Таки да, или да ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 14:33, 27/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    <newbmode>ну и как этой штукой сматреть пароли вкантактике?</newbmode>
     
     
  • 2.6, тоже Аноним, 14:46, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Шаг первый: рассказываешь пацанам из команды Вконтактика, как этой штукой классно проверять корпоративную сеть...
     

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