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27.12.2016 10:00  Выпуск дистрибутива Parrot 3.3 с подборкой программ для проверки безопасности

Доступен дистрибутив Parrot 3.3, основанный на пакетной базе Debian Testing и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены полный iso-образ (3.8 Гб) и несколько специализированных сборок, размером от 1.6 до 3 Гб.

Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks. В качестве рабочего стола применяется MATE.

Из изменений в новом выпуске отмечается в основном обновление версий программ и устранение недоработок. Например, осуществлён переход на ядро Linux 4.8, PHP 7 и GCC 6.2, задействованы новые версии anonsurf (заворачивает весь трафик через Tor при помощи iptables) и metasploit-framework 4.13, обновлено большинство версий приложений для исследования безопасности.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.parrotsec.org/par...)
  2. OpenNews: Новый выпуск BlackArch, дистрибутива для тестирования безопасности
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2016.2
  4. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 4.6, дистрибутива для тестирования безопасности
  5. OpenNews: Релиз NetSecL 5.0, Linux-дистрибутива повышенной безопасности
  6. OpenNews: Вышел CAINE 8.0, дистрибутив для выявления скрытых данных
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: parrot
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  • 1.1, Аноним, 10:47, 27/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Kali, BlackArch, теперь вот Parrot...новая мода в дистрибутивостроении?
     
     
  • 2.2, Аноним, 11:04, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Kali rolling release пропал metasploit Кто что знает об этом В кои-то веки ре... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, Санта, 14:00, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Типа, содержимое сайта distrowatch для вас новость?

    Ща вам ваще сорвет крышу!!! — вода мокрая!!! — снег белый!!! — ночью темно!!!

     
  • 1.3, Аноним, 11:07, 27/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    тьфу блин, понаплодят разных продуктов с одинаковыми названиями думал, что ново... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Vaso_Petrovich, 13:10, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    У буржуинов язык "бедный" выбора мало, отсюда и фантазия слабоватая.
     
     
  • 3.6, vantoo, 15:41, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще-то в английском языке слов больше чем в русском.
     
     
  • 4.7, дедА, 16:01, 27/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не срамись, тебе не сюда.
     

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