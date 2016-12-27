27.12.2016 10:00  Выпуск дистрибутива Parrot 3.3 с подборкой программ для проверки безопасности

Доступен дистрибутив Parrot 3.3, основанный на пакетной базе Debian Testing и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены полный iso-образ (3.8 Гб) и несколько специализированных сборок, размером от 1.6 до 3 Гб.

Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks. В качестве рабочего стола применяется MATE.

Из изменений в новом выпуске отмечается в основном обновление версий программ и устранение недоработок. Например, осуществлён переход на ядро Linux 4.8, PHP 7 и GCC 6.2, задействованы новые версии anonsurf (заворачивает весь трафик через Tor при помощи iptables) и metasploit-framework 4.13, обновлено большинство версий приложений для исследования безопасности.