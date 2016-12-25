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25.12.2016 21:28  Новая версия почтового сервера Exim 4.88 с устранением уязвимостей

Представлен релиз почтового сервера Exim 4.88, в который внесены накопившиеся исправления, добавлены новые возможности и устранены опасные уязвимости. В соответствии с февральским автоматизированным опросом более двух миллионов почтовых серверов, доля Exim составляет 55.49% (год назад 54.15%), Postfix используется на 33.06% (32.63%) почтовых серверов, Sendmail - 5.42% (6.18%), Microsoft Exchange - 1.24% (1.83%).

В Exim 4.88, а также в корректирующем обновлении Exim 4.87.1, устранена опасная уязвимость (CVE-2016-9963), которая может привести к утечке закрытого ключа DKIM. Проблема проявляется только в системах, в которых включено формирование цифровых подписей DKIM, а для доставки используются протоколы LMTP или PRDR. В такой конфигурации возможно создание ситуаций, при которых закрытый ключ будет отображён в логах. Если на почтовом сервере включена экспериментальная опция "DSN_INFO" (EXPERIMENTAL_DSN_INFO=yes), то закрытый ключ может появиться и в отправляемых во вне сообщениях DSN.

В новом выпуске также устранена потенциальная уязвимость, которая позволяет через выполнение действий под идентификатором пользователя почтового сервера Exim, получить доступ в root shell через манипуляцию с символическими ссылками в директории со спулом сообщений. Для экспериментов доступен прототип эксплоита.

Не связанные с уязвимостями изменения:

  • Добавлена опция perl_taintmode, позволяющая запустить встроенный интерпретатор perl в режиме taint, в котором применяются дополнительные проверки безопасности;
  • Добавлен новый транспорт queuefile (EXPERIMENTAL_QUEUEFILE), который может применяться для передачи копий файлов из спула сообщений для проверки во внешних почтовых сканерах;
  • Добавлена поддержка режима быстрого открытия TCP-соединений (TFO - TCP Fast Open, RFC 7413), который позволяет сократить число шагов установки соединения за счёт комбинирования в один запрос первого и второго шагов классического 3-этапного процесса согласования соединения и даёт возможность отправки данных на начальном этапе установки соединения. Для включения TFO следует использовать опцию hosts_try_fastopen;
  • Включена по умолчанию проверка наличия дискового пространства и inode для файловых систем со спулом и логами. По умолчанию опции check_{log,spool}_{inodes,space} выставлены в значения 100 inode и 10MB свободного пространства;
  • Реализовано расширение "CHUNKING ESMTP", определённое в RFC 3030, применение которого может привести к небольшому росту производительности и снижению сетевой нагрузки. Расширение включается конфигурационной опцией chunking_advertise_hosts в основном файле конфигурации или опцией hosts_try_chunking в числе параметров транспорта smtp;
  • Добавлена экспериментальная поддержка выборок из БД LMDB;
  • Новый оператор для вычисления хэша над строкой: ${sha3:Строка} или ${sha3_Номер:Строка}, где Номер может быть 224, 256 (по умолчанию, 384 и 512;
  • Добавлены средства для работы с именованными очередями: в командной строке может быть задан аргумент с именем очереди для связанных с очередями операций, а также может быть задан модификатор ACL для выбора очереди для сообщения. Имя очереди доступно через переменную $queue_name;
  • Новые операторы base32 и base32d;
  • Добавлен оператор escape8bit, похожий на escape но не экранирующий символы перевода строки;
  • Реализован новый параметр log_selector "dnssec", при указании которого в строки принятия и доставки добавляется тег "DS";
  • Добавлен спекулятивный режим отладки, реализованный через опцию "kill" в модификаторе ACL "control=debug";
  • В ACL-блок cutthrough_delivery добавлена поддержка опции defer=pass при которой полученный от целевого хоста код возврата 4xx сразу возвращается инициатору запроса, вместо помещения сообщения в спул;
  • В пробрасываемых (cutthrough) соединениях обеспечено использование параметра SIZE для MAIL FROM, если целевой хост поддерживает его и известен размер данных;
  • Если в основных настройках не выставлен параметр tls_certificate, Exim теперь сгенерирует самоподписанный сертификат при обработке входящих TLS-соединений;
  • Добавлена поддержка библиотек Radius, возвращающих код REJECT_RC;
  • Ускорены запуск основного процесса и установка TCP-соединения;
  • Добавлена новая опция ведения логов syslog_pid;
  • Проведена чистка от устаревших возможностей. Из состава удалены ACL-условие "demime" (следует использовать acl_smtp_mime и acl_not_smtp_mime) и опция gnutls_require_mac.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.exim.org/lurker/...)
  2. OpenNews: Релиз почтового сервера Exim 4.87
  3. OpenNews: Критическая локальная уязвимость в Exim
  4. OpenNews: Выпуск почтового сервера Exim 4.86
  5. OpenNews: Выпуск почтового сервера Exim 4.85 с поддержкой DANE
  6. OpenNews: В почтовом сервере Exim 4.82.1 устранена критическая уязвимость
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: exim, mail
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  • 1.1, Дед Анон, 22:28, 25/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Я так понимаю не спроста первое место по популярности?
     
     
  • 2.3, kai3341, 22:47, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Конечно неспроста! Им Debian по умолчанию комплектуется
     
  • 2.4, vantoo, 23:07, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Действительно хороший почтовик с понятным конфигом и широкими возможностями.
     
  • 2.6, KonstantinB, 23:33, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    В нем достаточно "низкоуровневая" конфигурация с возможностями программирования, для нестандартных задач подходит идеально. Да и со стандартными отлично справляется. Хотя для стандартных задач разницы между exim и postfix практически никакой.
     
     
  • 3.10, особый смысл, 01:32, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Главное чтобы не sendmail
     
     
  • 4.16, Ilya Indigo, 02:18, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Главное чтобы не sendmail

    Даже на огрызке postfix по умолчанию.

     
  • 2.18, о6какатрон, 02:35, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    годнота только им и шлю
     
  • 1.8, Ilya Indigo, 00:42, 26/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ответ на #6
    > Хотя для стандартных задач разницы между exim и postfix практически никакой.

    Вот и я не вижу что полезного для меня умеет exim, что не умела бы связка postfix/dovecot. Возможно мне не приходилась сталкиваться с нестандартными почтовыми задачами и надеюсь никогда не придётся. :-)
    А пока postfix/dovecot, делают почти всё что мне нужно.
    Разве что не удалось настроить аутентификацию по ключу и/или паролю, точнее я ожидал, что она будет работать как в ssh, есть публичный, пускает по ключу; нет ключа, но есть пароль, пускает по паролю, нету ничего - гуляй Вася.
    А dovecot умеет только чтобы все или и сертификат и пароль предоставляли, или все предоставляли только сертификат, а пароль записывается пустой, и парольная аутентификация не возможна. Но это косяк dovecot.

     
     
  • 2.9, Sw00p aka Jerom, 01:22, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >>А dovecot умеет только чтобы все или и сертификат и пароль предоставляли, или все предоставляли только сертификат, а пароль записывается пустой, и парольная аутентификация не возможна. Но это косяк dovecot.

    http://wiki.dovecot.org/Variables

    %k - cert "valid" if client had sent a valid client certificate, otherwise empty.

    думаю можно эту переменную как то пихнуть в sql запрос на проверку пароля и пускать либо по паролю либо по ключу. Нужно поэкспериментировать.

    ps: по-моему всё сводится к стандарту протокола имап или поп3, там нуно полюбэ пройти авторизацию (хоть с пустой строкой), поправьте если ошибаюсь.

     
     
  • 3.14, Ilya Indigo, 01:57, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>>А dovecot умеет только чтобы все или и сертификат и пароль предоставляли, или все предоставляли только сертификат, а пароль записывается пустой, и парольная аутентификация не возможна. Но это косяк dovecot.
    > http://wiki.dovecot.org/Variables
    > %k - cert "valid" if client had sent a valid client certificate,
    > otherwise empty.

    Большое спасибо за наводку, попробую у себя на сервере как-то провнернуть.
    Правда у меня не sql а passwd-file и мне не совсем понятно, где и когда проверять на %k

    > ps: по-моему всё сводится к стандарту протокола имап или поп3, там нуно
    > полюбэ пройти авторизацию (хоть с пустой строкой), поправьте если ошибаюсь.

    К сожалению, в этих протоколах я не силён, возможно и так.

     
  • 2.11, Sw00p aka Jerom, 01:41, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    на вскидку это можно заюзать http wiki2 dovecot org Authentication MultipleDat... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.15, Ilya Indigo, 02:01, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А если я не использую sql.
    passdb {
      driver = passwd-file
      args = scheme=ssha512 username_format=%u /etc/dovecot/users
    }
    userdb {
      driver = passwd-file
      args = username_format=%u /etc/dovecot/users
    }
    Как тут мне использовать %k не понятно.

    passdb {
      args = scheme=ssha512 username_format=%u /etc/dovecot/users
      auth_verbose = default
      default_fields =
      deny = no
      driver = passwd-file
      master = no
      name =
      override_fields =
      pass = no
      result_failure = continue
      result_internalfail = continue
      result_success = return-ok
      skip = never
    }
    Попробую покапать в сторону args и прочих параметров.

     
     
  • 4.17, Sw00p_aka_Jerom, 02:26, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    боюсь никак

    passwd-file относится к Success/failure databases, а SQL - Lookup databases, и переменную можно передать ток в случае SQL. Вам просто нуно отдельно держать одну табличку SQL с юзерами (без паролей), а passwd-file это фолбек механизм будет.

    пс: тут есть ещё кульная вещь как Dovecot supports (v2.2.25+) external authentication policy server. http://wiki2.dovecot.org/Authentication/Policy, через неё множно спокойно реализовать любую политику аутентификации.

     
  • 2.12, Sw00p aka Jerom, 01:46, 26/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    одна ток неувязочка, думаю логин он будет брать из сертификата и подставлять в место переменной %u (You may also force the username to be taken from the certificate by setting auth_ssl_username_from_cert = yes.), тогда желательно ещё иметь доступ к отправленному логину в команде AUTH, чтобы написать что-то вроде

    WHERE 'cert_user' = '%auth_u' and 'valid' = '%k'


     
  • 1.13, Вася, 01:48, 26/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Больше половины предпочитают Exim
     

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