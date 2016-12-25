25.12.2016 21:28  Новая версия почтового сервера Exim 4.88 с устранением уязвимостей

Представлен релиз почтового сервера Exim 4.88, в который внесены накопившиеся исправления, добавлены новые возможности и устранены опасные уязвимости. В соответствии с февральским автоматизированным опросом более двух миллионов почтовых серверов, доля Exim составляет 55.49% (год назад 54.15%), Postfix используется на 33.06% (32.63%) почтовых серверов, Sendmail - 5.42% (6.18%), Microsoft Exchange - 1.24% (1.83%). В Exim 4.88, а также в корректирующем обновлении Exim 4.87.1, устранена опасная уязвимость (CVE-2016-9963), которая может привести к утечке закрытого ключа DKIM. Проблема проявляется только в системах, в которых включено формирование цифровых подписей DKIM, а для доставки используются протоколы LMTP или PRDR. В такой конфигурации возможно создание ситуаций, при которых закрытый ключ будет отображён в логах. Если на почтовом сервере включена экспериментальная опция "DSN_INFO" (EXPERIMENTAL_DSN_INFO=yes), то закрытый ключ может появиться и в отправляемых во вне сообщениях DSN. В новом выпуске также устранена потенциальная уязвимость, которая позволяет через выполнение действий под идентификатором пользователя почтового сервера Exim, получить доступ в root shell через манипуляцию с символическими ссылками в директории со спулом сообщений. Для экспериментов доступен прототип эксплоита. Не связанные с уязвимостями изменения: Добавлена опция perl_taintmode, позволяющая запустить встроенный интерпретатор perl в режиме taint, в котором применяются дополнительные проверки безопасности;

Добавлен новый транспорт queuefile (EXPERIMENTAL_QUEUEFILE), который может применяться для передачи копий файлов из спула сообщений для проверки во внешних почтовых сканерах;

Добавлена поддержка режима быстрого открытия TCP-соединений (TFO - TCP Fast Open, RFC 7413), который позволяет сократить число шагов установки соединения за счёт комбинирования в один запрос первого и второго шагов классического 3-этапного процесса согласования соединения и даёт возможность отправки данных на начальном этапе установки соединения. Для включения TFO следует использовать опцию hosts_try_fastopen;

Включена по умолчанию проверка наличия дискового пространства и inode для файловых систем со спулом и логами. По умолчанию опции check_{log,spool}_{inodes,space} выставлены в значения 100 inode и 10MB свободного пространства;

Реализовано расширение "CHUNKING ESMTP", определённое в RFC 3030, применение которого может привести к небольшому росту производительности и снижению сетевой нагрузки. Расширение включается конфигурационной опцией chunking_advertise_hosts в основном файле конфигурации или опцией hosts_try_chunking в числе параметров транспорта smtp;

Добавлена экспериментальная поддержка выборок из БД LMDB;

Новый оператор для вычисления хэша над строкой: ${sha3:Строка} или ${sha3_Номер:Строка}, где Номер может быть 224, 256 (по умолчанию, 384 и 512;

Добавлены средства для работы с именованными очередями: в командной строке может быть задан аргумент с именем очереди для связанных с очередями операций, а также может быть задан модификатор ACL для выбора очереди для сообщения. Имя очереди доступно через переменную $queue_name;

Новые операторы base32 и base32d;

Добавлен оператор escape8bit, похожий на escape но не экранирующий символы перевода строки;

Реализован новый параметр log_selector "dnssec", при указании которого в строки принятия и доставки добавляется тег "DS";

Добавлен спекулятивный режим отладки, реализованный через опцию "kill" в модификаторе ACL "control=debug";

В ACL-блок cutthrough_delivery добавлена поддержка опции defer=pass при которой полученный от целевого хоста код возврата 4xx сразу возвращается инициатору запроса, вместо помещения сообщения в спул;

В пробрасываемых (cutthrough) соединениях обеспечено использование параметра SIZE для MAIL FROM, если целевой хост поддерживает его и известен размер данных;

Если в основных настройках не выставлен параметр tls_certificate, Exim теперь сгенерирует самоподписанный сертификат при обработке входящих TLS-соединений;

Добавлена поддержка библиотек Radius, возвращающих код REJECT_RC;

Ускорены запуск основного процесса и установка TCP-соединения;

Добавлена новая опция ведения логов syslog_pid;

Проведена чистка от устаревших возможностей. Из состава удалены ACL-условие "demime" (следует использовать acl_smtp_mime и acl_not_smtp_mime) и опция gnutls_require_mac.



