25.12.2016 21:28  Новая версия почтового сервера Exim 4.88 с устранением уязвимостей

Представлен релиз почтового сервера Exim 4.88, в который внесены накопившиеся исправления, добавлены новые возможности и устранены опасные уязвимости. В соответствии с февральским автоматизированным опросом более двух миллионов почтовых серверов, доля Exim составляет 55.49% (год назад 54.15%), Postfix используется на 33.06% (32.63%) почтовых серверов, Sendmail - 5.42% (6.18%), Microsoft Exchange - 1.24% (1.83%).
В Exim 4.88, а также в корректирующем обновлении Exim 4.87.1, устранена опасная уязвимость (CVE-2016-9963), которая может привести к утечке закрытого ключа DKIM. Проблема проявляется только в системах, в которых включено формирование цифровых подписей DKIM, а для доставки используются протоколы LMTP или PRDR. В такой конфигурации возможно создание ситуаций, при которых закрытый ключ будет отображён в логах. Если на почтовом сервере включена экспериментальная опция "DSN_INFO" (EXPERIMENTAL_DSN_INFO=yes), то закрытый ключ может появиться и в отправляемых во вне сообщениях DSN.
В новом выпуске также устранена потенциальная уязвимость, которая позволяет через выполнение действий под идентификатором пользователя почтового сервера Exim, получить доступ в root shell через манипуляцию с символическими ссылками в директории со спулом сообщений. Для экспериментов доступен прототип эксплоита.
Не связанные с уязвимостями изменения:
Даже на огрызке postfix по умолчанию.
Вот и я не вижу что полезного для меня умеет exim, что не умела бы связка postfix/dovecot. Возможно мне не приходилась сталкиваться с нестандартными почтовыми задачами и надеюсь никогда не придётся. :-)
А пока postfix/dovecot, делают почти всё что мне нужно.
Разве что не удалось настроить аутентификацию по ключу и/или паролю, точнее я ожидал, что она будет работать как в ssh, есть публичный, пускает по ключу; нет ключа, но есть пароль, пускает по паролю, нету ничего - гуляй Вася.
А dovecot умеет только чтобы все или и сертификат и пароль предоставляли, или все предоставляли только сертификат, а пароль записывается пустой, и парольная аутентификация не возможна. Но это косяк dovecot.
http://wiki.dovecot.org/Variables
%k - cert "valid" if client had sent a valid client certificate, otherwise empty.
думаю можно эту переменную как то пихнуть в sql запрос на проверку пароля и пускать либо по паролю либо по ключу. Нужно поэкспериментировать.
ps: по-моему всё сводится к стандарту протокола имап или поп3, там нуно полюбэ пройти авторизацию (хоть с пустой строкой), поправьте если ошибаюсь.
Большое спасибо за наводку, попробую у себя на сервере как-то провнернуть.
Правда у меня не sql а passwd-file и мне не совсем понятно, где и когда проверять на %k
> ps: по-моему всё сводится к стандарту протокола имап или поп3, там нуно
> полюбэ пройти авторизацию (хоть с пустой строкой), поправьте если ошибаюсь.
К сожалению, в этих протоколах я не силён, возможно и так.
passdb {
args = scheme=ssha512 username_format=%u /etc/dovecot/users
auth_verbose = default
default_fields =
deny = no
driver = passwd-file
master = no
name =
override_fields =
pass = no
result_failure = continue
result_internalfail = continue
result_success = return-ok
skip = never
}
Попробую покапать в сторону args и прочих параметров.
passwd-file относится к Success/failure databases, а SQL - Lookup databases, и переменную можно передать ток в случае SQL. Вам просто нуно отдельно держать одну табличку SQL с юзерами (без паролей), а passwd-file это фолбек механизм будет.
пс: тут есть ещё кульная вещь как Dovecot supports (v2.2.25+) external authentication policy server. http://wiki2.dovecot.org/Authentication/Policy, через неё множно спокойно реализовать любую политику аутентификации.
WHERE 'cert_user' = '%auth_u' and 'valid' = '%k'