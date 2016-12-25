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25.12.2016 19:29  Релиз FreeDOS 1.2

Спустя пять лет с момента прошлого выпуска опубликована стабильная версия операционной системы FreeDOS 1.2, в рамках которой развивается свободная альтернатива DOS с окружением из утилит GNU. Проект FreeDOS был основан 22 года назад, но до сих пор остаётся востребован в таких областях, как предустановка минимального окружения на новые компьютеры, запуск старых игр, использование на встраиваемой технике (например, PoS-терминалы), обучение студентов основам построения операционных систем, использование в DOSEmu (эмулятор DOS для Linux), создание CD/Flash для установки прошивок и настройки материнской платы. Код FreeDOS распространяется в рамках лицензии GPL, размер загрузочного iso-образа - 418 Мб.

Основные изменения:

  • Упрощены средства для организации сетевого соединения. В состав FreeDOS 1.2 включён переработанный инструментарий для настройки сети и набор сетевых программ. Для доступа в web предлагается графический браузер Dillo и текстовый браузер Links;
  • Расширения функциональность утилит. Например, в состав включены приложения для улучшения изображений Pngcrush и Gifsicle, а также типовые утилиты Unix, такие как grep, tee, head и bc;
  • В состав включено несколько открытых игровых программ, например, шутеры от первого лица Freedoom и Boom, аркадные космические стрелялки Wing и Kiloblaster, классические игры Nethack, Invaders, Sudoku и тетрис. Для запуска немодифицированных старых игр для DOS предлагаются утилиты подобные Slowdown, позволяющие замедлить современный компьютер для комфортного использования старых игр;
  • Представлен новый инсталлятор, значительно упрощающий установку FreeDOS на новые системы и предусматривающий расширенный режим для продвинутых пользователей, допускающий тонкую настройку;
  • Обновлены версии программ.



Некоторые возможности FreeDOS:

  • Поддержка FAT-32 и длинных имен файлов;
  • Возможность запуска сетевых приложений;
  • Реализация дискового кэша;
  • Поддержка систем управления памятью HIMEM, EMM386 и UMBPCI. Менеджер памяти JEMM386;
  • Поддержка системы печати; драйверы для CDROM, мыши;
  • Поддержка ACPI, временного засыпания и работы в энергосберегающем режиме;
  • В комплекте имеется медиа-плеер MPXPLAY с поддержкой mp3, ogg и wmv;
  • XDMA и XDVD - UDMA-драйверы для жестких дисков и DVD-плееров;
  • Драйвер мыши CUTEMOUSE;
  • Утилиты для работы с архивами 7ZIP, INFO-ZIP zip и unzip;
  • Многооконные текстовые редакторы EDIT и SETEDIT, а также просмотрщик файлов PG;
  • FreeCOM - командная оболочка с поддержкой автодополнения имён файлов;
  • Поддержка сети, веб-браузеры Arachne и Dillo, BitTorrent-клиент;
  • Наличие пакетного менеджера и поддержка установки различных частей ОС в виде пакетов;
  • Комплект портированных из Linux программ (DJGPP).
  • Набор высокопроизводительных сетевых приложений mtcp;
  • Поддержка USB-контроллеров и возможность работы с USB Flash;


  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/fr...)
  2. OpenNews: Стабильный релиз FreeDOS 1.1
  3. OpenNews: Проекту FreeDOS исполнилось 15 лет
  4. OpenNews: Первая стабильная версия FreeDOS 1.0
  5. OpenNews: Релиз минималистичного web-браузера Dillo 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: freedos
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  • 1, Аноним, 19:52, 25/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    А vim для него есть?
     

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