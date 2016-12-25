25.12.2016 19:29  Релиз FreeDOS 1.2

Спустя пять лет с момента прошлого выпуска опубликована стабильная версия операционной системы FreeDOS 1.2, в рамках которой развивается свободная альтернатива DOS с окружением из утилит GNU. Проект FreeDOS был основан 22 года назад, но до сих пор остаётся востребован в таких областях, как предустановка минимального окружения на новые компьютеры, запуск старых игр, использование на встраиваемой технике (например, PoS-терминалы), обучение студентов основам построения операционных систем, использование в DOSEmu (эмулятор DOS для Linux), создание CD/Flash для установки прошивок и настройки материнской платы. Код FreeDOS распространяется в рамках лицензии GPL, размер загрузочного iso-образа - 418 Мб. Основные изменения: Упрощены средства для организации сетевого соединения. В состав FreeDOS 1.2 включён переработанный инструментарий для настройки сети и набор сетевых программ. Для доступа в web предлагается графический браузер Dillo и текстовый браузер Links;

Расширения функциональность утилит. Например, в состав включены приложения для улучшения изображений Pngcrush и Gifsicle, а также типовые утилиты Unix, такие как grep, tee, head и bc;

В состав включено несколько открытых игровых программ, например, шутеры от первого лица Freedoom и Boom, аркадные космические стрелялки Wing и Kiloblaster, классические игры Nethack, Invaders, Sudoku и тетрис. Для запуска немодифицированных старых игр для DOS предлагаются утилиты подобные Slowdown, позволяющие замедлить современный компьютер для комфортного использования старых игр;

Представлен новый инсталлятор, значительно упрощающий установку FreeDOS на новые системы и предусматривающий расширенный режим для продвинутых пользователей, допускающий тонкую настройку;

Обновлены версии программ.





Некоторые возможности FreeDOS: Поддержка FAT-32 и длинных имен файлов;

Возможность запуска сетевых приложений;

Реализация дискового кэша;

Поддержка систем управления памятью HIMEM, EMM386 и UMBPCI. Менеджер памяти JEMM386;

Поддержка системы печати; драйверы для CDROM, мыши;

Поддержка ACPI, временного засыпания и работы в энергосберегающем режиме;

В комплекте имеется медиа-плеер MPXPLAY с поддержкой mp3, ogg и wmv;

XDMA и XDVD - UDMA-драйверы для жестких дисков и DVD-плееров;

Драйвер мыши CUTEMOUSE;

Утилиты для работы с архивами 7ZIP, INFO-ZIP zip и unzip;

Многооконные текстовые редакторы EDIT и SETEDIT, а также просмотрщик файлов PG;

FreeCOM - командная оболочка с поддержкой автодополнения имён файлов;

Поддержка сети, веб-браузеры Arachne и Dillo, BitTorrent-клиент;

Наличие пакетного менеджера и поддержка установки различных частей ОС в виде пакетов;

Комплект портированных из Linux программ (DJGPP).

Набор высокопроизводительных сетевых приложений mtcp;

Поддержка USB-контроллеров и возможность работы с USB Flash;



