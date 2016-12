25.12.2016 10:01  Проект CyanogenMod прекращает своё существование в пользу форка Lineage

Команда разработчиков проекта CyanogenMod официально объявила о создании форка Lineage и переходе к его развитию. Отмечается, что созданный форк значительно больше, чем простое переименование проекта, он ознаменовал возврат к модели управления, полностью контролируемой сообществом и действующей в интересах сообщества, которое продолжит создавать продукт, обеспечивающий профессиональное качество и надёжность. Решение о создании форка принято в ответ на заявление компании Cyanogen Inc о прекращении поддержки сборочной инфраструктуры для некоммерческого проекта CyanogenMod. Все серверы, поддерживаемые для CyanogenMod, будут отключены до 31 декабря. Незадолго до этого из Cyanogen Inc ушёл Стив Кондик (Steve Kondik), основатель проекта CyanogenMod, который оставался единственным защитником интересов CyanogenMod в компании. Таким образом кроме инфраструктуры сообщество CyanogenMod также потеряло право участие в принятии решений, связанных с будущим проекта, так как бренд, которые охватывает все названия, начинающиеся со слова Cyanogen, принадлежит Cyanogen Inc и может быть продан любому стороннему лицу. Ситуация с Cyanogen Inc становится непредсказуемой и неопределённой, поэтому независимые разработчики CyanogenMod решили пересоздать проект под новым именем Lineage, не пересекающимся с имеющимися торговыми марками, не зависящий от Cyanogen Inc и не подпадающий под влияние данной компании. Создание новой инфраструктуры и продолжение разработки под именем CyanogenMod привело бы к постоянному гнетущему ощущению работы под чужим брендом, который может в любой момент быть передан в другие руки. Продолжение независимой разработки CyanogenMod в текущем виде также усложняет то, что невзирая на заявления о том, что продукты CyanogenMod и CyngnOS не пересекаются, на деле они развивались в рамках общей кодовой базы.