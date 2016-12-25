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25.12.2016 10:01  Проект CyanogenMod прекращает своё существование в пользу форка Lineage

Команда разработчиков проекта CyanogenMod официально объявила о создании форка Lineage и переходе к его развитию. Отмечается, что созданный форк значительно больше, чем простое переименование проекта, он ознаменовал возврат к модели управления, полностью контролируемой сообществом и действующей в интересах сообщества, которое продолжит создавать продукт, обеспечивающий профессиональное качество и надёжность.

Решение о создании форка принято в ответ на заявление компании Cyanogen Inc о прекращении поддержки сборочной инфраструктуры для некоммерческого проекта CyanogenMod. Все серверы, поддерживаемые для CyanogenMod, будут отключены до 31 декабря. Незадолго до этого из Cyanogen Inc ушёл Стив Кондик (Steve Kondik), основатель проекта CyanogenMod, который оставался единственным защитником интересов CyanogenMod в компании. Таким образом кроме инфраструктуры сообщество CyanogenMod также потеряло право участие в принятии решений, связанных с будущим проекта, так как бренд, которые охватывает все названия, начинающиеся со слова Cyanogen, принадлежит Cyanogen Inc и может быть продан любому стороннему лицу.

Ситуация с Cyanogen Inc становится непредсказуемой и неопределённой, поэтому независимые разработчики CyanogenMod решили пересоздать проект под новым именем Lineage, не пересекающимся с имеющимися торговыми марками, не зависящий от Cyanogen Inc и не подпадающий под влияние данной компании. Создание новой инфраструктуры и продолжение разработки под именем CyanogenMod привело бы к постоянному гнетущему ощущению работы под чужим брендом, который может в любой момент быть передан в другие руки. Продолжение независимой разработки CyanogenMod в текущем виде также усложняет то, что невзирая на заявления о том, что продукты CyanogenMod и CyngnOS не пересекаются, на деле они развивались в рамках общей кодовой базы.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.cyanogenmod.org/bl...)
  2. OpenNews: Началось формирование сборок CyanogenMod 14
  3. OpenNews: Компания Cyanogen Inc на пути ухода от разработки ОС в пользу приложений
  4. OpenNews: Cyanogen объявляет о стратегическом соглашении с Microsoft
  5. OpenNews: Разработчики CyanogenMod организовали компанию для коммерческого продвижения платформ
  6. OpenNews: Сооснователь Cyanogen Inc развеял опасения, связанные с CyanogenMod
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Ключевые слова: cyanogen, cyanogenmod, lineage, android
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  • 1.1, Легион, 10:18, 25/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +17 +/
    Полгода назад:

    "Компании Cyanogen Inc и Microsoft объявили о партнёрстве"

     
     
  • 2.9, Аноним, 10:41, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +3 +/
    "Approved by Nokia"
     
  • 2.19, anonimus, 11:34, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Cyanogen Inc и CyanogenMod в последнее время мало было связаны.
     
  • 2.20, Аноним, 11:35, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +/
    Microsoft не при чём Cyanogen Inc сами своими действиями поставили на себе крес... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.2, Аноним 80_уровня, 10:18, 25/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    У кого-нибудь не ассоциируется новое название с торчащими эльфийскими ушами?
     
     
  • 2.5, Аноним, 10:22, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    И ордами орков ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.24, Аноним, 11:41, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Засудят же.
     
  • 1.3, Аноним, 10:20, 25/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ждал Cyanogen 14.1 и вот дождался :-(
     
  • 1.4, Аноним, 10:20, 25/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Теперь будем играть в линейку :(
     
  • 1.6, Аноним, 10:23, 25/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –6 +/
    Не понял, разработчики теперь mmorpg будут заниматься?
     
     
  • 2.7, Аноним, 10:25, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –7 +/
    Поясните кто-нибудь, тоже не понятно, чего это они так переметнулись с системног... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.8, A.Stahl, 10:28, 25/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Всё к этому шло. Представляю себе глаза эффективных менеджеров, когда в проекте остались лишь они да название. А ребята уже напланировали себе переезд в бОльший дом и т.п. А работники взяли и ушли. Скоты неблагодарные!:)
     
  • 1.10, Аноним, 10:44, 25/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Всё правильно сделали! Молодцы!
     
  • 1.11, Аноним, 10:52, 25/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Странный выбор имени Бренд Lineage уже принадлежит владельцам онлайн-игр Lineag... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, adminlocalhost, 11:29, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Судится могут, но любой суд пошлет на фиг. Разные сферы. Нет конфликта интересов.

     
     
  • 3.18, Аноним, 11:32, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Lineage не может выпусть Lineage Game под мобильные телефоны?
     
     
  • 4.21, A.Stahl, 11:37, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Может. Они даже могут начать производство пельменей Lineage. Но конфликта интересов не возникнет. ОС и пельмени -- очень разные вещи.
    А вот выпустить Lineage ОС уже не могут, поскольку это имя застолбили ребята из Цианогена.
     
     
  • 5.23, Аноним, 11:40, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ну тогда создай игру windows, в которой маленькие человечки будут прыгать из око... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Аноним, 10:52, 25/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А под Lineage типа нормально ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, not inkognito, 11:04, 25/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    писец Сразу видно что название придумывал задрот в известную игрушку LineAge ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним, 11:11, 25/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Вот как надо официально и всем коллективом уходить играть в линейку.
     
  • 1.16, ryoken, 11:20, 25/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > решили пересоздать проект под новым именем Lineage, не пересекающимся с имеющимися
    > торговыми марками и не подпадающий под влияние Cyanogen Inc.

    Их там NCSoft (или кто там держатель имени) не заколебёт?

     
     
  • 2.22, not inkognito, 11:38, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Хотелось бы  верить и надеяться что да, но увы  тут есть такие нюансы как написание названия... т.е.  если Официально  продукт NC Soft  - "LineAge" и/или "LineAge II" То проблем нет Но  если именно Lineage то да, поимеют  и в хвост и в гриву как говорится Стоит только наводку дать А то боюсь сами они не  скоро увидят.
    Т.Е правило написания   может все решить. Но опять же естьсвои нюансы Например адрес сайта в инете нельзя написать заглавными буквами и  т.п...
     

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