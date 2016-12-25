24.12.2016 23:27  Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 2.2

В цифре в любом случае будет дебайеризация, коррекция белого и работа с динамическим диапазоном. То, что это делается автоматикой, не отменяет того факта, что это происходит. Просто вы эти процессы не контролируете.

В большинстве ситуаций современная автоматика выдает хороший результат. Но не всегда - особенно в сценах с высоким контрастом. Тут и приходит на помощь raw - позволяя напрямую работать с полным динамическим диапазоном - выбарать/сжать нужный участок.

