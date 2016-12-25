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24.12.2016 23:27  Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 2.2

Состоялся релиз программы для редактирования фотографий Darktable 2.2, выступающей в роли свободной альтернативы таким продуктам, как Adobe Lightroom и Apple Aperture. Darktable поддерживает работу с RAW-изображениями и предоставляет большую подборку модулей для выполнения всевозможных операций по обработке фотографий. Darktable позволяет вести базу исходных фотографий, осуществлять наглядную навигацию по имеющимся снимкам и при необходимости выполнять операции корректировки искажений и улучшения качества, сохраняя при этом исходный снимок и всю историю операций с ним.

В новой версии:

  • Добавлен новый модуль автоматической корректировки перспективы;
  • Добавлен инструмент Liquify для внесения пиксельных искажений в определённые области изображения;
  • Новый модуль для изменения цветов на изображении при помощи CLUT (Color Look Up Table). Например, используя преднастройку для тона кожи можно нормализовать слишком яркие и слишком тёмные участки кожи на фотографии.
  • Полностью переписан режим LCh в модуле реконструкции освещения;
  • Добавлен инструмкент darktable-chart, который используется вместе с модулем CLUT для создания стилей;
  • В модуле basecurve добавлен режим слияния экспозиции для сжатия динамического диапазона изображения;
  • Добавлен новый индикатор переэкспонирования (большой экспозиции) на изображении, который информирует о потере детализации в светлых местах;
  • Обеспечена базовая поддержка более 100 камер, включая Canon EOS 5D Mark IV. Добавлены преднастройки баланса белого для 35 камер и профили подавления шумов для 28 камер.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.darktable.org/2016/...)
  2. OpenNews: Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 2.0
  3. OpenNews: Кандидат в релизы программы обработки фотографий Darktable 2.0
  4. OpenNews: Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 1.6
  5. OpenNews: Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 1.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: darktable, image
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  • 1.3, SpiritOfStallman, 01:19, 25/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Программа, которой очень не хватает когда сидишь на, кгм, других операционках :)
     
     
  • 2.4, Вы забыли заполнить поле Name, 01:36, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    SpiritOfStallman, под emacs'ом чтоли?
     
  • 1.5, Мое мнение, 01:47, 25/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    Все это конечно хорошо, но я считаю настоящий фотограф должен обходиться без всех этих фотошопов, корректоров и фильтров.
     
     
  • 2.7, Аноним, 01:55, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    Дебайеризацию, устранение аберраций, приведение цветов 8212 фотограф без этог... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.10, Мое мнение, 01:58, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Фотографировать надо так, чтобы это все не требовалось.
     
     
  • 4.15, Mihail Zenkov, 02:16, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Чтобы не требовалась даже дебайеризация ... Вы на пленку снимаете? :)

    В цифре в любом случае будет дебайеризация, коррекция белого и работа с динамическим диапазоном. То, что это делается автоматикой, не отменяет того факта, что это происходит. Просто вы эти процессы не контролируете.

    В большинстве ситуаций современная автоматика выдает хороший результат. Но не всегда - особенно в сценах с высоким контрастом. Тут и приходит на помощь raw - позволяя напрямую работать с полным динамическим диапазоном - выбарать/сжать нужный участок.

     
     
  • 5.26, Аноним, 08:10, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я сам в своё время весьма приятно был удивлён, насколько можно улучшить детализа... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.13, Anton, 02:02, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Это не труъ. Настоящие фотографы показывают свои шедевры в текстовых файлах со значениями напряжений пикселей матрицы.
     
  • 2.8, Anton, 01:56, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Видимо, вы очень далеки от упомянутых настоящих фотографов.


     
     
  • 3.11, Мое мнение, 02:00, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    12 лет любительской фотографии, хотя когда знакомые смотрят мои альбомы на яндексе, то говорят что я стырил фото у каких-то мастеров. Никогда не применял фильтры, неудачные фото просто переснимал, пока не получал приемлемый результат.
     
     
  • 4.16, Серёга, 02:36, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Не будем издеваться над человеком. Возможно, он не знает, что на самом деле происходит в цифровой камере, как выглядит фото до интерполяции мозаики, до коррекции цвета по матрице 3x3, может он никогда не слышал, что такое баланс белого, цветовая температура, неоднородность поля и коррекция геометрических искажений и цветовой аберрации. А если он до сих пор снимает на плёнку и печатает на фотобумаге, видимо не знает, что нюансы химической обработки и раньше использовалась профессиональными фотографами для того, чтобы придать фотографии какой-то особый смысл. Будем оптимистами и понадеемся на то, что он проявит любопытство и попробует узнать все тонкости передачи того, что мы видим, в изображение в цифровой камере.
     
  • 4.19, KonstantinB, 02:57, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Закатики и котиков так фоткать можно, конечно. А в репортажной съемке второй попытки никто не даст.
     
  • 4.23, Аноним, 07:55, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Похвастался бы ещё тем, что на Одноклассниках твои альбомы хвалят.
     
  • 4.31, Аноним, 10:32, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет, хорошо если ты фотографируешь в шаговой доступности Но почему-то самые кру... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, Аноним, 01:56, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Хах, встречаются же я еще чудаки как ты Хотя очень чешется сказать какую-то руг... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.12, Мое мнение, 02:01, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    "Если вы фотограф - вы очень плохой фотограф."

    Круто, ванга в треде. Еще не видела работ, уже критикует. Впрочем, перед кем я распинаюсь?

     
     
  • 4.17, Джуна, 02:40, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ссылку на свои работы в студию, пожалуйста.
     
  • 4.21, Аноним, 06:27, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Как будто первый раз на опеннете Тут каждый второй - ванга Алсо, подписываюсь ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.27, Аноним, 08:21, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    За то количество химикатов, которые хранил у себя средний фотограф уровня чуть в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.14, Аноним, 02:02, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Действительно, зачем корректировать перспективу, если настоящий фотограф будет и... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.30, Аноним, 10:11, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну, блин, вертолет наймет Делов то Полдня долботни и сотни денег - и вот вы уж... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.29, Аноним, 10:09, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Так обходитесь А настоящий программер должен обходиться тетрадным листочком и р... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.20, Ваняним, 05:20, 25/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В Gimp надо чтоб сохранить картинку - жать Export as... Привыкли.
    Тут же - я вообще не могу найти как сохранить картинку после редактирования.
     
     
  • 2.22, Денис, 07:32, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Здесь в режиме lighttable есть модуль экспорта справа внизу, там кнопка export.
     
  • 2.24, Аноним, 07:57, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну, здесь всё проще, сохранять ничего не нужно, оно само за тобой все действия з... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.28, Аманим, 09:15, 25/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Денис и Аноним - спасибо
     
  • 1.25, Аноним, 08:05, 25/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Программа совершенно волшебная для opensource ных и для установочника меньше 4-х... весь текст скрыт [показать]
     

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