24.12.2016 23:27  Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 2.2

Состоялся релиз программы для редактирования фотографий Darktable 2.2, выступающей в роли свободной альтернативы таким продуктам, как Adobe Lightroom и Apple Aperture. Darktable поддерживает работу с RAW-изображениями и предоставляет большую подборку модулей для выполнения всевозможных операций по обработке фотографий. Darktable позволяет вести базу исходных фотографий, осуществлять наглядную навигацию по имеющимся снимкам и при необходимости выполнять операции корректировки искажений и улучшения качества, сохраняя при этом исходный снимок и всю историю операций с ним.
В новой версии:
В цифре в любом случае будет дебайеризация, коррекция белого и работа с динамическим диапазоном. То, что это делается автоматикой, не отменяет того факта, что это происходит. Просто вы эти процессы не контролируете.
В большинстве ситуаций современная автоматика выдает хороший результат. Но не всегда - особенно в сценах с высоким контрастом. Тут и приходит на помощь raw - позволяя напрямую работать с полным динамическим диапазоном - выбарать/сжать нужный участок.
Круто, ванга в треде. Еще не видела работ, уже критикует. Впрочем, перед кем я распинаюсь?