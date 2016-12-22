22.12.2016 09:37  Ubuntu прекращает поддержку 32-разрядной архитектуры PowerPC

А ты хотел чтобы это редкое старьё поддерживалось вечно?

Уверен, что поддержка прекращена не потому, что мейнтернеры такие бяки, а потому что уже проблема найти такие машины для проверки результата и пользователей осталось хорошо если несколько сот.

А начнут делать хреново, так ты же первый будешь материть космонавта.

Проще прекратить поддержку.

