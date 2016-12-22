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22.12.2016 09:37  Ubuntu прекращает поддержку 32-разрядной архитектуры PowerPC

Разработчики Ubuntu сообщили о решении прекратить поддержку 32-разрядной архитектуры PowerPC (big-endian), сопровождение которой признано нецелесообразным в свете прекращения поддержки данной архитектуры проектом Debian. Поставка порта powerpc будет прекращена начиная с Ubuntu 17.04 (zesty). Поддержка 64-разрядной архитектуры ppc64el останется в полном объёме. В уже выпущенных релизах Ubuntu поддержка 32-разрядной архитектуры PowerPC будет обеспечена до окончания жизненного цикла данных выпусков. Например в Ubuntu 16.04 LTS будет поддерживаться до апреля 2021 года.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Восьмой альфа-выпуск инсталлятора Debian 9 с унифицированным /usr и поддержкой screen
  3. OpenNews: В Debian 9 "Stretch" прекращена поддержка 32-разрядной архитектуры PowerPC
  4. OpenNews: В Ubuntu Linux прекращена поддержка архитектур SPARC и IA64
  5. OpenNews: Ubuntu прекращает формирование сборок десктоп-редакции для архитектуры powerpc
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: powerpc, ubuntu
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  • 1.1, Аноним, 09:50, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    только купил себе MacPro G5 2х2 7Ghz Power и загрузился под лубунтой 17 04 чт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, A.Stahl, 10:03, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А ты хотел чтобы это редкое старьё поддерживалось вечно?
    Уверен, что поддержка прекращена не потому, что мейнтернеры такие бяки, а потому что уже проблема найти такие машины для проверки результата и пользователей осталось хорошо если несколько сот.
    А начнут делать хреново, так ты же первый будешь материть космонавта.
    Проще прекратить поддержку.
     
     
  • 3.4, noxa, 10:10, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    что за отсебячина. написано же русским языком: прекращена, потому что е перестал саппортить Дебиан. Коммерческая компания с фуллтайм оплатой разрабов очень зависима от индивидуалов которых используют за идею
     
     
  • 4.5, A.Stahl, 10:14, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А почему прекратил поддерживать Дебиан? Вот потому и прекратил...
     
  • 4.17, Аноним, 13:16, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты только представь себе Даже редхат в последнее ядро накоммитил 5 , чтоли Это... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.6, Артём Зорин, 10:17, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Почём купили, если не секрет?
    Просто сам до сих пор не знаю, куда девать нечто подобное.
     
     
  • 4.11, Аноним, 10:44, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    за топовую конфигурацию монитор 250, с макосью10 4, полным комплектом адоба и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.13, Аноним, 11:48, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На всяких авитах/фарпостах по 5-7тр видел
     
  • 3.9, Аноним, 10:22, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    на ебее таких машин - вагон, последние в своем роде и собственно не такие уж он... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.14, Аноним, 11:52, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    С машинами проблем вообще никаких нет - их как грязи Тем более в рассылке проси... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.3, ы, 10:09, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да ты в тренде!
     
  • 2.7, Аноним, 10:17, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Вообще-то там 64 бита
     
     
  • 3.10, Аноним, 10:34, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    root lubuntu uname -a Linux lubuntu 4 9 0-11-generic 12-Ubuntu SMP Mon Dec 1... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.12, Michael Shigorin, 11:07, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > не видел изошек убунты с ппс64

    Мы такое заводили начиная с YDL...

     
  • 2.18, Аноним, 13:17, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    энергопотребление, если не секрет?
     
  • 1.8, Какаянахренразница, 10:20, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Только-только портировал свою поделку на big-endian... Целую осень угробил!

    И что, launchpad больше не будет собирать пакеты под big-endian???

     
  • 1.15, Аноним, 12:01, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А она была?
     
     
  • 2.16, A.Stahl, 12:52, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, не было. Не было, не было и прекратили. Да. Вот так.
     
  • 1.19, Аноним, 13:18, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Поддержка Ппц32 надо было для всяких древних макбуков с г3 на борту А у них не ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, Хрюконозавр, 16:08, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Но само железо было хорошее, софт лучше, трава зеленее, диалап ламповее, и не было разных 3.14дорасов в руководстве Apple... И толп фанатиков iPhone... Чтоб их!

    Вот так медленно, но неумолимо уходит эпоха великого железа!

     

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