22.12.2016 09:37  Ubuntu прекращает поддержку 32-разрядной архитектуры PowerPC

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|2.2, A.Stahl, 10:03, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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А ты хотел чтобы это редкое старьё поддерживалось вечно?
Уверен, что поддержка прекращена не потому, что мейнтернеры такие бяки, а потому что уже проблема найти такие машины для проверки результата и пользователей осталось хорошо если несколько сот.
А начнут делать хреново, так ты же первый будешь материть космонавта.
Проще прекратить поддержку.
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|3.4, noxa, 10:10, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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что за отсебячина. написано же русским языком: прекращена, потому что е перестал саппортить Дебиан. Коммерческая компания с фуллтайм оплатой разрабов очень зависима от индивидуалов которых используют за идею
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|1.8, Какаянахренразница, 10:20, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]
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Только-только портировал свою поделку на big-endian... Целую осень угробил!
И что, launchpad больше не будет собирать пакеты под big-endian???
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|2.20, Хрюконозавр, 16:08, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Но само железо было хорошее, софт лучше, трава зеленее, диалап ламповее, и не было разных 3.14дорасов в руководстве Apple... И толп фанатиков iPhone... Чтоб их!
Вот так медленно, но неумолимо уходит эпоха великого железа!
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