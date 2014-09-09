21.12.2016 15:14  Выпуск эмулятора QEMU 2.8.0

Представлен релиз проекта QEMU 2.8. В качестве эмулятора QEMU позволяет запустить программу, собранную для одной аппаратной платформы, на системе с совершенно иной архитектурой, например, выполнить приложение для ARM на x86-совместимом ПК. В режиме виртуализации в QEMU производительность выполнения кода в изолированном окружении близка к нативной системе за счёт прямого выполнения инструкций на CPU и задействования гипервизора Xen или модуля KVM.
Изначально проект был создан Фабрисом Белларом (Fabrice Bellard) с целью обеспечения возможности запуска собранных для платформы x86 исполняемых файлов Linux на архитектурах, отличных от x86. За годы разработки была добавлена поддержка полной эмуляции для 14 аппаратных архитектур, число эмулируемых аппаратных устройств превысило 400. При подготовке версии 2.8 внесено более 1900 изменений от 201 разработчика.
Ключевые улучшения, добавленные в QEMU 2.8:
1. «Виртуальная машина» выполняется на ЦП в «виртуализированном режиме». У Intel аппаратная реализация этого режима называется VT-x, у AMD - AMD-V, у других производителей - по-своему.
2. Для всех ЦП, поддерживаемых Linux и поддерживающих виртуализацию, ядро предоставляет унифицированный API для доступа к аппаратной поддержке виртуализации - KVM.
3.1. Очевидно, пользователю неудобно напрямую использовать псевдоустройство /dev/kvm для подачи ЦП команд на запуск и останов виртуальных машин.
3.2. Очевидно, на практике виртуальные машины бесполезны без предоставления им некоторых виртуальных или реальных периферийных устройств.
Проблемы 3.1 и 3.2 решают такие программы, как QEMU: они предоставляют пользователю удобный интерфейс для управления состоянием виртуальных машин, эмулируют виртуальные периферийные устройства, облегчают пользователю взаимодействие с ядром для «проброса» в виртуальную машину реальных периферийных устройств.
4. Пользователь может располагать целым парком различных виртуальных машин, управление которыми хотелось бы, с одной стороны, упростить, с другой - автоматизировать. Эту задачу решают такие программы, как libvirtd (с использованием библиотеки libvirt): предоставляют пользователю единый удобный интерфейс для управления разнородными средствами виртуализации и контейнерной изоляции.
5. Пользователь может располагать целым парком _серверов_ различных виртуальных машин, управление которыми хотелось бы, с одной стороны, упростить, с другой - автоматизировать (!). Эту задачу решают такие программы, как virt-manager и virsh: предоставляют пользователю единый удобный командный или графический интерфейс для управления виртуальными машинами, работающими на различных физических машинах; интерфейс для управления пулами дисковых хранилищ; интерфейс для изменения конфигурации машин, их добавления и удаления.
Нет в virt-manager никакой «своей ветки qemu» и быть не может, это просто пользовательский интерфейс к libvirtd.
И выполняет виртуальную машину не virt-manager, не libvirtd, не qemu и не KVM, а непосредственно ЦП.
Так понятно?
fix
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Ваш К.О.
А что-нибудь такое народное типа STM32F4 Discovery есть?
Крутой qemu'шник заявил, что он хочет. А ему сказали, что готовы сделать just for fun. Он проигнорировал человека. И в итоге имеем:
> but if you are not interested, no problem, I'll keep everything local in my branch.
Netduino я думаю попала, т.к. у stm32F2 ядро cortex-m3, которое уже давно успешно эмулируется.
Если у меня есть куча кода, который не использует явно фичи M4, но скомпилирован под M0, M3, M4, так почему бы не запустить такой код без перекомпиляции?
> Netduino я думаю попала
Процесс публикации патчей пошёл:
https://lists.nongnu.org/archive/html/qemu-devel/2014-09/msg01638.html
v1: Tue, 9 Sep 2014 18:23:48 +1000
...
https://lists.nongnu.org/archive/html/qemu-devel/2015-02/msg05010.html
v11: Thu, 26 Feb 2015 15:33:35 +0900
Полгода ушло на то, что уже было в принципе готовым.
И вот сегодня более 2 лет спустя релиз. Да... Долговато. Может, я бегло глянув что-то упустил.
Ну так ему и заметили, что нет смысла пихать в апстрим кучу не полноценного кода.
Ну и вообще профили Mx между собой не 100% совместимы. У них давно уже появилась эмуляция stellaris младших серий, но там CM3 и периферия простая + singe-cycle Flash. Эмулировать stm32f4 намного сложнее.
> И вот сегодня более 2 лет спустя релиз. Да... Долговато. Может, я
> бегло глянув что-то упустил.
Да, такая скорость обработки патчей печалит. С openocd такая же фигня, приходится держать пяток форков.
Не, я о том ARM-коде. А ему - о том, что в qemu не хотят кода-заглушек, который как бы и есть, но как бы и не отработает специфичные команды. А я о том, что лучше, чтобы одна из нескольких программок пусть и сбойнула с not implemented opcode но зато другие работали бы без пересборки.
> С openocd такая же фигня, приходится держать пяток форков.
Какое-то время назад глядя на git и медленную разработку, я заглянул в gerrit. И обалдел: там просто море, непочатый край. И не понял, разработчики не комитят просто по принципу "не я написал" (по аналогии с not invented here) или как это понимать?..