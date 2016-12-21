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21.12.2016 11:05  Шрифты, разработанные для офисного пакета "МойОфис", опубликованы под открытой лицензией

Компания «Новые облачные технологии» объявила о размещении в открытом доступе набора XO Fonts, включающем девять стандартных шрифтов и 24 начертания. Набор создан в качестве альтернативы коммерческим шрифтам и может применяться на любой платформе для замены типовых шрифтов компаний Microsoft и Monotype.

Шрифты поставляются под открытой лицензией, допускающей бесплатное использование, внесение изменений и распространение в составе любых сторонних продуктов, в том числе коммерческих. При этом лицензия запрещает использование шрифта для извлечения коммерческой выгоды, т.е. шрифт можно распространять бесплатно или в составе коммерческих продуктов, но нельзя продавать по отдельности. На созданные при помощи шрифтов материалы данное требование не распространяется. Лицензия также требует сохранения оригинального названия XO Fonts для немодифицированных шрифтов и обязательной смены названия в случае поставки изменённой версии.

В наборе присутствуют шрифты, метрически совместимые с Arial, Times New Roman, Calibri, Courier New, Tahoma, что позволяет использовать их для отображения документов с данными проприетарными шрифтами без нарушения разметки и сохранения посимвольной точности отображения документа (сохраняется количество строк, расположение таблиц и заголовков). Напомним, что для поставки проприетарных шрифтов компании Monotype Imaging Inc, таких как Times New Roman, требуется заключить лицензионный договор и выплачивать отчисления за каждый используемый экземпляр шрифта, при этом заключение такого договора невозможно для компаний и организаций, входящих в санкционный список.

Все шрифты из набора XO Fonts полностью поддерживают кириллицу и дополнительно содержат символы республик Российской Федерации (татарский, башкирский языки), стран СНГ (символы казахского алфавита), а также символы из таких наборов, как 1252-western или 1254-turkish. Шрифты разработаны при участии известного дизайнера шрифтов Владимира Чуфаровского и московской студии Letter Head. Шрифты совместимы с операционными системами Windows, macOS, Android, iOS, Tizen и Linux.



  1. Главная ссылка к новости (https://myoffice.ru/press_news...)
  2. OpenNews: Проект Go опубликовал собственный шрифт для программистов
  3. OpenNews: Astra Linux и ПараТайп представили открытые шрифты PT Astra Sans и PT Astra Serif
  4. OpenNews: Компания Google представила наработки по поддержке изменчивых шрифтов OpenType
  5. OpenNews: Выпуск шрифтового движка FreeType 2.7 с включением по умолчанию субпиксельного хинтинга
  6. OpenNews: Представлен открытый шрифт Hack 2.0, оптимизированный для отображения кода
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: myoffice, font
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  • 1.1, Аноним, 12:00, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Посмотрел сайт Весьма вебдванольно Удачи проекту Офисные работники офисный ж... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Андрей Заикин, 12:05, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Поддерживают данные шрифты греческий язык? На днях сдавал курсовую работу на PT Serif - формулы с греческими буквами оформились Times New Roman'ом.
     
     
  • 2.3, Андрей Заикин, 12:07, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Упс, изображение не прогрузилось. Снимаю вопрос
     
  • 2.23, Evgueni, 13:27, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Свободный PT -- это только кириллица, правда довольно много кириллицы, и немножк... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Игорь, 12:16, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    А при чем здесь "мышь с хоботом"?
     
     
  • 2.8, Аноним, 12:23, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Я так думаю, что в этом предложении встречаются все буквы русского языка Смысла... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.17, Аноним, 13:08, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    'южно-эфиопский грач увёл мышь за хобот на съезд ящериц'.scan(/\p{alpha}/).sort.uniq
    => ["а", "б", "в", "г", "д", "е", "ж", "з", "и", "й", "к", "л", "м", "н", "о", "п", "р", "с", "т", "у", "ф", "х", "ц", "ч", "ш", "щ", "ъ", "ы", "ь", "э", "ю", "я", "ё"]
    33 буквы
     
     
  • 5.26, Аноним, 13:38, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А где остальные 16?
     
     
  • 6.28, Аноним, 13:50, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    в старославянском было 44-46, какие "ещё 14"?
     
     
  • 7.32, Аноним, 13:52, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    пардон, 16
     
  • 7.33, Аноним, 13:53, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    хотя я не спец, цпш не оканчивал
     
     
  • 8.48, Аноним, 17:05, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    церковно-славянский и [I]старо-славянский[/I] не одно и то же
     
  • 5.56, Аноним, 19:25, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вот за что мы все любим юникод, так это за корректно работающую сортировку, не ч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.59, botman, 21:55, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а нафига тебе в LC_ALL чего-то загонять?
     
  • 6.82, trdm, 11:23, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    В юникоде каждый стринг весит 2 раза больше чем нужно.
    И соответственно программы жрут памяти в 2 раза больше чем нужно.
    Хотя непонятно зачем юникод для русских, если есть windows-1251 или кои++ кодировки.
    Исключительно что-бы линь не глючил?
    Пристрастие к юникоду сделало большую выручку производителям железа. За счет иногда что-то подозревающих пользователей.
    С точки зрения добросовестного софтописателя юникод удобен, но оверхед по памяти увеличивается в 2 раза. Когда приходится бороться за юзера - это сложный выбор.
    Вспомним эклипсу к примеру. Или старые программы на яве.
     
     
  • 7.86, zfs, 13:10, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В юникоде каждый стринг весит 2 раза больше чем нужно.

    Срочно читать про UTF-8, UTF-16, UTF-32.
    > непонятно зачем юникод для русских, если есть windows-1251 или кои++ кодировки.

    Виндовый поклонник Штирлица и т.п.?
    > но оверхед по памяти увеличивается в 2 раза.

    Это у вас на винде sizeof(wchar_t)==2, в gcc sizeof(wchar_t)==4. Но, тем не менее, это не значит, что памяти всегда тупо в 4 раза больше надо (см. выше про UTF-8)/

     
  • 2.16, Куяврег, 12:56, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    В чащах юга жил-был цитрус, да но фальшивый экземпляръ Съешь ещё этих мягких фр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.76, 404 image not found, 04:05, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    тут нет Ъ
     
  • 1.7, тоже Аноним, 12:22, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вопрос к спецам: можно ли в fonts.alias прописать этим шрифтам M$-имена так, чтобы "никто ничего не заметил" (то есть программы, желающие именно Arial, кушали этого Орла и не давились)?
     
     
  • 2.9, Stax, 12:28, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    fonts alias Эээ это из какого года вопрос И какие программы вы решили таким с... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.12, тоже Аноним, 12:34, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Это из быстрого гугления по поводу того, как вообще делаются подобные финты В а... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, vantoo, 12:33, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –8 +/
    Чуть глаза не вытекли от этих шрифтов.
     
     
  • 2.57, EuPhobos, 19:41, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    А есть что-то по существу?
     
  • 2.85, Интересующийся, 12:54, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Жаль, что не вытекли.
    Есть что сказать аргументированно и обстоятельно, приводя доказательства?

    Гражданам из компании «Новые облачные технологии» уважение и благодарность.

     
  • 1.11, Аноним, 12:33, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Вы хоть бы почитали это соглашение прежде чем кричать о том что они бесплатные. Шрифты распростроняются под EULA.

    Сам текст допускает свободное распростронение, хотя сам факт EULA делает его менее свободным.

     
     
  • 2.13, Аноним, 12:43, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Скачать можно Можно Платить надо Не надо Значит бесплатные Если нажмешь Ctr... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.40, Аноним, 15:06, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > под открытой лицензией

    Говорит о чём-нибудь? EULA заведомо не отрытая.

     
  • 2.19, arzeth, 13:13, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    А было бы почти то же самое, что и SIL OFL 1 1 под ним вроде бы почти все свобо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.50, Michael Shigorin, 18:14, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    >> Правообладатель оставляет за собой право установить иные условия использования
    > Это, получается, я буду использовать шрифт на сайте, а потом внезапно буду должен,
    > например, 1000 рублей за каждые 10 000 просмотров (как сейчас на сайте MyFonts).

    Не, не будете, если возьмёте их на тех условиях, которые просмотрели и нашли подходящими, а впоследствии не обновляете.

     
  • 2.29, Crazy Alex, 13:50, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Собственно, при таких условиях спокойнее msttcorefonts брать О которых в новост... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.52, Michael Shigorin, 18:20, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > А обходить ограничения на поставку все давно научились -
    > правда, как выяснилось, кроме альта

    В смысле?  После начальных разборок в 2002 и выкладывания на http://corefonts.sourceforge.net по их результатам архива, взятого до одностороннего (sic) изменения MSFT лицензии на то, что они ещё какое-то время раздавали сами -- у нас подумали, проконсультировались с юристами и упаковали, не включая в дистрибутивы.  С тех пор и на sf, и у нас были мелкие пополнения, когда находили возможность невозбранно распространить ещё что-нить (навроде "Uses tahoma from word 97 viewer instead of the ie6 update so no windows license is needed").

    > тут Шигорин недавно приводил ссылку на альтовый пакет, где corefonts внутри

    Вот она: http://packages.altlinux.org/fonts-ttf-ms

     
     
  • 4.61, Crazy Alex, 22:32, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    И как оно "не включая в дистрибутивы", если оно в вашем репозитории?
     
     
  • 5.62, Michael Shigorin, 22:41, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > И как оно "не включая в дистрибутивы", если оно в вашем репозитории?

    Именно так -- репозиторий != дистрибутив.  Загвоздка была то ли в коммерческом распространении, то ли в форме -- возможно, запихать на исошку и хуком справа установить инсталятором бы не противоречило, это перечитывать внимательно надо...

     
     
  • 6.71, Crazy Alex, 02:15, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Хм, загадочно вы как-то разделяете. Поддерживаете своими силами, на своих машинах, держите информацию о нём в своих системах, но пакет не в дистрибутиве? И где тогда черта?
     
     
  • 7.74, Michael Shigorin, 02:45, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > И где тогда черта?

    На границе исошки, разумется.  Говорю же, там провешенная тропинка через EULA довольно узкая и особо не тянет ходить прощупывать боковые ходы.

     
     
  • 8.75, Crazy Alex, 03:22, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Хм, на мой не-лоерский взгляд вы и так перешли все мыслимые границы, ни один дистрибутив, кажется, себе такого не позволил. Ладно, не важно.
     
     
  • 9.77, Michael Shigorin, 04:51, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Хм, на мой не-лоерский взгляд вы и так перешли все мыслимые границы,
    > ни один дистрибутив, кажется, себе такого не позволил. Ладно, не важно.

    А это их проблемы, если читать не умеют.  Ну или их пользователей, если в итоге.

     
  • 2.34, Андрей Заикин, 13:56, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Ты не поверишь, но прочитали В EULA можно модифицировать шрифты, но нельзя болг... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.18, KonstantinB, 13:09, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Не верю, что эти шрифты делали в России В XO Oriel типичные ошибки, которые доп... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.83, scorry, 11:30, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    В России более чем достаточно людей, мало знакомых с кириллицей.
    Заного, Бутого, дешего вот это вот всё.
     
  • 1.22, Аноним, 13:25, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Совпадение?
    https://m.lenta.ru/news/2016/12/12/timesnewroman/
     
     
  • 2.24, paulus, 13:31, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Если вперлись в проприетарщину пусть платят распил небось , а нам и без ваших ш... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.36, Анонимум, 14:09, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Точно.
     
  • 2.25, Андрей Заикин, 13:37, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Что самое забавное, "Лента" уже давно использует PT Serif.
     
  • 2.37, Аноним, 14:27, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Не совпадение, а страшный баян Называется в lenta ru проснулись В Astra Linux ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.38, Аноним, 15:02, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    вот кстати тоже хотел вспомнить пт астра, чего то все кинулись ляпать клоны тайм... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.53, Michael Shigorin, 18:21, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > одтшка по госту еще в 2011 оформили как рекомендующий формат файлов,
    > а госшараги как продолжали требовать док так и продолжают

    Не всё сразу, братцы...

     
  • 3.80, Аноним, 05:31, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    нет никаких обязующих предписаний для всех выпускать документы по ГОСТам, дык ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.60, botman, 22:20, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Эти астры - вообще корявее некуда смотрятся. А у этих даже текст лицензии виндовый. Видимо у них всех главная задача сейчас во всех локализованных линуксах 30% лицензий набрать.
     
  • 1.27, vitalif, 13:47, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Oriel, Thames, Caliburn, Courser, Tahion, Windy - названия жгут А вот сами шриф... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.30, vitalif, 13:50, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Хотя Caliburn вроде более-менее, остальные страшноватые.
     
  • 2.51, Аноним, 18:18, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    не русский, а российский в СССР были подобные конструкторы, очень даже ничего ,... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.31, mmm, 13:51, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > Oriel, Thames, Caliburn, Courser, Tahion, Windy - названия жгут!

    Школа премьер-министра!

     
     
  • 2.39, Аноним, 15:06, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Abibas
     
  • 1.35, Анонимум, 14:06, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –6 +/
    Да, шрифты неприятные, грубые на вид, из-за овалов, слишком близких к прямоуголь... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.41, Аноним, 15:17, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Поддерживаю Почему-то каждый считает себя мега-дизайнером, хотя нет ни художест... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.42, Фуррь, 15:31, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +9 +/
    Вы сейчас стопроцентно точно охарактеризовали хейтеров этих шрифтов :-)
     
  • 3.43, Аноним, 15:41, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Потому что за это платят Ты что, ни разу не нанимался программистом на ЯП, кото... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.44, iZEN, 15:50, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    На скриншоте буквы ш и щ несимметричны Куда это годиться В мусорку такие ш... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.45, Фуррь, 16:09, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    >годиться

    И правда, куда?..

     
  • 2.46, Аноним, 16:25, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну хоть без идиотской черточки под "г" :-)
     
  • 2.54, Аноним, 18:27, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    искать I симметрию I в 171 Щ 187 8212 это что-то из разряда психически... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.55, Аноним, 19:00, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    предполагаю, что имелось ввиду расстояния между обрамляющими буквами если присмо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.78, Аноним, 05:28, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    с этим не спорю, только это далеко не [I]симметрия[/I]
     
  • 1.47, Аноним, 16:45, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Судя по названию, делало падонки А судя по качеству - делали быстро и без вк... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.81, Аноним, 07:45, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    "Tizen и Linux" может достаточно просто Linux?
     
  • 1.84, Юрий, 12:42, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Ужас!
     

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