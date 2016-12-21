21.12.2016 11:05  Шрифты, разработанные для офисного пакета "МойОфис", опубликованы под открытой лицензией

Компания «Новые облачные технологии» объявила о размещении в открытом доступе набора XO Fonts, включающем девять стандартных шрифтов и 24 начертания. Набор создан в качестве альтернативы коммерческим шрифтам и может применяться на любой платформе для замены типовых шрифтов компаний Microsoft и Monotype.

Шрифты поставляются под открытой лицензией, допускающей бесплатное использование, внесение изменений и распространение в составе любых сторонних продуктов, в том числе коммерческих. При этом лицензия запрещает использование шрифта для извлечения коммерческой выгоды, т.е. шрифт можно распространять бесплатно или в составе коммерческих продуктов, но нельзя продавать по отдельности. На созданные при помощи шрифтов материалы данное требование не распространяется. Лицензия также требует сохранения оригинального названия XO Fonts для немодифицированных шрифтов и обязательной смены названия в случае поставки изменённой версии.

В наборе присутствуют шрифты, метрически совместимые с Arial, Times New Roman, Calibri, Courier New, Tahoma, что позволяет использовать их для отображения документов с данными проприетарными шрифтами без нарушения разметки и сохранения посимвольной точности отображения документа (сохраняется количество строк, расположение таблиц и заголовков). Напомним, что для поставки проприетарных шрифтов компании Monotype Imaging Inc, таких как Times New Roman, требуется заключить лицензионный договор и выплачивать отчисления за каждый используемый экземпляр шрифта, при этом заключение такого договора невозможно для компаний и организаций, входящих в санкционный список.

Все шрифты из набора XO Fonts полностью поддерживают кириллицу и дополнительно содержат символы республик Российской Федерации (татарский, башкирский языки), стран СНГ (символы казахского алфавита), а также символы из таких наборов, как 1252-western или 1254-turkish. Шрифты разработаны при участии известного дизайнера шрифтов Владимира Чуфаровского и московской студии Letter Head. Шрифты совместимы с операционными системами Windows, macOS, Android, iOS, Tizen и Linux.