21.12.2016 11:05  Шрифты, разработанные для офисного пакета "МойОфис", опубликованы под открытой лицензией

Компания «Новые облачные технологии» объявила о размещении в открытом доступе набора XO Fonts, включающем девять стандартных шрифтов и 24 начертания. Набор создан в качестве альтернативы коммерческим шрифтам и может применяться на любой платформе для замены типовых шрифтов компаний Microsoft и Monotype.
Шрифты поставляются под открытой лицензией, допускающей бесплатное использование, внесение изменений и распространение в составе любых сторонних продуктов, в том числе коммерческих. При этом лицензия запрещает использование шрифта для извлечения коммерческой выгоды, т.е. шрифт можно распространять бесплатно или в составе коммерческих продуктов, но нельзя продавать по отдельности. На созданные при помощи шрифтов материалы данное требование не распространяется. Лицензия также требует сохранения оригинального названия XO Fonts для немодифицированных шрифтов и обязательной смены названия в случае поставки изменённой версии.
В наборе присутствуют шрифты, метрически совместимые с Arial, Times New Roman, Calibri, Courier New, Tahoma, что позволяет использовать их для отображения документов с данными проприетарными шрифтами без нарушения разметки и сохранения посимвольной точности отображения документа (сохраняется количество строк, расположение таблиц и заголовков). Напомним, что для поставки проприетарных шрифтов компании Monotype Imaging Inc, таких как Times New Roman, требуется заключить лицензионный договор и выплачивать отчисления за каждый используемый экземпляр шрифта, при этом заключение такого договора невозможно для компаний и организаций, входящих в санкционный список.
Все шрифты из набора XO Fonts полностью поддерживают кириллицу и дополнительно содержат символы республик Российской Федерации (татарский, башкирский языки), стран СНГ (символы казахского алфавита), а также символы из таких наборов, как 1252-western или 1254-turkish. Шрифты разработаны при участии известного дизайнера шрифтов Владимира Чуфаровского и московской студии Letter Head. Шрифты совместимы с операционными системами Windows, macOS, Android, iOS, Tizen и Linux.
Срочно читать про UTF-8, UTF-16, UTF-32.
> непонятно зачем юникод для русских, если есть windows-1251 или кои++ кодировки.
Виндовый поклонник Штирлица и т.п.?
> но оверхед по памяти увеличивается в 2 раза.
Это у вас на винде sizeof(wchar_t)==2, в gcc sizeof(wchar_t)==4. Но, тем не менее, это не значит, что памяти всегда тупо в 4 раза больше надо (см. выше про UTF-8)/
Гражданам из компании «Новые облачные технологии» уважение и благодарность.
Сам текст допускает свободное распростронение, хотя сам факт EULA делает его менее свободным.
Говорит о чём-нибудь? EULA заведомо не отрытая.
Не, не будете, если возьмёте их на тех условиях, которые просмотрели и нашли подходящими, а впоследствии не обновляете.
В смысле? После начальных разборок в 2002 и выкладывания на http://corefonts.sourceforge.net по их результатам архива, взятого до одностороннего (sic) изменения MSFT лицензии на то, что они ещё какое-то время раздавали сами -- у нас подумали, проконсультировались с юристами и упаковали, не включая в дистрибутивы. С тех пор и на sf, и у нас были мелкие пополнения, когда находили возможность невозбранно распространить ещё что-нить (навроде "Uses tahoma from word 97 viewer instead of the ie6 update so no windows license is needed").
> тут Шигорин недавно приводил ссылку на альтовый пакет, где corefonts внутри
Вот она: http://packages.altlinux.org/fonts-ttf-ms
Именно так -- репозиторий != дистрибутив. Загвоздка была то ли в коммерческом распространении, то ли в форме -- возможно, запихать на исошку и хуком справа установить инсталятором бы не противоречило, это перечитывать внимательно надо...
На границе исошки, разумется. Говорю же, там провешенная тропинка через EULA довольно узкая и особо не тянет ходить прощупывать боковые ходы.
А это их проблемы, если читать не умеют. Ну или их пользователей, если в итоге.
Не всё сразу, братцы...
Школа премьер-министра!
И правда, куда?..