20.12.2016 20:42  Релиз минималистичного набора системных утилит BusyBox 1.26

После шести месяцев разработки состоялся релиз пакета BusyBox 1.26.0 с реализацией набора стандартных утилит UNIX, оформленных в виде единого исполняемого файла и оптимизированных для минимального потребления системных ресурсов при размере комплекта менее 1 Мб. Первый выпуск новой ветки 1.26 позиционируется как нестабильный, полная стабилизация будет обеспечена в версии 1.26.1, которая ожидается примерно через месяц. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.
Модульный характер BusyBox даёт возможность сформировать один унифицированный исполняемый файл, содержащий в себе произвольный набор реализованных в пакете утилит (каждая утилита доступна в форме символической ссылки на данный файл). Размер, состав и функциональность коллекции утилит можно варьировать в зависимости от потребностей и возможностей встраиваемой платформы, для которой осуществляется сборка. Пакет самодостаточный, при статической сборке с uclibc для создания рабочей системы поверх ядра Linux требуется лишь создать несколько файлов устройств в директории /dev и подготовить файлы конфигурации. Потребление оперативной памяти типовой сборкой BusyBox составляет приблизительно 900 Кб.
В версии BusyBox 1.26 в основном отмечается устранение ошибок. Из изменений выделяется:
слоупоки такие слоупоки
Не мешайте ущербным -- они по крупицам собирали(*) скрижали своей методички про "жипиэль пляха-а-ая" и очень гордятся результатом.
Вот ещё их любимая тема "GPL на упаде, пермиссИв на увзлёте"...
https://fosdem.org/2017/schedule/event/permissive_or_dismissive/ Враньё-о-о!
(*) Да, я им льщу. Пусть потешатся, что это их собственное менение.
В busybox? Ты его ни с чем не путаешь?
Хочу поинтересоваться: а на кой ляд нужно?
А ещё у Ленарта аллергия на %) shell-ы.
..."на маленькую встроенную реализацию s-d". Маленький s-d!? Чуишь??
Загружающий за 8 секунд ноутбук почти десятилетней давности - это недостаточно быстрый?
Без шела! ...а нет, погоди... уже ж накомбайнировал -- и dhcp, и ntpdate, и hostname. И init! Бузибокс не нужен. >||||8>