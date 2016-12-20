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20.12.2016 20:42  Релиз минималистичного набора системных утилит BusyBox 1.26

После шести месяцев разработки состоялся релиз пакета BusyBox 1.26.0 с реализацией набора стандартных утилит UNIX, оформленных в виде единого исполняемого файла и оптимизированных для минимального потребления системных ресурсов при размере комплекта менее 1 Мб. Первый выпуск новой ветки 1.26 позиционируется как нестабильный, полная стабилизация будет обеспечена в версии 1.26.1, которая ожидается примерно через месяц. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Модульный характер BusyBox даёт возможность сформировать один унифицированный исполняемый файл, содержащий в себе произвольный набор реализованных в пакете утилит (каждая утилита доступна в форме символической ссылки на данный файл). Размер, состав и функциональность коллекции утилит можно варьировать в зависимости от потребностей и возможностей встраиваемой платформы, для которой осуществляется сборка. Пакет самодостаточный, при статической сборке с uclibc для создания рабочей системы поверх ядра Linux требуется лишь создать несколько файлов устройств в директории /dev и подготовить файлы конфигурации. Потребление оперативной памяти типовой сборкой BusyBox составляет приблизительно 900 Кб.

BusyBox является основным инструментом в борьбе с нарушением GPL в прошивках. Организации Software Freedom Conservancy (SFC) и Software Freedom Law Center (SFLC) от лица разработчиков BusyBox как через суд, так и путём заключения внесудебных соглашений неоднократно успешно воздействовала на компании, не предоставляющие доступ к исходному коду GPL-программ. В тоже время автор BusyBox всячески возражает против такой защиты - считая что она ломает ему бизнес. Для производителей, которые не желают открывать исходные тексты модифицированных компонентов, в рамках проекта Toybox развивается аналог BusyBox, распространяемый под лицензией BSD (2 clause). По возможностям Toybox пока отстаёт от BusyBox.

В версии BusyBox 1.26 в основном отмечается устранение ошибок. Из изменений выделяется:

  • В getopt32 реализован новый синтаксис выражений 'o:+' и 'o:*' для опций "-o NUM" и "-o LIST";
  • Значительная порция исправлений и переработок в ash, направленных на сокращение различий с кодовой базой ash из upstream;
  • Большая порция исправлений и оптимизаций в hush;
  • В df реализована поддержка формата опций "-B n{suff} и "-B {suff}";
  • В init решены проблемы с открытием консоли во FreeBSD;
  • Добавлен пример настройки DHCP-сервера;
  • Улучшена совместимость с библиотекой musl;
  • В mdev добавлена возможность создания устройств из /sys/dev;
  • В tar реализована обработка добавленных через pax имён файлов и символических ссылок в кодировке utf8;
  • В утилиту whois добавлена опция "-i" (поиск по имени атрибута);
  • В volume_id добавлена поддержка UBIFS;
  • В утилите strings реализован режим "-t radix".


  1. Главная ссылка к новости (https://busybox.net/news.html...)
  2. OpenNews: Релиз минималистичного набора системных утилит BusyBox 1.25
  3. OpenNews: В BusyBox прекращена поддержка systemd
  4. OpenNews: Релиз минималистичного набора системных утилит BusyBox 1.24
  5. OpenNews: Выпуск BusyBox 1.21.0 и Toybox 0.4.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: busybox
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  • 1.1, Аноним, 21:40, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Создатель Busybox выступил с критикой недавних исков -- http www opennet ru op... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 23:16, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    2009
     
  • 2.3, Михрютка, 23:18, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    16.12.2009 04:15  Создатель Busybox выступил с критикой недавних исков

    слоупоки такие слоупоки

     
     
  • 3.15, Andrey Mitrofanov, 09:34, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > 16.12.2009 04:15  Создатель Busybox выступил с критикой недавних исков
    > слоупоки такие слоупоки

    Не мешайте ущербным -- они по крупицам собирали(*) скрижали своей методички про "жипиэль пляха-а-ая" и очень гордятся результатом.

    Вот ещё их любимая тема "GPL на упаде, пермиссИв на увзлёте"...
      https://fosdem.org/2017/schedule/event/permissive_or_dismissive/ Враньё-о-о!


    (*) Да, я им льщу. Пусть потешатся, что это их собственное менение.

     
  • 2.14, Аноним, 09:32, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Свежо! Так свежо, что аж зацвело уже.
     
  • 1.4, Аноним, 02:32, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    подскажите, какое отношение имеет busybox к dhcp?
     
     
  • 2.6, Ordu, 03:13, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Бузибокс -- это куча мелких компактно упакованных утилит. Среди которых есть dhcp клиент и сервер.
     
  • 1.5, paulus, 02:54, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –8 +/
    Не очень в тему, но хотелось бы Их vi научат utf8, чтобы оно могло рашковый т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, Mihail Zenkov, 14:14, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Насчет vi не уверен (не проверял), но для некоторых их утилит помогает следующий патч:
    http://knk.square7.ch/busybox-make_unicode_printable.patch
     
  • 1.7, iCat, 05:37, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Для любознательных, но ленивых привожу состав BusyBox прошу прощения за неполны... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, 111, 09:17, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Ещё mdev забыли.
     
     
  • 3.24, Аноним, 01:59, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ещё много чего забыли. Там утилит раз в 5-10 больше, чем перечислено.
     
     
  • 4.26, iCat, 13:57, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ещё много чего забыли. Там утилит раз в 5-10 больше, чем перечислено.

    В busybox? Ты его ни с чем не путаешь?

     
     
  • 5.27, Mihail Zenkov, 14:22, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    , , acpid, add-shell, addgroup, adduser, adjtimex, ar, arp, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, НеуловимыйДжо, 05:46, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    когда systemd-busybox выйдет?
    Для непонятливых:
    systemd - комбайн ? Комбайн!
    busybox - комбайн ? Комбайн!
    Так когда сцепка комбайнов? =))
     
     
  • 2.9, iCat, 06:06, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >когда systemd-busybox выйдет?

    Хочу поинтересоваться: а на кой ляд нужно?

     
     
  • 3.10, НеуловимыйДжо, 06:13, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Фундамент новой ОС =)
    А если без шуток, то можно в качестве восстановительного юнита в initrd, вместо системных утилит.
     
     
  • 4.11, Аноним, 07:32, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ну так сейчас его иногда в initramfs используют для этого Но это довольно хрено... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.16, Аноним, 09:36, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Я так восстанавливал несколько не сильно запущенных случаев А вообще надо флешк... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.13, anonymous, 09:25, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    В busybox свой init, минималистичный
     
     
  • 3.17, Andrey Mitrofanov, 09:44, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > В busybox свой init, минималистичный

    А ещё у Ленарта аллергия на %) shell-ы.

     
  • 3.18, Аноним, 11:20, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Но не достаточно быстрый, поэтому нужно заменить свой init на systemd
     
     
  • 4.19, Andrey Mitrofanov, 11:37, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > Но не достаточно быстрый, поэтому нужно заменить свой init на systemd

    ..."на маленькую встроенную реализацию s-d".  Маленький s-d!? Чуишь??

     
  • 4.22, Mihail Zenkov, 14:21, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Но не достаточно быстрый

    Загружающий за 8 секунд ноутбук почти десятилетней давности - это недостаточно быстрый?


     
  • 2.23, Аноним, 00:04, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Когда Ленарту нужно будет он напишет свой busyboxd
     
     
  • 3.25, Andrey Mitrofanov, 09:18, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Когда Ленарту нужно будет он напишет свой busyboxd

    Без шела! ...а нет, погоди... уже ж накомбайнировал -- и dhcp, и ntpdate, и hostname. И init! Бузибокс не нужен. >||||8>

     

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