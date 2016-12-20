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20.12.2016 19:07  OpenBSD отключает WEP и WPA1 по умолчанию

В рамках политики избавления от небезопасных протоколов в OpenBSD началось движение в сторону отказа от устаревших протоколов WEP и WPA1. Первым шагом станет отключение данных протоколов по умолчанию, при этом остаётся возможность включения их вручную через ifconfig. После релиза OpenBSD 6.1 или 6.2, в зависимости от результатов первого шага, планируется убрать соответствующий код из ядра.

Версия стандарта IEEE 802.11-2012 также называет TKIP устаревшим и не рекомендует его к применению. Протокол WPA1 по сути является излишне рано реализованным черновым стандартом WPA2, и опирается на уязвимый к целому ряду атак TKIP. Среди прочих недостатков TKIP упоминается возможность лёгкого DoS любой основанной на нём сети Wi-Fi путём отправки точке доступа нешифруемых по стандарту служебных сообщений.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/s...)
Автор новости: Вадим Жуков
Тип: К сведению
Ключевые слова: openbsd, wifi, wep
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним, 20:36, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    Правильно, давно пора вычистить весь устаревший и неиспользуемый хлам Радует, ч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 21:34, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Его чистят давно и регулярно, как и весь код в OpenBSD.
     
     
  • 3.16, Аноним, 22:22, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ешё бы от гуглеадса мэйл архив очистили, а то проходим по ссылке на новость, а т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.19, Аноним, 22:48, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    marc info застрял с ним такое бывает, к сожалению , пришлось давать ссылку на ч... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 20:36, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А если я хочу к соседскому халявному вайфаю подключиться?
     
     
  • 2.3, Аноним, 21:17, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Ставь пераццкую венду. OpenBSD тебе не нужна.
     
     
  • 3.7, Аноним, 21:37, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    У опенбздишнегов она и так есть.
     
     
  • 4.12, Аноним, 22:03, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Вот не надо, у меня лицуха, с ноутом шла. :-P

     
     
  • 5.28, Аноним, 00:07, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    И чем ты хвастаешь, тем что заплатил за ненужную систему Или тем, что тебе поми... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.37, PereresusNeVlezaetBuggy, 01:06, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    А где тут было хвастовство Тут было всего лишь опровержение огульного утвержден... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.61, Moomintroll, 09:57, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > примерно раз в месяц бывает нужен Skype, причём под большой нагрузкой

    Улыбнуло...

     
     
  • 8.65, PereresusNeVlezaetBuggy, 10:56, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Аудио/видеоконференция на пару десятков человек — это немножечко тяжелее, чем «приветкакдела» или даже интервью. :)
     
  • 7.72, бедный буратино, 18:10, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    теперь двух знаю
     
  • 3.71, бедный буратино, 18:09, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Можно узнать хотя бы двух юзеров OpenBSD, кто использует венду? Одного я знаю, он драйверы для файловых систем пишет, а кто хотя бы второй?
     
  • 2.4, Товарищ Майор, 21:22, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    за Вами уже выехали
     
  • 2.5, Аноним, 21:31, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Если что, возможность пользоваться открытым нешифрованным Wi-Fi никто не убира... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.9, Аноним, 21:41, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Только вот не всегда получается объяснить соседу, что разницы между WEP и отсутс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.15, Аноним, 22:18, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Чтобы WEP крякнули должен быть какой-нибудь гиг с линухом А просто потому что с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.38, PereresusNeVlezaetBuggy, 01:10, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    >> Только вот не всегда получается объяснить соседу, что разницы между WEP и
    >> отсутствием шифрования, по факту, нет. Пусть лучше он успокаивает себя тем,
    >> что его интернетом никто не пользуется, чем потом трахает тебе мозги
    >> "я убрал пароль, а ты мой открытый интернет воруешь, у меня
    >> всё тормозит, плати мне давай за это!!1.
    > Чтобы WEP крякнули должен быть какой-нибудь гиг с линухом. А просто потому
    > что с packet injection в винде плохо а без него -
    > крякать WEP довольно долго придется. С практической точки зрения - это
    > все-таки не каждый первый кулхацкер с виндой качаюший торенты.

    Что вы говорите, и прямо вот никто до сих пор не придумал ни одной утилиты под Windows, которая бы это делала? А если зайти в любимый поисковик и вбить «wep cracker for windows»? Даже тот же древний и завязанный на спецдрова aircrack-ng — сюрприз! — работает и под виндой тоже.

     
     
  • 6.43, Аноним, 01:57, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Для большинства юзерей винды это слишком круто, а посколько это винда - это граб... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.42, Аноним84701, 01:52, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Чтобы WEP крякнули должен быть какой-нибудь гиг с линухом. А просто потому
    > что с packet injection в винде плохо а без него -
    > крякать WEP довольно долго придется. С практической точки зрения - это
    > все-таки не каждый первый кулхацкер с виндой качаюший торенты.

    Вылезайте  из криокамеры. У кулхацкеров для таких веще уже давно Kali Linux в почете (до этого был BackTrack).  Благодаря куче "туториалов" на ютубе им и знать ничего не требуется, главное, чтобы железо подцепилось.

     
     
  • 6.44, Аноним, 02:01, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну так это все-таки уже не хомяк с виндой или ифоном Они как бы есть и там для ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.60, Кудеяр, 09:38, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Разниццо есть. Ежели сосед запостит какую-нибудь злобную крамолу, то при WEP  будет "миня взломале злобные хакиры", а при открытом wifi, он её распространению пособничал ...
     
  • 3.13, Аноним, 22:08, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Это, очевидно, упущение Чтобы сломать WEP надо хоть какие-то усилия приложить ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.39, PereresusNeVlezaetBuggy, 01:12, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    >> Если что, возможность пользоваться открытым (нешифрованным) Wi-Fi никто не убирает. :)
    > Это, очевидно, упущение. Чтобы сломать WEP надо хоть какие-то усилия приложить. С
    > открытыми сетями достаточно запустить сниффер. Но это ж бсдшники, у них
    > своя особая уличная логика.

    WEP и WPA1 дают иллюзию безопасности. Если вы всё равно не понимаете «особую уличную логику», то у меня для вас плохие новости.

     
     
  • 5.45, Аноним, 02:04, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Поэтому лучше зарубить конект совсем Может тогда и открытые сети зарубить Или ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.54, PereresusNeVlezaetBuggy, 08:31, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> WEP и WPA1 дают иллюзию безопасности.
    > Поэтому лучше зарубить конект совсем. Может тогда и открытые сети зарубить? Или
    > уж трусы, или уж крестик, наверное.

    В OpenBSD думают немножко не так, как вы думаете, не «моя хата с краю». Но я не знаю, как вам это объяснить, это надо изначально быть настроенным что-то менять в окружающем мире не только для моментальной выгоды.

    >> Если вы всё равно не понимаете «особую уличную логику», то у меня для вас плохие новости.
    > Как по мне - единственным практическим выхлопом станет некоторый головняк у пользователей
    > сабжа. Впрочем, адептам Тео к этому не привыкать.

    С OpenSSH, например, сработало. С LibreSSL — в меньшей степени, но определённое давление со стороны LibreSSL и BoringSSL на OpenSSL и экосистему в целом имеется. С arc4random() и getentropy()... что-то сдвинулось тоже, хотя местами были приняты странные решения.

    Поживём-увидим.

     
     
  • 7.74, Аноним, 12:14, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Извините, а вон те 90 хомяков с виндами и роутерами этих донкихотов не смущают ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.64, anon2014, 10:54, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    >Или уж трусы, или уж крестик, наверное.

    Правильно, либо держите сеть открытой, либо используйте нормальный WPA2.

     
  • 6.73, бедный буратино, 22:03, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >  Или уж трусы, или уж крестик, наверное.

    а шо, христианство уже таки против обрезания?

     
  • 2.8, AnotherReality, 21:39, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Кстати хороший вопрос. Но действительно на бсде это не нужно.
     
  • 2.59, Аноним, 09:22, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > по умолчанию
     
  • 1.10, Ilya Indigo, 21:48, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Да и в linux давно пора бы.
     
     
  • 2.14, Аноним, 22:15, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    И все бы круто, но когда компьютер не может подключиться к вон той точке досту... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.17, Ilya Indigo, 22:28, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну так старым железкам - старый софт Домашние роутеры ещё долго будут это подде... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.18, Аноним, 22:48, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Так те у кого такие девайсы и роутер возможно не меняли со времен дедушки Ленина... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.20, Аноним, 23:02, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вот и посмотрим на реакцию экосистемы Если другие ОС начнут подключаться, то вс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.34, Аноним, 00:41, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Получится что именно Немного обломов и гемора при использовании некоторых точек... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.40, PereresusNeVlezaetBuggy, 01:17, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> Вот и посмотрим на реакцию экосистемы. Если другие ОС начнут подключаться, то всё получится.
    > Получится что именно? Немного обломов и гемора при использовании некоторых точек доступа?
    > Ты же не думаешь что владельцы AP пойдут новое оборудование ради
    > твоего удобства покупать?

    Получится ускорить процесс замены WEP и WPA1 на WPA2. Все известные мне железки, выпущенные в последние годы, умеют WPA2. Но при этом в большинстве случаев включают по дефолту как минимум TKIP, а почему это плохо — см. новость.

    OpenBSD пытается продвинуть понимание, что WPA2 — единственный рабочий вариант на сегодняшний день, и «обратная совместимость» будет только аукаться по мере усиления арсенала кулхацкеров. Это вчера они воровали соседские WEP-пароли, а сегодня, например, удалённо парализуют работу офисов конкурентов...

     
     
  • 8.46, Аноним, 02:20, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Он случится со скоростью издыхания старых роутеров и девайсов Это мой прогноз ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.55, PereresusNeVlezaetBuggy, 08:38, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Мнение анонима на OpenNet очень ценно и куда авторитетнее реальных разработчиков... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.75, Аноним, 12:30, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это такие реальные суслики Они теоретически где-то вроде бы есть Практически... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.24, й, 23:41, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    и как там на 5мбитах ныне работается ютюб смотрится скайп не булькает совреме... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.25, й, 23:43, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ну, не 15, а 12, но всё-таки.
     
  • 6.30, Аноним, 00:20, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Да нормально наверное работается Это актуально для всяких раритетов VoIP много... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.29, Аноним, 00:10, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Прикол в том, что в Немухосрансках дошли до того, что часть отвественности за ин... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.31, Аноним, 00:28, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Данность такова что нынче девайсы сильно умнее своих владельцев Мало кто из хом... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.53, Гентушник, 07:42, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Разве на (многих) современных девайсах WPS включается на время не хардварной кнопкой? Я видел пару таких, думал так сейчас везде принято.
     
     
  • 8.76, Аноним, 12:31, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Там обычно есть и кнопка и пинкод и еще пара методов Все и сразу для вашего удо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.23, й, 23:24, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ну, если вы админ вон той точки на openbsd , включите 802 11b на нём жду увлек... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.32, Аноним, 00:35, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Самая феерия - отключается таки не на всех девайсах В некоторых забыли крыжик д... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.62, Аноним, 09:57, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    И что Я вот слышал, что снятые за малую толику доллариев, вычислительные мощнос... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.68, й, 14:20, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    собственно, aes сейчас -- краеугольный момент всего шифрования, не только wi-fi. если его сломать -- мало не покажется. но пока все говорят, что "в теории он ломается квантовым компьютером", но никто на деле не сломал.
     
  • 3.27, Аноним, 23:59, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И все бы круто, если бы рассуждающий аноним имел нормальный кругозор или хотя бы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.36, Аноним, 00:48, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Эти данные получены на основе запуска снифера в нерезиновске в нескольких точках... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Michael Shigorin, 21:58, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > В рамках политики избавления от небезопасных протоколов в OpenBSD началось движение
    > в сторону отказа от устаревших протоколов WEP и WPA1.

    Да уж, wired equivalent оно было со страшной силой...

    PS: s/wireless/wired/ (пора домой)

     
  • 1.21, КовёрСамолёт, 23:08, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ещё бы 802.11b/g вычистили, оставив только 802.11n/ac
     
     
  • 2.22, Ilya Indigo, 23:22, 20/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > ещё бы 802.11b/g вычистили, оставив только 802.11n/ac

    Это уже перебор.

     
  • 2.33, Аноним, 00:37, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А он у них вообще есть Или это ты так предложил им грохнуть поддержку wi-fi Сп... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.41, PereresusNeVlezaetBuggy, 01:19, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> ещё бы 802.11b/g вычистили, оставив только 802.11n/ac
    > А он у них вообще есть? Или это ты так предложил им
    > грохнуть поддержку wi-fi? Спору нет, безопасность после этого улучшится - отвалится
    > целый класс векторов атак.

    802.11n есть, в -CURRENT ещё и MIMO, наконец, появился. 802.11ac пока нету, stsp@ на всё про всё не хватает. :(

     
     
  • 4.50, soarin, 06:49, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > 802.11ac пока нету

    А с WiFi ac там ведь что не железка, то без бобов-блобов никак?

     
     
  • 5.52, Аноним, 07:41, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну да Вроде бы железок с ac и без фирмвари нет В лине разработчики сильно пле... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.56, PereresusNeVlezaetBuggy, 08:40, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> А с WiFi ac там ведь что не железка, то без бобов-блобов никак?
    > Ну да. Вроде бы железок с .ac и без фирмвари нет. В
    > лине разработчики сильно плевались т.к. они делали недавно "быстрый wi-fi", имеючи
    > свои взгляды на очередизацию. И как-то так оказалось что у большинства
    > .ac железок фирмварь в именно этом куске логики и сильно интерферит
    > с такими начинаниями. Поэтому ускоренную вафлю запилили только для ath9k и
    > медиатека вроде.

    Угу. Фирмварь сама по себе — полбеды, а вот когда она навязывает своё понимание работы драйвера и в итоге в драйвере приходится перереализовывать пол-стека — беда-беда. :(

     
     
  • 7.77, Аноним, 12:33, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как сказали тамошние разработчики - в девайсах с фирмварью фирмварь живет как ра... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.47, бедный буратино, 04:53, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    что значит *по умолчанию*? какое, нахрен, умолчание в подключении к сети в OpenBSD?

    о чём речь вообще, кто-нибудь может перевести на нормальный русский?

     
     
  • 2.57, PereresusNeVlezaetBuggy, 08:41, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > что значит *по умолчанию*? какое, нахрен, умолчание в подключении к сети в
    > OpenBSD?
    > о чём речь вообще, кто-нибудь может перевести на нормальный русский?

    Это значит, что если хочешь подключиться через WEP или WPA1 (TKIP), нужно несколько удлинить команду ifconfig, иначе не взлетит.

     
  • 1.48, бедный буратино, 04:54, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > После релиза OpenBSD 6.1 или 6.2, в зависимости от результатов первого шага, планируется убрать соответствующий код из ядра.

    по голове себе постучите ещё

    ps. у меня точка доступа вообще без шифрования и доступна для всех желающих, уже много лет

     
     
  • 2.58, PereresusNeVlezaetBuggy, 08:42, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >> После релиза OpenBSD 6.1 или 6.2, в зависимости от результатов первого шага, планируется убрать соответствующий код из ядра.
    > по голове себе постучите ещё
    > ps. у меня точка доступа вообще без шифрования и доступна для всех
    > желающих, уже много лет

    Вариант «без шифрования» никуда не девается. А вот вариант «как бы защита сети» постепенно уходит.

     
  • 1.49, бедный буратино, 05:01, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Автор новости: Вадим Жуков

    эээээ....

    теперь я в полном ступоре насчёт *по умолчанию*. есть только два пути - это hostname.if и ifconfig. где там есть *по умолчанию*?

     
     
  • 2.67, PereresusNeVlezaetBuggy, 11:05, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >> Автор новости: Вадим Жуков
    > эээээ....
    > теперь я в полном ступоре насчёт *по умолчанию*. есть только два пути
    > - это hostname.if и ifconfig. где там есть *по умолчанию*?

    wpagroupcipher и wpaciphers теперь получают значение «ccmp». Клиент при подключении выбирает один из сконфигурированных wpaciphers протоколов, и сейчас этот список свёрнут до одного только «ccmp». Равно как wpagroupcipher теперь по умолчанию «ccmp».

     
  • 1.63, Аноним, 10:32, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А где ещё кроме OpenBSD по умолчанию сейчас WEP и WPA1 ?
     
     
  • 2.66, PereresusNeVlezaetBuggy, 11:00, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > А где ещё кроме OpenBSD по умолчанию сейчас WEP и WPA1 ?

    Везде.

     

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