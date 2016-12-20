20.12.2016 19:07  OpenBSD отключает WEP и WPA1 по умолчанию

5.38 , PereresusNeVlezaetBuggy, 01:10, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] +2 + / – >> Только вот не всегда получается объяснить соседу, что разницы между WEP и

>> отсутствием шифрования, по факту, нет. Пусть лучше он успокаивает себя тем,

>> что его интернетом никто не пользуется, чем потом трахает тебе мозги

>> "я убрал пароль, а ты мой открытый интернет воруешь, у меня

>> всё тормозит, плати мне давай за это!!1.

> Чтобы WEP крякнули должен быть какой-нибудь гиг с линухом. А просто потому

> что с packet injection в винде плохо а без него -

> крякать WEP довольно долго придется. С практической точки зрения - это

> все-таки не каждый первый кулхацкер с виндой качаюший торенты. Что вы говорите, и прямо вот никто до сих пор не придумал ни одной утилиты под Windows, которая бы это делала? А если зайти в любимый поисковик и вбить «wep cracker for windows»? Даже тот же древний и завязанный на спецдрова aircrack-ng — сюрприз! — работает и под виндой тоже.

6.43 , Аноним, 01:57, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] + / – весь текст скрыт [показать] Для большинства юзерей винды это слишком круто, а посколько это винда - это граб... 5.42 , Аноним84701, 01:52, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] + / – > Чтобы WEP крякнули должен быть какой-нибудь гиг с линухом. А просто потому

> что с packet injection в винде плохо а без него -

> крякать WEP довольно долго придется. С практической точки зрения - это

> все-таки не каждый первый кулхацкер с виндой качаюший торенты. Вылезайте из криокамеры. У кулхацкеров для таких веще уже давно Kali Linux в почете (до этого был BackTrack). Благодаря куче "туториалов" на ютубе им и знать ничего не требуется, главное, чтобы железо подцепилось. 6.44 , Аноним, 02:01, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] + / – весь текст скрыт [показать] Ну так это все-таки уже не хомяк с виндой или ифоном Они как бы есть и там для ...