20.12.2016 19:07  OpenBSD отключает WEP и WPA1 по умолчанию

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|3.71, бедный буратино, 18:09, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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Можно узнать хотя бы двух юзеров OpenBSD, кто использует венду? Одного я знаю, он драйверы для файловых систем пишет, а кто хотя бы второй?
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|5.38, PereresusNeVlezaetBuggy, 01:10, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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>> Только вот не всегда получается объяснить соседу, что разницы между WEP и
>> отсутствием шифрования, по факту, нет. Пусть лучше он успокаивает себя тем,
>> что его интернетом никто не пользуется, чем потом трахает тебе мозги
>> "я убрал пароль, а ты мой открытый интернет воруешь, у меня
>> всё тормозит, плати мне давай за это!!1.
> Чтобы WEP крякнули должен быть какой-нибудь гиг с линухом. А просто потому
> что с packet injection в винде плохо а без него -
> крякать WEP довольно долго придется. С практической точки зрения - это
> все-таки не каждый первый кулхацкер с виндой качаюший торенты.
Что вы говорите, и прямо вот никто до сих пор не придумал ни одной утилиты под Windows, которая бы это делала? А если зайти в любимый поисковик и вбить «wep cracker for windows»? Даже тот же древний и завязанный на спецдрова aircrack-ng — сюрприз! — работает и под виндой тоже.
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|5.42, Аноним84701, 01:52, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Чтобы WEP крякнули должен быть какой-нибудь гиг с линухом. А просто потому
> что с packet injection в винде плохо а без него -
> крякать WEP довольно долго придется. С практической точки зрения - это
> все-таки не каждый первый кулхацкер с виндой качаюший торенты.
Вылезайте из криокамеры. У кулхацкеров для таких веще уже давно Kali Linux в почете (до этого был BackTrack). Благодаря куче "туториалов" на ютубе им и знать ничего не требуется, главное, чтобы железо подцепилось.
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|4.60, Кудеяр, 09:38, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Разниццо есть. Ежели сосед запостит какую-нибудь злобную крамолу, то при WEP будет "миня взломале злобные хакиры", а при открытом wifi, он её распространению пособничал ...
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|4.39, PereresusNeVlezaetBuggy, 01:12, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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>> Если что, возможность пользоваться открытым (нешифрованным) Wi-Fi никто не убирает. :)
> Это, очевидно, упущение. Чтобы сломать WEP надо хоть какие-то усилия приложить. С
> открытыми сетями достаточно запустить сниффер. Но это ж бсдшники, у них
> своя особая уличная логика.
WEP и WPA1 дают иллюзию безопасности. Если вы всё равно не понимаете «особую уличную логику», то у меня для вас плохие новости.
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|6.54, PereresusNeVlezaetBuggy, 08:31, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> WEP и WPA1 дают иллюзию безопасности.
> Поэтому лучше зарубить конект совсем. Может тогда и открытые сети зарубить? Или
> уж трусы, или уж крестик, наверное.
В OpenBSD думают немножко не так, как вы думаете, не «моя хата с краю». Но я не знаю, как вам это объяснить, это надо изначально быть настроенным что-то менять в окружающем мире не только для моментальной выгоды.
>> Если вы всё равно не понимаете «особую уличную логику», то у меня для вас плохие новости.
> Как по мне - единственным практическим выхлопом станет некоторый головняк у пользователей
> сабжа. Впрочем, адептам Тео к этому не привыкать.
С OpenSSH, например, сработало. С LibreSSL — в меньшей степени, но определённое давление со стороны LibreSSL и BoringSSL на OpenSSL и экосистему в целом имеется. С arc4random() и getentropy()... что-то сдвинулось тоже, хотя местами были приняты странные решения.
Поживём-увидим.
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|6.64, anon2014, 10:54, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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>Или уж трусы, или уж крестик, наверное.
Правильно, либо держите сеть открытой, либо используйте нормальный WPA2.
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|7.40, PereresusNeVlezaetBuggy, 01:17, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> Вот и посмотрим на реакцию экосистемы. Если другие ОС начнут подключаться, то всё получится.
> Получится что именно? Немного обломов и гемора при использовании некоторых точек доступа?
> Ты же не думаешь что владельцы AP пойдут новое оборудование ради
> твоего удобства покупать?
Получится ускорить процесс замены WEP и WPA1 на WPA2. Все известные мне железки, выпущенные в последние годы, умеют WPA2. Но при этом в большинстве случаев включают по дефолту как минимум TKIP, а почему это плохо — см. новость.
OpenBSD пытается продвинуть понимание, что WPA2 — единственный рабочий вариант на сегодняшний день, и «обратная совместимость» будет только аукаться по мере усиления арсенала кулхацкеров. Это вчера они воровали соседские WEP-пароли, а сегодня, например, удалённо парализуют работу офисов конкурентов...
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|7.53, Гентушник, 07:42, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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Разве на (многих) современных девайсах WPS включается на время не хардварной кнопкой? Я видел пару таких, думал так сейчас везде принято.
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|5.68, й, 14:20, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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собственно, aes сейчас -- краеугольный момент всего шифрования, не только wi-fi. если его сломать -- мало не покажется. но пока все говорят, что "в теории он ломается квантовым компьютером", но никто на деле не сломал.
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|1.11, Michael Shigorin, 21:58, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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> В рамках политики избавления от небезопасных протоколов в OpenBSD началось движение
> в сторону отказа от устаревших протоколов WEP и WPA1.
Да уж, wired equivalent оно было со страшной силой...
PS: s/wireless/wired/ (пора домой)
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|3.41, PereresusNeVlezaetBuggy, 01:19, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> ещё бы 802.11b/g вычистили, оставив только 802.11n/ac
> А он у них вообще есть? Или это ты так предложил им
> грохнуть поддержку wi-fi? Спору нет, безопасность после этого улучшится - отвалится
> целый класс векторов атак.
802.11n есть, в -CURRENT ещё и MIMO, наконец, появился. 802.11ac пока нету, stsp@ на всё про всё не хватает. :(
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|6.56, PereresusNeVlezaetBuggy, 08:40, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> А с WiFi ac там ведь что не железка, то без бобов-блобов никак?
> Ну да. Вроде бы железок с .ac и без фирмвари нет. В
> лине разработчики сильно плевались т.к. они делали недавно "быстрый wi-fi", имеючи
> свои взгляды на очередизацию. И как-то так оказалось что у большинства
> .ac железок фирмварь в именно этом куске логики и сильно интерферит
> с такими начинаниями. Поэтому ускоренную вафлю запилили только для ath9k и
> медиатека вроде.
Угу. Фирмварь сама по себе — полбеды, а вот когда она навязывает своё понимание работы драйвера и в итоге в драйвере приходится перереализовывать пол-стека — беда-беда. :(
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|1.47, бедный буратино, 04:53, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]
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что значит *по умолчанию*? какое, нахрен, умолчание в подключении к сети в OpenBSD?
о чём речь вообще, кто-нибудь может перевести на нормальный русский?
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|2.57, PereresusNeVlezaetBuggy, 08:41, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> что значит *по умолчанию*? какое, нахрен, умолчание в подключении к сети в
> OpenBSD?
> о чём речь вообще, кто-нибудь может перевести на нормальный русский?
Это значит, что если хочешь подключиться через WEP или WPA1 (TKIP), нужно несколько удлинить команду ifconfig, иначе не взлетит.
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|1.48, бедный буратино, 04:54, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]
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> После релиза OpenBSD 6.1 или 6.2, в зависимости от результатов первого шага, планируется убрать соответствующий код из ядра.
по голове себе постучите ещё
ps. у меня точка доступа вообще без шифрования и доступна для всех желающих, уже много лет
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|2.58, PereresusNeVlezaetBuggy, 08:42, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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>> После релиза OpenBSD 6.1 или 6.2, в зависимости от результатов первого шага, планируется убрать соответствующий код из ядра.
> по голове себе постучите ещё
> ps. у меня точка доступа вообще без шифрования и доступна для всех
> желающих, уже много лет
Вариант «без шифрования» никуда не девается. А вот вариант «как бы защита сети» постепенно уходит.
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|1.49, бедный буратино, 05:01, 21/12/2016 [ответить] [смотреть все]
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> Автор новости: Вадим Жуков
эээээ....
теперь я в полном ступоре насчёт *по умолчанию*. есть только два пути - это hostname.if и ifconfig. где там есть *по умолчанию*?
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|2.67, PereresusNeVlezaetBuggy, 11:05, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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>> Автор новости: Вадим Жуков
> эээээ....
> теперь я в полном ступоре насчёт *по умолчанию*. есть только два пути
> - это hostname.if и ifconfig. где там есть *по умолчанию*?
wpagroupcipher и wpaciphers теперь получают значение «ccmp». Клиент при подключении выбирает один из сконфигурированных wpaciphers протоколов, и сейчас этот список свёрнут до одного только «ccmp». Равно как wpagroupcipher теперь по умолчанию «ccmp».
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